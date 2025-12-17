Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Basavareddy apre il torneo, Jodar sorprende Tien a Jeddah

I risultati dalle Next Gen ATP Finals - Foto ATP Tour
Debutto da brividi per Rafael Jodar alle Next Gen ATP Finals presented by PIF di Jeddah. Il 19enne spagnolo ha firmato una delle vittorie più emozionanti della prima giornata superando il favorito del torneo e prima testa di serie Learner Tien con il punteggio di 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2, 4-3(4), dopo oltre due ore di battaglia e quattro match point annullati davanti a un pubblico caldissimo.
Numero 168 del mondo e presente a Jeddah lo scorso anno come sparring partner, Jodar ha mostrato grande personalità, colpi pesanti e un coraggio fuori dal comune, soprattutto nei momenti decisivi del quinto set. Proprio lì, quando il match sembrava ormai perso, lo spagnolo ha alzato il livello della sua aggressività, trovando soluzioni vincenti e salvando il quarto match point con uno splendido rovescio lungolinea che ha fatto esplodere gli spalti.
«È stata una battaglia», ha spiegato Jodar a fine incontro. «Sapevo che le condizioni erano buone per entrambi, ma ho gestito molto bene i momenti positivi e sono super felice di aver ottenuto la mia prima vittoria qui a Jeddah. Ho cercato solo di continuare a lottare e di credere in me stesso. Learner gioca sempre molto bene, quindi sapevo che avrei avuto una possibilità se fossi rimasto lì con la testa».
Tien, numero 28 ATP e unico Top 100 presente nel tabellone, ha pagato caro qualche passaggio a vuoto, commettendo 23 errori non forzati tra secondo e quarto set, concedendo così a Jodar l’opportunità di rientrare in partita. Resta però soprattutto il merito dello spagnolo, capace di reggere la pressione e di non tremare quando il match sembrava scivolargli dalle mani.
Con questo successo, Jodar si porta 1-0 nel Blue Group e guarda ora ai prossimi impegni del round robin contro altri due debuttanti, Martin Landaluce e Nicolai Budkov Kjaer.
Nella stessa serata, infatti, è arrivata anche la vittoria del norvegese Budkov Kjaer, quinta testa di serie, che ha chiuso la sessione inaugurale superando proprio Landaluce per 4-1, 3-4(7), 4-2, 4-3(4). Un match spettacolare tra due giovani talenti già protagonisti di una rivalità accesa nel corso del 2025, risolta questa volta dalla maggiore solidità e resilienza del norvegese.
«Martin è un mio grande amico», ha raccontato Budkov Kjaer. «Quest’anno mi aveva battuto tre volte nei Challenger ed era uno dei giocatori che avevo cerchiato. Riuscirci qui a Jeddah, a fine stagione, è speciale». Il 19enne ha dominato gli scambi più lunghi, vincendo il 79% dei punti oltre i nove colpi, e ha chiuso uno scambio da 18 colpi con un colpo dietro la schiena che ha strappato applausi a tutto il palazzetto.
Già giovedì il programma offrirà un nuovo capitolo intrigante: Budkov Kjaer contro Jodar, con il norvegese in cerca di rivincita dopo la sconfitta subita nella finale junior degli US Open dello scorso anno, decisa al tie-break del terzo set. Entrambi arrivano in grande forma: Jodar galvanizzato dall’impresa contro Tien, Budkov Kjaer forte di quattro titoli Challenger nel 2025, miglior dato stagionale nel circuito.
Ad aprire ufficialmente il torneo è stato Nishesh Basavareddy, che ha conquistato la prima vittoria dell’edizione 2025 superando il croato Dino Prizmic al termine di una vera e propria montagna russa emotiva. Il 20enne statunitense, seguito per la prima volta in panchina dal nuovo allenatore Gilles Cervara, si è imposto con il punteggio di 4-2, 4-3(7), 3-4(3), 4-2, centrando il suo primo successo a livello ATP dal torneo di Hangzhou di metà settembre.
Basavareddy ha mostrato solidità e nervi saldi nei momenti chiave: dopo aver salvato tre set point nel secondo set, ha mancato l’occasione di chiudere l’incontro nel terzo, perdendo il servizio per l’unica volta in tutto il match. La reazione, però, è stata immediata: break in apertura del quarto parziale e controllo fino alla fine.
«Mi sento benissimo», ha dichiarato l’americano. «Vincere subito nel round robin è fondamentale, e farlo in quattro set è ancora meglio. Questo format richiede attenzione continua: basta un break per cambiare tutto».
Ampio spazio anche alle sensazioni legate alla nuova collaborazione con Cervara:
«Abbiamo lavorato molto sul piano fisico e sul servizio. Sapere che Gilles ha già portato un giovane al numero uno del mondo e a vincere uno Slam con Daniil Medvedev dà grande fiducia, anche se ogni giocatore è diverso».
Inserito in un girone durissimo con Prizmic, il belga Alexander Blockx e il tedesco Justin Engel, Basavareddy ha così messo subito un mattone importante nel suo cammino.
Poco dopo, è arrivato anche l’esordio vincente proprio di Blockx, seconda testa di serie, che ha superato il più giovane del torneo, Justin Engel, per 3-4(7), 4-2, 4-2, 4-2. Il 18enne tedesco ha iniziato con grande aggressività, salvando anche un set point nel primo parziale, ma alla distanza è emersa la maggiore potenza e continuità del belga. Blockx ha messo a segno 17 ace, vincendo l’85% dei punti con la prima di servizio e prendendo progressivamente il controllo degli scambi.
«All’inizio servivamo entrambi molto bene», ha spiegato Blockx. «Sapevo però di non essere ancora al mio massimo livello. Una volta trovato il ritmo, soprattutto dopo il break nel secondo set, il mio tennis è cresciuto costantemente».
Next Gen ATP Finals 🌍 – 1° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)
BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |
| 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-0 | 3-2 | 60.00% | 14-16 | 46.67% |
| 3 | L. Tien 🇺🇸 | 0-1 | 2-3 | 40.00% | 16-14 | 53.33% |
| 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |
RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |
| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-11 | 57.69% |
| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 11-15 | 42.31% |
| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |
Ho visto la parte finale di Tien, dove I commentatori davano per scontata la vittoria del più titolato americano, e anch’io inizialmente pensavo che i rapporti di forza sarebbero pesati di più dalla parte di Tien…invece, piano piano, lo spagnolo ha messo il suo peso sul piatto della bilancia ed ha fatto girare la partita a suo favore mettendo quasi in imbarazzo i commentatori tv che, visto le nuove generazioni in campo, credo saranno nell’avanzare del torneo più prudenti e meno indirizzati verso ciò che dovrebbe essere scontato ma che sta dimostrando di non esserlo..e comunque questo Jodar, che non conoscevo, mi ha impressionato
correggere per correggere, Michael Chang è Statunitense
Cioè Kouamé e Dedura Palomero 🙂 🙂 🙂
Ho visto quello che dovevo vedere.. a parte Tien, tutti giocano nello stesso modo boom boom con poche variazioni. Tutti bravini ma nessun crack..forse qualcosa nel norvegese e nel tedesco (per l’età e perché l’ho visto bene sull’erba) ma insomma nulla di che…Sinner, Alcaraz e anche Fonseca possono stare tranquilli. Avanti i prossimi…
Jodar è già uno che rispetto a Landaluce ha più potenziale però dovrebbe decidere in fretta il professionismo per me: la strada per il top richiede MOOOOLTO tempo e quindi andrebbe incominciata full time da subito
Rafael ha un processo di crescita e di formazione particolare ed ha importanti margini di crescita. Mi riferiscono dalla Spagna che 1) ha frequentato regolarmente (naturalmente con agevolazioni) la scuola superiore a Madrid e sino a 18 si allenava solo il pomeriggio (niente full time); 2) arrivava agli allenamenti con un panino in mano e che ad un certo orario doveva rientrare a casa per fare i compiti.
Il ragazzo e la famiglia hanno deciso di accettare, per il momento, una borsa di studio negli stati uniti e di valutare anno dopo anno la situazione.
Landaluce ha degli enormi problemi in difesa e Kjaer degli enormi problemi col dritto
Io ho una domanda seria per Mauro, non sto scherzando: davvero tu te li immagini questi in un futuro battere un Sinner ancora al top e competitor per gli slam? Davvero?
@ Fi (#4536432)
Il regolamento è così ormai da molti anni e………non si è mai lamentato nessuno. È vero che i set sono accorciati, però per vincere bisogna affermarsi in almeno 3. 3×4 fa 12 come 2×6 fa 12. Sinner ha vinto con questo regolamento. enzo
Beh Enzone diciamo che vi sono tennisti che arrivano tardi nel tennis che conta anche perché frequentano il college, come e’ il caso di Jodar.
Permettermi anche di correggerti sul cinese che si chiama CHANG, non CHEN.
Il format non sarà un granchè, però la partita fra Tien e Jodar è stata molto bella e accanita, scambi di grande qualità. Ha vinto lo spagnolo, “fisico bestiale”, è alto 1 metro e 91. Che culo la Spagna. Un neo? Rafael ha già 19 anni, un pò grandetto per essere una speranza. Se pensate che almeno 5 giocatori del passato a 17 anni e rotti hanno vinto il loro primo Slam. Il più giovane era in campo oggi, il cinese Chen, Vinse il RG a 17 anni battendo Edberg. Prevedo per Jodar un’ottima carriera. Lo stesso per Tien. enzo
Jodar gioca bene ma solo questo
Jodar potrebbe essere la sorpresa delle Next gen, gioca in modo piuttosto violento , buonissimo servizio.
Chissà
JODAR….CHE GIOVANE UOMO
vidi ad Assago le NG del 2017, dove i più forti sembravano essere Chung, Coric e Rublev, e Shapovalov era considerato il più promettente…uno spilungone russo chiamato Medvedev non aveva dato l’impressione di essere chissà che…e poi è diventato n°1.
tra Tien e Jodar c’è una bella sfida a chi riesce a perdere più turni di battuta.
Delle 3 partite andate in scena finora, la superiorità di tien sugli altri è abissale, perché si è già formato tatticamente e ha un allenatore che sa il fatto suo. Tutti gli altri hanno buona potenzialità ma ancora devono farsi quasi completamente. Sto guardando adesso Jodar e vedo che ha un ottimo servizio-dritto ma negli spostamenti è troppo lento e tira la battuta così velocemente che la risposta gli arriva subito e fa fatica già in uscita dal servizio.
Bene però che giochino sotto i riflettori così possiamo conoscere questi giovani talenti e loro possono abituarsi a un grande palcoscenico, se di questo si tratta. Vista l’assenza di tennis in questo periodo guardo volentieri le next gen finals, ma il regolamento è da rivedere completamente.
chissà tra questi a parte Tien (28 nel ranking)…riuscirà a entrare nei primi 15-20 tra qualche anno.
Ho assistito al primo modesto incontro, sconfitta di Prizmic. Nessuna meraviglia, si parla di lui come di un futuro campione da almeno 2 anni. Oggi di anni ne ha 20, ed è ben lontano da esserlo e probabilmente non lo sarà mai, bene che gli vada veleggerà fra i primi 50. Del secondo incontro ho visto poco. Il belga ha la mazzata di servizio, in realtà è uno smash iniziale gratuito; gi ho visto vincere un paio di games senza che il tedesco potesse rispondere, mi sono annoiato e messo a dormire. Ormai è chiaro, se non hai la botta vincente, non andrai da nessuna parte. enzo
credo che questa manifestazione la vincerà Tien…forse giusto Blockx o Basavareddy potrebbero infastidirlo.
gli altri li vedo troppo acerbi e con poca esperienza rispetto a quelli da me citati.
per fortuna che ci sono i soldi dei sauditi che hanno bisogno di fare un po’ di marketing
Alcaraz e Ferrero si separano
La classifica usata per la qualificazione è quella del 10 novembre (come per le Finals di Torino), allora Engel era davanti a Sakamoto
il prossimo anno ci sarà anche il nostro Cina o Cinà che dir si voglia (ancora non l’ho capito quale sia il suo cognome, dovrebbe essere con l’accento ma è scritto ovunque senza…mentre il suo coetaneo Vasamì lui sì ha sicuramente l’accento e tra l’altro potrebbe esserci anche lui il prossimo anno)
una curiosità…ma prima dello spagnolo Jodar nella Race finale non si era classificato il giapponese Sakamoto? ha per caso rinunciato consentendo così l’ingresso del tedesco Engel?
Ed ecco qui il perché Gaudenzi al momento NON SE NE ANDRÀ con buona pace di Massimo Piagnone: si deve portare avanti la fusione
È il momento di dire cosa succede davvero nel tennis:
Mi sono domandato il perché Massimo detto “piagnone” insiste a dire che Gaudenzi cadrà
Massimo non ha fonti, le sue fonti sono come il suo libro: non esistono
Poi mi sono ricordato: nel 2026 ci sono le elezioni ATP! Quindi il caro truffatore pensa che se Gaudenzi non verrà rieletto potrà dire che è stato fatto fuori dalla PTPA… peccato che non sia così….
Gaudenzi non è un re, è un re a cui è stato affidato UN COMPITO un OBBLIGO da chi lo ha eletto: sconfiggere gli slam
TUTTO È IN FUNZIONE di una lotta tra i 4 slam e l’ATP
Ovviamente l’ATP non vuole mica cancellare letteralmente i tornei slam, esisteranno sempre, ma semplicemente VUOLE METTERE IN CHIARO CHE È L’ATP A COMANDARE IL CIRCUITO, NON GLI SLAM
Nella visione di Gaudenzi gli slam ovvio che esisteranno e saranno i tornei più importanti MA L’ATP COMANDERÀ, appunto il suo ONEVISION ha questo nome perché nel circuito che verrà ci sarà non più un DUOPOLIO politico ma un SOLO COMANDANTE POLITICO a cui anche gli slam obbediranno
Ovviamente gli slam che hanno un potere che rivaleggia con l’ATP si rifiutano di farsi comandare dall’ATP ed è per questo che Gaudenzi negli anni ha lavorato per INDEBOLIRE gli slam politicamente cercando di “accerchiarli”
Accerchiarli come? Beh ovviamente l’ATP non può battere gli slam da sola quindi ha cercato e trovato l’alleanza di altri tornei importanti, sauditi e (quasi sicuro) WTA
1) si sono potenziati ENORMEMENTE I 1000 aumentando La durata a 12 giorni, rendendoli OBBLIGATORI anche, e aumentando le entry list fino a 96 giocatori in tabellone e ben oltre i 100 nelle quali
Questo perché? Per renderli il più simili possibile agli slam non perché si desideri davvero un quinto slam ma per segnalare politicamente che gli slam non hanno la forza politica e danarosa per competere.
E questi messaggi…. Sono veri infatti gli slam sono stati abbastanza umiliati dai soldi sauditi che hanno PERMESSO di aumentare i montepremi talmente tanto che molti 1000 come Indian Wells e Miami e le ATP FINALS e le esibizioni come la Laver Cup e Six Kings hanno montepremi 4 volte maggiori degli slam(in particolare degli Australian Open)
Questa cosa dei montepremi più alti nei 1000 ha moooolto danneggiato Gli slam perché la dura realtà è che per un giocatore di bassa classifica che sa che non può vincere uno slam ovviamente, è molto più economicamente conveniente fare le quali di un 1000 come Indian Wells per sistemare la famiglia.
Infatti specialmente agli Australian Open negli ultimi anni nel tabellone quali ci sono stati abbastanza ritiri mentre a Indian Wells quasi nessuno….
La verità è che per i giocatori comuni sta diventando più conveniente economicamente fare i 1000
2) I nuovi 1000 sono onestamente una benedizione per i giocatori comuni perché sono accessibili e si può guadagnare molto(ed è per questo che L’ATP ha guadagnato il sostegno di abbastanza giocatori poveri), di conseguenza i 250 stanno sparendo perché obbiettivamente erano inutili, con montepremi spesso da challenger e sopratutto erano TROPPO COSTOSI da mantenere(nessuna Federazione infatti vuole più organizzare i 250… Tranne l’Italia)
I nuovi 1000 e 500 fanno molto di più e sono più vantaggiosi
Poco da dire purtroppo
Gli slam effettivamente si sono ritrovati ACCERCHIATI da ATP, torneo ATP potenziati, WTA e Sauditi
E specialmente gli slam sono stati colpiti molto sia dal fatto che hanno bassi montepremi rispetto anche ai semplici 1000 ATP e sono rimasti ancora più feriti dalle 2 lettere scritte dai top 10 ATP e WTA in cui sono stati criticati per essere tornati che guadagnano tanto e non danno nulla ai giocatori(ed effettivamente è vero)
Questi sono stati danni GRAVI alla loro reputazione….MA a quel punto gli slam(o meglio L’AUSTRALIAN OPEN) ha incominciato a cercare un alleato esterno per combattere l’ATP e quell’ALLEATO esterno è la PTPA o meglio: colui che CONTROLLA la PTPA, il miliardario BILL ACKMAN
Molti contestano a Gaudenzi un atteggiamento troppo duro nei confronti degli slam ma non si può più tornare indietro: i sauditi VOGLIONO IL CIRCUITO e lo faranno CON O SENZA ATP
Da qui forse l’accordo con la PTPA
La PTPA non conta nulla, 0, nada MA il MILIARDARIO che la controlla INVECE CONTA.
FORSE L’AUSTRALIAN OPEN HA PROMESSO AD ACKMAM DI VENDERGLI L’INTERO CIRCUITO CON LUI PROPRIETARIO INVECE DEI SAUDITI SE IL MILIARDARIO AIUTA GLI SLAM A VINCERE CONTRO L’ATP
NON È STATO UN CASO CHE NELLA LETTERA FIRMATA DAI TOP 10 GIOCATORI ATP E WTA CONTRO GLI SLAM PER AUMENTARE SOLDI NON CI FOSSE IL NOME DI DJOKOVIC (FACCIA DELLA PTPA) TRA I FIRMATARI
IN POCHE PAROLE L’AUSTRALIAN OPEN PER COMBATTERE L’ATP LA WTA I SAUDITI E I GIOCATORI ATP HA PROMESSO A BILL ACKMAM DI VENDERGLI L’INTERO CIRCUITO UNA VOLTA CHE L’AMERICANO AVRÀ DISTRUTTO L’ATP E RESO GLI SLAM SOVRANI DEL CIRCUITO
Cosa c’entra l’Italia in tutto questo? La risposta è…. PROPRIO UN C..O! Nonostante i complottari la guerra tra ATP e slam è un’idea dell’ATP, LE MODIFICHE AI CHALLENGER con l’introduzione dei 175 e 125 e LE MODIFICHE AI 1000 SONO UN’IDEA DELL’ATP ed infatti sono successe a TUTTI I TORNEI DI TUTTI I PAESI
Queste idee infatti non sono di Gaudenzi ma DI TUTTA l’ATP
Per questo non vedo come Gaudenzi non possa essere rieletto o comunque CONFERMATO in una posizione influente: un nuovo circuito è inevitabile ed ora che sono entrati i sauditi si FARÀ CON O SENZA ATP quindi l’ATP andrà fino in fondo
Riguardo l’Italia: secondo me l’Italia ha fatto IL MASSIMO PURTROPPO
Il capolavoro sono state le Finals fino al 2030 e la Davis ma non sono eterne
Quando voi sentite Binaghi dire “VOGLIO A ROMA IL QUINTO SLAM” in realtà NON lo intende veramente: sta solo segnalando all’ATP che la federazione italiana è dalla loro parte e se vuole sarà la loro arma contro gli slam.
Perché l’Italia si è schierata con l’ATP? Semplice: il sogno di Binaghi è essere RIPAGATO con un secondo torneo ufficiale ATP non in prestito come le FINALS ma questa volta CON LICENZA DEFINITIVA E QUINDI PER SEMPRE, TIPO GLI INTERNAZIONALI DI ROMA.
Ma il sogno di avere un secondo torneo definitivo è quasi IMPOSSIBILE perché appunto il numero dei tornei sta DIMINUENDO e non aumentando e quei pochi che stanno venendo creati stanno andando tutti IN ARABIA O IN CINA(come le Next Gen ATP FINALS che l’Arabia ci ha scippato per sempre)
Realisticamente per l’Italia sarà difficile anche con Binaghi avere un torneo
Ma perché l’Italia vuole un altro torneo? Semplice: un torneo vuol dire PIÙ ENTRATE e più ENTRATE EQUIVALGONO a FINANZIAMENTI PER I GIOVANI TENNISTI E MANTENIMENTO DEI TORNEI CHALLENGER ITALIANI CHE ATTUALMENTE SONO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E RISCHIANO DI DIMINUIRE FORTEMENTE
Quando rompete che Binaghi aumenta i prezzi mentre in Francia i tornei costano meno dovete capire una cosa: la Francia dal solo Roland Garros GUADAGNA 250 MILIONI DI EURO L’ANNO, LA FRANCIA RIESCE A FINANZIARE IL SUO TENNIS SOLO COL ROLAND GARROS
l’Italia invece ha guadagnato 50 milioni quest’anno CON DAVIS E FINALS CHE SARANNO ENTRAMBE ANDATE NEL 2030!!!! Immaginate senza quanto poco guadagneremo
Alla federazione italiana SERVONO SOLDI PER CRESCERE NUOVI TALENTI E PER SPERARE DI TROVARE UN ALTRO SINNER
LO CAPITE O NO CHE I PREZZI SERVONO A QUESTO? E A QUESTO SERVONO ANCHE LE FUSIONI COL PADEL CHE HA PERMESSO DI REGISTRARE ENTRATE BUONE E DI FAR FINANZIARE I CHALLENGER ANCORA UN PO’
Forse riuscirò a fare una sbirciatina, ma con grande sofferenza!
Ancora non capisco perché ci sia pure Tien, forse avrà delle bollette arretrate da pagare…