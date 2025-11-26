Sinner e Alcaraz perdono parte del bonus ATP per aver saltato alcuni Masters 1000
La stagione 2025 si chiude con una sorpresa poco piacevole per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due migliori giocatori del mondo. La ATP ha infatti applicato una significativa riduzione del bonus pool destinato ai tennisti che partecipano ai tornei più importanti dell’anno, penalizzando entrambi per alcune assenze nei Masters 1000.
Cos’è il bonus pool dell’ATP?
Introdotto nel 2023 con il progetto OneVision, il bonus pool è un premio economico aggiuntivo rivolto ai migliori 30 giocatori nei tornei Masters 1000 e nelle ATP Finals.
Nel 2025, il montepremi totale destinato al bonus è di 21 milioni di dollari.
La regola è semplice: per ogni Masters 1000 saltato senza partecipare (o almeno presenziare agli eventi ufficiali), la ATP trattiene il 25% del bonus spettante al giocatore. Dopo quattro assenze, il premio viene completamente azzerato.
Alcaraz dimezza il proprio bonus
Per classifica e risultati, Carlos Alcaraz avrebbe avuto diritto a 4,8 milioni di dollari. Tuttavia, nel 2025 il murciano ha saltato due Masters 1000:
Canada e Shanghai.
Ogni assenza costa il 25% del bonus. Due tornei mancati significano una riduzione del 50%.
Alcaraz incasserà dunque 2,4 milioni di dollari.
Curiosità: nonostante non abbia giocato il Mutua Madrid Open, la sua presenza ufficiale agli eventi nella capitale spagnola gli ha evitato ulteriori penalizzazioni.
Sinner perde tutto: bonus azzerato
Situazione molto diversa per Jannik Sinner, che ha saltato ben quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Madrid (non per sua scelta) e Canada (per sua scelta).
Pur avendo concluso l’anno da campione delle ATP Finals 2025, l’italiano non riceverà nemmeno un dollaro del bonus pool.
Il regolamento è rigido: ogni torneo saltato toglie il 25% del premio; dopo quattro assenze, la penalizzazione raggiunge il 100%.
Sinner, dunque, vede azzerata completamente la cifra che avrebbe potuto ricevere.
Anche nei tornei ATP 500 esiste un bonus
Oltre al bonus Masters 1000, esiste anche una classifica dedicata ai tornei ATP 500, con un premio complessivo di 3 milioni di dollari.
In questa graduatoria domina ancora Carlos Alcaraz, seguito da: Alex de Miñaur, Alexander Zverev, Alejandro Davidovich Fokina, Jannik Sinner (5º posto)
Anche in questo caso, il premio varia in base alla partecipazione effettiva ai tornei della categoria.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
