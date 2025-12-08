Quito 125 WTA 125 | Clay | $115000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana. +3 per Elisabetta Cocciaretto. +16 per Samira De Stefano
08/12/2025 08:51 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (08-12-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
81
Best: 29
▲
3
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
108
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
31
Tornei
140
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
168
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
206
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
354
Punti
29
Tornei
219
Best: 201
▲
1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
23
Tornei
230
Best: 205
▲
3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
26
Tornei
239
Best: 239
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
306
Punti
19
Tornei
270
Best: 270
▲
9
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
315
Best: 315
▲
2
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
327
Best: 292
▼
-1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
334
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
338
Best: 338
▲
16
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
344
Best: 344
--
0
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
18
Tornei
350
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
352
Best: 310
▲
1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
354
Best: 354
▲
6
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
27
Tornei
369
Best: 369
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
412
Best: 412
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
417
Best: 417
▼
-4
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
432
Best: 432
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
133
Punti
25
Tornei
463
Best: 347
▲
15
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
117
Punti
17
Tornei
487
Best: 487
▲
42
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
494
Best: 494
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
500
Best: 491
▼
-4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
105
Punti
16
Tornei
519
Best: 519
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
533
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
537
Best: 537
▲
1
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
538
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
575
Best: 575
▲
4
Laura Mair
ITA, 0
81
Punti
17
Tornei
580
Best: 580
▲
2
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
604
Best: 604
▲
36
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
628
Best: 5
▼
-2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
635
Best: 515
▼
-2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
671
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
62
Punti
16
Tornei
687
Best: 687
▲
10
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
693
Best: 192
▲
5
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
698
Best: 18
▲
4
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
734
Best: 734
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
768
Best: 768
▼
-5
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
771
Best: 658
▼
-5
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
782
Best: 782
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
786
Best: 786
▲
4
Noemi Maines
ITA, 0
43
Punti
18
Tornei
812
Best: 812
▲
2
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
835
Best: 835
▲
9
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
855
Best: 627
▼
-28
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
33
Punti
10
Tornei
856
Best: 856
▼
-3
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
919
Best: 919
--
0
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
956
Best: 956
▼
-4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
967
Best: 967
▼
-4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
974
Best: 974
▲
10
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
988
Best: 988
▼
-1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1014
Best: 1014
▲
17
Carlotta Moccia
ITA, 0
19
Punti
8
Tornei
1071
Best: 660
▼
-3
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1074
Best: 1074
▼
-4
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1088
Best: 1088
--
0
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1121
Best: 1121
▲
15
Giuliana Bestetti
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1133
Best: 428
▼
-6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1139
Best: 1139
▼
-6
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1144
Best: 1144
▼
-6
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1223
Best: 1223
▼
-2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1237
Best: 1229
▲
23
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1237
Best: 1237
▼
-2
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1244
Best: 1244
▼
-3
Angelica Sara
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1245
Best: 1245
▼
-3
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1257
Best: 1257
▼
-2
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1303
Best: 1303
▲
3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
8
Punti
8
Tornei
1377
Best: 1377
--
0
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1377
Best: 1377
--
0
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1445
Best: 1445
▼
-1
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1445
Best: 1445
▼
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Aurora Corvi
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-3
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Italiane
1 commento
impressionante, dietro la Paolini il vuoto. Punto più basso del tennis femminile italiano negli ultimi 20, 30 anni ?