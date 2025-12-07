CTD Massa Lombarda, capolavoro tricolore Battuti per 4-1 a Torino i rivali del Match Ball Firenze Country Club. Dopo il 3-1 dei singolari, chiude i conti il successo in doppio di Rottoli/Bilardo

Dal miracolo salvezza del 2024, ai play-out con un team in grande crisi a causa delle assenze forzate per infortunio, all’estasi dello scudetto nella Serie A1 maschile by BMW 2025, il primo nella storia del club. Un sogno che per il CTD Massa Lombarda è diventato realtà al Circolo della Stampa Sporting di Torino, al termine di una finale combattuta e avvincente contro i rivali del Match Ball Firenze Country Club.

Sono servite 7 ore e mezza di tennis, fino al doppio del definitivo 4 a 1 conquistato da Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo. Sono i loro, elementi del vivaio del club, i volti del trionfo che riporta il tricolore in Emilia-Romagna, 14 anni dopo il successo dei parmensi del Circolo del Castellazzo. Un’enorme gioia, condivisa con un centinaio di tifosi e col presidente del club Giorgio Errani (padre di Sara), arrivati a Torino a sostenere un gruppo di ragazzi dall’età media piuttosto bassa (23 anni e mezzo quella del quartetto impiegato per la finale), guidati dalla panchina dal capitano Michele Montalbini. Nel team Campione d’Italia, oltre ai già citati Rottoli e Bilardo, anche Giulio Zeppieri, Francesco Forti, Jacopo Vasamì, Peter Buldorini, Pietro Ricci, Alessio De Bernardis e lo slovacco Martin Klizan, assente a Torino ma impiegato nella fase a gironi.

Il primo punto di giornata per il CTD Massa Lombarda l’ha firmato Jacopo Bilardo, 21enne forlivese determinante per la conquista della finale scudetto. Perché nel corso della stagione aveva disputato tutti gli incontri possibili, 16 su 16, raccogliendo ben 12 vittorie. Ha fatto tredici a Torino, superando per 63 61 Andrea Meduri al termine di un duello interpretato meglio sin dall’inizio. Ha sempre avuto lui il comando delle operazioni, spezzando definitivamente l’equilibrio sul 4 a 3 del primo set, quando ha trovato – con pieno merito – il break che ha risolto il parziale e poi ha preso il largo continuando a proporre un tennis attento e preciso, fino a chiudere in 84 minuti.

Ma il vantaggio del CTD Massa Lombarda è durato giusto una quarantina di minuti, perché sul campo adiacente è arrivata (per l’1 a 1) la rimonta vincente del ventenne Lorenzo Sciahbasi, capace di portare a casa una sfida per nulla semplice contro Lorenzo Rottoli, battuto per 46 63 64. È stato quest’ultimo a dominare la prima parte dell’incontro, comandando gli scambi e gestendo alla grande i punti importanti, fino a portarsi in vantaggio per 64 3 a 1. Ma proprio quando i romagnoli iniziavano a pregustare il successo, la partita ha cambiato volto: Rottoli ha iniziato a concedere qualcosa in più, mentre Sciahbasi ha trovato maggiore profondità ed efficacia, riuscendo finalmente a rendersi pericoloso. Una situazione che l’avversario non ha saputo affrontare, finendo per cedere cinque giochi di fila e anche il set.

Copione simile nel terzo: il primo a portarsi in vantaggio è stato Rottoli, salito sul 2-0 con chance per estendere ulteriormente il divario. Ma il punto del 3-0 non è arrivato, la reazione di Sciahbasi invece sì, trainata da un centinaio di tifosi biancoverdi particolarmente rumorosi, con trombette, cori e striscioni. Ancora una volta è stato il marchigiano del Match Ball Firenze ad alzare il livello, trovando – con un mix fra servizio puntuale e gran difesa – un parziale di 4 giochi consecutivi, determinante per andare a prendersi il successo, il settimo negli otto incontri di singolare disputati nella Serie A1 by BMW 2025.

A firmare il nuovo vantaggio per la formazione romagnola ci ha pensato… un romagnolo, Francesco Forti, promosso con un doppio 63 nel confronto con Francesco Ferrari. Secondo la classifica ATP, il 26enne di Cesenatico – tornato a competere a tempo pieno a maggio dopo aver perso quasi 10 mesi per infortunio – non partiva favorito, invece si è rivelato abilissimo nel leggere gli angoli mancini del rivale, un po’ in difficoltà sul campo in GreenSet dello Sporting a causa di un tennis piuttosto macchinoso. Forti, invece, è stato impeccabile: subito avanti di un break in entrambi i set (3 a 0 nel primo, 3 a 1 nel secondo), si è tenuto alla larga dai rischi e ha risolto la pratica in un’ora e 19 minuti, siglando il 2 a 1.

Ancora più rapida, secondo il cronometro, la vittoria del 3 a 1 conquistata da Giulio Zeppieri, che ha festeggiato il compleanno (24 candeline proprio quest’oggi) imponendosi per 63 76 nel duello fra i numeri uno delle due formazioni, contro lo spagnolo Pol Martin Tiffon. Reduce da un brillante finale di stagione, che gli ha permesso di riportarsi vicino ai primi 100 giocatori del mondo, il mancino laziale ha scaricato sul Centrale tutta la propria cattiveria agonistica, abbinata a lucidità e concretezza. Addirittura, il giocatore di Latina ha vinto i primi 15 punti dell’incontro, mettendo subito fra sé e il rivale una distanza sufficiente per garantirsi il primo set, chiuso col brivido per le due palle-break consecutive concesse nel nono game.

Ma nel momento del bisogno Giulio ha fatto pesare la cilindrata: ace, ace, servizio vincente, ace e 6-3. La seconda frazione, invece, è scivolata via senza scossoni fino al tie-break, con Tiffon bravo a contrastare l’esplosività dell’azzurro. Ma, ancora una volta, nella fase chiave è emersa la superiorità di Zeppieri, col mini-break sul 4 a 4 condotto fino al successo, sigillato dopo un’ora e 13 minuti con l’ace numero 11.

Come accennato, il punto del tricolore porta invece la firma di Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo, capaci di vincere un doppio thriller contro Gianmarco Ferrari e Lorenzo Sciahbasi, superati per 26 64 10 7. Perso in un amen un primo set che li ha visti cedere tutti e tre i game terminati al punto secco, i due giovani del CTD Massa Lombarda non si sono persi d’animo, cambiando registro già in avvio di secondo. L’allungo che li ha portati sul 4 a 1 non è bastato per chiudere il parziale, perché i rivali li hanno agguantati sul 4 a 4, ma il loro impegno è stato premiato nel decimo game, con un nuovo break che ha spedito la contesa al match tie-break.

E lì Rottoli e Bilardo hanno confezionato il capolavoro: in svantaggio fin dall’inizio, sono comunque riusciti a rimanere vicini ai rivali nel punteggio e dal 5 a 7 sono stati impeccabili, non perdendo più nemmeno un punto. Una gran giocata di Rottoli ha siglato il 7 a 7, poi è salito in cattedra Bilardo, che ha messo lo zampino negli ultimi tre punti, fino allo smash vincente da scudetto, seguito dalla corsa sotto la curva popolata dai tifosi, accorsi a Torino per assistere a una giornata di festa che difficilmente dimenticheranno.

“Per prima cosa – ha detto Giorgio Errani, Presidente del CTD Massa Lombarda, premiato con la coppa dal consigliere federale FITP Pierangelo Frigerio – devo fare i complimenti ai nostri avversari, protagonisti di un campionato meraviglioso e di un’eccellente finale. Un grazie anche al Circolo della Stampa Sporting, che ha organizzato alla perfezione queste finali, regalandoci una giornata per noi unica, forse irripetibile. Siamo un piccolo paesino della Romagna, di circa 10.000 abitanti, e ci siamo laureati campioni d’Italia. Merito di un gruppo di ragazzi fantastici, amici in campo e fuori, che hanno mostrato grande spirito di squadra e una serietà encomiabile. Un grazie anche ai nostri sponsor e ai tifosi: si sono sobbarcati la trasferta fino a Torino e non sono rimasti delusi”.

"È stata una giornata lunghissima e ricca di emozioni – ha detto invece Leonardo Casamonti, Vicepresidente del Match Ball Firenze –: non possiamo che complimentarci con la squadra avversaria, che si è rivelata più forte di noi e ha meritato il titolo. Nonostante la sconfitta, il nostro campionato è comunque da incorniciare. Da neopromossi, essere arrivati in finale rimane un traguardo importantissimo: mi auguro possa essere un punto di partenza per il futuro".

CTD MASSA LOMBARDA b. MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB 4-1