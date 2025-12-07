Kyrgios cede a Shelton, Sabalenka brilla contro Osaka e provoca l’australiano (Video)

Tra tre settimane Dubai ospiterà uno degli eventi più particolari e attesi dell’off-season tennistica: l’esibizione “Battle of the Sexes” tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. E, come spesso accade quando in scena ci sono due personaggi dal carattere esplosivo, il clima si sta già scaldando.

L’ultimo affondo è arrivato proprio dalla n°1 del mondo. Dopo aver disputato un’esibizione contro Naomi Osaka ad Atlanta, conclusa con la sua vittoria per 6-3, 4-6, 10-4, Sabalenka ha lanciato un chiaro messaggio al rivale australiano, che nello stesso evento aveva affrontato Ben Shelton (perdendo 6-7, 3-6):

“So che vincerò, quindi non ho bisogno di restare a guardarlo giocare”, ha dichiarato con il sorriso, accendendo immediatamente la miccia della provocazione.

Aryna Sabalenka on upcoming Battle of the Sexes exhibition “I know I’m going to win that one!” pic.twitter.com/VLZGaE9G3y — Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2025

Esibizioni

Ben Shelton b. Nick Kyrgios 7-6, 6-3

Aryna Sabalenka b. Naomi Osaka 6-3, 4-6, 10-4

Kyrgios, dal canto suo, è tornato finalmente in campo dopo mesi complicati, segnati dai soliti problemi fisici. L’australiano sembra però aver imboccato la strada giusta verso il recupero e punta a essere protagonista nella tournée di inizio anno. Nelle esibizioni sta cercando ritmo e fiducia, e il match contro Shelton ha regalato qualche lampo del suo repertorio, incluso il celebre servizio “da sotto” che lo ha reso una delle figure più imprevedibili e spettacolari del circuito.