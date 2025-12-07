Toni Nadal: “Alcaraz ha un vantaggio su Rafa: i suoi rivali sono un po’ più deboli”

C’è grande soddisfazione in Spagna per la splendente carriera di Carlos Alacaraz, nuovamente n.1 a fine anno dopo un 2025 di grandissimi risultati e due titoli Slam. Per questo fioccano i confronti tra Carlos e il più grande tennista spagnolo di sempre, Rafa Nadal. Ne dovrà fare di strada il murciano per avvicinare i successi della leggenda di Manacor, ma a detta di Zio Toni la strada del giovane Carlos attualmente è decisamente più facile rispetto a quella percorsa dal nipote per il semplice fatto che la concorrenza nelle sue epoche è molto diversa, con più campioni e qualità ai tempi di Rafa. Queste le parole di Toni a proposito del tema.

“Tutti stanno vedendo quanto Carlos sta ottenendo, le sue qualità atletiche sono incredibili, la verità è che ha tutto ciò che serve per avere successo”, spiega Toni a proposito dell’attuale regno di Alcaraz. “Ma ha un vantaggio che i campioni del recente passato non avevano: i suoi rivali sono un po’ più deboli, meno presenti di quelli di qualche anno fa. Ha un grande rivale in Jannik Sinner, è vero, uno che è sempre presente, ma gli altri si sono persi per strada”.

“Ricordo perfettamente che ai tempi di Rafael, oltre a Novak Djokovic e Roger Federer, c’erano altri grandi giocatori come Andy Murray, Juan Martín del Potro, David Ferrer e Stan Wawrinka, solo per citarne alcuni. Questi giocatori erano sempre presenti e avversari difficili da battere. Nel tour attuale, sembra che i diretti rivali si siano fatti da parte”, osserva Toni, affermando che giocatori come Zverev, Ruud, Sheton, Fritz e Musetti sono piuttosto lontani dal rappresentare una concreta minaccia per i due leader nel tennis dei nostri giorni.

Questo invece il pensiero di Toni su come è cambiato negli anni il rapporto con Rafael. “Posso assicurarvi che nulla è cambiato dal suo ritiro. Il mio rapporto con lui è più simile a un’amicizia che a un rapporto zio-nipote. Siamo una famiglia unita, facciamo molte cose insieme, come giocare a golf o cenare insieme. Vado spesso a trovare anche i suoi figli. Abbiamo un normale rapporto familiare”.

