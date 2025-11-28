Temuco 100 | Hard | $160000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 28 Novembre 2025
28/11/2025 08:58 Nessun commento
M25 Heraklion 30000 – Quarter-final
[5] Amit Vales vs [4] Fausto Tabacco 2 incontro dalle 11:00
ITF M25 Heraklion - 2025-11-23T00:00:00Z
Fausto Tabacco
40
4
Amit Vales•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amit Vales
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4
Fausto Tabacco
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Amit Vales
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Fausto Tabacco
15-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Amit Vales
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Fausto Tabacco
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Amit Vales
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Fausto Tabacco
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Amit Vales
15-0
30-0
30-15
0-0 → 0-1
Ofek Shimanov vs Giulio Perego ore 11:00
ITF M25 Heraklion - 2025-11-23T00:00:00Z
Giulio Perego
6
4
2
Ofek Shimanov
1
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
2-6
Ofek Shimanov
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Giulio Perego
0-15
15-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Ofek Shimanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Giulio Perego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Ofek Shimanov
15-0
30-0
40-0
40-15
0-3 → 0-4
Giulio Perego
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ofek Shimanov
15-0
30-0
40-0
0-1 → 0-2
Giulio Perego
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Ofek Shimanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Giulio Perego
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Ofek Shimanov
0-15
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Giulio Perego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Ofek Shimanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Giulio Perego
0-15
15-15
30-15
30-40
2-2 → 2-3
Ofek Shimanov
15-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Giulio Perego
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ofek Shimanov
15-0
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Giulio Perego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Ofek Shimanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Giulio Perego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Ofek Shimanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Giulio Perego
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ofek Shimanov
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Giulio Perego
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Ofek Shimanov
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
M25 Antalya 30000 – Quarti di Finale
ITF M25 Antalya - 2025-11-23T00:00:00Z
Francesco Forti
0
1
Andrej Nedic•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrej Nedic
1-4
Francesco Forti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Andrej Nedic
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
Francesco Forti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Andrej Nedic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
2° Turno
ITF M25 Antalya - 2025-11-23T00:00:00Z
Alessio Basile•
0
5
0
Francesco Forti
40
7
3
Vincitore: Forti per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alessio Basile
0-15
0-30
0-40
0-3
Francesco Forti
40-15
0-2 → 0-3
Alessio Basile
0-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
M15 Phan Thiet 15000 – Quarter-final
Lorenzo Lorusso vs Lachlan Mcfadzean ore 16:00
ITF M15 Phan Thiet - 2025-11-23T00:00:00Z
Lachlan McFadzean
7
3
6
Lorenzo Lorusso
6
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-7
Tiebreak
2-3*
4-3*
6-6 → 6-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
M15 Monastir 15000 – Quarter-final
[8] Mert Naci Turker vs [4] Lorenzo Rottoli 2 incontro dalle 10:00
ITF M15 Monastir - 2025-11-23T00:00:00Z
Mert Naci Turker•
15
0
Lorenzo Rottoli
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mert Naci Turker
15-0
15-15
0-0
W15 Torelló 15000 – Quarter-final
[3] Alessandra Mazzola vs Lucie Pawlak ore 10:00
ITF W15 Torelló - 2025-11-23T00:00:00Z
Lucie Pawlak
0
6
2
0
Alessandra Mazzola•
0
2
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alessandra Mazzola
0-1
Lucie Pawlak
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
40-0
2-5 → 2-6
Lucie Pawlak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Lucie Pawlak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Lucie Pawlak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Alessandra Mazzola
15-0
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Lucie Pawlak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Alessandra Mazzola
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
5-2 → 6-2
Lucie Pawlak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Alessandra Mazzola
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Lucie Pawlak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Alessandra Mazzola
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
Lucie Pawlak
40-15
0-15
0-30
0-40
2-0 → 2-1
Alessandra Mazzola
0-15
0-30
15-40
1-0 → 2-0
Lucie Pawlak
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
