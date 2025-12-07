Kyrgios cede a Shelton, Sabalenka brilla contro Osaka e provoca l’australiano (Video)
Tra tre settimane Dubai ospiterà uno degli eventi più particolari e attesi dell’off-season tennistica: l’esibizione “Battle of the Sexes” tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. E, come spesso accade quando in scena ci sono due personaggi dal carattere esplosivo, il clima si sta già scaldando.
L’ultimo affondo è arrivato proprio dalla n°1 del mondo. Dopo aver disputato un’esibizione contro Naomi Osaka ad Atlanta, conclusa con la sua vittoria per 6-3, 4-6, 10-4, Sabalenka ha lanciato un chiaro messaggio al rivale australiano, che nello stesso evento aveva affrontato Ben Shelton (perdendo 6-7, 3-6):
“So che vincerò, quindi non ho bisogno di restare a guardarlo giocare”, ha dichiarato con il sorriso, accendendo immediatamente la miccia della provocazione.
Aryna Sabalenka on upcoming Battle of the Sexes exhibition
“I know I’m going to win that one!” pic.twitter.com/VLZGaE9G3y
— Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2025
Esibizioni
Ben Shelton b. Nick Kyrgios 7-6, 6-3
Aryna Sabalenka b. Naomi Osaka 6-3, 4-6, 10-4
Kyrgios, dal canto suo, è tornato finalmente in campo dopo mesi complicati, segnati dai soliti problemi fisici. L’australiano sembra però aver imboccato la strada giusta verso il recupero e punta a essere protagonista nella tournée di inizio anno. Nelle esibizioni sta cercando ritmo e fiducia, e il match contro Shelton ha regalato qualche lampo del suo repertorio, incluso il celebre servizio “da sotto” che lo ha reso una delle figure più imprevedibili e spettacolari del circuito.
Through the legs, underhanded ACE ⚡️
Only @NickKyrgios pic.twitter.com/tFEhfoE6Mj
— Tennis Channel (@TennisChannel) December 7, 2025
TAG: Aryna Sabalenka, Ben Shelton, Nick Kyrgios
2 commenti
Ok, abbiamo capito che il colpo migliore che ha mostrato è il servizio da sotto. Un grandissimo.
Dal tuo punto di vista di Kyrgios è una scelta vincente .
È ormai un ex giocatore , non ha più voglia di allenarsi e prendere aerei, alla fine grazie al PR e WC riesce a fare qualche comparsata in tornei importanti e grazie alle quotidiane sciocchezze rimane visibile , quindi sembra davvero un giocatore in attività che cerca chissà quali obiettivi quando invece è più un commentatore con la passione per la diffamazione.
Chissà quanto guadagna con queste buffonate.