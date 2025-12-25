Jannik Sinner, enorme potenziale mediatico ma Nike resta prudente sull’immagine
Jannik Sinner continua a rappresentare un enorme potenziale mediatico, ma Nike sembra non essere ancora pronta a sfruttarlo fino in fondo sul piano dell’immagine. Nonostante l’attenzione crescente attorno al numero uno italiano e la sua centralità nel panorama tennistico attuale, il marchio statunitense continua a proporre linee di abbigliamento piuttosto conservative, lontane da quell’impatto iconico che molti si aspettano per i suoi principali testimonial.
Una sensazione già emersa di recente anche nel caso di Carlos Alcaraz. L’outfit scelto per lo spagnolo ha lasciato perplessi diversi appassionati, che si aspettavano una proposta più audace e riconoscibile per uno dei volti simbolo del tennis mondiale. Lo stesso rischio sembra profilarsi ora anche per Sinner, che potrebbe scendere in campo con una divisa tecnicamente impeccabile ma poco memorabile dal punto di vista estetico.
In un’epoca in cui l’immagine ha un peso sempre maggiore nella costruzione del brand personale degli atleti, la scelta di non osare appare quantomeno discutibile. Sinner ha tutto per diventare una figura di riferimento non solo per i risultati, ma anche per lo stile: carisma, successo, continuità e un pubblico in costante crescita. Resta da capire se Nike deciderà, prima o poi, di accompagnare questa ascesa anche con una proposta visiva all’altezza del personaggio.
Francesco Paolo Villarico
Ma chi se ne frega della “proposta visiva all’altezza del personaggio”.
Sinner deve giocare a tennis e vincere, come “proposta visiva” (ma che cavolo vuol dire?) mi bastano le maglie e i calzoncini in tinta unita e coordinati tra loro (io personalmente adorerei il bianco Wimbledon) dopo le vacche pezzate e le tovaglie da trattoria che gli facevano indossare quando non era nella top-10.
Per fortuna Jannik non scenderà mai in campo in canottiera come Alcaraz, Shelton, Musetti e l’innominabile NK.
Quando ho letto il titolo credevo che la Nike non gli facesse firmare nuovi contratti pubblicitari invece l’articolo è solo un lamento riguardo i colori del nuovo kit
Fidatevi non è che Nike non sfrutta Sinner, è che per i kit hanno finito l’immaginazione
In mutande a torso nudo sarebbe più impattante secondo me, cara nike.
In effetti tutto l’abbigliamento gara di Jannik l’ho sempre considerato poco all’altezza.
Il mio outfit preferito tra gli attuali tennisti è sempre quello di Djokovic.
Ce ne faremo una ragione.
Non mi sembra un problema importante.
La Nike aveva completi stupendi negli anni 90.
Sampras era il top (classico con stile), poi Agassi (più eclettici).
Poi sono arrivati gli smanicati e pinocchietti di Nadal il giovine (quasi inguardabili ma piacevano alle femmine).
Federer nel prime aveva bei completi con l’apice nel 2017 a Parigi.
Purtroppo a Sinner lo vestono come un monaco tibetano con la Louis Vuitton a rendere il tutto molto vintage anni 80 e Alcaraz sembra un manovale dell’est europa dopo la cadura del Muro, stile Pink Floyd.
Stanno invece alla Raducanu l’anno fatta STUPENDA, da ammirare i completini a Roma e al Queen (top)
Mah, penso che l’abbigliamento di Jannik della Nike sia in linea con il “personaggio”..
Poco appariscente, senza fronzoli, stonerebbe un outfit “sgargiante” sul rosso.. certo, strano che anche quello di Alcaraz alla fine sia un po’ anonimo
