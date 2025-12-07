Notizie dal mondo Copertina, Generica

Kyrgios cede a Shelton, Sabalenka brilla contro Osaka e provoca l’australiano (Video)

07/12/2025 12:46 2 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Tra tre settimane Dubai ospiterà uno degli eventi più particolari e attesi dell’off-season tennistica: l’esibizione “Battle of the Sexes” tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka. E, come spesso accade quando in scena ci sono due personaggi dal carattere esplosivo, il clima si sta già scaldando.
L’ultimo affondo è arrivato proprio dalla n°1 del mondo. Dopo aver disputato un’esibizione contro Naomi Osaka ad Atlanta, conclusa con la sua vittoria per 6-3, 4-6, 10-4, Sabalenka ha lanciato un chiaro messaggio al rivale australiano, che nello stesso evento aveva affrontato Ben Shelton (perdendo 6-7, 3-6):
“So che vincerò, quindi non ho bisogno di restare a guardarlo giocare”, ha dichiarato con il sorriso, accendendo immediatamente la miccia della provocazione.

Ben Shelton b. Nick Kyrgios 7-6, 6-3
Aryna Sabalenka b. Naomi Osaka 6-3, 4-6, 10-4

Kyrgios, dal canto suo, è tornato finalmente in campo dopo mesi complicati, segnati dai soliti problemi fisici. L’australiano sembra però aver imboccato la strada giusta verso il recupero e punta a essere protagonista nella tournée di inizio anno. Nelle esibizioni sta cercando ritmo e fiducia, e il match contro Shelton ha regalato qualche lampo del suo repertorio, incluso il celebre servizio “da sotto” che lo ha reso una delle figure più imprevedibili e spettacolari del circuito.

2 commenti

Di Passaggio 07-12-2025 13:58

Ok, abbiamo capito che il colpo migliore che ha mostrato è il servizio da sotto. Un grandissimo.

Kenobi 07-12-2025 13:48

Dal tuo punto di vista di Kyrgios è una scelta vincente .

È ormai un ex giocatore , non ha più voglia di allenarsi e prendere aerei, alla fine grazie al PR e WC riesce a fare qualche comparsata in tornei importanti e grazie alle quotidiane sciocchezze rimane visibile , quindi sembra davvero un giocatore in attività che cerca chissà quali obiettivi quando invece è più un commentatore con la passione per la diffamazione.
Chissà quanto guadagna con queste buffonate.

