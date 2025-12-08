Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Alycia Parks perde 14 posti
Classifica Wta Entry System Singolo (08-12-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10870
Punti
21
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8395
Punti
21
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6763
Punti
21
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6287
Punti
23
Tornei
5
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
5850
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5583
Punti
23
Tornei
7
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4335
Punti
21
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
9
Best: 9
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4319
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
27
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3119
Punti
21
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2770
Punti
23
Tornei
13
Best: 13
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2641
Punti
25
Tornei
14
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
16
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2487
Punti
20
Tornei
17
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2209
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
2157
Punti
21
Tornei
19
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1996
Punti
17
Tornei
20
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1969
Punti
23
Tornei
21
Best: 21
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
1866
Punti
26
Tornei
22
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1821
Punti
27
Tornei
23
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1800
Punti
21
Tornei
24
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1728
Punti
15
Tornei
25
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1676
Punti
18
Tornei
26
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
27
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1604
Punti
24
Tornei
28
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1589
Punti
26
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
22
Tornei
30
Best: 9
--
0
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1558
Punti
23
Tornei
31
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1558
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1539
Punti
29
Tornei
33
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1461
Punti
23
Tornei
34
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1445
Punti
15
Tornei
35
Best: 35
--
0
Iva Jovic
USA, 0
1423
Punti
20
Tornei
36
Best: 36
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
1351
Punti
21
Tornei
37
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1334
Punti
23
Tornei
38
Best: 33
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1334
Punti
26
Tornei
39
Best: 39
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
26
Tornei
40
Best: 40
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1291
Punti
23
Tornei
41
Best: 41
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1262
Punti
24
Tornei
42
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1260
Punti
23
Tornei
43
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1243
Punti
23
Tornei
44
Best: 29
--
0
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1229
Punti
24
Tornei
45
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1229
Punti
33
Tornei
46
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1214
Punti
21
Tornei
47
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1184
Punti
19
Tornei
48
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1172
Punti
25
Tornei
49
Best: 46
--
0
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1161
Punti
27
Tornei
50
Best: 21
▲
1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1131
Punti
21
Tornei
51
Best: 3
▲
1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
27
Tornei
52
Best: 52
▼
-2
Alexandra Eala
PHI, 0
1116
Punti
28
Tornei
53
Best: 53
--
0
Janice Tjen
INA, 0
1105
Punti
24
Tornei
54
Best: 54
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1098
Punti
28
Tornei
55
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
25
Tornei
56
Best: 32
--
0
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1056
Punti
25
Tornei
57
Best: 10
--
0
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
25
Tornei
58
Best: 22
--
0
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1051
Punti
25
Tornei
59
Best: 56
--
0
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1044
Punti
31
Tornei
60
Best: 60
--
0
Tereza Valentova
CZE, 0
1039
Punti
17
Tornei
61
Best: 47
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1023
Punti
25
Tornei
62
Best: 34
--
0
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
1018
Punti
29
Tornei
63
Best: 28
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1013
Punti
21
Tornei
64
Best: 7
--
0
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
65
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
989
Punti
12
Tornei
66
Best: 64
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
978
Punti
22
Tornei
67
Best: 32
--
0
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
957
Punti
22
Tornei
68
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
953
Punti
23
Tornei
69
Best: 44
--
0
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
937
Punti
19
Tornei
70
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
935
Punti
23
Tornei
71
Best: 20
▲
1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
924
Punti
28
Tornei
72
Best: 33
▲
1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
914
Punti
27
Tornei
73
Best: 73
▲
5
Antonia Ruzic
CRO, 0
913
Punti
25
Tornei
74
Best: 71
--
0
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
22
Tornei
75
Best: 50
--
0
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
900
Punti
29
Tornei
76
Best: 2
--
0
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
77
Best: 39
--
0
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
887
Punti
26
Tornei
78
Best: 33
▲
2
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
860
Punti
23
Tornei
79
Best: 51
▲
2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
851
Punti
29
Tornei
80
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
844
Punti
26
Tornei
81
Best: 29
▲
3
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
82
Best: 82
▲
21
Petra Marcinko
CRO, 0
837
Punti
27
Tornei
83
Best: 54
▼
-4
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
836
Punti
23
Tornei
84
Best: 84
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
833
Punti
27
Tornei
85
Best: 40
▼
-14
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
831
Punti
31
Tornei
86
Best: 86
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
830
Punti
27
Tornei
87
Best: 22
▲
3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
829
Punti
19
Tornei
88
Best: 51
▼
-5
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
825
Punti
21
Tornei
89
Best: 57
▼
-2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
825
Punti
29
Tornei
90
Best: 39
▼
-2
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
825
Punti
27
Tornei
91
Best: 76
▲
4
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
819
Punti
33
Tornei
92
Best: 92
▼
-3
Sara Bejlek
CZE, 0
816
Punti
22
Tornei
93
Best: 56
▼
-2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
810
Punti
27
Tornei
94
Best: 47
▼
-1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
808
Punti
30
Tornei
95
Best: 54
▼
-1
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
808
Punti
31
Tornei
96
Best: 95
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
804
Punti
27
Tornei
97
Best: 60
▲
15
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
802
Punti
33
Tornei
98
Best: 60
▼
-1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
802
Punti
29
Tornei
99
Best: 79
▼
-1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
795
Punti
28
Tornei
100
Best: 96
▼
-1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
784
Punti
25
Tornei
101
Best: 87
▼
-1
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
779
Punti
32
Tornei
102
Best: 58
▼
-1
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
770
Punti
21
Tornei
103
Best: 91
▼
-1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
760
Punti
32
Tornei
104
Best: 54
▼
-12
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
759
Punti
27
Tornei
105
Best: 98
▲
2
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
754
Punti
28
Tornei
106
Best: 23
▼
-2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
744
Punti
24
Tornei
107
Best: 79
▼
-2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
744
Punti
34
Tornei
108
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
31
Tornei
109
Best: 31
▼
-1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
715
Punti
30
Tornei
110
Best: 105
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
709
Punti
33
Tornei
111
Best: 41
--
0
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
696
Punti
27
Tornei
112
Best: 69
▲
3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
694
Punti
28
Tornei
113
Best: 63
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
685
Punti
32
Tornei
114
Best: 29
--
0
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
685
Punti
25
Tornei
115
Best: 115
▼
-5
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
682
Punti
30
Tornei
116
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
117
Best: 46
--
0
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
118
Best: 36
--
0
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
649
Punti
18
Tornei
119
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
644
Punti
23
Tornei
120
Best: 59
--
0
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
644
Punti
22
Tornei
121
Best: 121
--
0
Talia Gibson
AUS, 0
634
Punti
31
Tornei
122
Best: 21
--
0
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
623
Punti
20
Tornei
123
Best: 123
--
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
621
Punti
27
Tornei
124
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
23
Tornei
125
Best: 120
--
0
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
607
Punti
22
Tornei
126
Best: 126
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
601
Punti
30
Tornei
127
Best: 71
▲
11
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
593
Punti
31
Tornei
128
Best: 36
--
0
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
585
Punti
25
Tornei
129
Best: 129
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
20
Tornei
130
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
579
Punti
21
Tornei
131
Best: 46
▲
1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
557
Punti
26
Tornei
132
Best: 1
▲
1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
133
Best: 133
▲
1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
550
Punti
25
Tornei
134
Best: 134
▲
1
Lanlana Tararudee
THA, 0
550
Punti
28
Tornei
135
Best: 135
▲
1
Aoi Ito
JPN, 0
546
Punti
22
Tornei
136
Best: 41
▲
1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
541
Punti
36
Tornei
137
Best: 112
▼
-6
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
537
Punti
27
Tornei
138
Best: 138
▲
7
Linda Klimovicova
POL, 0
527
Punti
20
Tornei
139
Best: 139
--
0
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
526
Punti
31
Tornei
140
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
141
Best: 141
▲
2
Lola Radivojevic
SRB, 0
517
Punti
29
Tornei
142
Best: 93
▲
4
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
513
Punti
28
Tornei
143
Best: 19
▼
-1
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
510
Punti
37
Tornei
144
Best: 22
▲
3
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
509
Punti
13
Tornei
145
Best: 145
▲
3
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
509
Punti
24
Tornei
146
Best: 146
▼
-6
Dominika Salkova
CZE, 0
504
Punti
23
Tornei
147
Best: 147
▲
2
Anca Todoni
ROU, 0
496
Punti
19
Tornei
148
Best: 140
▲
2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
494
Punti
13
Tornei
149
Best: 121
▼
-22
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
493
Punti
22
Tornei
150
Best: 150
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
492
Punti
17
Tornei
151
Best: 71
▼
-7
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
482
Punti
30
Tornei
152
Best: 105
--
0
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
479
Punti
26
Tornei
153
Best: 153
▲
2
Lilli Tagger
AUT, 0
467
Punti
13
Tornei
154
Best: 153
▲
2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
464
Punti
24
Tornei
155
Best: 25
▲
2
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
156
Best: 155
▲
2
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
462
Punti
26
Tornei
157
Best: 27
▲
2
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
459
Punti
22
Tornei
158
Best: 105
▼
-4
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
455
Punti
28
Tornei
159
Best: 84
▲
2
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
451
Punti
28
Tornei
160
Best: 22
▲
3
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
445
Punti
22
Tornei
161
Best: 143
▲
9
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
445
Punti
33
Tornei
162
Best: 162
▼
-9
Sofia Costoulas
BEL, 0
440
Punti
25
Tornei
163
Best: 142
▼
-1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
439
Punti
27
Tornei
164
Best: 112
--
0
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
437
Punti
28
Tornei
165
Best: 125
▲
10
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
436
Punti
23
Tornei
166
Best: 158
▼
-6
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
435
Punti
24
Tornei
167
Best: 167
▲
1
Polina Iatcenko
RUS, 0
434
Punti
22
Tornei
168
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
169
Best: 31
▼
-3
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
429
Punti
17
Tornei
170
Best: 45
▲
23
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
424
Punti
22
Tornei
171
Best: 104
▼
-4
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
424
Punti
28
Tornei
172
Best: 168
▼
-3
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
415
Punti
23
Tornei
173
Best: 70
▲
1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
410
Punti
24
Tornei
174
Best: 56
▼
-3
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
406
Punti
28
Tornei
175
Best: 49
▼
-2
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
404
Punti
19
Tornei
176
Best: 58
--
0
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
396
Punti
31
Tornei
177
Best: 177
--
0
Teodora Kostovic
SRB, 0
392
Punti
19
Tornei
178
Best: 38
--
0
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
390
Punti
21
Tornei
179
Best: 108
--
0
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
390
Punti
29
Tornei
180
Best: 172
--
0
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
389
Punti
21
Tornei
181
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
23
Tornei
182
Best: 97
--
0
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
387
Punti
26
Tornei
183
Best: 174
--
0
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
387
Punti
28
Tornei
184
Best: 168
--
0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
386
Punti
28
Tornei
185
Best: 185
▼
-13
Tatiana Prozorova
RUS, 0
386
Punti
23
Tornei
186
Best: 45
▼
-1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
384
Punti
22
Tornei
187
Best: 187
▼
-1
Cadence Brace
CAN, 0
383
Punti
21
Tornei
188
Best: 97
▲
9
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
379
Punti
20
Tornei
189
Best: 121
▼
-1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
379
Punti
24
Tornei
190
Best: 190
--
0
Elena Pridankina
RUS, 0
377
Punti
26
Tornei
191
Best: 191
--
0
Gabriela Knutson
CZE, 0
377
Punti
29
Tornei
192
Best: 176
▲
2
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
373
Punti
28
Tornei
193
Best: 173
▼
-1
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
373
Punti
22
Tornei
194
Best: 194
▲
1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
372
Punti
23
Tornei
195
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
370
Punti
25
Tornei
196
Best: 167
▲
2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
368
Punti
26
Tornei
197
Best: 197
▲
2
Taylah Preston
AUS, 0
368
Punti
28
Tornei
198
Best: 196
▲
3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
27
Tornei
199
Best: 11
▲
3
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
367
Punti
13
Tornei
200
Best: 20
▲
3
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
367
Punti
17
Tornei
201
Best: 201
▼
-14
Clervie Ngounoue
USA, 0
366
Punti
20
Tornei
202
Best: 202
▼
-2
Kayla Cross
CAN, 0
363
Punti
31
Tornei
203
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
362
Punti
31
Tornei
204
Best: 100
▲
1
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
360
Punti
33
Tornei
205
Best: 205
▲
10
Laura Samson
CZE, 0
358
Punti
21
Tornei
206
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
354
Punti
29
Tornei
207
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
353
Punti
25
Tornei
208
Best: 168
▼
-2
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
352
Punti
31
Tornei
209
Best: 83
--
0
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
350
Punti
29
Tornei
210
Best: 52
--
0
Claire Liu
USA, 25-05-2000
349
Punti
20
Tornei
211
Best: 14
--
0
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
348
Punti
14
Tornei
212
Best: 97
--
0
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
348
Punti
26
Tornei
213
Best: 213
--
0
Carol Young Suh Lee
USA, 0
347
Punti
24
Tornei
214
Best: 214
▲
2
Alina Korneeva
RUS, 0
344
Punti
18
Tornei
215
Best: 215
▲
2
Robin Montgomery
USA, 0
342
Punti
9
Tornei
216
Best: 176
▼
-2
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
338
Punti
25
Tornei
217
Best: 153
▲
11
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
336
Punti
38
Tornei
218
Best: 196
▲
9
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
335
Punti
34
Tornei
219
Best: 201
▲
1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
334
Punti
23
Tornei
220
Best: 90
▲
1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
334
Punti
30
Tornei
221
Best: 177
▲
1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
332
Punti
25
Tornei
222
Best: 153
▲
1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
331
Punti
35
Tornei
223
Best: 215
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
330
Punti
27
Tornei
224
Best: 220
▲
8
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
329
Punti
26
Tornei
225
Best: 43
▼
-6
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
328
Punti
28
Tornei
226
Best: 226
▲
55
Luisina Giovannini
ARG, 0
328
Punti
19
Tornei
227
Best: 209
▼
-1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
326
Punti
27
Tornei
228
Best: 228
▲
2
Mary Stoiana
USA, 0
323
Punti
17
Tornei
229
Best: 4
▲
2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
319
Punti
13
Tornei
230
Best: 205
▲
3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
26
Tornei
231
Best: 231
▼
-13
Barbora Palicova
CZE, 0
317
Punti
31
Tornei
232
Best: 232
▼
-3
Wakana Sonobe
JPN, 0
317
Punti
15
Tornei
233
Best: 114
▲
1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
313
Punti
25
Tornei
234
Best: 234
▲
16
Mingge Xu
GBR, 0
312
Punti
20
Tornei
235
Best: 88
--
0
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
311
Punti
29
Tornei
236
Best: 147
▲
1
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
308
Punti
21
Tornei
237
Best: 105
▲
4
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
307
Punti
32
Tornei
238
Best: 100
▲
10
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
306
Punti
15
Tornei
239
Best: 239
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
306
Punti
19
Tornei
240
Best: 23
▼
-15
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
306
Punti
24
Tornei
241
Best: 105
▼
-1
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
305
Punti
29
Tornei
242
Best: 96
▲
9
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
33
Tornei
243
Best: 243
▼
-5
Tara Wuerth
CRO, 0
303
Punti
19
Tornei
244
Best: 244
▼
-1
Hina Inoue
USA, 0
300
Punti
29
Tornei
245
Best: 165
▼
-9
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
300
Punti
28
Tornei
246
Best: 246
▼
-2
Fiona Crawley
USA, 0
297
Punti
19
Tornei
247
Best: 132
▼
-2
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
297
Punti
29
Tornei
248
Best: 61
▼
-2
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
22
Tornei
249
Best: 135
▲
6
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
294
Punti
30
Tornei
250
Best: 152
▼
-3
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
294
Punti
32
Tornei
251
Best: 251
▲
13
Celine Naef
SUI, 0
291
Punti
23
Tornei
252
Best: 221
▼
-3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
290
Punti
21
Tornei
253
Best: 253
--
0
Erika Andreeva
RUS, 0
289
Punti
24
Tornei
254
Best: 164
▼
-2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
289
Punti
27
Tornei
255
Best: 222
▼
-13
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
289
Punti
24
Tornei
256
Best: 256
--
0
Ayana Akli
USA, 0
282
Punti
26
Tornei
257
Best: 207
--
0
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
282
Punti
34
Tornei
258
Best: 230
▲
3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
35
Tornei
259
Best: 151
▼
-1
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
281
Punti
32
Tornei
260
Best: 260
▲
3
Sara Saito
JPN, 0
280
Punti
29
Tornei
261
Best: 84
▼
-2
Kayla Day
USA, 28-09-1999
280
Punti
18
Tornei
262
Best: 262
▼
-2
Amarissa Toth
HUN, 0
280
Punti
20
Tornei
263
Best: 85
▼
-74
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
278
Punti
24
Tornei
264
Best: 264
▼
-2
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
277
Punti
31
Tornei
265
Best: 214
▲
1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
269
Punti
32
Tornei
266
Best: 178
▼
-12
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
268
Punti
27
Tornei
267
Best: 38
--
0
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
264
Punti
18
Tornei
268
Best: 136
--
0
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
263
Punti
26
Tornei
269
Best: 139
--
0
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
260
Punti
27
Tornei
270
Best: 270
▲
9
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
271
Best: 271
--
0
Mia Ristic
SRB, 0
257
Punti
28
Tornei
272
Best: 212
▼
-7
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
255
Punti
27
Tornei
273
Best: 273
▲
23
Noma Noha Akugue
GER, 0
254
Punti
34
Tornei
274
Best: 118
--
0
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
253
Punti
16
Tornei
275
Best: 275
--
0
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
253
Punti
22
Tornei
276
Best: 276
--
0
Renata Jamrichova
SVK, 0
252
Punti
19
Tornei
277
Best: 47
--
0
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
251
Punti
12
Tornei
278
Best: 119
--
0
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
249
Punti
26
Tornei
279
Best: 189
▲
1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
249
Punti
16
Tornei
280
Best: 213
▲
2
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
247
Punti
25
Tornei
281
Best: 281
▲
2
Lucie Havlickova
CZE, 0
243
Punti
11
Tornei
282
Best: 81
▼
-12
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
242
Punti
14
Tornei
283
Best: 31
▲
1
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
242
Punti
23
Tornei
284
Best: 236
▲
1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
242
Punti
19
Tornei
285
Best: 151
▼
-12
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
239
Punti
18
Tornei
286
Best: 233
--
0
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
238
Punti
25
Tornei
287
Best: 237
--
0
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
237
Punti
24
Tornei
288
Best: 168
--
0
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
237
Punti
26
Tornei
289
Best: 289
▲
12
Veronika Podrez
UKR, 0
237
Punti
20
Tornei
290
Best: 280
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
236
Punti
23
Tornei
291
Best: 254
▼
-19
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
235
Punti
35
Tornei
292
Best: 226
▼
-3
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
234
Punti
22
Tornei
293
Best: 293
▼
-1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
294
Best: 32
▲
1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
229
Punti
12
Tornei
295
Best: 295
▼
-1
Julia Avdeeva
RUS, 0
229
Punti
23
Tornei
296
Best: 296
▼
-3
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
228
Punti
25
Tornei
297
Best: 297
▲
2
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
227
Punti
26
Tornei
298
Best: 298
▲
44
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
226
Punti
15
Tornei
299
Best: 299
▼
-1
Lia Karatancheva
BUL, 0
225
Punti
34
Tornei
300
Best: 82
▼
-3
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
220
Punti
22
Tornei
301
Best: 300
▼
-1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
217
Punti
23
Tornei
302
Best: 302
--
0
Nastasja Schunk
GER, 0
215
Punti
21
Tornei
303
Best: 303
▲
1
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
23
Tornei
304
Best: 213
▲
1
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
214
Punti
30
Tornei
305
Best: 305
▲
1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
212
Punti
23
Tornei
306
Best: 4
▲
1
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
10
Tornei
307
Best: 243
▲
20
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
211
Punti
19
Tornei
308
Best: 305
▲
73
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
209
Punti
20
Tornei
309
Best: 293
▲
1
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
209
Punti
21
Tornei
310
Best: 299
▲
1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
208
Punti
20
Tornei
311
Best: 301
▼
-2
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
22
Tornei
312
Best: 312
▲
16
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
207
Punti
26
Tornei
313
Best: 313
--
0
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
206
Punti
21
Tornei
314
Best: 314
--
0
Fangran Tian
CHN, 0
205
Punti
21
Tornei
315
Best: 315
▲
2
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
316
Best: 316
▲
16
Vendula Valdmannova
CZE, 0
201
Punti
14
Tornei
317
Best: 204
▼
-14
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
201
Punti
20
Tornei
318
Best: 266
▼
-2
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
200
Punti
28
Tornei
319
Best: 221
▼
-1
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
200
Punti
21
Tornei
320
Best: 320
▲
31
Julie Struplova
CZE, 0
200
Punti
16
Tornei
321
Best: 169
▼
-2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
199
Punti
32
Tornei
322
Best: 158
▼
-2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
199
Punti
25
Tornei
323
Best: 131
▼
-15
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
198
Punti
22
Tornei
324
Best: 324
▼
-2
Priska Nugroho
INA, 0
198
Punti
22
Tornei
325
Best: 325
▲
50
Carolyn Ansari
USA, 0
198
Punti
24
Tornei
326
Best: 149
▼
-3
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
197
Punti
10
Tornei
327
Best: 292
▼
-1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
328
Best: 328
▼
-4
Laura Hietaranta
FIN, 0
197
Punti
19
Tornei
329
Best: 311
▼
-4
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
195
Punti
20
Tornei
330
Best: 330
▼
-15
Amarni Banks
GBR, 0
191
Punti
20
Tornei
331
Best: 136
▼
-1
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
190
Punti
18
Tornei
332
Best: 332
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
188
Punti
19
Tornei
333
Best: 35
▲
339
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
187
Punti
10
Tornei
334
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
335
Best: 69
▲
4
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
186
Punti
32
Tornei
336
Best: 133
▲
5
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
186
Punti
24
Tornei
337
Best: 103
▲
3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
186
Punti
23
Tornei
338
Best: 338
▲
16
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
339
Best: 339
▼
-1
Natalija Senic
SRB, 0
186
Punti
19
Tornei
340
Best: 292
▼
-6
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
184
Punti
21
Tornei
341
Best: 154
▼
-29
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
183
Punti
28
Tornei
342
Best: 342
▼
-11
Jeline Vandromme
BEL, 0
183
Punti
13
Tornei
343
Best: 328
--
0
Lea Ma
USA, 01-02-2001
182
Punti
22
Tornei
344
Best: 344
--
0
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
18
Tornei
345
Best: 333
▼
-8
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
181
Punti
27
Tornei
346
Best: 346
▼
-1
Julieta Pareja
USA, 0
180
Punti
8
Tornei
347
Best: 60
▼
-18
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
178
Punti
25
Tornei
348
Best: 348
--
0
Elena Micic
AUS, 0
177
Punti
24
Tornei
349
Best: 144
--
0
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
177
Punti
27
Tornei
350
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
351
Best: 351
▲
1
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
352
Best: 310
▲
1
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
353
Best: 104
▼
-17
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
175
Punti
15
Tornei
354
Best: 354
▲
6
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
27
Tornei
355
Best: 190
--
0
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
174
Punti
23
Tornei
356
Best: 356
--
0
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
174
Punti
22
Tornei
357
Best: 320
--
0
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
358
Best: 358
--
0
Kristina Dmitruk
BLR, 0
173
Punti
14
Tornei
359
Best: 26
--
0
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
171
Punti
14
Tornei
360
Best: 186
▲
61
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
170
Punti
29
Tornei
361
Best: 359
--
0
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
169
Punti
12
Tornei
362
Best: 362
--
0
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
169
Punti
29
Tornei
363
Best: 363
--
0
Elizara Yaneva
BUL, 0
169
Punti
12
Tornei
364
Best: 364
▲
1
Aliona Falei
BLR, 0
168
Punti
21
Tornei
365
Best: 365
▲
1
Alexis Blokhina
USA, 0
168
Punti
17
Tornei
366
Best: 366
▲
2
Miho Kuramochi
JPN, 0
167
Punti
24
Tornei
367
Best: 367
▼
-3
Denislava Glushkova
BUL, 0
167
Punti
26
Tornei
368
Best: 368
▲
1
Akasha Urhobo
USA, 0
166
Punti
18
Tornei
369
Best: 369
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
370
Best: 362
--
0
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
166
Punti
27
Tornei
371
Best: 299
--
0
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
166
Punti
21
Tornei
372
Best: 283
▲
14
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
166
Punti
10
Tornei
373
Best: 373
▲
5
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
165
Punti
24
Tornei
374
Best: 211
▼
-53
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
164
Punti
27
Tornei
375
Best: 375
▲
27
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
164
Punti
14
Tornei
376
Best: 376
▼
-9
Victoria Hu
USA, 0
163
Punti
27
Tornei
377
Best: 347
▲
2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
162
Punti
24
Tornei
378
Best: 343
▼
-4
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
162
Punti
24
Tornei
379
Best: 379
▼
-2
Saki Imamura
JPN, 0
161
Punti
21
Tornei
380
Best: 350
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
160
Punti
18
Tornei
381
Best: 381
▲
1
Eva Bennemann
GER, 0
160
Punti
11
Tornei
382
Best: 344
▲
1
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
160
Punti
26
Tornei
383
Best: 383
▲
1
Xinxin Yao
CHN, 0
159
Punti
29
Tornei
384
Best: 149
▲
1
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
158
Punti
15
Tornei
385
Best: 231
▼
-38
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
157
Punti
32
Tornei
386
Best: 348
▲
1
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
157
Punti
20
Tornei
387
Best: 387
▲
1
Martha Matoula
GRE, 0
157
Punti
25
Tornei
388
Best: 56
▼
-16
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
155
Punti
16
Tornei
389
Best: 389
▲
7
Alina Granwehr
SUI, 0
155
Punti
18
Tornei
390
Best: 390
--
0
Eryn Cayetano
USA, 0
155
Punti
20
Tornei
391
Best: 250
▼
-45
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
154
Punti
30
Tornei
392
Best: 365
▼
-16
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
154
Punti
22
Tornei
393
Best: 150
▼
-1
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
153
Punti
17
Tornei
394
Best: 309
▼
-1
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
153
Punti
19
Tornei
395
Best: 39
▲
27
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
152
Punti
9
Tornei
396
Best: 162
▼
-2
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
152
Punti
23
Tornei
397
Best: 300
▲
4
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
151
Punti
14
Tornei
398
Best: 280
▼
-3
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
151
Punti
27
Tornei
399
Best: 342
--
0
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
151
Punti
22
Tornei
400
Best: 400
▼
-3
Sayaka Ishii
JPN, 0
150
Punti
16
Tornei
401
Best: 401
▼
-3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
150
Punti
7
Tornei
402
Best: 158
▼
-2
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
149
Punti
23
Tornei
403
Best: 110
▼
-112
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
148
Punti
22
Tornei
404
Best: 404
▼
-1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
148
Punti
12
Tornei
405
Best: 296
▼
-1
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
148
Punti
23
Tornei
406
Best: 406
▲
27
Amandine Monnot
FRA, 0
147
Punti
19
Tornei
407
Best: 200
▲
48
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
146
Punti
23
Tornei
408
Best: 408
▼
-2
Martina Okalova
SVK, 0
145
Punti
17
Tornei
409
Best: 328
▼
-2
Lian Tran
NED, 19-07-2002
145
Punti
29
Tornei
410
Best: 314
▼
-2
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
145
Punti
26
Tornei
411
Best: 175
▼
-2
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
145
Punti
17
Tornei
412
Best: 412
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
413
Best: 361
▼
-8
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
144
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▲
2
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
143
Punti
22
Tornei
415
Best: 214
▼
-4
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
143
Punti
19
Tornei
416
Best: 210
▼
-4
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
143
Punti
23
Tornei
417
Best: 417
▼
-4
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
418
Best: 216
▼
-29
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
142
Punti
22
Tornei
419
Best: 226
▼
-5
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
142
Punti
15
Tornei
420
Best: 420
▼
-5
Kira Pavlova
RUS, 0
141
Punti
19
Tornei
421
Best: 421
▼
-4
Han Shi
CHN, 0
140
Punti
26
Tornei
422
Best: 291
▼
-4
Alana Smith
USA, 09-11-1999
139
Punti
23
Tornei
423
Best: 395
▼
-4
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
21
Tornei
424
Best: 253
▲
18
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
139
Punti
34
Tornei
425
Best: 425
▼
-5
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
138
Punti
22
Tornei
426
Best: 240
▼
-2
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
138
Punti
20
Tornei
427
Best: 413
▼
-1
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
138
Punti
19
Tornei
428
Best: 114
▼
-5
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
137
Punti
9
Tornei
429
Best: 429
▼
-4
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
136
Punti
21
Tornei
430
Best: 322
▼
-3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
135
Punti
15
Tornei
431
Best: 181
▼
-3
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
133
Punti
17
Tornei
432
Best: 432
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
133
Punti
25
Tornei
433
Best: 219
▼
-3
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
133
Punti
9
Tornei
434
Best: 342
▼
-3
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
133
Punti
20
Tornei
435
Best: 296
▼
-3
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
133
Punti
18
Tornei
436
Best: 421
▼
-2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
132
Punti
11
Tornei
437
Best: 203
▼
-46
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
131
Punti
24
Tornei
438
Best: 404
▼
-3
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
131
Punti
26
Tornei
439
Best: 433
▼
-3
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
131
Punti
19
Tornei
440
Best: 440
▼
-3
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
131
Punti
19
Tornei
441
Best: 441
▼
-2
Weronika Ewald
POL, 0
130
Punti
18
Tornei
442
Best: 442
▼
-2
Madison Sieg
USA, 0
129
Punti
19
Tornei
443
Best: 200
▲
1
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
129
Punti
28
Tornei
444
Best: 444
▼
-3
Mathilde Lollia
FRA, 0
127
Punti
20
Tornei
445
Best: 445
▼
-2
Julia Adams
USA, 0
127
Punti
22
Tornei
446
Best: 446
▲
13
Ranah Stoiber
GBR, 0
126
Punti
24
Tornei
447
Best: 447
▼
-2
Zongyu Li
CHN, 0
125
Punti
19
Tornei
448
Best: 437
▼
-10
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
125
Punti
19
Tornei
449
Best: 29
▼
-1
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
125
Punti
20
Tornei
450
Best: 230
▼
-4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
125
Punti
18
Tornei
451
Best: 39
▼
-4
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
124
Punti
10
Tornei
452
Best: 367
▼
-3
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
124
Punti
26
Tornei
453
Best: 450
▼
-3
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
124
Punti
15
Tornei
454
Best: 199
▼
-2
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
123
Punti
18
Tornei
455
Best: 143
▼
-2
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
123
Punti
24
Tornei
456
Best: 456
▲
28
Alicia Dudeney
GBR, 0
123
Punti
14
Tornei
457
Best: 457
▼
-3
Amelia Rajecki
GBR, 0
121
Punti
23
Tornei
458
Best: 35
▼
-2
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
120
Punti
13
Tornei
459
Best: 434
▼
-2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
120
Punti
23
Tornei
460
Best: 460
▼
-2
Radka Zelnickova
SVK, 0
120
Punti
23
Tornei
461
Best: 461
▲
10
Angelina Voloshchuk
POR, 0
119
Punti
16
Tornei
462
Best: 442
▼
-1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
118
Punti
21
Tornei
463
Best: 347
▲
15
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
117
Punti
17
Tornei
464
Best: 40
▲
44
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
117
Punti
14
Tornei
465
Best: 463
▼
-2
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
117
Punti
18
Tornei
466
Best: 424
▼
-4
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
117
Punti
18
Tornei
467
Best: 464
▲
1
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
117
Punti
19
Tornei
468
Best: 266
▲
1
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
116
Punti
13
Tornei
469
Best: 39
▼
-4
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
115
Punti
12
Tornei
470
Best: 137
▼
-3
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
115
Punti
15
Tornei
471
Best: 410
▲
5
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
114
Punti
24
Tornei
472
Best: 472
▼
-8
Hibah Shaikh
USA, 0
114
Punti
17
Tornei
473
Best: 473
▼
-1
Kristiana Sidorova
RUS, 0
113
Punti
20
Tornei
474
Best: 127
▼
-1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
475
Best: 475
▼
-1
Hayu Kinoshita
JPN, 0
113
Punti
22
Tornei
476
Best: 379
▼
-16
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
112
Punti
12
Tornei
477
Best: 477
▼
-2
Mayu Crossley
JPN, 0
112
Punti
13
Tornei
478
Best: 190
▼
-27
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
111
Punti
13
Tornei
479
Best: 479
▼
-2
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
111
Punti
18
Tornei
480
Best: 317
▲
5
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
111
Punti
22
Tornei
481
Best: 163
▼
-15
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
110
Punti
28
Tornei
482
Best: 482
▼
-2
Ana Candiotto
BRA, 0
110
Punti
18
Tornei
483
Best: 331
▼
-2
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
110
Punti
17
Tornei
484
Best: 484
▼
-2
Maria Urrutia
ARG, 0
110
Punti
17
Tornei
485
Best: 485
▼
-15
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
486
Best: 486
▼
-3
Britt Du Pree
NED, 0
110
Punti
19
Tornei
487
Best: 487
▲
42
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
488
Best: 461
▲
84
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
108
Punti
12
Tornei
489
Best: 489
▼
-3
Jiaqi Wang
CHN, 0
108
Punti
23
Tornei
490
Best: 380
▼
-3
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
108
Punti
21
Tornei
491
Best: 466
▼
-3
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▼
-3
Josy Daems
GER, 0
107
Punti
19
Tornei
493
Best: 493
▼
-3
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
494
Best: 494
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
495
Best: 442
▼
-4
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
106
Punti
20
Tornei
496
Best: 496
▼
-3
Yufei Ren
CHN, 0
105
Punti
22
Tornei
497
Best: 179
▼
-18
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
105
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▲
5
Carla Markus
ARG, 0
105
Punti
17
Tornei
499
Best: 318
▼
-5
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
105
Punti
14
Tornei
500
Best: 491
▼
-4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
105
Punti
16
Tornei
501
Best: 501
▲
16
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
105
Punti
19
Tornei
502
Best: 485
▼
-5
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
104
Punti
17
Tornei
503
Best: 405
▼
-4
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
18
Tornei
504
Best: 494
▼
-3
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
104
Punti
22
Tornei
505
Best: 505
▼
-3
Yara Bartashevich
FRA, 0
103
Punti
23
Tornei
506
Best: 506
▲
5
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
102
Punti
24
Tornei
507
Best: 304
▼
-7
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
102
Punti
21
Tornei
508
Best: 254
▼
-4
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
102
Punti
12
Tornei
509
Best: 427
▼
-4
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
101
Punti
16
Tornei
510
Best: 332
▼
-4
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
101
Punti
17
Tornei
511
Best: 338
▼
-2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
100
Punti
15
Tornei
512
Best: 512
▼
-2
Luca Udvardy
HUN, 0
100
Punti
13
Tornei
513
Best: 513
▼
-15
Rada Zolotareva
RUS, 0
100
Punti
7
Tornei
514
Best: 514
▼
-2
Sarah Van Emst
NED, 0
99
Punti
19
Tornei
515
Best: 515
▼
-2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
99
Punti
15
Tornei
516
Best: 489
▲
19
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
99
Punti
18
Tornei
517
Best: 346
▼
-3
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
99
Punti
19
Tornei
518
Best: 503
▼
-3
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
99
Punti
19
Tornei
519
Best: 519
▲
2
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
520
Best: 520
▼
-4
Julie Pastikova
CZE, 0
98
Punti
13
Tornei
521
Best: 352
▼
-3
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
98
Punti
19
Tornei
522
Best: 2
▼
-3
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
523
Best: 73
▼
-3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
97
Punti
10
Tornei
524
Best: 524
▼
-2
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
21
Tornei
525
Best: 525
▼
-2
Mia Pohankova
SVK, 0
97
Punti
4
Tornei
526
Best: 526
▼
-19
Arina Bulatova
RUS, 0
96
Punti
20
Tornei
527
Best: 71
▼
-3
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
528
Best: 528
▼
-3
Malaika Rapolu
USA, 0
95
Punti
18
Tornei
529
Best: 296
▲
4
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
95
Punti
13
Tornei
530
Best: 530
▼
-4
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
18
Tornei
531
Best: 317
▼
-4
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
95
Punti
19
Tornei
532
Best: 532
▼
-4
Gina Dittmann
GER, 0
95
Punti
17
Tornei
533
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
534
Best: 356
▼
-3
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
94
Punti
19
Tornei
535
Best: 535
▼
-3
Rinko Matsuda
JPN, 0
94
Punti
24
Tornei
536
Best: 317
▼
-2
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
537
Best: 537
▲
1
Camilla Zanolini
ITA, 0
93
Punti
17
Tornei
538
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
539
Best: 527
▼
-2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▼
-1
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
91
Punti
12
Tornei
541
Best: 541
▲
5
Varvara Panshina
RUS, 0
91
Punti
16
Tornei
542
Best: 523
▼
-2
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
91
Punti
18
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
544
Best: 320
▼
-2
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
90
Punti
14
Tornei
545
Best: 545
▼
-2
Alana Subasic
AUS, 0
89
Punti
17
Tornei
546
Best: 546
▼
-1
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
547
Best: 547
--
0
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
--
0
Marie Weckerle
LUX, 0
88
Punti
18
Tornei
549
Best: 549
--
0
Carolina Kuhl
GER, 0
87
Punti
13
Tornei
550
Best: 550
--
0
Victoria Osuigwe
USA, 0
87
Punti
14
Tornei
551
Best: 160
▲
1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
86
Punti
20
Tornei
552
Best: 319
▲
1
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
86
Punti
16
Tornei
553
Best: 487
▲
2
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
86
Punti
18
Tornei
554
Best: 468
▲
2
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
19
Tornei
555
Best: 555
▲
48
Nahia Berecoechea
FRA, 0
85
Punti
18
Tornei
556
Best: 169
▲
1
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
85
Punti
20
Tornei
557
Best: 557
▲
1
Angella Okutoyi
KEN, 0
85
Punti
9
Tornei
558
Best: 558
▲
1
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
559
Best: 559
▼
-8
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
85
Punti
15
Tornei
560
Best: 377
--
0
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
85
Punti
17
Tornei
561
Best: 561
▼
-17
Jenny Lim
FRA, 0
84
Punti
22
Tornei
562
Best: 562
▼
-1
Ena Koike
JPN, 0
84
Punti
17
Tornei
563
Best: 563
▼
-1
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
564
Best: 563
▼
-1
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
84
Punti
21
Tornei
565
Best: 565
▲
71
Adelina Lachinova
LAT, 0
83
Punti
15
Tornei
566
Best: 470
--
0
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
83
Punti
15
Tornei
567
Best: 567
▲
7
Sara Dols
ESP, 0
83
Punti
20
Tornei
568
Best: 132
▼
-1
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
82
Punti
12
Tornei
569
Best: 309
▲
29
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
82
Punti
16
Tornei
570
Best: 284
▼
-6
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
82
Punti
17
Tornei
571
Best: 571
▼
-3
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
18
Tornei
572
Best: 572
▼
-2
Valentina Steiner
GER, 0
81
Punti
14
Tornei
573
Best: 573
▼
-2
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
81
Punti
22
Tornei
574
Best: 574
▼
-1
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
81
Punti
12
Tornei
575
Best: 575
▲
4
Laura Mair
ITA, 0
81
Punti
17
Tornei
576
Best: 576
▲
12
Bianca Barbulescu
ROU, 0
81
Punti
18
Tornei
577
Best: 1
▼
-2
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
578
Best: 213
▼
-2
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
80
Punti
13
Tornei
579
Best: 579
▼
-2
Eliska Tichackova
CZE, 0
80
Punti
6
Tornei
580
Best: 580
▲
2
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
581
Best: 581
▼
-3
Hikaru Sato
JPN, 0
80
Punti
15
Tornei
582
Best: 511
▼
-28
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
80
Punti
16
Tornei
583
Best: 497
▲
18
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
80
Punti
18
Tornei
584
Best: 584
▼
-15
Marie Vogt
GER, 0
80
Punti
19
Tornei
585
Best: 368
▼
-5
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
79
Punti
13
Tornei
586
Best: 586
▼
-5
Maria Sara Popa
ROU, 0
79
Punti
14
Tornei
587
Best: 587
▼
-4
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
22
Tornei
588
Best: 588
▼
-3
Ellie Schoppe
USA, 0
78
Punti
16
Tornei
589
Best: 190
▼
-3
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
78
Punti
23
Tornei
590
Best: 212
▼
-3
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
78
Punti
8
Tornei
591
Best: 591
▼
-2
Jenna Defalco
USA, 0
78
Punti
18
Tornei
592
Best: 566
▼
-2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
78
Punti
23
Tornei
593
Best: 593
▼
-2
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
16
Tornei
594
Best: 492
▼
-2
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
19
Tornei
595
Best: 440
▼
-2
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
77
Punti
19
Tornei
596
Best: 114
▼
-1
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
77
Punti
14
Tornei
597
Best: 597
▼
-13
Dasha Plekhanova
CAN, 0
76
Punti
10
Tornei
598
Best: 598
▼
-1
Alena Kovackova
CZE, 0
76
Punti
10
Tornei
599
Best: 383
--
0
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
76
Punti
13
Tornei
600
Best: 504
▲
76
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
76
Punti
22
Tornei
601
Best: 560
▲
18
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
76
Punti
23
Tornei
602
Best: 201
--
0
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
75
Punti
19
Tornei
603
Best: 603
▲
41
Melisa Ercan
AUS, 0
75
Punti
15
Tornei
604
Best: 604
▲
36
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
605
Best: 605
▼
-1
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
606
Best: 374
▼
-1
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
75
Punti
10
Tornei
607
Best: 607
▼
-1
Kristina Kroitor
RUS, 0
75
Punti
12
Tornei
608
Best: 449
▼
-8
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
75
Punti
12
Tornei
609
Best: 609
▼
-2
Ya Yi Yang
TPE, 0
75
Punti
14
Tornei
610
Best: 610
▼
-2
Yuno Kitahara
JPN, 0
75
Punti
16
Tornei
611
Best: 611
▼
-1
Eleejah Inisan
FRA, 0
74
Punti
11
Tornei
612
Best: 612
--
0
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
74
Punti
14
Tornei
613
Best: 466
--
0
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
74
Punti
12
Tornei
614
Best: 614
--
0
Jana Otzipka
BEL, 0
74
Punti
12
Tornei
615
Best: 205
--
0
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
74
Punti
15
Tornei
616
Best: 616
▲
1
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
617
Best: 617
▲
1
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
19
Tornei
618
Best: 450
▲
2
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
22
Tornei
619
Best: 619
▲
2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
73
Punti
14
Tornei
620
Best: 339
▼
-9
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
73
Punti
17
Tornei
621
Best: 114
▲
2
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
73
Punti
15
Tornei
622
Best: 348
▼
-57
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
73
Punti
12
Tornei
623
Best: 623
▲
45
Elena Korokozidi
GRE, 0
73
Punti
15
Tornei
624
Best: 497
▲
8
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
73
Punti
16
Tornei
625
Best: 625
▼
-1
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
626
Best: 626
▼
-1
Nina Vargova
SVK, 0
72
Punti
18
Tornei
627
Best: 46
▼
-18
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
71
Punti
2
Tornei
628
Best: 5
▼
-2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
629
Best: 629
▼
-137
Olivia Lincer
USA, 0
71
Punti
13
Tornei
630
Best: 630
▼
-3
Mariella Thamm
GER, 0
71
Punti
12
Tornei
631
Best: 631
▼
-37
Loes Ebeling Koning
NED, 0
71
Punti
16
Tornei
632
Best: 632
▲
46
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
71
Punti
9
Tornei
633
Best: 579
▼
-2
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
71
Punti
14
Tornei
634
Best: 634
▼
-18
Stefania Bojica
ROU, 0
71
Punti
15
Tornei
635
Best: 515
▼
-2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
636
Best: 636
▼
-2
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
70
Punti
13
Tornei
637
Best: 637
▲
25
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
70
Punti
15
Tornei
638
Best: 20
▼
-3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
69
Punti
21
Tornei
639
Best: 639
▼
-1
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
69
Punti
15
Tornei
640
Best: 150
▼
-12
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
68
Punti
18
Tornei
641
Best: 641
▲
28
Tamila Gadamauri
BEL, 0
68
Punti
15
Tornei
642
Best: 642
▼
-1
Mara Guth
GER, 0
68
Punti
16
Tornei
643
Best: 643
▼
-14
Alyssa Reguer
FRA, 0
67
Punti
20
Tornei
644
Best: 644
▼
-2
Beatrise Zeltina
LAT, 0
67
Punti
9
Tornei
645
Best: 263
▼
-2
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
67
Punti
12
Tornei
646
Best: 646
▲
38
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
647
Best: 647
▼
-2
Vaishnavi Adkar
IND, 0
66
Punti
14
Tornei
648
Best: 648
▼
-2
Monique Barry
NZL, 0
66
Punti
16
Tornei
649
Best: 649
▼
-2
Monika Stankiewicz
POL, 0
66
Punti
14
Tornei
650
Best: 650
▼
-2
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
651
Best: 651
▼
-55
Hannah Klugman
GBR, 0
65
Punti
8
Tornei
652
Best: 130
▼
-3
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
65
Punti
11
Tornei
653
Best: 653
▼
-1
Berta Bonardi
ARG, 0
65
Punti
13
Tornei
654
Best: 2
--
0
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
65
Punti
1
Tornei
655
Best: 655
▼
-25
Karina Miller
USA, 0
65
Punti
9
Tornei
656
Best: 656
▼
-3
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
65
Punti
14
Tornei
657
Best: 657
▼
-2
Astrid Cirotte
FRA, 0
65
Punti
19
Tornei
658
Best: 658
▼
-8
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
17
Tornei
659
Best: 603
▼
-2
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
64
Punti
16
Tornei
660
Best: 660
▼
-9
Christasha Mcneil
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
661
Best: 661
▼
-3
Sarah Iliev
FRA, 0
64
Punti
14
Tornei
662
Best: 604
▼
-3
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
64
Punti
15
Tornei
663
Best: 663
▼
-3
Reina Goto
JPN, 0
64
Punti
9
Tornei
664
Best: 664
▼
-1
Mio Mushika
JPN, 0
64
Punti
17
Tornei
665
Best: 665
▼
-1
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
666
Best: 666
▼
-1
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
63
Punti
5
Tornei
667
Best: 667
▼
-1
Lavinia Tanasie
ROU, 0
63
Punti
15
Tornei
668
Best: 555
▼
-14
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
63
Punti
18
Tornei
669
Best: 669
▲
1
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
670
Best: 670
▲
1
Kayo Nishimura
JPN, 0
63
Punti
19
Tornei
671
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
62
Punti
16
Tornei
672
Best: 672
▲
14
Maria Golovina
RUS, 0
62
Punti
13
Tornei
673
Best: 665
▲
1
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
674
Best: 674
▲
1
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
62
Punti
16
Tornei
675
Best: 675
▲
2
Anna Petkovic
GER, 0
61
Punti
17
Tornei
676
Best: 135
▲
3
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
61
Punti
12
Tornei
677
Best: 677
▲
3
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
678
Best: 646
▼
-17
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
61
Punti
13
Tornei
679
Best: 679
▲
3
Stefani Webb
AUS, 0
61
Punti
16
Tornei
680
Best: 679
▲
5
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
59
Punti
16
Tornei
681
Best: 681
▲
20
Daria Egorova
RUS, 0
59
Punti
7
Tornei
682
Best: 682
▲
9
Tian Jialin
CHN, 0
59
Punti
14
Tornei
683
Best: 269
▲
5
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
59
Punti
14
Tornei
684
Best: 684
▲
5
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
58
Punti
8
Tornei
685
Best: 352
▼
-4
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
58
Punti
11
Tornei
686
Best: 686
▲
4
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
687
Best: 687
▲
10
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
688
Best: 398
▼
-5
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
58
Punti
18
Tornei
689
Best: 689
▲
4
Petra Hule
AUS, 0
57
Punti
14
Tornei
690
Best: 463
▲
5
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
57
Punti
14
Tornei
691
Best: 691
▼
-24
Briana Szabo
ROU, 0
57
Punti
17
Tornei
692
Best: 351
▲
4
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
693
Best: 192
▲
5
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
694
Best: 191
▲
5
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
56
Punti
8
Tornei
695
Best: 695
▼
-1
Anastasiia Gureva
RUS, 0
56
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▲
4
Lea Nilsson
SWE, 0
56
Punti
6
Tornei
697
Best: 639
▼
-58
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
56
Punti
15
Tornei
698
Best: 18
▲
4
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
699
Best: 147
▲
4
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
55
Punti
7
Tornei
700
Best: 83
▲
4
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
55
Punti
2
Tornei
701
Best: 701
▲
4
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
55
Punti
20
Tornei
702
Best: 278
▲
4
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
55
Punti
16
Tornei
703
Best: 703
▲
5
Julia Stusek
GER, 0
55
Punti
11
Tornei
704
Best: 612
▲
5
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
55
Punti
11
Tornei
705
Best: 500
▼
-13
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
706
Best: 706
▲
7
Mia Horvit
USA, 0
55
Punti
15
Tornei
707
Best: 707
▲
3
Milana Zhabrailova
RUS, 0
55
Punti
19
Tornei
708
Best: 377
▲
3
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
54
Punti
15
Tornei
709
Best: 709
▲
3
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
10
Tornei
710
Best: 710
▲
5
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
53
Punti
20
Tornei
711
Best: 335
▼
-4
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
53
Punti
24
Tornei
712
Best: 319
▲
4
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
53
Punti
17
Tornei
713
Best: 713
▲
4
Kristina Liutova
RUS, 0
53
Punti
6
Tornei
714
Best: 188
▲
6
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
52
Punti
7
Tornei
715
Best: 715
▲
6
Brooke Black
GBR, 0
52
Punti
10
Tornei
716
Best: 716
▼
-79
Evialina Laskevich
BLR, 0
52
Punti
13
Tornei
717
Best: 445
▲
5
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
52
Punti
14
Tornei
718
Best: 718
▲
5
Ava Markham
USA, 0
52
Punti
6
Tornei
719
Best: 719
▲
5
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
720
Best: 652
▼
-2
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
721
Best: 721
▲
4
Iva Ivanova
BUL, 0
52
Punti
13
Tornei
722
Best: 722
▲
4
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
723
Best: 668
▼
-4
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
52
Punti
15
Tornei
724
Best: 26
▲
3
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
51
Punti
5
Tornei
725
Best: 725
▲
3
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
726
Best: 726
▼
-104
Makenna Jones
USA, 0
51
Punti
15
Tornei
727
Best: 727
▲
4
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
728
Best: 728
▲
4
Ziva Falkner
SLO, 0
51
Punti
15
Tornei
729
Best: 729
▲
4
Ana Grubor
CAN, 0
51
Punti
16
Tornei
730
Best: 730
▲
4
Daria Zelinskaya
RUS, 0
51
Punti
16
Tornei
731
Best: 731
▲
4
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
732
Best: 362
▼
-18
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
50
Punti
14
Tornei
733
Best: 733
▲
3
Yuhan Wang
CHN, 0
50
Punti
14
Tornei
734
Best: 734
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
735
Best: 735
▼
-5
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
50
Punti
12
Tornei
736
Best: 736
▲
1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
50
Punti
6
Tornei
737
Best: 737
▲
1
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
50
Punti
6
Tornei
738
Best: 738
▲
1
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
739
Best: 739
▲
1
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
740
Best: 740
▲
1
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
50
Punti
9
Tornei
741
Best: 741
▲
1
Anita Sahdiieva
UKR, 0
50
Punti
14
Tornei
742
Best: 742
▲
5
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
50
Punti
15
Tornei
743
Best: 12
--
0
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
744
Best: 42
▼
-88
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
2
Tornei
745
Best: 549
--
0
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
49
Punti
22
Tornei
746
Best: 746
--
0
Victoria Milovanova
RUS, 0
49
Punti
12
Tornei
747
Best: 601
▲
1
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
49
Punti
14
Tornei
748
Best: 748
▲
1
Jiayi Wang
CHN, 0
49
Punti
15
Tornei
749
Best: 196
▲
40
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
49
Punti
17
Tornei
750
Best: 750
--
0
Ruien Zhang
CHN, 0
48
Punti
11
Tornei
751
Best: 584
--
0
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
20
Tornei
752
Best: 525
▲
1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
48
Punti
11
Tornei
753
Best: 685
▲
22
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
48
Punti
13
Tornei
754
Best: 685
--
0
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
755
Best: 739
--
0
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
48
Punti
14
Tornei
756
Best: 337
--
0
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
9
Tornei
757
Best: 504
▲
14
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
47
Punti
11
Tornei
758
Best: 758
▼
-6
Joy De Zeeuw
NED, 0
47
Punti
15
Tornei
759
Best: 626
▼
-2
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
47
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▼
-2
Sarah Rokusek
AUS, 0
47
Punti
11
Tornei
761
Best: 180
▼
-74
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
47
Punti
11
Tornei
762
Best: 433
▼
-3
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
47
Punti
16
Tornei
763
Best: 546
▼
-3
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
47
Punti
20
Tornei
764
Best: 619
▲
6
Demi Tran
NED, 26-11-2000
46
Punti
17
Tornei
765
Best: 765
▲
7
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
46
Punti
12
Tornei
766
Best: 766
▼
-5
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
767
Best: 767
▼
-5
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
768
Best: 768
▼
-5
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
769
Best: 769
▼
-5
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
770
Best: 770
▼
-5
Laquisa Khan
AUS, 0
46
Punti
10
Tornei
771
Best: 658
▼
-5
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
772
Best: 772
▼
-5
Yujia Huang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
773
Best: 773
▲
14
Lan Mi
CHN, 0
46
Punti
15
Tornei
774
Best: 123
▼
-6
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
775
Best: 775
▼
-6
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
776
Best: 317
▼
-3
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
45
Punti
19
Tornei
777
Best: 777
▼
-3
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
778
Best: 411
▼
-1
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
44
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▼
-1
Bella Payne
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
780
Best: 359
▼
-1
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
781
Best: 781
▼
-1
Madelief Hageman
NED, 0
44
Punti
20
Tornei
782
Best: 782
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
783
Best: 728
▲
1
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
784
Best: 784
▲
1
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
785
Best: 785
▲
1
Dune Vaissaud
FRA, 0
43
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▲
4
Noemi Maines
ITA, 0
43
Punti
18
Tornei
787
Best: 36
▲
4
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
42
Punti
2
Tornei
788
Best: 788
▼
-6
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
789
Best: 410
▲
4
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
790
Best: 190
▲
4
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
42
Punti
12
Tornei
791
Best: 628
▼
-15
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
42
Punti
13
Tornei
792
Best: 708
▲
3
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
18
Tornei
793
Best: 330
▲
3
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
41
Punti
11
Tornei
794
Best: 794
▲
3
Yiming Dang
CHN, 0
41
Punti
8
Tornei
795
Best: 26
▲
3
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
41
Punti
8
Tornei
796
Best: 796
▲
3
Yasmin Ezzat
EGY, 0
41
Punti
12
Tornei
797
Best: 356
▲
3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
41
Punti
14
Tornei
798
Best: 798
▲
3
Akanksha Nitture
IND, 0
40
Punti
15
Tornei
799
Best: 799
▲
3
Vlada Mincheva
RUS, 0
40
Punti
10
Tornei
800
Best: 800
▲
6
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
801
Best: 801
▼
-13
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
40
Punti
13
Tornei
802
Best: 186
▲
3
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
39
Punti
8
Tornei
803
Best: 387
▲
12
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
39
Punti
11
Tornei
804
Best: 804
▲
3
Luciana Moyano
ARG, 0
39
Punti
12
Tornei
805
Best: 805
▲
3
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
806
Best: 752
▲
3
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
807
Best: 468
▲
3
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
39
Punti
14
Tornei
808
Best: 674
▼
-5
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
39
Punti
15
Tornei
809
Best: 809
▲
2
Anastasiia Firman
UKR, 0
39
Punti
16
Tornei
810
Best: 810
▲
2
Maria Kalyakina
RUS, 0
39
Punti
18
Tornei
811
Best: 811
▼
-7
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
38
Punti
5
Tornei
812
Best: 812
▲
2
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
813
Best: 813
▼
-21
Victoria Gomez
ESP, 0
38
Punti
6
Tornei
814
Best: 814
▲
2
Belle Thompson
AUS, 0
38
Punti
10
Tornei
815
Best: 815
▲
2
Daria Yesypchuk
UKR, 0
38
Punti
15
Tornei
816
Best: 607
▲
2
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
38
Punti
15
Tornei
817
Best: 817
▲
2
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
818
Best: 46
▼
-74
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
37
Punti
6
Tornei
819
Best: 175
▲
2
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
37
Punti
12
Tornei
820
Best: 820
▲
65
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
821
Best: 821
▲
20
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
822
Best: 690
--
0
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
37
Punti
11
Tornei
823
Best: 5
--
0
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
824
Best: 548
--
0
Ines Murta
POR, 31-05-1997
36
Punti
15
Tornei
825
Best: 825
--
0
Yujin Kim
KOR, 0
36
Punti
9
Tornei
826
Best: 548
--
0
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
36
Punti
9
Tornei
827
Best: 531
▲
1
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
828
Best: 781
▲
1
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
36
Punti
16
Tornei
829
Best: 317
▲
1
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
830
Best: 802
▼
-10
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
35
Punti
12
Tornei
831
Best: 151
--
0
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
832
Best: 832
--
0
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
833
Best: 833
--
0
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
834
Best: 537
--
0
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
35
Punti
13
Tornei
835
Best: 835
▲
9
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
836
Best: 159
▼
-1
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
34
Punti
12
Tornei
837
Best: 837
▼
-1
Sonja Zhenikhova
GER, 0
34
Punti
8
Tornei
838
Best: 838
▼
-1
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
839
Best: 839
▼
-1
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
840
Best: 840
▼
-1
Mara Gae
ROU, 0
34
Punti
9
Tornei
841
Best: 841
▼
-1
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
34
Punti
9
Tornei
842
Best: 842
--
0
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
34
Punti
9
Tornei
843
Best: 843
▲
9
Kate Mansfield
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
844
Best: 844
▲
51
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
845
Best: 430
▼
-2
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
846
Best: 658
▼
-1
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
847
Best: 212
▼
-1
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
848
Best: 199
▼
-67
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
33
Punti
6
Tornei
849
Best: 849
▲
399
Kailey Evans
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
850
Best: 850
▼
-2
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
851
Best: 851
▼
-2
Amy Sucha
CZE, 0
33
Punti
5
Tornei
852
Best: 852
▼
-2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▼
-2
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
854
Best: 854
▲
23
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
855
Best: 627
▼
-28
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
33
Punti
10
Tornei
856
Best: 856
▼
-3
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
857
Best: 857
▼
-2
Defne Cirpanli
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
858
Best: 858
▲
35
Irem Kurt
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
859
Best: 738
▼
-3
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
32
Punti
12
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
861
Best: 861
▼
-3
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
862
Best: 862
▼
-3
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
863
Best: 863
▲
5
Petra Konjikusic
SRB, 0
32
Punti
7
Tornei
864
Best: 297
▼
-17
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
32
Punti
7
Tornei
865
Best: 188
▼
-5
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
866
Best: 866
▼
-5
Shannon Lam
USA, 0
32
Punti
7
Tornei
867
Best: 184
▼
-5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
868
Best: 278
▼
-5
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
32
Punti
8
Tornei
869
Best: 869
▼
-5
Ella Haavisto
FIN, 0
32
Punti
11
Tornei
870
Best: 870
▼
-5
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
871
Best: 871
▼
-5
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
32
Punti
12
Tornei
872
Best: 872
▼
-2
Carolin Raschdorf
GER, 0
32
Punti
13
Tornei
873
Best: 873
▼
-6
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
32
Punti
14
Tornei
874
Best: 874
▼
-5
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
875
Best: 875
▼
-21
Lilian Poling
USA, 0
31
Punti
14
Tornei
876
Best: 876
▼
-5
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
17
Tornei
877
Best: 877
▼
-5
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
878
Best: 878
▼
-5
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
879
Best: 879
▼
-5
Laima Vladson
UZB, 0
30
Punti
5
Tornei
880
Best: 179
▼
-5
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
30
Punti
5
Tornei
881
Best: 881
▼
-5
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
882
Best: 375
▼
-4
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
30
Punti
10
Tornei
883
Best: 879
▲
5
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
30
Punti
11
Tornei
884
Best: 81
▼
-5
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
885
Best: 34
▼
-5
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
29
Punti
8
Tornei
886
Best: 886
▼
-5
Candela Vazquez
ARG, 0
29
Punti
9
Tornei
887
Best: 699
▼
-5
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
888
Best: 888
▼
-5
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
889
Best: 889
▼
-5
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
890
Best: 890
▼
-4
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
891
Best: 523
▼
-4
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
29
Punti
9
Tornei
892
Best: 662
▼
-3
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
29
Punti
10
Tornei
893
Best: 838
▼
-3
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▼
-3
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
895
Best: 895
▼
-3
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
28
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▼
-2
Sylvie Zund
LIE, 0
28
Punti
9
Tornei
897
Best: 897
▲
94
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
898
Best: 898
▲
33
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
28
Punti
10
Tornei
899
Best: 899
▼
-2
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
900
Best: 900
▼
-2
Tiana Tian Deng
SWE, 0
28
Punti
11
Tornei
901
Best: 346
▼
-2
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
28
Punti
12
Tornei
902
Best: 902
▼
-2
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
903
Best: 903
▼
-2
Chelsea Fontenel
SUI, 0
28
Punti
14
Tornei
904
Best: 904
▼
-2
Celine Simunyu
IRL, 0
27
Punti
6
Tornei
905
Best: 905
▼
-1
Dimitra Pavlou
GRE, 0
27
Punti
5
Tornei
906
Best: 906
--
0
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
--
0
Polina Kuharenko
BLR, 0
27
Punti
6
Tornei
908
Best: 145
--
0
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
27
Punti
6
Tornei
909
Best: 909
▲
7
Dunja Maric
SRB, 0
27
Punti
7
Tornei
910
Best: 910
▼
-1
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
27
Punti
7
Tornei
911
Best: 856
▼
-1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
912
Best: 912
▼
-1
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
913
Best: 913
▼
-1
Shiho Tsujioka
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
12
Tornei
915
Best: 915
▲
31
Linea Bajraliu
SWE, 0
26
Punti
8
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Elyse Tse
NZL, 0
26
Punti
10
Tornei
917
Best: 917
▼
-2
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▼
-1
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
--
0
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
920
Best: 920
▲
10
Indianna Spink
GBR, 0
26
Punti
8
Tornei
921
Best: 921
--
0
Ava Rodriguez
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
922
Best: 424
--
0
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
26
Punti
10
Tornei
923
Best: 451
--
0
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
26
Punti
11
Tornei
924
Best: 924
▼
-19
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
26
Punti
12
Tornei
925
Best: 925
▼
-1
Neus Torner Sensano
ESP, 0
25
Punti
8
Tornei
926
Best: 480
▼
-1
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
927
Best: 589
▼
-1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
928
Best: 928
▼
-1
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
929
Best: 318
▼
-1
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
930
Best: 930
▲
41
Lucie Pawlak
FRA, 0
25
Punti
10
Tornei
931
Best: 931
▲
9
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
932
Best: 932
▲
9
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
25
Punti
11
Tornei
933
Best: 933
▼
-1
Paula Cembranos
SUI, 0
25
Punti
13
Tornei
934
Best: 10
▼
-121
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
24
Punti
4
Tornei
935
Best: 739
▼
-1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
936
Best: 936
▼
-1
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 382
▼
-1
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
24
Punti
5
Tornei
938
Best: 938
▼
-1
Antonia Stoyanov
NED, 0
24
Punti
5
Tornei
939
Best: 207
▼
-1
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▼
-20
Abigail Rencheli
USA, 0
24
Punti
7
Tornei
941
Best: 941
▼
-2
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
942
Best: 693
▲
12
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
24
Punti
10
Tornei
943
Best: 943
▼
-1
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
11
Tornei
944
Best: 944
▲
13
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
945
Best: 20
▼
-2
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
946
Best: 814
▼
-2
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
23
Punti
9
Tornei
947
Best: 286
▼
-44
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
23
Punti
12
Tornei
948
Best: 948
▼
-3
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
949
Best: 576
▼
-2
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
950
Best: 950
▼
-2
Jahnie Van Zyl
RSA, 0
23
Punti
4
Tornei
951
Best: 951
▼
-2
Maria Garcia Cid
ESP, 0
23
Punti
6
Tornei
952
Best: 720
▼
-23
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
23
Punti
6
Tornei
953
Best: 953
▼
-3
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
Johanna Silva
GER, 0
23
Punti
7
Tornei
955
Best: 714
▼
-59
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
23
Punti
7
Tornei
956
Best: 956
▼
-4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
957
Best: 957
▲
9
Jordyn Mcbride
USA, 0
23
Punti
8
Tornei
958
Best: 958
▼
-5
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
959
Best: 561
▼
-4
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
960
Best: 330
▼
-4
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
23
Punti
10
Tornei
961
Best: 961
▲
76
Maelle Leclercq
FRA, 0
23
Punti
12
Tornei
962
Best: 962
▼
-4
Mila Masic
SRB, 0
23
Punti
13
Tornei
963
Best: 963
▼
-4
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
▼
-4
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
965
Best: 965
▼
-4
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
966
Best: 422
▼
-4
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
22
Punti
3
Tornei
967
Best: 967
▼
-4