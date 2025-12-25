Jannik Sinner, enorme potenziale mediatico ma Nike resta prudente sull’immagine

Jannik Sinner continua a rappresentare un enorme potenziale mediatico, ma Nike sembra non essere ancora pronta a sfruttarlo fino in fondo sul piano dell’immagine. Nonostante l’attenzione crescente attorno al numero uno italiano e la sua centralità nel panorama tennistico attuale, il marchio statunitense continua a proporre linee di abbigliamento piuttosto conservative, lontane da quell’impatto iconico che molti si aspettano per i suoi principali testimonial.

Una sensazione già emersa di recente anche nel caso di Carlos Alcaraz. L’outfit scelto per lo spagnolo ha lasciato perplessi diversi appassionati, che si aspettavano una proposta più audace e riconoscibile per uno dei volti simbolo del tennis mondiale. Lo stesso rischio sembra profilarsi ora anche per Sinner, che potrebbe scendere in campo con una divisa tecnicamente impeccabile ma poco memorabile dal punto di vista estetico.

In un’epoca in cui l’immagine ha un peso sempre maggiore nella costruzione del brand personale degli atleti, la scelta di non osare appare quantomeno discutibile. Sinner ha tutto per diventare una figura di riferimento non solo per i risultati, ma anche per lo stile: carisma, successo, continuità e un pubblico in costante crescita. Resta da capire se Nike deciderà, prima o poi, di accompagnare questa ascesa anche con una proposta visiva all’altezza del personaggio.





Francesco Paolo Villarico