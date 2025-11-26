Greg Rusedski riapre il dibattito: “Marcelo Ríos è il miglior giocatore della storia senza un titolo Slam”
È uno dei dibattiti più ricorrenti e affascinanti dell’era moderna del tennis, un tema che appassionati e addetti ai lavori non smettono mai di discutere: chi è il miglior giocatore della storia a non aver mai vinto un titolo del Grand Slam? Le candidature non mancano e ognuna ha il suo peso, ma Greg Rusedski, ex numero 4 del mondo, sembra non avere alcun dubbio.
Interrogato sull’argomento, il britannico ha espresso una posizione netta e ben argomentata: “Il talento che aveva Marcelo Ríos era fuori da qualsiasi scala. Era incredibile.”
Rusedski ha sottolineato come il mancato successo negli Slam non renda giustizia alla qualità del cileno, primo e unico n.1 della storia a non aver conquistato un Major. “Non c’è stato un giocatore senza Slam che avesse le sue mani. Aveva tutto per dominare il gioco.”
Secondo l’ex tennista, le numerose e ricorrenti lesioni sono state il vero ostacolo che ha impedito a Ríos di raggiungere il massimo del suo potenziale.
“Senza infortuni avrebbe vinto non solo uno, ma più di un Grand Slam”, afferma con convinzione. “Me lo immagino trionfare a Roland Garros, anche se perse la finale degli Australian Open. Sul cemento di New York non c’è motivo per cui non avrebbe potuto avere successo, quindi il compito più difficile sarebbe stato Wimbledon. Negli altri tre Major, senza dubbio, avrebbe potuto vincere.”
Francesco Paolo Villarico
Se facciamo parlare i numeri e consideriamo varie statistiche, rispondendo ad alcune domande, del tipo:
– Quali sono i giocatori con la classifica più alta a non aver mai vinto uno Slam?
– Quali sono i giocatori che sono stati più a lungo nei primi 2-3-5 a non aver mai vinto uno Slam?
– Quali sono i giocatori che hanno vinto più Master 1000 a non aver mai vinto uno Slam?
– Quali sono i giocatori che hanno fatto più finali Slam a non aver mai vinto uno Slam?
– Quali sono i giocatori che hanno fatto più Semifinali Slam a non aver mai vinto uno Slam?
Quali sono i giocatori che hanno vinto più tornei ATP a non aver mai vinto uno Slam?
Direi che il giocatore che sta più in alto in tutte queste statistiche è Zverev.
Può darsi che il picco di Rios sia stato più alto, ma sicuramente è stato più breve ed ha coinciso in un momento di transizione dei top.
Per me è Zverev senza troppe discussioni
Giusto, io metterei anche Soderling.
Philippoussis….aveva tutti i colpi sia da.fondo che a rete e in più un servizio incredibile
Nalbandian
Magari sbaglio, ma credo sia l’unico tennista ad essere arrivato al numero 1 del ranking, pur se per poche settimane, senza avere mai vinto uno slam
Mecir