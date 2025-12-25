Australian Open: Entry list Quali Maschile. Sono 8 gli azzurri al via. C’è anche Federico Cinà
🇦🇺 AUSTRALIAN OPEN – Qualificazioni Singolare Maschile
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
🇮🇹 Giocatori italiani presenti
Francesco Passaro 🇮🇹 → Ranking ATP n.128
Andrea Pellegrino 🇮🇹 → Ranking ATP n.139
Matteo Gigante 🇮🇹 → Ranking ATP n.148
Giulio Zeppieri 🇮🇹 → Ranking ATP n.151
Francesco Maestrelli 🇮🇹 → Ranking ATP n.157
Stefano Travaglia 🇮🇹 → Ranking ATP n.207
Lorenzo Giustino 🇮🇹 → Ranking ATP n.220
Federico Cina 🇮🇹 → Ranking ATP n.225
102 – Vit Kopriva 🇨🇿
103 – Carlos Taberner 🇪🇸
104 – Yannick Hanfmann 🇩🇪
107 – Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
108 – Jordan Thompson 🇦🇺
109 – Tomás Barrios Vera 🇨🇱
110 – Nikoloz Basilashvili 🇬🇪
111 – Yoshihito Nishioka 🇯🇵
112 – Mackenzie McDonald 🇺🇸
113 – Brandon Holt 🇺🇸
116 – Alexander Blockx 🇧🇪
117 – Michael Mmoh 🇺🇸 (PR)
119 – Dusan Lajovic 🇷🇸
121 – Nicolas Jarry 🇨🇱
122 – Dino Prizmic 🇭🇷
123 – Liam Draxl 🇨🇦
124 – Chun-Hsin Tseng 🇹🇼
125 – Billy Harris 🇬🇧
126 – Otto Virtanen 🇫🇮
128 – Francesco Passaro 🇮🇹
129 – Jan Choinski 🇬🇧
130 – Vilius Gaubas 🇱🇹
131 – Martin Landaluce 🇪🇸
132 – Nicolai Budkov Kjær 🇳🇴
133 – Roberto Carballés Baena 🇪🇸
134 – Sebastian Ofner 🇦🇹
135 – Marco Trungelliti 🇦🇷
136 – Moez Echargui 🇹🇳
138 – Hugo Dellien 🇧🇴
139 – Andrea Pellegrino 🇮🇹
140 – Lukas Klein 🇸🇰
141 – Zachary Svajda 🇺🇸
142 – Ugo Blanchet 🇫🇷
143 – Coleman Wong 🇭🇰
144 – Colton Smith 🇺🇸
145 – Sho Shimabukuro 🇯🇵
146 – Mark Lajal 🇪🇪
147 – Titouan Droguet 🇫🇷
148 – Matteo Gigante 🇮🇹
149 – Jaime Faria 🇵🇹
150 – Daniel Elahi Galan 🇨🇴
151 – Giulio Zeppieri 🇮🇹
152 – Elmer Møller 🇩🇰
153 – Henrique Rocha 🇵🇹
154 – Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷
155 – Nishesh Basavareddy 🇺🇸
157 – Francesco Maestrelli 🇮🇹
158 – Kei Nishikori 🇯🇵
159 – Yosuke Watanuki 🇯🇵
160 – Guy Den Ouden 🇳🇱
161 – Luka Mikrut 🇭🇷
162 – Harold Mayot 🇫🇷
163 – Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
164 – Juan Pablo Ficovich 🇦🇷
165 – Zsombor Piros 🇭🇺
166 – Vitaliy Sachko 🇺🇦
167 – Luca Van Assche 🇫🇷
168 – Rafael Jodar 🇪🇸
169 – Elias Ymer 🇸🇪
171 – August Holmgren 🇩🇰
172 – Daniel Merida 🇪🇸
173 – Hugo Grenier 🇫🇷
174 – Alex Barrena 🇦🇷
175 – Martin Damm 🇺🇸
175 – Gustavo Heide 🇧🇷 (PR)
176 – Rei Sakamoto 🇯🇵
177 – Jurij Rodionov 🇦🇹
178 – Hady Habib 🇱🇧
179 – Leandro Riedi 🇨🇭
180 – Tristan Boyer 🇺🇸
181 – Yibing Wu 🇨🇳
182 – Bernard Tomic 🇦🇺
183 – Daniel Evans 🇬🇧
184 – Jerome Kym 🇨🇭
185 – Michael Zheng 🇺🇸
185 – Nicolas Moreno de Alboran 🇺🇸 (PR)
187 – Joao Lucas Reis da Silva 🇧🇷
188 – Alex Bolt 🇦🇺
189 – Lukas Neumayer 🇦🇹
190 – Jason Kubler 🇦🇺
191 – Daniil Glinka 🇪🇪
192 – Oliver Crawford 🇬🇧
193 – Sascha Gueymard Wayenburg 🇫🇷
194 – Dan Added 🇫🇷
195 – Justin Engel 🇩🇪
196 – James McCabe 🇦🇺
197 – Alvaro Guillen Meza 🇪🇨
198 – Arthur Fery 🇬🇧
199 – Jack Pinnington Jones 🇬🇧
200 – Ryan Peniston 🇬🇧
201 – Clément Tabur 🇫🇷
202 – Alex Molcan 🇸🇰
203 – Alexis Galarneau 🇨🇦
204 – Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪
205 – Mitchell Krueger 🇺🇸
206 – Chris Rodesch 🇱🇺
207 – Stefano Travaglia 🇮🇹
208 – George Loffhagen 🇬🇧
209 – Gonzalo Bueno 🇵🇪
210 – Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸
211 – Murphy Cassone 🇺🇸
212 – Nicolas Mejia 🇨🇴
213 – Jay Clarke 🇬🇧
214 – Nerman Fatic 🇧🇦
215 – Dane Sweeny 🇦🇺
216 – Rodrigo Pacheco Méndez 🇲🇽
217 – Thiago Seyboth Wild 🇧🇷
219 – Yu Hsiou Hsu 🇹🇼
220 – Lorenzo Giustino 🇮🇹
221 – Luka Pavlovic 🇫🇷
222 – Zdenek Kolar 🇨🇿
223 – Kimmer Coppejans 🇧🇪
224 – Lloyd Harris 🇿🇦
225 – Federico Cina 🇮🇹
226 – Facundo Diaz Acosta 🇦🇷
227 – Dmitry Popko 🇰🇿
228 – Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴
229 – Arthur Gea 🇫🇷
230 – Gauthier Onclin 🇧🇪
🎟 Wild Card
258 – Li Tu 🇦🇺
317 – Moerani Bouzige 🇦🇺
462 – Philip Sekulic 🇦🇺
465 – Eddie Winter 🇦🇺
510 – Henry Bernet 🇨🇭
592 – Pavle Marinkov 🇦🇺
759 – Cruz Hewitt 🇦🇺
Ti stai sbilanciando non poco. Comunque sì, speriamo bene, i segnali a riguardo sono buoni.
Massimoooo dove sei?
Dicevi che il tennis italiano avrebbe perso potere eppure Cina sta qui mentre i tuoi panda olandesi non possono più giocare ahahha
A sentire un noto muride non entrerebbe neppure nei 100: è gia adesso il terzo con la miglior classifica a parità d’età, dopo Sinner e Musetti, più avanti di Zeppieri (che era il terzo migliore a 18 anni, purtroppo frenato da problemi fisici ed agonistici) e di Nardi, il quarto migliore. Cobolli e c., per non parlare di Berrettini o Sonego, erano ben lontani. Vedremo se Federico assomiglierà ai due fenomeni o alle due (per ora) delusioni.
Vecchi leoni non demordono
GRANDE FEDERICO!
Lo avevo scritto e previsto in tempi non sospetti che avrebbe fatto le quali AO26
Ora scrivo e prevedo che entro AO27 farà MD diretto negli slam
E che entro AO28 sarà TdS negli slam
Sì, usano il ranking del 17 novembre e Luca era 87°
A fine 2026 Cinà avrà 19 anni e nove mesi. Questo è l’anno in cui deve fare il salto di qualità, se è un giocatore vero. Sinner è entrato nei top 100 a 18 anni e due mesi. Musetti a 19 anni. Cobolli a 21 anni. Berettini a 22 e un mese. Una via di mezzo tra questi sarebbe già una grande cosa.
Come dice il proverbio? “Troppi cani sopra un osso” enzo
Ma nardi è nel main draw?
sorprendenti travaglia e soprattutto Giustino…..bravi ragazzacci!
Anche se dentro al 99.9999% bisogna vedere se ci vuole andare lui. Anche in passato mi pare che Ceck abbia saltato le quali AO pur avendo la classifica
Ceck al 99.9% entra(poi esce al 1 t. ma vabbe’si aspetta la terra) e siamo a 9 😉
visto che devono ancora assegnare tre wild card per il tabellone principale, direi che il Ceck è dentro.
Passaro e Pellegrino dovrebbero essere teste di serie. Vediamo se Cecchinato verrà ripescato, è subito dopo Onclin nell’entry list.
Molto dipenderà dal tabellone ma spero che almeno 3-4 azzurri arrivino al turno decisivo (Passaro, Gigante, Zeppieri e magari Maestrelli)