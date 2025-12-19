Dopo Alcaraz, pausa Ferrero: mesi di stop prima di un possibile ritorno nel circuito

Il mondo del tennis resta ancora sorpreso a due giorni dall’annuncio che ha segnato la fine del rapporto professionale tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. Dopo sette anni insieme, 24 titoli conquistati, sei Grand Slam e il primato di numero uno del mondo più giovane nella storia dell’ATP, una delle coppie più vincenti e simboliche dell’ultimo decennio ha ufficialmente chiuso il proprio ciclo.

Se sul futuro immediato di Alcaraz i contorni iniziano a essere più chiari – con Samuel López confermato come allenatore del murciano per l’avvio della nuova stagione – restavano invece molte incognite legate al destino di Juan Carlos Ferrero. L’ex numero uno del mondo, protagonista silenzioso ma decisivo dell’ascesa di Carlitos, non ha ancora svelato pubblicamente i suoi prossimi passi.

Secondo quanto riportato da CLAY, però, il valenciano avrebbe già preso una decisione importante: prendersi una pausa di diversi mesi dal circuito. Una scelta comprensibile dopo un’esperienza tanto intensa, lunga e totalizzante, che lo ha visto al centro di uno dei progetti più ambiziosi e riusciti del tennis moderno.

Ferrero non avrebbe alcuna fretta di rientrare, ma allo stesso tempo non chiude la porta a un ritorno. Una volta completato questo periodo di stop, valuterà eventuali proposte interessanti, pronto a rimettersi in gioco qualora si presenti un progetto stimolante, all’altezza della sua esperienza e del suo bagaglio tecnico.





Marco Rossi