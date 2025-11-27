WTA 125 Buenos Aires: I Risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
WTA 125 • Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
(4) Oleksandra Oliynykova vs Lucciana Perez Alarcon Inizio 16:00
(7) Maria Lourdes Carle vs Miriam Bulgaru
Laura Samson vs Luisina Giovannini
Cancha 3 – ore 16:00
Despina Papamichail vs (5) Caroline Dolehide Inizio 16:00
(1) Alicia Herrero Linana / (1) Laura Pigossi vs Varvara Lepchenko / Carole Monnet
Veronika Erjavec / Panna Udvardy vs Ayana Akli / Riya Bhatia
Olynykova sembra entrata nel mood Mboko/Tjen, due tenniste che nel 2025 ci hanno fatto capire come all’ìimprovviso si possa trovare un momento talmente positivo da uscire definitivamente dal mondo ITF per entrare in quello WTA. Credo che nel 2026 per l’ucraina si parlerà solo di WTA, visto che la maggior parte dei punti scadrà verso fine anno e si sta già assicurando un ruolo da (almeno) top100. Peccato non ci siano più WTA250 in questo periodo, plausibilmente avrebbe avuto buone chance di esplodere già a quei livelli. Se non perde il ritmo in pausa, a gennaio sarà sotto i riflettori.
Spero tanto però che questo torneo premi Samson, perché sarebbe molto bello vederla all’opera nelle quali a Melbourne.
La Alcaron per il paese da dove viene,Senza tradizione tennistica e comunque da terzo mondo in generale a livello sportivo è già stata straordinaria ad arrivare 3 juniores.
Cresciuta a pane e terra battuta come tipica sudamericana si è sempre superata su questa superficie e in questi tornei sudamericani,dopo una serie notevole di tornei vinti a livello juniores J300 si presentò al Roland Garros 2023 talmente in fire che fu la sorpresa delle sorprese riuscendo a raggiungere la finale,persa con……non ricordo.
Sarebbe probabilmente entrata tra le 300 prima dei 20 anni se non avesse saltato la prima metà di stagione,al suo ritorno a Giugno fa subito centro con 2 tornei W35,in Brasile credo,e ad oggi dopo 3 giorni di torneo è la sua vittoria contro Mandlik ad essere quella con la quota più alta a 3.85,avvicinata ieri dalla vittoria della Lepchenko su Chwalinska a 3.70.
Mentre la Olynykova continua a mietere per i fatti suoi.