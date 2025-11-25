Italia regina dei titoli ATP 2025: 11 trofei nel maschile. Stati Uniti dominano nel WTA

Anche se il tennis è uno sport individuale, a fine stagione una delle statistiche più significative riguarda il numero di titoli conquistati da ciascun Paese. Nel 2025 questa lettura offre un quadro molto chiaro: Italia e Stati Uniti sono state le nazioni più vincenti nei rispettivi circuiti.

Italia dominatrice assoluta dell’ATP: 11 titoli

Il 2025 certifica il momento di forza del movimento italiano. Con 11 titoli ATP, l’Italia chiude la stagione in testa alla classifica maschile, davanti a Spagna e Canada.

La distribuzione dei trofei conferma sia la profondità sia il valore dei singoli:

6 titoli per Jannik Sinner, leader indiscusso della squadra azzurra.

3 titoli per Luciano Darderi, rivelazione dell’anno e ormai presenza stabile ai vertici.

2 titoli per Flavio Cobolli, protagonista di un 2025 in costante crescita.

Con questi numeri, l’Italia supera nettamente la concorrenza e si impone come Paese più vincente del circuito ATP.

La Spagna seconda, ma dipende solo da Alcaraz

La Spagna chiude al secondo posto nel ranking ATP per nazioni con 8 titoli, ma con una differenza sostanziale: tutti i successi maschili e femminili arrivano da un solo giocatore, Carlos Alcaraz.

Il 2025 del tennis iberico, al di fuori dell’ex numero 1 del mondo, non ha portato altri trofei in singolare, soprattutto nel settore femminile, dove la Spagna non ha raccolto alcun titolo.

WTA: dominio totale degli Stati Uniti

Se in campo maschile l’Italia ha dettato legge, nel circuito femminile non c’è stata storia: gli Stati Uniti hanno chiuso il 2025 con 14 titoli WTA, confermando ancora una volta la potenza e la profondità del loro movimento.

A seguire:

Russia – 6 titoli

Canada – 4 titoli

Bielorussia – 4 titoli

Polonia – 3 titoli

Kazakistan – 3 titoli

Una distribuzione che conferma grande equilibrio alle spalle delle statunitensi, ma nessun vero rivale capace di insidiare la loro supremazia.

Classifica completa 2025 – Titoli ATP e WTA in singolare (con il numero di titoli maggiore per paese)

ATP

11 – Italia 🇮🇹

8 – Spagna 🇪🇸

6 – Canada 🇨🇦

5 – Stati Uniti 🇺🇸

4 – Serbia 🇷🇸

4 – Kazakistan 🇰🇿

WTA

14 – Stati Uniti 🇺🇸

6 – Russia 🇷🇺

4 – Canada 🇨🇦

4 – Bielorussia 🇧🇾

3 – Polonia 🇵🇱

3 – Kazakistan 🇰🇿

Una stagione che evidenzia due realtà: il tennis maschile italiano sta vivendo il miglior periodo della sua storia, mentre il movimento femminile statunitense continua a sfornare talento senza sosta.