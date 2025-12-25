Australian Open: Entry list Quali Femminili. Sono 6 le azzurre presenti. Lucia Bronzetti “costretta” alle quali
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN – Qualificazioni Singolare Femminile
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
🇮🇹 Giocatrici italiane presenti
Lucia Bronzetti 🇮🇹 → Ranking WTA n.108
Lucrezia Stefanini 🇮🇹 → Ranking WTA n.141
Nuria Brancaccio 🇮🇹 → Ranking WTA n.167
Silvia Ambrosio 🇮🇹 → Ranking WTA n.217
Camilla Rosatello 🇮🇹 → Ranking WTA n.218
Jessica Pieri 🇮🇹 → Ranking WTA n.230
104 – Polina Kudermetova 🇺🇿
105 – Veronika Erjavec 🇸🇮
106 – Katie Boulter 🇬🇧
107 – Anastasia Zakharova 🇷🇺
108 – Lucia Bronzetti 🇮🇹
109 – Mayar Sherif 🇪🇬
110 – Sinja Kraus 🇦🇹
112 – Zeynep Sönmez 🇹🇷
113 – Yuliia Starodubtseva 🇺🇦
114 – Aliaksandra Sasnovich 🇧🇾
115 – Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩
115 – Madison Brengle 🇺🇸 (SR)
116 – Rebeka Masarova 🇨🇭
117 – Taylor Townsend 🇺🇸
118 – Elina Avanesyan 🇦🇲
120 – Greet Minnen 🇧🇪
122 – Zhuoxuan Bai 🇨🇳
124 – Diane Parry 🇫🇷
125 – Tamara Korpatsch 🇩🇪
126 – Hanne Vandewinkel 🇧🇪
127 – Anhelina Kalinina 🇺🇦
128 – Yue Yuan 🇨🇳
129 – Nikola Bartunkova 🇨🇿
129 – Sloane Stephens 🇺🇸 (SR)
130 – Marina Stakusic 🇨🇦
131 – Viktoriya Tomova 🇧🇬
133 – Joanna Garland 🇹🇼
134 – Linda Fruhvirtova 🇨🇿
135 – Lanlana Tararudee 🇹🇭
137 – Arantxa Rus 🇳🇱
138 – Linda Klimovicova 🇵🇱
139 – Katarzyna Kawa 🇵🇱
140 – Leyre Romero Gormaz 🇪🇸
141 – Lucrezia Stefanini 🇮🇹
142 – Lola Radivojevic 🇷🇸
143 – Maria Timofeeva 🇺🇿
145 – Kaitlin Quevedo 🇪🇸
146 – Dominika Salkova 🇨🇿
147 – Varvara Lepchenko 🇺🇸
149 – Darja Vidmanova 🇨🇿
150 – Maja Chwalinska 🇵🇱
152 – Maria Lourdes Carle 🇦🇷
153 – Daria Snigur 🇺🇦
154 – Anna-Lena Friedsam 🇩🇪
155 – Iryna Shymanovich 🇧🇾
156 – Himeno Sakatsume 🇯🇵
157 – Bernarda Pera 🇺🇸
158 – Whitney Osuigwe 🇺🇸
159 – Lilli Tagger 🇦🇹
160 – Astra Sharma 🇦🇺
161 – Tamara Zidansek 🇸🇮
162 – Despina Papamichail 🇬🇷
163 – Sofia Costoulas 🇧🇪
164 – Maddison Inglis 🇦🇺
165 – Alina Charaeva 🇷🇺
166 – Xinyu Gao 🇨🇳
167 – Nuria Brancaccio 🇮🇹
168 – Lin Zhu 🇨🇳
169 – Polina Iatcenko 🇷🇺
170 – Jessika Ponchet 🇫🇷
171 – Hanyu Guo 🇨🇳
172 – Harriet Dart 🇬🇧
173 – Carole Monnet 🇫🇷
173 – Fiona Ferro 🇫🇷 (SR)
174 – Nao Hibino 🇯🇵
175 – Xiyu Wang 🇨🇳
176 – Louisa Chirico 🇺🇸
177 – Teodora Kostovic 🇷🇸
179 – Ekaterine Gorgodze 🇬🇪
180 – Carson Branstine 🇨🇦
181 – Julia Riera 🇦🇷
183 – Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸
184 – Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸
185 – Gabriela Knutsen 🇨🇿
186 – Tatiana Prozorova 🇷🇺
187 – Cadence Brace 🇨🇦
188 – Anastasija Sevastova 🇱🇻
189 – Jana Fett 🇭🇷
190 – Elena Pridankina 🇷🇺
191 – Ana Sofia Sanchez 🇲🇽
192 – Yeonwoo Ku 🇰🇷
193 – Ena Shibahara 🇯🇵
194 – Anouk Koevermans 🇳🇱
196 – Alice Rame 🇫🇷
198 – Kristina Mladenovic 🇫🇷 (SR)
199 – Kayla Cross 🇨🇦
200 – Miriam Bulgaru 🇷🇴
201 – Laura Pigossi 🇧🇷
202 – Manon Leonard 🇫🇷
203 – Laura Samson 🇨🇿
204 – Lina Gjorcheska 🇲🇰
205 – Elvina Kalieva 🇺🇸
206 – Olivia Gadecki 🇦🇺
207 – Claire Liu 🇺🇸
208 – Arina Rodionova 🇦🇺
210 – Carol Young Suh Lee 🇺🇸
211 – Alina Korneeva 🇷🇺
213 – Francisca Jorge 🇵🇹
214 – Anastasia Gasanova 🇷🇺
215 – Selena Janicijevic 🇫🇷
216 – Nuria Parrizas Diaz 🇪🇸
217 – Silvia Ambrosio 🇮🇹
218 – Camilla Rosatello 🇮🇹
219 – Harmony Tan 🇫🇷
220 – Ye-Xin Ma 🇨🇳
221 – Justina Mikulskyte 🇱🇹 (SR)
221 – Alice Tubello 🇫🇷 (SR)
221 – Sachia Vickery 🇺🇸 (SR)
222 – Jazmin Ortenzi 🇦🇷
222 – Jennifer Brady 🇺🇸 (SR)
223 – Sada Nahimana 🇧🇮
224 – Viktoria Hruncakova 🇸🇰
225 – Luisina Giovannini 🇦🇷
226 – Eva Vedder 🇳🇱
227 – Mary Stoiana 🇺🇸
229 – Kathinka Von Deichmann 🇱🇮
230 – Jessica Pieri 🇮🇹
231 – Barbora Palicova 🇨🇿
233 – Sijia Wei 🇨🇳
🎟 Wild Card
239 – Destanee Aiava 🇦🇺
279 – Lizette Cabrera 🇦🇺
329 – Tina Smith 🇦🇺
348 – Elena Micic 🇦🇺
426 – Storm Hunter 🇦🇺
544 – Alana Subasic 🇦🇺
613 – Thalia Kokkinis 🇦🇺
735 – Ksenia Efremova 🇫🇷
— Renee Alame 🇦🇺
dipende qual è l’obbiettivo. per le tante veterane ad esempio è lecito avere un obbiettivo di stare dentro le 233 e giocarsi le quali di tutti gli slam. per la grant, entrarci.
Portandoci avanti si potrebbe dire che questo 2026 è fallimentare.
Perché aspettare sempre?
Fuori di 5 dalle quali, mentre Bronzetti è fuori di 5 dal tabellone principale. Difficile ma sarebbe carino se Lucia entrasse in MD e Tyra venisse ripescata nelle quali. Comunque non nutro grandi speranze per le azzurre in lizza. Magari Stefanini arriva al turno decisivo
Ma la Trevisan ha finito PR disponibili?
Devono assegnare ancora delle wild card nel main draw,poi magari qualche rinuncia…direi che ha buone possibilita’(80%) di entrare anche la Grant 😉
basta guardare a destra e vedi che Grant è al n°238, quindi resta appena fuori
edit: brutta botta per Bronzetti, proprio non ci voleva, speriamo bene
Come mai non cè la Grant?