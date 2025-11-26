Greg Rusedski riapre il dibattito: “Marcelo Ríos è il miglior giocatore della storia senza un titolo Slam”

È uno dei dibattiti più ricorrenti e affascinanti dell’era moderna del tennis, un tema che appassionati e addetti ai lavori non smettono mai di discutere: chi è il miglior giocatore della storia a non aver mai vinto un titolo del Grand Slam? Le candidature non mancano e ognuna ha il suo peso, ma Greg Rusedski, ex numero 4 del mondo, sembra non avere alcun dubbio.

Interrogato sull’argomento, il britannico ha espresso una posizione netta e ben argomentata: “Il talento che aveva Marcelo Ríos era fuori da qualsiasi scala. Era incredibile.”

Rusedski ha sottolineato come il mancato successo negli Slam non renda giustizia alla qualità del cileno, primo e unico n.1 della storia a non aver conquistato un Major. “Non c’è stato un giocatore senza Slam che avesse le sue mani. Aveva tutto per dominare il gioco.”

Secondo l’ex tennista, le numerose e ricorrenti lesioni sono state il vero ostacolo che ha impedito a Ríos di raggiungere il massimo del suo potenziale.

“Senza infortuni avrebbe vinto non solo uno, ma più di un Grand Slam”, afferma con convinzione. “Me lo immagino trionfare a Roland Garros, anche se perse la finale degli Australian Open. Sul cemento di New York non c’è motivo per cui non avrebbe potuto avere successo, quindi il compito più difficile sarebbe stato Wimbledon. Negli altri tre Major, senza dubbio, avrebbe potuto vincere.”





