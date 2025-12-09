Una scelta inedita nel tennis: Dodin annuncia la partnership con OnlyFans

Océane Dodin torna a far parlare di sé, questa volta per una scelta che nessuna tennista professionista in attività aveva compiuto prima. La francese, oggi numero 819 del ranking WTA ma già capace in passato di raggiungere la posizione n. 49, ha firmato un accordo di sponsorizzazione con OnlyFans, diventando la prima giocatrice del circuito a essere ufficialmente partner della piattaforma.

OnlyFans, servizio basato su contenuti a pagamento tramite abbonamenti mensili oppure acquisti singoli, continua ad allargare i propri confini nel mondo dello sport. L’ingresso di Dodin rappresenta però un caso unico all’interno del tennis professionistico, disciplina che raramente si è intrecciata con modelli di monetizzazione così diretti.

La tennista francese non è nuova a scelte personali molto visibili. Qualche anno fa era diventata nota anche al di fuori del circuito per aver parlato apertamente del proprio intervento di aumento del seno, gesto che aveva attirato attenzione e discussione sui media internazionali. Ora aggiunge un nuovo capitolo alla propria esposizione pubblica, scegliendo di collaborare con una piattaforma che premia la creazione di contenuti e la gestione individuale della propria immagine.

La notizia è stata rilanciata anche dai media francesi, sottolineando come Dodin sia, di fatto, una delle rarissime tenniste professioniste ad aver aperto un profilo su OnlyFans con il supporto diretto della piattaforma, che fungerà anche da sponsor ufficiale.





Marco Rossi