Alcaraz supera Fonseca nella prima sfida in assoluto: spettacolo a Miami (Video)

C’era molta curiosità per vedere Carlos Alcaraz e Joao Fonseca l’uno di fronte all’altro per la prima volta, anche se solo in un’esibizione. L’attesa non è stata tradita: a Miami i due hanno offerto un incontro piacevole e combattuto, chiuso con la vittoria dello spagnolo per 7-6, 2-6, 10-8.

Per Alcaraz si trattava dell’ultimo impegno negli Stati Uniti prima dell’inizio della preparazione in vista del 2026, e il murciano ha salutato il pubblico con una prestazione solida contro uno dei prospetti più attesi del circuito. Fonseca, già stabilmente tra i primi 30 del mondo, è considerato da molti il principale candidato a inserirsi nella rivalità dominante tra Alcaraz e Sinner negli anni a venire.

Prima del match singolare, i due si erano affrontati in doppio: Alcaraz e Jessica Pegula avevano avuto la meglio per 10-8 contro Fonseca e Amanda Anisimova. Anche nell’incontro individuale lo spettacolo non è mancato, con scambi vivaci e una maggiore intensità rispetto all’esibizione giocata da Alcaraz il giorno precedente contro Frances Tiafoe.

Ora l’attenzione si sposta sulla preparazione invernale. La prossima tappa di Alcaraz sarà l’esibizione del 10 gennaio a Seul contro Jannik Sinner, un altro atteso capitolo della rivalità più importante del tennis attuale. Poi sarà tempo di viaggio verso Melbourne, dove potrebbe arrivare presto un confronto ufficiale contro Fonseca, potenzialmente già al terzo turno dell’Australian Open 2026.





Francesco Paolo Villarico