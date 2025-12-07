Rublev spiega la differenza di Sinner e Alcaraz rispetto a tutti gli avversari
Il 2025 è andato in archivio con mille emozioni, tanti grandi match e una certezza assoluta: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono una spanna sopra a tutti gli avversari. Anche due. Lo certifica il ranking, il loro livello di gioco, gli head to head con i migliori avversari, le finali nei grandi tornei. Cosa rende l’italiano e lo spagnolo così superiori al resto dei migliori professionisti sul tour ATP? Si possono trovare molte spiegazioni, ma quella proposta da Andrey Rublev è tanto semplice quanto corretta e interessante.
Parlando all’evento finale del tour UTS a Londra, così Rublev ha dichiarato sul tema. “Carlos e Jannik sono nettamente davanti a tutti gli altri giocatori, è così. Cosa li rende superiori? A mio parere la spiegazione è semplice: loro due stanno semplicemente giocando a tennis. Non giocano con la paura o sperando che l’avversario sbagli. Sinner e Alcaraz giocano il loro tennis, fanno sempre le stesse cose indipendentemente dal punteggio o dall’avversario e lo fanno benissimo, al massimo delle loro possibilità. Questa, secondo me, è la differenza rispetto a tutti gli altri”.
Un’interpretazione interessante, che indica una superiorità non solo tecnica ma in particolare di approccio, mentale. Nonostante gli elogi ai due attuali migliori giocatori del mondo, Rublev ritiene che non possano essere paragonati a Roger Federer e Rafael Nadal. Il moscovita così ha spiegato: “Roger e Rafa giocavano in un’epoca diversa e in condizioni differenti. Il tennis oggi è più moderno: i campi sono cambiati, le palle sono cambiate. Non è più come prima, quindi non si può fare un confronto diretto. Sono condizioni completamente diverse”. Un parere questo particolare, visto che Nadal si è ritirato solo l’anno scorso a novembre e Federer nel 2021. È davvero cambiato così tanto il tennis in un lasso di tempo così breve?
Mario Cecchi
Condivido in pieno la tua analisi, io stesso piu’ volte ho parlato di evoluzione tennistica della specie.
Parere personale: ai tempi del miglior Federer il tennis era abbastanza diverso da rendere difficile il paragone con oggi. Il Federer Sampras di Wimbledon 2021 era serve and volley. Il Federer 2004-2007, dominante ovunque e secondo su terra, era inserito in un contesto dove ancora si alternava palleggio a ricerca del vincente e dove l’atletismo era importante ma, a differenza di oggi, si poteva vincere anche se meno scattanti e resistenti dell’avversario, sopperendo con le sole tecnica e forza mentale.
Gli anni 2010 sono un pó più complicati: Djokovic vinceva ovunque, e rimaneva il numero 2 su terra, sostanzialmente facendo muro coi piedi sulla riga di fondo costringendo l’avversario all errore: non esistevano le palle corte (le “reintrodusse” il Ceck nel 2018, pensa un pó), le variazioni erano molto minori. La finale persa da Djoko contro Waw fu un’eccezione, il Serbo il numero uno lo perse quando trovó Murray che la ributtava di la una volta in più di lui. Io direi che gli anni 10, fatta eccezione appubto per Waw, per il Federer del SABR allenato da Edberg del 2017 e per qualche (poche purtroppo) fiammata di Dal Potro, furono anni veramente noiosi e monocorde. Djoko ha vinto delle finali di AO e Wimbledon solo disinnescando l’avversario, tanto che alla fine ti leggevi le statistiche e pur avendo fatto 20 punti in più aveva meno vincenti. Non in percentuale, in totale. Si sentiva spessondire dagli appassionati: “Che due scatole, un’altro Nadal Djokovic”. Non credo che sentiremo maibdire la stessa cosa per Sinner e Alcaraz e non per un discorso di patria e tifo.
Adesso si assiste ad un gioco molto più divertente dove anche il 50 del mondo che gioca col 5, ha due tre piani di riserva nel caso la partita si metta male: si vede qualche serve e volley, qualche duello a rete, schemi palle corte e lob e pochi, pochissimi rispetto a 10 anni fa che possono vincere una partita solo difendendo. Oggi tutti, su ogni punto, quando l’avversario lo consente sparano a tutta sulle righe, come va va, e si allenano per poi in partita costruirsi il punto in modo da arrivare alla situazione sopra.
E a partire dagli anni 20 anche Nadal e Djokovic hanno capito che dovevano adeguarsi, hanno entrambi migliorato il servizio, si sono focalizzati di più sui colpi dei primi 3-4 scambi, il Serbo addirittura a 35 anni é diventato un signor giocatore di rete, lui che a detta di Becker, non aveva uno smash da top 100. Ed essendo i fenomeni che sono stati, Nadal e Djokovic hanno imparato così velocemente da primeggiare anche in un tennis cambiato, finché il fisico dello Spagnolo non ha mostrato il conto e finché non sono arrivati Sinner e Alcaraz.
Bene, arriviamo al 2021, finale di Roma e semi del Rolando. Questa ultima per molti fu la miglior partita fra i due, giocata ad un’intensità anche superiore alla finale leggendaria dell’AO2012.
Riguardate degli spezzoni di quei match e riguardate degli spezzoni delle sfide Sinner Alcaraz di Roma e Parigi quest anno. Poi guardate anche le finali di Wimbledon e Torino di quest anno. Ecco, qui si possono fare dei paragoni. Sinner e Alcaraz sono l’evoluzione della specie: tirano più forte, più spesso e più sulle righe e di Nadal e Djokovic di 4 anni fa. Alcaraz difende in spaccata forse anche meglio di qualsiasi versione del Serbo e la risposta di Sinner é assolutamente paragonabile a quella di Djokovic ma più letale perché lo porta a condurre il punto. E i Nadal e Djokovic di 4 anni fa sono come quelli di 14 anni fa ma che hanno imparato a fare più cose.
Per me, da quando é morto il serve e volley che ha resistito fino al 2005-2006, Sinner e Alcaraz sono i più forti, inclusi Nadal, Djokovic, il Wawrinka che vinceva slam, Murray e chiunque altro.
Contro il Federer del 2006 non mi metto a far paragoni, davvero altro tennis, con quelli dopo si
Non è cambiato niente ad oggi… solo i giocatori sono cambiati.
Jannik e Carlos hanno un livello altissimo, in grado di proporre e resistere fisicamente e mentalmente a sollecitazioni tecniche estreme, coì come i loro predecessori.
Secondo me stiamo vedendo un livello simile a quello dei fabs, ma in una diversa interpretazione. Non bisogna dimenticare che sia Jannik che Carlos hanno preso più di una scoppola dai vecchi babbioni…
Federer in realtà è finto nel 2019 e nadal ( quello vero ) poco dopo