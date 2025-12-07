Joao Fonseca sorprende tutti: nuovo look completamente rasato per iniziare il 2026

Immagine sorprendente quella comparsa nelle ultime ore sui social: Joao Fonseca ha deciso di dire addio ai suoi celebri ricci biondi, optando per un look completamente rasato. Un cambiamento netto, quasi radicale, che non è passato inosservato tra tifosi e appassionati.

Il giovane brasiliano, ormai uno dei talenti più seguiti della nuova generazione, ha scelto questo taglio come simbolo dell’inizio di una nuova fase della sua carriera. A soli 19 anni, Fonseca vuole presentarsi al 2026 con una diversa energia, una maggiore consapevolezza e, come ha lasciato intendere, con una maturità crescente dentro e fuori dal campo.

Dietro la rasatura, però, c’è anche una storia curiosa: tutto nasce da una promessa fatta mesi fa, quando Joao assicurò che si sarebbe rasato i capelli in caso di vittoria al torneo di Basilea. Una promessa mantenuta, dunque, che oggi si traduce in un’immagine completamente nuova.





Marco Rossi