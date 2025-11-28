Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 28 Novembre 2025

28/11/2025 08:58 Nessun commento
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito

GRE M25 Heraklion 30000 – Quarter-final
[5] Amit Vales ISR vs [4] Fausto Tabacco ITA 2 incontro dalle 11:00

Fausto Tabacco
40
4
Amit Vales
40
4
Ofek Shimanov ISR vs Giulio Perego ITA ore 11:00

Giulio Perego
6
4
2
Ofek Shimanov
1
6
6
TUR M25 Antalya 30000 – Quarti di Finale
Francesco Forti
0
1
Andrej Nedic
0
4
2° Turno

Alessio Basile
0
5
0
Francesco Forti
40
7
3
Vincitore: Forti per ritiro
VIE M15 Phan Thiet 15000 – Quarter-final
Lorenzo Lorusso ITA vs Lachlan Mcfadzean AUS ore 16:00
Lachlan McFadzean
7
3
6
Lorenzo Lorusso
6
6
7
TUN M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[8] Mert Naci Turker TUR vs [4] Lorenzo Rottoli ITA 2 incontro dalle 10:00
Mert Naci Turker
15
0
Lorenzo Rottoli
15
0
ESP W15 Torelló 15000 – Quarter-final
[3] Alessandra Mazzola ITA vs Lucie Pawlak FRA ore 10:00
Lucie Pawlak
0
6
2
0
Alessandra Mazzola
0
2
6
1
