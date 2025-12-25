Tsitsipas cambia racchetta per ripartire: la svolta Babolat per rilanciare la sua carriera?
C’è un momento, nella carriera di ogni campione, in cui diventa necessario fermarsi e cambiare rotta. Per Stefanos Tsitsipas, quel momento sembra essere arrivato adesso. Il greco sta attraversando una fase di transizione profonda, forse la più delicata da quando è entrato stabilmente nell’élite del tennis mondiale. Le difficoltà dell’ultimo periodo non si spiegano con una sola causa: infortuni, problemi alla schiena in particolare, ma anche una perdita di continuità tecnica e mentale hanno progressivamente allontanato Tsitsipas dai vertici.
Il tennis di oggi è più rapido, più fisico e meno indulgente. C’è sempre meno tempo per costruire il punto e ogni limite viene immediatamente messo a nudo. In questo contesto, Stefanos ha faticato ad adattarsi: il rovescio resta un colpo vulnerabile, la capacità di accelerare con continuità non è sempre all’altezza dei migliori e l’attrezzatura utilizzata negli ultimi anni non lo ha aiutato a colmare questo divario. La racchetta Wilson, piuttosto pesante, garantiva solidità ma richiedeva uno sforzo fisico elevato, poco compatibile con una condizione atletica messa a dura prova da ricorrenti problemi muscolari e articolari.
Da qui nasce una scelta forte e simbolica: cambiare racchetta. Secondo quanto riportato dal media greco tennis24.gr, Tsitsipas ha deciso di passare definitivamente a Babolat dopo un lungo periodo di test. Non è un salto nel buio. Già durante l’ATP 500 di Dubai 2025, torneo che riuscì a vincere, il greco aveva giocato con una racchetta “total black” diversa dalla sua abituale, sperimentando proprio con Babolat. Quel successo aveva lasciato sensazioni positive, ma i risultati successivi non furono abbastanza convincenti da spingerlo subito al cambiamento definitivo.
La svolta è maturata in questa pre-season. Al Club Tatoi di Atene, Tsitsipas ha lavorato intensamente, provando diversi modelli prima di scegliere la Babolat Pure Aero 98. Un telaio moderno, progettato per generare maggiore potenza e rotazioni più accentuate, ideale per un tennis aggressivo e basato sulla spinta da fondo campo. È una racchetta che può esaltare il suo dritto e aiutarlo a velocizzare il gioco, ma che richiede precisione e timing impeccabile, con un controllo leggermente inferiore rispetto a soluzioni più tradizionali.
La decisione va letta come un tentativo concreto di adattamento al tennis contemporaneo. Non si tratta solo di un cambio di marchio, ma di una revisione del proprio modo di stare in campo, cercando soluzioni che preservino il fisico e allo stesso tempo rendano il gioco più incisivo. Tsitsipas è ora a Dubai per completare la preparazione in vista dell’Open d’Australia 2026, torneo chiave per valutare l’efficacia di questa scelta.
A 27 anni, il margine per reinventarsi esiste ancora, ma il tempo non è infinito. Il talento non è mai stato in discussione; ciò che resta da capire è se questo cambio di attrezzatura potrà diventare il primo passo verso una vera rinascita competitiva o se rappresenterà soltanto un tentativo, necessario ma non sufficiente, di rimettersi in carreggiata.
