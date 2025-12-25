Australian Open 2026 Copertina, Entry List, WTA

Australian Open: Entry list Quali Femminili. Sono 6 le azzurre presenti. Lucia Bronzetti “costretta” alle quali

25/12/2025 08:59 7 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN – Qualificazioni Singolare Femminile
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
🇮🇹 Giocatrici italiane presenti
Lucia Bronzetti 🇮🇹 → Ranking WTA n.108
Lucrezia Stefanini 🇮🇹 → Ranking WTA n.141
Nuria Brancaccio 🇮🇹 → Ranking WTA n.167
Silvia Ambrosio 🇮🇹 → Ranking WTA n.217
Camilla Rosatello 🇮🇹 → Ranking WTA n.218
Jessica Pieri 🇮🇹 → Ranking WTA n.230

🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN – Qualificazioni Singolare Femminile
🗓 Aggiornata al 25 dicembre
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
📊 Ranking WTA di riferimento (22 dicembre 2025)
104 – Polina Kudermetova 🇺🇿
105 – Veronika Erjavec 🇸🇮
106 – Katie Boulter 🇬🇧
107 – Anastasia Zakharova 🇷🇺
108 – Lucia Bronzetti 🇮🇹
109 – Mayar Sherif 🇪🇬
110 – Sinja Kraus 🇦🇹
112 – Zeynep Sönmez 🇹🇷
113 – Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
114 – Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾
115 – Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩
115 – Madison Brengle 🇺🇸 (SR)
116 – Rebeka Masarova 🇨🇭
117 – Taylor Townsend 🇺🇸
118 – Elina Avanesyan 🇦🇲
120 – Greet Minnen 🇧🇪
122 – Zhuoxuan Bai 🇨🇳
124 – Diane Parry 🇫🇷
125 – Tamara Korpatsch 🇩🇪
126 – Hanne Vandewinkel 🇧🇪
127 – Anhelina Kalinina 🇺🇦
128 – Yue Yuan 🇨🇳
129 – Nikola Bartunkova 🇨🇿
129 – Sloane Stephens 🇺🇸 (SR)
130 – Marina Stakusic 🇨🇦
131 – Viktoriya Tomova 🇧🇬
133 – Joanna Garland 🇹🇼
134 – Linda Fruhvirtova 🇨🇿
135 – Lanlana Tararudee 🇹🇭
137 – Arantxa Rus 🇳🇱
138 – Linda Klimovicova 🇵🇱
139 – Katarzyna Kawa 🇵🇱
140 – Leyre Romero Gormaz 🇪🇸
141 – Lucrezia Stefanini 🇮🇹
142 – Lola Radivojevic 🇷🇸
143 – Maria Timofeeva 🇺🇿
145 – Kaitlin Quevedo 🇪🇸
146 – Dominika Salkova 🇨🇿
147 – Varvara Lepchenko 🇺🇸
149 – Darja Vidmanova 🇨🇿
150 – Maja Chwalinska 🇵🇱
152 – Maria Lourdes Carle 🇦🇷
153 – Daria Snigur 🇺🇦
154 – Anna-Lena Friedsam 🇩🇪
155 – Iryna Shymanovich 🇧🇾
156 – Himeno Sakatsume 🇯🇵
157 – Bernarda Pera 🇺🇸
158 – Whitney Osuigwe 🇺🇸
159 – Lilli Tagger 🇦🇹
160 – Astra Sharma 🇦🇺
161 – Tamara Zidansek 🇸🇮
162 – Despina Papamichail 🇬🇷
163 – Sofia Costoulas 🇧🇪
164 – Maddison Inglis 🇦🇺
165 – Alina Charaeva 🇷🇺
166 – Xinyu Gao 🇨🇳
167 – Nuria Brancaccio 🇮🇹
168 – Lin Zhu 🇨🇳
169 – Polina Iatcenko 🇷🇺
170 – Jessika Ponchet 🇫🇷
171 – Hanyu Guo 🇨🇳
172 – Harriet Dart 🇬🇧
173 – Carole Monnet 🇫🇷
173 – Fiona Ferro 🇫🇷 (SR)
174 – Nao Hibino 🇯🇵
175 – Xiyu Wang 🇨🇳
176 – Louisa Chirico 🇺🇸
177 – Teodora Kostovic 🇷🇸
179 – Ekaterine Gorgodze 🇬🇪
180 – Carson Branstine 🇨🇦
181 – Julia Riera 🇦🇷
183 – Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸
184 – Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸
185 – Gabriela Knutsen 🇨🇿
186 – Tatiana Prozorova 🇷🇺
187 – Cadence Brace 🇨🇦
188 – Anastasija Sevastova 🇱🇻
189 – Jana Fett 🇭🇷
190 – Elena Pridankina 🇷🇺
191 – Ana Sofia Sanchez 🇲🇽
192 – Yeonwoo Ku 🇰🇷
193 – Ena Shibahara 🇯🇵
194 – Anouk Koevermans 🇳🇱
196 – Alice Rame 🇫🇷
198 – Kristina Mladenovic 🇫🇷 (SR)
199 – Kayla Cross 🇨🇦
200 – Miriam Bulgaru 🇷🇴
201 – Laura Pigossi 🇧🇷
202 – Manon Leonard 🇫🇷
203 – Laura Samson 🇨🇿
204 – Lina Gjorcheska 🇲🇰
205 – Elvina Kalieva 🇺🇸
206 – Olivia Gadecki 🇦🇺
207 – Claire Liu 🇺🇸
208 – Arina Rodionova 🇦🇺
210 – Carol Young Suh Lee 🇺🇸
211 – Alina Korneeva 🇷🇺
213 – Francisca Jorge 🇵🇹
214 – Anastasia Gasanova 🇷🇺
215 – Selena Janicijevic 🇫🇷
216 – Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸
217 – Silvia Ambrosio 🇮🇹
218 – Camilla Rosatello 🇮🇹
219 – Harmony Tan 🇫🇷
220 – Ye-Xin Ma 🇨🇳
221 – Justina Mikulskyte 🇱🇹 (SR)
221 – Alice Tubello 🇫🇷 (SR)
221 – Sachia Vickery 🇺🇸 (SR)
222 – Jazmin Ortenzi 🇦🇷
222 – Jennifer Brady 🇺🇸 (SR)
223 – Sada Nahimana 🇧🇮
224 – Viktoria Hruncakova 🇸🇰
225 – Luisina Giovannini 🇦🇷
226 – Eva Vedder 🇳🇱
227 – Mary Stoiana 🇺🇸
229 – Kathinka Von Deichmann 🇱🇮
230 – Jessica Pieri 🇮🇹
231 – Barbora Palicova 🇨🇿
233 – Sijia Wei 🇨🇳

🎟 Wild Card
239 – Destanee Aiava 🇦🇺
279 – Lizette Cabrera 🇦🇺
329 – Tina Smith 🇦🇺
348 – Elena Micic 🇦🇺
426 – Storm Hunter 🇦🇺
544 – Alana Subasic 🇦🇺
613 – Thalia Kokkinis 🇦🇺
735 – Ksenia Efremova 🇫🇷
— Renee Alame 🇦🇺

7 commenti

ilpallettaro (Guest) 25-12-2025 15:54

Scritto da Gaz
Portandoci avanti si potrebbe dire che questo 2026 è fallimentare.
Perché aspettare sempre?

dipende qual è l’obbiettivo. per le tante veterane ad esempio è lecito avere un obbiettivo di stare dentro le 233 e giocarsi le quali di tutti gli slam. per la grant, entrarci.

 7
Gaz (Guest) 25-12-2025 12:35

Portandoci avanti si potrebbe dire che questo 2026 è fallimentare.
Perché aspettare sempre?

 6
JOA20 (Guest) 25-12-2025 11:28

Scritto da Taxi Driver
Come mai non cè la Grant?

Fuori di 5 dalle quali, mentre Bronzetti è fuori di 5 dal tabellone principale. Difficile ma sarebbe carino se Lucia entrasse in MD e Tyra venisse ripescata nelle quali. Comunque non nutro grandi speranze per le azzurre in lizza. Magari Stefanini arriva al turno decisivo

 5
PAOLO (Guest) 25-12-2025 11:15

Ma la Trevisan ha finito PR disponibili?

 4
Henry (Guest) 25-12-2025 10:35

Devono assegnare ancora delle wild card nel main draw,poi magari qualche rinuncia…direi che ha buone possibilita’(80%) di entrare anche la Grant 😉

 3
sayan (Guest) 25-12-2025 10:30

Scritto da Taxi Driver
Come mai non cè la Grant?

basta guardare a destra e vedi che Grant è al n°238, quindi resta appena fuori

edit: brutta botta per Bronzetti, proprio non ci voleva, speriamo bene

 2
Taxi Driver 25-12-2025 09:59

Come mai non cè la Grant?

 1
