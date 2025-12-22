Australian Open 2026: assegnate altre wild card. Inviti ai giocatori locali

Si avvicina sempre di più l’inizio del primo Slam della stagione e gli organizzatori dell’Australian Open 2026 continuano a definire il quadro dei partecipanti attraverso l’assegnazione delle wild card. Dopo aver ufficializzato gli inviti destinati ai giocatori francesi, frutto degli accordi tra federazioni, è arrivata anche la comunicazione relativa ai tennisti australiani che accederanno direttamente ai tabelloni principali.

Nel singolare maschile, la wild card è stata assegnata a Rinky Hijikata, mentre nel tabellone femminile saranno Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston a beneficiare dell’invito per il main draw.

Una scelta che conferma la volontà degli organizzatori di valorizzare il movimento locale, offrendo a giocatori e giocatrici australiani l’opportunità di misurarsi sul palcoscenico più prestigioso davanti al pubblico di casa. Con l’avvicinarsi dell’inizio del torneo, il quadro dei partecipanti prende sempre più forma, alimentando l’attesa per l’avvio ufficiale dello Slam aussie.





Marco Rossi