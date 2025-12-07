Rublev spiega la differenza di Sinner e Alcaraz rispetto a tutti gli avversari

Il 2025 è andato in archivio con mille emozioni, tanti grandi match e una certezza assoluta: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono una spanna sopra a tutti gli avversari. Anche due. Lo certifica il ranking, il loro livello di gioco, gli head to head con i migliori avversari, le finali nei grandi tornei. Cosa rende l’italiano e lo spagnolo così superiori al resto dei migliori professionisti sul tour ATP? Si possono trovare molte spiegazioni, ma quella proposta da Andrey Rublev è tanto semplice quanto corretta e interessante.

Parlando all’evento finale del tour UTS a Londra, così Rublev ha dichiarato sul tema. “Carlos e Jannik sono nettamente davanti a tutti gli altri giocatori, è così. Cosa li rende superiori? A mio parere la spiegazione è semplice: loro due stanno semplicemente giocando a tennis. Non giocano con la paura o sperando che l’avversario sbagli. Sinner e Alcaraz giocano il loro tennis, fanno sempre le stesse cose indipendentemente dal punteggio o dall’avversario e lo fanno benissimo, al massimo delle loro possibilità. Questa, secondo me, è la differenza rispetto a tutti gli altri”.

Un’interpretazione interessante, che indica una superiorità non solo tecnica ma in particolare di approccio, mentale. Nonostante gli elogi ai due attuali migliori giocatori del mondo, Rublev ritiene che non possano essere paragonati a Roger Federer e Rafael Nadal. Il moscovita così ha spiegato: “Roger e Rafa giocavano in un’epoca diversa e in condizioni differenti. Il tennis oggi è più moderno: i campi sono cambiati, le palle sono cambiate. Non è più come prima, quindi non si può fare un confronto diretto. Sono condizioni completamente diverse”. Un parere questo particolare, visto che Nadal si è ritirato solo l’anno scorso a novembre e Federer nel 2021. È davvero cambiato così tanto il tennis in un lasso di tempo così breve?

Mario Cecchi