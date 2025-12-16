Sinner, pontefici e true crime tra le 10 voci più cercate sull’enciclopedia in italiano

Un anno nel segno del tennis ma anche della musica, dello spettacolo, del true crime e della spiritualità. Questo ci dicono le ricerche fatte dagli italiani nell’anno che sta per concludersi su Wikipedia in italiano e svelate oggi da Wikimedia Italia, l’Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l’enciclopedia più famosa al mondo.

Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: l’orgoglio nazionale Jannik Sinner conquista per il secondo anno di seguito la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Grazie poi alla nuova rivalità internazionale con Carlos Alcaraz, lo spagnolo raggiunge l’ottava posizione della classifica, oltre che la prima nel ranking ATP.

Il tennis conquista la classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia nel 2025

1. Jannik Sinner: 3.877.370 visite

2. Papa Francesco: 3.144.224 visite

3. Papa Leone XIV: 3.025.143 visite

4. Lucio Corsi: 2.640.402 visite

5. Rai: 2.552.962 visite

6. Lista dei papi: 2.309.967 visite

7. Ed Gein: 1.963.923 visite

8. Carlos Alcaraz: 1.826.086 visite

9. Delitto di Garlasco: 1.802.455 visite

10. Papa Giovanni Paolo II: 1.717.407 visite

La classifica riflette anche le vicende dell’attualità che hanno segnato questo 2025. Non è certo una coincidenza che la seconda volta nella storia in cui un Papa muore durante l’anno giubilare, il podio veda affiancati lo stesso Papa Francesco (al terzo posto) e il suo successore, Papa Leone XIV (al secondo). Solo poche posizioni più in basso compaiono la voce Lista dei papi e Papa Giovanni Paolo II, a conferma dell’interesse suscitato da questa nuova pagina della Storia della Chiesa.

Le altre voci mostrano invece un forte legame con il mondo dello spettacolo: al quarto posto Lucio Corsi, che ha raggiunto una nuova notorietà grazie alla partecipazione al 75° Festival di Sanremo, fiore all’occhiello del palinsesto Rai, che si colloca al quinto. Con oltre 2,6 milioni visite, il pubblico ha potuto scoprire la vita e la storia di questo fiabesco personaggio, che voleva “essere un duro” ma ha colpito per l’originalità, l’estetica anni ’70 e l’iconico duetto con Topo Gigio. Sempre in ambito musicale, la voce dedicata a Olly sarebbe rientrata nella Top 10 se si fossero considerati anche gli accessi a due voci precedenti poi confluiti in redirect: con Olly (cantante) e Olly (rapper), l’artista avrebbe superato le 2.103.000 visite. E anche la pagina del Festival di Sanremo 2025, con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni, ha sfiorato l’ingresso in classifica.

Il crime, dopo aver dominato podcast, libri, film e serie, conquista anche le ricerche su Wikipedia. La voce sul serial killer statunitense Ed Gein resta tra le più consultate: il “Macellaio di Plainfield” fu responsabile di due omicidi e di profanazioni di tombe nel Wisconsin, poi giudicato infermo di mente e trasferito in un manicomio criminale, dove trascorse i suoi ultimi sedici anni di vita. La sua figura, resa celebre dall’inquietante dichiarazione “Non ho mai ucciso un cervo”, che preoccupò i vicini ai quali aveva offerto proprio carne di cervo, è tornata al centro dell’attenzione anche grazie alla serie tv “Monster: La storia di Ed Gein”.

Poco più in basso, il true crime italiano si fa notare con il Delitto di Garlasco, che ha registrato un rinnovato interesse a seguito delle recenti indagini sul DNA di Andrea Sempio. Dal 2007, l’Italia segue le complesse vicende di questo caso emblematico, ancora oggi al centro di discussione e attenzione mediatica. Allo stesso tempo, per poco non è riuscita ad entrare in classifica anche la voce dedicata al Mostro di Firenze che, presumibilmente grazie all’uscita della miniserie Netflix “Il Mostro”, ha raggiunto le 1,7 milioni di visite su Wikipedia in italiano.

Tra le altre non rientrate nella top 10 ma che meritano una menzione d’onore, troviamo la voce San Carlo Acutis, con oltre 1,6 milioni di visite. Morto nel 2006 a soli 15 anni per leucemia, è considerato il primo santo millennial, canonizzato da Papa Leone XIV proprio quest’anno. A contribuire alla sua visibilità, è arrivata la nuova stagione di “Martin Scorsese Presents: The Saints”, la serie firmata da Martin Scorsese che presenta le vite esemplari dei santi cristiani.

I dati condivisi, aggiornati a novembre 2025, non solo riflettono le curiosità degli italiani, ma raccontano anche il valore di un sapere aperto, libero e condiviso, reso possibile dall’instancabile lavoro dei volontari.