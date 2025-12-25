Curiosità Copertina, Generica

Jannik Sinner, enorme potenziale mediatico ma Nike resta prudente sull’immagine

25/12/2025 11:10 8 commenti
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner nella foto (foto Brigitte Grassotti)

Jannik Sinner continua a rappresentare un enorme potenziale mediatico, ma Nike sembra non essere ancora pronta a sfruttarlo fino in fondo sul piano dell’immagine. Nonostante l’attenzione crescente attorno al numero uno italiano e la sua centralità nel panorama tennistico attuale, il marchio statunitense continua a proporre linee di abbigliamento piuttosto conservative, lontane da quell’impatto iconico che molti si aspettano per i suoi principali testimonial.

bublik_29

Una sensazione già emersa di recente anche nel caso di Carlos Alcaraz. L’outfit scelto per lo spagnolo ha lasciato perplessi diversi appassionati, che si aspettavano una proposta più audace e riconoscibile per uno dei volti simbolo del tennis mondiale. Lo stesso rischio sembra profilarsi ora anche per Sinner, che potrebbe scendere in campo con una divisa tecnicamente impeccabile ma poco memorabile dal punto di vista estetico.

In un’epoca in cui l’immagine ha un peso sempre maggiore nella costruzione del brand personale degli atleti, la scelta di non osare appare quantomeno discutibile. Sinner ha tutto per diventare una figura di riferimento non solo per i risultati, ma anche per lo stile: carisma, successo, continuità e un pubblico in costante crescita. Resta da capire se Nike deciderà, prima o poi, di accompagnare questa ascesa anche con una proposta visiva all’altezza del personaggio.



Francesco Paolo Villarico

TAG: ,

8 commenti

Scaino 25-12-2025 14:30

Ma chi se ne frega della “proposta visiva all’altezza del personaggio”.
Sinner deve giocare a tennis e vincere, come “proposta visiva” (ma che cavolo vuol dire?) mi bastano le maglie e i calzoncini in tinta unita e coordinati tra loro (io personalmente adorerei il bianco Wimbledon) dopo le vacche pezzate e le tovaglie da trattoria che gli facevano indossare quando non era nella top-10.
Per fortuna Jannik non scenderà mai in campo in canottiera come Alcaraz, Shelton, Musetti e l’innominabile NK.

 8
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Betafasan
Ging89 (Guest) 25-12-2025 13:07

Quando ho letto il titolo credevo che la Nike non gli facesse firmare nuovi contratti pubblicitari invece l’articolo è solo un lamento riguardo i colori del nuovo kit

Fidatevi non è che Nike non sfrutta Sinner, è che per i kit hanno finito l’immaginazione

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
murbi (Guest) 25-12-2025 12:50

In mutande a torso nudo sarebbe più impattante secondo me, cara nike.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pippolivetennis 25-12-2025 12:31

In effetti tutto l’abbigliamento gara di Jannik l’ho sempre considerato poco all’altezza.
Il mio outfit preferito tra gli attuali tennisti è sempre quello di Djokovic.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
MarcoP 25-12-2025 12:09

Ce ne faremo una ragione.

Non mi sembra un problema importante.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Taxi Driver 25-12-2025 11:48

La Nike aveva completi stupendi negli anni 90.
Sampras era il top (classico con stile), poi Agassi (più eclettici).
Poi sono arrivati gli smanicati e pinocchietti di Nadal il giovine (quasi inguardabili ma piacevano alle femmine).
Federer nel prime aveva bei completi con l’apice nel 2017 a Parigi.
Purtroppo a Sinner lo vestono come un monaco tibetano con la Louis Vuitton a rendere il tutto molto vintage anni 80 e Alcaraz sembra un manovale dell’est europa dopo la cadura del Muro, stile Pink Floyd.

Stanno invece alla Raducanu l’anno fatta STUPENDA, da ammirare i completini a Roma e al Queen (top)

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alex77 (Guest) 25-12-2025 11:37

Mah, penso che l’abbigliamento di Jannik della Nike sia in linea con il “personaggio”..
Poco appariscente, senza fronzoli, stonerebbe un outfit “sgargiante” sul rosso.. certo, strano che anche quello di Alcaraz alla fine sia un po’ anonimo

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
pablito 25-12-2025 11:31

Dai calori del Dubai,

Natale a casa, in famiglia e… sulle piste. 😉

https://youtube.com/post/UgkxVRnIW-cf-5vTKCA93vx5j_32O9mC3MSi?si=FxoLreg6HMNe3rBe

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!