Italia regina dei titoli ATP 2025: 11 trofei nel maschile. Stati Uniti dominano nel WTA
Anche se il tennis è uno sport individuale, a fine stagione una delle statistiche più significative riguarda il numero di titoli conquistati da ciascun Paese. Nel 2025 questa lettura offre un quadro molto chiaro: Italia e Stati Uniti sono state le nazioni più vincenti nei rispettivi circuiti.
Italia dominatrice assoluta dell’ATP: 11 titoli
Il 2025 certifica il momento di forza del movimento italiano. Con 11 titoli ATP, l’Italia chiude la stagione in testa alla classifica maschile, davanti a Spagna e Canada.
La distribuzione dei trofei conferma sia la profondità sia il valore dei singoli:
6 titoli per Jannik Sinner, leader indiscusso della squadra azzurra.
3 titoli per Luciano Darderi, rivelazione dell’anno e ormai presenza stabile ai vertici.
2 titoli per Flavio Cobolli, protagonista di un 2025 in costante crescita.
Con questi numeri, l’Italia supera nettamente la concorrenza e si impone come Paese più vincente del circuito ATP.
La Spagna seconda, ma dipende solo da Alcaraz
La Spagna chiude al secondo posto nel ranking ATP per nazioni con 8 titoli, ma con una differenza sostanziale: tutti i successi maschili e femminili arrivano da un solo giocatore, Carlos Alcaraz.
Il 2025 del tennis iberico, al di fuori dell’ex numero 1 del mondo, non ha portato altri trofei in singolare, soprattutto nel settore femminile, dove la Spagna non ha raccolto alcun titolo.
WTA: dominio totale degli Stati Uniti
Se in campo maschile l’Italia ha dettato legge, nel circuito femminile non c’è stata storia: gli Stati Uniti hanno chiuso il 2025 con 14 titoli WTA, confermando ancora una volta la potenza e la profondità del loro movimento.
A seguire:
Russia – 6 titoli
Canada – 4 titoli
Bielorussia – 4 titoli
Polonia – 3 titoli
Kazakistan – 3 titoli
Una distribuzione che conferma grande equilibrio alle spalle delle statunitensi, ma nessun vero rivale capace di insidiare la loro supremazia.
Classifica completa 2025 – Titoli ATP e WTA in singolare (con il numero di titoli maggiore per paese)
ATP
11 – Italia 🇮🇹
8 – Spagna 🇪🇸
6 – Canada 🇨🇦
5 – Stati Uniti 🇺🇸
4 – Serbia 🇷🇸
4 – Kazakistan 🇰🇿
WTA
14 – Stati Uniti 🇺🇸
6 – Russia 🇷🇺
4 – Canada 🇨🇦
4 – Bielorussia 🇧🇾
3 – Polonia 🇵🇱
3 – Kazakistan 🇰🇿
Una stagione che evidenzia due realtà: il tennis maschile italiano sta vivendo il miglior periodo della sua storia, mentre il movimento femminile statunitense continua a sfornare talento senza sosta.
Ci sono molti numeri interessanti da sottolineare:
– Sinner ha vinto 10.000 punti in 11 tornei vs 11.050 in 15 tornei di Alcaraz
– Jannik ha a guadagnato più di Carlos: 19.120.641 vs 18.803.427
– Carlos ha vinto 8 titoli in 11 finali
– Jannik ha vinto 6 titoli in 10 finali
– in DOPPIO i nostri Bolelli-Vavassori hanno vinto 4 titoli in 7 finali
– in DOPPIO-MISTO i nostri Errani-Vavassori hanno vinto 3 titoli in 3 finali
Una menzione “speciale” deve essere fatta per Musetti, entrato in top-10 (#8 con BR#6) con 45/23 (W/L) e 66% di successi…
…che sulla terra lo portano in top-3 con 29/3 (W/L).
Naturalmente per il 2026 ci aspettiamo quel TITOLO che manca ormai da troppo tempo (2022).
Forza Muso !!!!
2024 e 2025 due annate stellari per l’Italia, risultati straordinari, e mi aspetto un 2026 altrettanto stellare se non di più.
In Spagna veramente dietro Alcaraz il vuoto.
Senza la WADA ne avremmo avuti almeno 14 o 15 di Titoli.
E se l anno prossimo si sblocca Musetti saranno di piu’
2024: 13 titoli ATP in singolare (Sinner 8, Berrettini 3, Darderi & Sonego 1), 3 in doppio, più medaglia di bronzo alle Olimpiadi in singolare; 1 titolo WTA in singolare e 4 in doppio (inclusa medaglia d’oro alle Olimpiadi); 1 titolo nel doppio misto (3 Slam totali), doppietta Davis-BJK
2025: 11 titoli ATP in singolare (Sinner 6, Darderi 3, Cobolli 2), 4 in doppio; 1 WTA in singolare, 4 in doppio; 3 titoli in doppio misto (5 Slam totali), doppietta Davis-BJK
Anche senza considerare l’assenza forzata della punta di diamante da febbraio a inizio maggio, oserei dire che il 2025 è stato migliore del 2024
@ piper (#4530453)
Abbiamo contato i maggiori. Un abbraccio
Sarebbe utile rilevare che, nella classifica maschile, anche gli altri paesi, USA, Canada e Serbia, hanno più vincitori. Solko la Spagna ed il Kazakistan hanno un leader solitario (Alcaraz e Bublik).
Meno di 3 titoli nel circuito WTA non si contano? Paolini ha vinto a Roma.