Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Basavareddy apre il torneo, Jodar sorprende Tien a Jeddah

Debutto da brividi per Rafael Jodar alle Next Gen ATP Finals presented by PIF di Jeddah. Il 19enne spagnolo ha firmato una delle vittorie più emozionanti della prima giornata superando il favorito del torneo e prima testa di serie Learner Tien con il punteggio di 1-4, 4-3(3), 1-4, 4-2, 4-3(4), dopo oltre due ore di battaglia e quattro match point annullati davanti a un pubblico caldissimo.

Numero 168 del mondo e presente a Jeddah lo scorso anno come sparring partner, Jodar ha mostrato grande personalità, colpi pesanti e un coraggio fuori dal comune, soprattutto nei momenti decisivi del quinto set. Proprio lì, quando il match sembrava ormai perso, lo spagnolo ha alzato il livello della sua aggressività, trovando soluzioni vincenti e salvando il quarto match point con uno splendido rovescio lungolinea che ha fatto esplodere gli spalti.

«È stata una battaglia», ha spiegato Jodar a fine incontro. «Sapevo che le condizioni erano buone per entrambi, ma ho gestito molto bene i momenti positivi e sono super felice di aver ottenuto la mia prima vittoria qui a Jeddah. Ho cercato solo di continuare a lottare e di credere in me stesso. Learner gioca sempre molto bene, quindi sapevo che avrei avuto una possibilità se fossi rimasto lì con la testa».

Tien, numero 28 ATP e unico Top 100 presente nel tabellone, ha pagato caro qualche passaggio a vuoto, commettendo 23 errori non forzati tra secondo e quarto set, concedendo così a Jodar l’opportunità di rientrare in partita. Resta però soprattutto il merito dello spagnolo, capace di reggere la pressione e di non tremare quando il match sembrava scivolargli dalle mani.

Con questo successo, Jodar si porta 1-0 nel Blue Group e guarda ora ai prossimi impegni del round robin contro altri due debuttanti, Martin Landaluce e Nicolai Budkov Kjaer.

Nella stessa serata, infatti, è arrivata anche la vittoria del norvegese Budkov Kjaer, quinta testa di serie, che ha chiuso la sessione inaugurale superando proprio Landaluce per 4-1, 3-4(7), 4-2, 4-3(4). Un match spettacolare tra due giovani talenti già protagonisti di una rivalità accesa nel corso del 2025, risolta questa volta dalla maggiore solidità e resilienza del norvegese.

«Martin è un mio grande amico», ha raccontato Budkov Kjaer. «Quest’anno mi aveva battuto tre volte nei Challenger ed era uno dei giocatori che avevo cerchiato. Riuscirci qui a Jeddah, a fine stagione, è speciale». Il 19enne ha dominato gli scambi più lunghi, vincendo il 79% dei punti oltre i nove colpi, e ha chiuso uno scambio da 18 colpi con un colpo dietro la schiena che ha strappato applausi a tutto il palazzetto.

Già giovedì il programma offrirà un nuovo capitolo intrigante: Budkov Kjaer contro Jodar, con il norvegese in cerca di rivincita dopo la sconfitta subita nella finale junior degli US Open dello scorso anno, decisa al tie-break del terzo set. Entrambi arrivano in grande forma: Jodar galvanizzato dall’impresa contro Tien, Budkov Kjaer forte di quattro titoli Challenger nel 2025, miglior dato stagionale nel circuito.

Ad aprire ufficialmente il torneo è stato Nishesh Basavareddy, che ha conquistato la prima vittoria dell’edizione 2025 superando il croato Dino Prizmic al termine di una vera e propria montagna russa emotiva. Il 20enne statunitense, seguito per la prima volta in panchina dal nuovo allenatore Gilles Cervara, si è imposto con il punteggio di 4-2, 4-3(7), 3-4(3), 4-2, centrando il suo primo successo a livello ATP dal torneo di Hangzhou di metà settembre.

Basavareddy ha mostrato solidità e nervi saldi nei momenti chiave: dopo aver salvato tre set point nel secondo set, ha mancato l’occasione di chiudere l’incontro nel terzo, perdendo il servizio per l’unica volta in tutto il match. La reazione, però, è stata immediata: break in apertura del quarto parziale e controllo fino alla fine.

«Mi sento benissimo», ha dichiarato l’americano. «Vincere subito nel round robin è fondamentale, e farlo in quattro set è ancora meglio. Questo format richiede attenzione continua: basta un break per cambiare tutto».

Ampio spazio anche alle sensazioni legate alla nuova collaborazione con Cervara:

«Abbiamo lavorato molto sul piano fisico e sul servizio. Sapere che Gilles ha già portato un giovane al numero uno del mondo e a vincere uno Slam con Daniil Medvedev dà grande fiducia, anche se ogni giocatore è diverso».

Inserito in un girone durissimo con Prizmic, il belga Alexander Blockx e il tedesco Justin Engel, Basavareddy ha così messo subito un mattone importante nel suo cammino.

Poco dopo, è arrivato anche l’esordio vincente proprio di Blockx, seconda testa di serie, che ha superato il più giovane del torneo, Justin Engel, per 3-4(7), 4-2, 4-2, 4-2. Il 18enne tedesco ha iniziato con grande aggressività, salvando anche un set point nel primo parziale, ma alla distanza è emersa la maggiore potenza e continuità del belga. Blockx ha messo a segno 17 ace, vincendo l’85% dei punti con la prima di servizio e prendendo progressivamente il controllo degli scambi.

«All’inizio servivamo entrambi molto bene», ha spiegato Blockx. «Sapevo però di non essere ancora al mio massimo livello. Una volta trovato il ritmo, soprattutto dopo il break nel secondo set, il mio tennis è cresciuto costantemente».

ATP Jeddah Dino Prizmic [3] Dino Prizmic [3] 2 3 4 2 Nishesh Basavareddy [6] Nishesh Basavareddy [6] 4 4 3 4 Vincitore: Basavareddy

ATP Jeddah Alexander Blockx [2] Alexander Blockx [2] 3 4 4 4 Justin Engel [8] Justin Engel [8] 4 2 2 2 Vincitore: Blockx

ATP Jeddah Learner Tien [1] Learner Tien [1] 4 3 4 2 3 Rafael Jodar [7] Rafael Jodar [7] 1 4 1 4 4 Vincitore: Jodar

ATP Jeddah Martin Landaluce [4] Martin Landaluce [4] 1 4 2 3 Nicolai Budkov Kjaer [5] Nicolai Budkov Kjaer [5] 4 3 4 4 Vincitore: Budkov Kjaer

| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% || — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- || 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% || 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-0 | 3-2 | 60.00% | 14-16 | 46.67% || 3 | L. Tien 🇺🇸 | 0-1 | 2-3 | 40.00% | 16-14 | 53.33% || 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |

RED GROUP

| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |

| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |

| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |

| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-11 | 57.69% |

| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 11-15 | 42.31% |

| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |