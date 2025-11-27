Stefano Cobolli: “Tra Flavio e Matteo è sbocciato di nuovo un affetto che hanno coltivato da piccoli, e alla massima potenza in una finale di Davis”

Una delle immagini più belle della Final 8 di Davis Cup a Bologna è certamente l’abbraccio vigoroso e ricco di affetto tra Matteo Berrettini e Flavio Cobolli dopo la conclusione del singolare vinto da quest’ultimo, il punto decisivo al successo italiano nella manifestazione. Di questo e del rapporto sincero e profondo che lega da sempre i due nostri tennisti ha parlato Stefano Cobolli a Tennis Talk su SuperTennis. Così il padre del n. 22 ATP racconta quelle emozioni e il legame tra i due tennisti, nato sui campi da tennis quando erano molto piccoli.

“Quello è un’abbraccio di due ragazzi che hanno passato parte dell’infanzia insieme tra i 6-7 anni di Flavio e i 12-13 di Matteo” racconta Stefano, “Fino ai 18 anni di Berrettini, diciamo per cinque o sei anni, sono stati tanto insieme. Nonostante Flavio giocasse al Parioli ed è un innamorato del Parioli, io e Vincenzo eravamo capitani e giocatori della squadra dell’Aniene e Flavio veniva sempre con noi, anche in trasferta. Era molto piccolo e vedeva in Matteo un giocatore quasi già affermato, stravedeva per lui. Passavano tanto tempo insieme anche fuori dal campo, Matteo veniva a cena a casa nostra, lo abbiamo portato a pescare, al mare, c’era veramente tanta amicizia e tanto affetto”.

Il gap generazionale ha portato ad un allontanamento tra i due. “Poi si sono un po’ persi di vista perché sono di due generazioni differenti, Flavio giocava junior mentre Matteo era già un giocatore. Si sono ritrovati da poco, perché Berrettini ha giocato poco negli ultimi due anni, però già nei tornei c’è stato un avvicinamento, Matteo gli dava molti consigli…. Si vedeva che c’era un amore tra di loro, qualcosa nato quando erano piccoli, è sbocciato di nuovo adesso in una situazione al massimo, in una Coppa Davis! Non so cosa possono aver sentito in quell’abbraccio, ma Matteo è come se fosse un fratello per Flavio. Quell’abbraccio è lui che lo protegge, da tutto”. conclude Stefano.

