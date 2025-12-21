Novak Djokovic sceglie Dubai per preparare la stagione 2026: nel mirino c’è l’Australia

Dopo una breve tappa in Grecia, Novak Djokovic ha fatto rotta verso Dubai per proseguire la preparazione in vista della stagione 2026. Il campione serbo, che ha rinunciato all’ultimo momento a prendere parte alle ATP Finals, sembra aver già spostato completamente l’attenzione sulla prossima tournée australiana.

Nole in Dubai 🐐 What a sight 😍🐐 pic.twitter.com/F8B96uZQ6T — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) December 21, 2025

La scelta di allenarsi negli Emirati Arabi Uniti non è casuale: condizioni climatiche simili a quelle che troverà a Melbourne e strutture di alto livello rappresentano il contesto ideale per rifinire la condizione fisica e il ritmo partita. Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte — manca poco più di due settimane al via ufficiale — Djokovic punta a farsi trovare pronto fin dai primi appuntamenti.

L’Australia, come spesso accaduto in carriera, resta il primo grande obiettivo nel mirino.





Marco Rossi