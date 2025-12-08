Carlos Alcaraz si prepara al 2026 con una sconfitta in esibizione contro Tiafoe (Video)

Carlos Alcaraz ha trascorso una serata particolare nel New Jersey, dove ha partecipato all’evento A Racquet at The Rock, una delle esibizioni di questo finale di 2025. Reduce dalle vacanze e in procinto di iniziare la preparazione per la nuova stagione, il murciano ha ritrovato la racchetta in un clima disteso, davanti a un pubblico numeroso e molto coinvolto.

La prima parte della serata è stata dedicata al doppio misto: Alcaraz ha fatto coppia con Jessica Pegula per affrontare Frances Tiafoe e Amanda Anisimova. Il pubblico ha potuto assistere a scambi originali, colpi fuori dagli schemi e momenti divertenti tra i quattro, che hanno giocato con grande complicità. Dopo la vittoria di Pegula su Anisimova nel singolare, il super tie-break di doppio ha sorriso alla coppia Pegula–Alcaraz, vincente 10-8.

Il momento più atteso è arrivato subito dopo, con il match tra Alcaraz e Tiafoe. Pur trattandosi di un’esibizione, entrambi hanno alternato spettacolo e un livello di gioco più vicino alla competizione, regalando al pubblico colpi di grande qualità e alcuni scambi spettacolari. Il successo è andato all’americano per 6-3, 3-6, 10-7, in un incontro dall’atmosfera leggera ma ricco di giocate applaudite da tutto il palazzetto.

Alcaraz ha dimostrato ancora una volta di essere un autentico showman, capace di coinvolgere il pubblico con naturalezza. Tra tweener, sorrisi e interazioni continue con gli spettatori.

La tappa del New Jersey rientra negli ultimi impegni extra-competitivi dell’anno: Alcaraz sarà ora protagonista di un’altra esibizione, questa volta a Miami contro Joao Fonseca, prima di tornare in Europa per iniziare la preparazione. L’obiettivo principale del 2026 è chiaro: presentarsi all’Australian Open nella miglior condizione possibile, inseguendo la possibilità di diventare il più giovane tennista della storia a completare il Career Grand Slam.





