Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Blockx vola in semifinale, Prizmic rilancia le sue ambizioni a Jeddah. Budkov Kjaer a un passo dalle semifinali, Tien resta in corsa

Proseguono le Next Gen ATP Finals di Jeddah, dove la seconda giornata ha iniziato a delineare scenari chiave in vista delle semifinali. Nicolai Budkov Kjaer si è portato a un passo dalla qualificazione grazie a una vittoria solida e matura contro Rafael Jodar, mentre Learner Tien ha tenuto vive le proprie speranze superando in quattro set Martin Landaluce in un match carico di tensione.

Nel primo incontro della sessione serale, Budkov Kjaer ha confermato il suo eccellente stato di forma imponendosi su Jodar con il punteggio di 4-1, 4-2, 1-4, 4-2. Il norvegese, già vincitore all’esordio contro Landaluce, ha saputo contenere il tentativo di rimonta dello spagnolo a metà partita, chiudendo l’incontro in 79 minuti davanti a un pubblico caldo e partecipe alla King Abdullah Sports City. Determinante l’ultimo game di servizio, sigillato con due ace e una prima non risposta.

“Cerco solo di concentrarmi sul vincere le partite, poi qualificarmi sarebbe fantastico”, ha spiegato Budkov Kjaer. “Sono partito molto bene, mi entrava tutto e Rafa forse era un po’ nervoso, cosa normale dopo una grande vittoria. Sono ovviamente molto felice di questo successo”. Una vittoria che ha anche il sapore della rivincita, dopo la sconfitta subita contro Jodar nella finale junior dello US Open 2024.

Il 19enne norvegese sta vivendo una stagione da protagonista: quattro titoli Challenger nel 2025 e una scalata impressionante dalla zona oltre la Top 500 fino all’attuale numero 138 del ranking ATP. Con il record di 2-0 nel Blue Group, Budkov Kjaer è ora il leader del girone.

Jodar, dal canto suo, resta pienamente in corsa. Dopo aver sorpreso il numero 28 del mondo Tien all’esordio – centrando così la sua prima vittoria in carriera contro un Top 100 – lo spagnolo è ora 1-1 e si giocherà tutto nell’ultimo match del round robin contro Landaluce.

A chiudere la giornata è stato il confronto decisivo tra Learner Tien e Martin Landaluce, fondamentale per la sopravvivenza dell’americano nel torneo. Dopo aver sprecato quattro match point nella sconfitta del giorno precedente contro Jodar, Tien ha evitato che l’incubo si ripetesse, vincendo 1-4, 4-1, 4-3(4), 4-3(2). Non senza brividi: anche contro Landaluce, il 20enne ha mancato la chiusura del match sul 3-1, 40/0 nel quarto set, prima di ritrovarsi nel tie-break decisivo.

“È meglio mancare quattro match point e vincere, piuttosto che il contrario”, ha scherzato Tien a fine partita. “Non sono felicissimo di averli lasciati scappare di nuovo, ma sono contento di essere riuscito a portarla a casa”.

Finalista lo scorso anno alle Next Gen Finals, Tien resta così in corsa con un bilancio di 1-1 nel girone e affronterà Budkov Kjaer nell’ultima giornata per giocarsi l’accesso alle semifinali. Arrivato a Jeddah da grande favorito dopo una stagione di svolta – primo titolo ATP a Metz, cinque vittorie contro Top 10, ottavi all’Australian Open e best ranking al numero 28 – l’americano è chiamato ora a un vero e proprio spareggio.

Situazione più complicata invece per Martin Landaluce, campione Challenger nel 2025, che con il record di 0-2 è ormai con le spalle al muro. Le Next Gen ATP Finals continuano così a regalare tensione, crescita e spettacolo, mettendo in vetrina un futuro del tennis sempre più vicino al presente.

Alexander Blockx continua a lasciare il segno alle Next Gen ATP Finals di Jeddah, dove oggi ha conquistato con autorità la qualificazione alle semifinali al suo debutto nel torneo. Il belga, testa di serie numero 2, ha risposto presente nel momento più delicato, superando Nishesh Basavareddy con il punteggio di 4-3(2), 4-3(8), 4-1, risultato che gli era indispensabile in tre set per centrare l’accesso al penultimo atto.

Sotto pressione fin dal riscaldamento, Blockx ha dimostrato grande solidità mentale, salvando tre set point nel tie-break del secondo parziale prima di prendere definitivamente il controllo dell’incontro. “L’ho saputo circa 20 minuti prima del match, è apparso sullo schermo nello spogliatoio”, ha raccontato il 20enne. “Sono davvero felice di come ho vinto il secondo set, è stata durissima. Nel terzo, invece, ho sentito crescere l’energia”.

Con 24 vincenti messi a segno contro Basavareddy, che si aggiungono ai 30 dell’esordio vincente contro Justin Engel, Blockx sta impressionando per la combinazione di potenza, pulizia dei colpi e qualità difensive. Il belga diventa così il primo giocatore del suo Paese a raggiungere le semifinali nella storia delle Next Gen Finals, confermandosi uno dei prospetti più interessanti del circuito.

Nell’altra sfida di giornata, Dino Prizmic ha rilanciato le proprie ambizioni battendo il giovane tedesco Justin Engel per 4-1, 2-4, 4-3(3), 4-1. Dopo la sconfitta all’esordio contro Basavareddy, il croato ha mostrato una netta crescita, mescolando potenza e precisione su un campo indoor molto rapido. “Era una partita da vincere se volevo restare in corsa per le semifinali”, ha spiegato Prizmic. “Sono molto contento della mia prestazione, sto migliorando match dopo match”.

Il 20enne, specialista della terra battuta ma sempre più a suo agio anche sul cemento indoor, ha infiammato il pubblico con colpi spettacolari, tra cui un devastante rovescio in corsa nel quarto set che gli ha spalancato la strada verso la vittoria.

Ora lo scenario è chiaro: Blockx e Prizmic si sfideranno in un match decisivo per definire le gerarchie del girone, con le semifinali nel mirino.

Dino Prizmic vs Justin Engel

Alexander Blockx vs Nishesh Basavareddy



Nicolai Budkov Kjaer vs Rafael Jodar



Learner Tien vs Martin Landaluce



| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% || — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- || 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 2-0 | 6-2 | 75.00% | 28-19 | 59.57% || 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-1 | 4-5 | 44.44% | 23-29 | 44.23% || 3 | L. Tien 🇺🇸 | 1-1 | 5-4 | 55.56% | 29-25 | 53.70% || 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-2 | 2-6 | 25.00% | 21-28 | 42.86% |