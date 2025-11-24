Ranking WTA: La situazione di questa settimana
Classifica Wta Entry System Singolo (24-11-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10870
Punti
21
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8395
Punti
21
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6763
Punti
21
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6287
Punti
23
Tornei
5
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
5850
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5583
Punti
23
Tornei
7
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4335
Punti
21
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4325
Punti
19
Tornei
9
Best: 9
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4319
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
27
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3168
Punti
22
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2770
Punti
23
Tornei
13
Best: 13
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2641
Punti
25
Tornei
14
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
16
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2515
Punti
25
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2487
Punti
20
Tornei
17
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2209
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
2157
Punti
22
Tornei
19
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
1996
Punti
17
Tornei
20
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1969
Punti
23
Tornei
21
Best: 21
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
1866
Punti
26
Tornei
22
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1821
Punti
27
Tornei
23
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1800
Punti
21
Tornei
24
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1728
Punti
15
Tornei
25
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1676
Punti
18
Tornei
26
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1659
Punti
20
Tornei
27
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1604
Punti
24
Tornei
28
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1589
Punti
26
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
22
Tornei
30
Best: 9
--
0
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1558
Punti
23
Tornei
31
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1558
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1539
Punti
29
Tornei
33
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1461
Punti
23
Tornei
34
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1445
Punti
15
Tornei
35
Best: 35
--
0
Iva Jovic
USA, 0
1423
Punti
20
Tornei
36
Best: 36
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
1351
Punti
21
Tornei
37
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1334
Punti
23
Tornei
38
Best: 33
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1334
Punti
26
Tornei
39
Best: 39
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
26
Tornei
40
Best: 40
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1291
Punti
23
Tornei
41
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1277
Punti
33
Tornei
42
Best: 42
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1262
Punti
24
Tornei
43
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1260
Punti
23
Tornei
44
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1243
Punti
23
Tornei
45
Best: 29
--
0
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1229
Punti
24
Tornei
46
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1214
Punti
21
Tornei
47
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1184
Punti
19
Tornei
48
Best: 46
--
0
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1174
Punti
29
Tornei
49
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1172
Punti
25
Tornei
50
Best: 50
--
0
Alexandra Eala
PHI, 0
1140
Punti
29
Tornei
51
Best: 21
--
0
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1131
Punti
21
Tornei
52
Best: 3
--
0
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1116
Punti
27
Tornei
53
Best: 53
--
0
Janice Tjen
INA, 0
1106
Punti
25
Tornei
54
Best: 54
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1098
Punti
28
Tornei
55
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1089
Punti
25
Tornei
56
Best: 32
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1056
Punti
25
Tornei
57
Best: 10
▲
1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
25
Tornei
58
Best: 22
▲
1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1051
Punti
25
Tornei
59
Best: 56
▲
1
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1044
Punti
32
Tornei
60
Best: 60
▼
-4
Tereza Valentova
CZE, 0
1039
Punti
17
Tornei
61
Best: 47
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1023
Punti
25
Tornei
62
Best: 34
--
0
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
1018
Punti
29
Tornei
63
Best: 28
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1013
Punti
21
Tornei
64
Best: 7
--
0
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
18
Tornei
65
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
989
Punti
12
Tornei
66
Best: 64
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
978
Punti
22
Tornei
67
Best: 32
▲
1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
957
Punti
22
Tornei
68
Best: 40
▼
-1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
956
Punti
32
Tornei
69
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
953
Punti
23
Tornei
70
Best: 44
▲
1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
937
Punti
19
Tornei
71
Best: 17
▲
1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
935
Punti
23
Tornei
72
Best: 20
▲
1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
924
Punti
28
Tornei
73
Best: 33
▲
1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
914
Punti
27
Tornei
74
Best: 71
▲
3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
912
Punti
22
Tornei
75
Best: 50
▲
3
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
900
Punti
29
Tornei
76
Best: 2
▲
3
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
77
Best: 39
▲
3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
887
Punti
26
Tornei
78
Best: 78
▼
-3
Antonia Ruzic
CRO, 0
877
Punti
25
Tornei
79
Best: 54
▲
2
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
864
Punti
24
Tornei
80
Best: 80
▼
-4
Sara Bejlek
CZE, 0
864
Punti
23
Tornei
81
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
860
Punti
23
Tornei
82
Best: 51
▼
-12
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
851
Punti
29
Tornei
83
Best: 32
--
0
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
844
Punti
26
Tornei
84
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
85
Best: 85
--
0
Ella Seidel
GER, 0
833
Punti
27
Tornei
86
Best: 86
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
830
Punti
27
Tornei
87
Best: 57
--
0
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
825
Punti
30
Tornei
88
Best: 39
--
0
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
825
Punti
27
Tornei
89
Best: 56
--
0
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
810
Punti
27
Tornei
90
Best: 54
--
0
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
809
Punti
27
Tornei
91
Best: 47
--
0
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
808
Punti
30
Tornei
92
Best: 54
--
0
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
808
Punti
31
Tornei
93
Best: 31
--
0
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
803
Punti
31
Tornei
94
Best: 60
▲
1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
802
Punti
30
Tornei
95
Best: 95
▲
14
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
798
Punti
27
Tornei
96
Best: 79
--
0
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
795
Punti
27
Tornei
97
Best: 87
▼
-3
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
791
Punti
34
Tornei
98
Best: 96
▼
-1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
784
Punti
24
Tornei
99
Best: 58
▼
-1
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
770
Punti
21
Tornei
100
Best: 91
▲
6
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
767
Punti
32
Tornei
101
Best: 51
▼
-2
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
765
Punti
21
Tornei
102
Best: 22
--
0
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
765
Punti
17
Tornei
103
Best: 23
▼
-3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
744
Punti
24
Tornei
104
Best: 79
▼
-3
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
741
Punti
33
Tornei
105
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
29
Tornei
106
Best: 105
▼
-1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
709
Punti
32
Tornei
107
Best: 76
▲
1
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
697
Punti
33
Tornei
108
Best: 108
▼
-1
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
697
Punti
30
Tornei
109
Best: 60
▲
1
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
692
Punti
32
Tornei
110
Best: 29
▲
1
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
685
Punti
25
Tornei
111
Best: 41
▲
1
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
684
Punti
26
Tornei
112
Best: 69
▲
1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
680
Punti
27
Tornei
113
Best: 98
▲
1
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
680
Punti
26
Tornei
114
Best: 114
▲
2
Petra Marcinko
CRO, 0
676
Punti
25
Tornei
115
Best: 94
▼
-11
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
672
Punti
24
Tornei
116
Best: 63
▼
-1
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
671
Punti
31
Tornei
117
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
24
Tornei
118
Best: 46
▲
1
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
119
Best: 36
▲
1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
649
Punti
18
Tornei
120
Best: 59
▲
1
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
644
Punti
22
Tornei
121
Best: 112
▲
1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
630
Punti
28
Tornei
122
Best: 122
▲
2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
627
Punti
32
Tornei
123
Best: 21
▲
2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
623
Punti
20
Tornei
124
Best: 124
▲
12
Talia Gibson
AUS, 0
621
Punti
31
Tornei
125
Best: 125
▲
1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
621
Punti
27
Tornei
126
Best: 48
▲
1
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
23
Tornei
127
Best: 120
▼
-4
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
608
Punti
23
Tornei
128
Best: 121
▲
5
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
589
Punti
22
Tornei
129
Best: 36
--
0
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
585
Punti
25
Tornei
130
Best: 130
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
20
Tornei
131
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
579
Punti
21
Tornei
132
Best: 46
▲
2
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
557
Punti
26
Tornei
133
Best: 133
▼
-15
Aoi Ito
JPN, 0
556
Punti
23
Tornei
134
Best: 1
▲
1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
135
Best: 135
▼
-3
Dominika Salkova
CZE, 0
554
Punti
24
Tornei
136
Best: 136
▲
1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
553
Punti
25
Tornei
137
Best: 71
▼
-9
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
550
Punti
31
Tornei
138
Best: 138
▲
4
Lanlana Tararudee
THA, 0
550
Punti
28
Tornei
139
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
535
Punti
34
Tornei
140
Best: 140
▼
-2
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
526
Punti
31
Tornei
141
Best: 99
▼
-1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
525
Punti
28
Tornei
142
Best: 71
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
523
Punti
31
Tornei
143
Best: 143
▲
2
Lola Radivojevic
SRB, 0
517
Punti
29
Tornei
144
Best: 144
▲
2
Linda Klimovicova
POL, 0
514
Punti
19
Tornei
145
Best: 93
▲
6
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
513
Punti
28
Tornei
146
Best: 22
▲
1
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
509
Punti
13
Tornei
147
Best: 147
▼
-4
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
509
Punti
25
Tornei
148
Best: 148
--
0
Anca Todoni
ROU, 0
496
Punti
19
Tornei
149
Best: 140
--
0
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
495
Punti
14
Tornei
150
Best: 150
--
0
Sofia Costoulas
BEL, 0
479
Punti
26
Tornei
151
Best: 105
▼
-7
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
473
Punti
29
Tornei
152
Best: 152
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
470
Punti
14
Tornei
153
Best: 153
▲
2
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
466
Punti
26
Tornei
154
Best: 25
▲
3
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
462
Punti
16
Tornei
155
Best: 155
▲
26
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
462
Punti
26
Tornei
156
Best: 27
▲
2
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
459
Punti
22
Tornei
157
Best: 19
▼
-3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
456
Punti
37
Tornei
158
Best: 158
▲
6
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
455
Punti
24
Tornei
159
Best: 105
--
0
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
452
Punti
24
Tornei
160
Best: 84
▼
-4
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
451
Punti
28
Tornei
161
Best: 142
▼
-1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
451
Punti
28
Tornei
162
Best: 162
▲
14
Emerson Jones
AUS, 0
446
Punti
17
Tornei
163
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
445
Punti
22
Tornei
164
Best: 20
▼
-2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
442
Punti
18
Tornei
165
Best: 150
▼
-13
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
23
Tornei
166
Best: 31
▼
-3
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
429
Punti
17
Tornei
167
Best: 85
▼
-2
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
425
Punti
26
Tornei
168
Best: 168
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
425
Punti
22
Tornei
169
Best: 104
▲
3
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
424
Punti
27
Tornei
170
Best: 168
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
415
Punti
23
Tornei
171
Best: 171
▼
-1
Clervie Ngounoue
USA, 0
414
Punti
22
Tornei
172
Best: 93
▼
-1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
413
Punti
24
Tornei
173
Best: 143
--
0
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
410
Punti
33
Tornei
174
Best: 56
▲
13
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
406
Punti
28
Tornei
175
Best: 175
▼
-1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
405
Punti
24
Tornei
176
Best: 49
▼
-1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
404
Punti
19
Tornei
177
Best: 112
--
0
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
404
Punti
28
Tornei
178
Best: 174
--
0
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
400
Punti
29
Tornei
179
Best: 70
--
0
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
399
Punti
23
Tornei
180
Best: 125
--
0
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
398
Punti
22
Tornei
181
Best: 58
▼
-14
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
396
Punti
31
Tornei
182
Best: 168
▼
-14
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
393
Punti
29
Tornei
183
Best: 183
▲
8
Teodora Kostovic
SRB, 0
391
Punti
17
Tornei
184
Best: 38
▼
-2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
390
Punti
21
Tornei
185
Best: 108
▼
-2
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
390
Punti
30
Tornei
186
Best: 172
▼
-2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
389
Punti
21
Tornei
187
Best: 97
▼
-2
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
387
Punti
25
Tornei
188
Best: 173
▼
-2
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
387
Punti
24
Tornei
189
Best: 189
▼
-1
Cadence Brace
CAN, 0
385
Punti
23
Tornei
190
Best: 45
▼
-1
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
384
Punti
23
Tornei
191
Best: 121
▲
1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
379
Punti
24
Tornei
192
Best: 192
▲
1
Gabriela Knutson
CZE, 0
377
Punti
28
Tornei
193
Best: 45
▲
1
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
376
Punti
22
Tornei
194
Best: 100
▲
1
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
373
Punti
33
Tornei
195
Best: 176
▲
1
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
373
Punti
28
Tornei
196
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
370
Punti
25
Tornei
197
Best: 97
▲
1
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
369
Punti
19
Tornei
198
Best: 167
▲
1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
368
Punti
27
Tornei
199
Best: 196
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
26
Tornei
200
Best: 200
▲
1
Elena Pridankina
RUS, 0
365
Punti
25
Tornei
201
Best: 170
▲
3
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
361
Punti
25
Tornei
202
Best: 168
▲
1
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
358
Punti
31
Tornei
203
Best: 203
▲
2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
353
Punti
28
Tornei
204
Best: 11
▲
5
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
351
Punti
12
Tornei
205
Best: 52
▲
5
Claire Liu
USA, 25-05-2000
349
Punti
20
Tornei
206
Best: 206
▲
5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
349
Punti
19
Tornei
207
Best: 14
▲
5
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
348
Punti
14
Tornei
208
Best: 97
--
0
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
348
Punti
26
Tornei
209
Best: 209
▲
8
Taylah Preston
AUS, 0
348
Punti
27
Tornei
210
Best: 210
▲
3
Carol Young Suh Lee
USA, 0
347
Punti
24
Tornei
211
Best: 211
▼
-9
Robin Montgomery
USA, 0
343
Punti
10
Tornei
212
Best: 83
▲
2
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
343
Punti
27
Tornei
213
Best: 213
▲
2
Alina Korneeva
RUS, 0
343
Punti
17
Tornei
214
Best: 214
▲
41
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
343
Punti
23
Tornei
215
Best: 215
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
342
Punti
26
Tornei
216
Best: 216
▲
17
Kayla Cross
CAN, 0
341
Punti
31
Tornei
217
Best: 217
▲
18
Barbora Palicova
CZE, 0
338
Punti
30
Tornei
218
Best: 43
▲
1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
338
Punti
28
Tornei
219
Best: 168
▲
5
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
336
Punti
31
Tornei
220
Best: 90
--
0
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
334
Punti
30
Tornei
221
Best: 196
--
0
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
332
Punti
33
Tornei
222
Best: 153
▲
1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
331
Punti
34
Tornei
223
Best: 23
▲
8
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
328
Punti
23
Tornei
224
Best: 176
▼
-17
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
328
Punti
25
Tornei
225
Best: 201
--
0
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
326
Punti
21
Tornei
226
Best: 226
▲
6
Hina Inoue
USA, 0
324
Punti
29
Tornei
227
Best: 227
▼
-1
Wakana Sonobe
JPN, 0
323
Punti
16
Tornei
228
Best: 228
▲
32
Mary Stoiana
USA, 0
323
Punti
17
Tornei
229
Best: 177
▼
-2
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
322
Punti
26
Tornei
230
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
319
Punti
13
Tornei
231
Best: 220
▲
7
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
318
Punti
25
Tornei
232
Best: 205
▼
-3
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
25
Tornei
233
Best: 233
▲
32
Laura Samson
CZE, 0
318
Punti
19
Tornei
234
Best: 153
▼
-4
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
317
Punti
37
Tornei
235
Best: 209
▼
-17
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
315
Punti
25
Tornei
236
Best: 165
▲
4
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
313
Punti
28
Tornei
237
Best: 88
▼
-3
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
311
Punti
28
Tornei
238
Best: 147
▼
-2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
308
Punti
20
Tornei
239
Best: 239
▼
-2
Tara Wuerth
CRO, 0
307
Punti
19
Tornei
240
Best: 105
▲
2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
305
Punti
29
Tornei
241
Best: 105
▼
-2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
303
Punti
31
Tornei
242
Best: 164
▼
-1
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
301
Punti
27
Tornei
243
Best: 114
▼
-37
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
298
Punti
24
Tornei
244
Best: 244
▼
-1
Fiona Crawley
USA, 0
297
Punti
19
Tornei
245
Best: 61
▲
1
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
22
Tornei
246
Best: 152
▲
1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
294
Punti
32
Tornei
247
Best: 119
▲
3
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
294
Punti
26
Tornei
248
Best: 100
▼
-26
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
293
Punti
13
Tornei
249
Best: 132
▲
9
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
291
Punti
27
Tornei
250
Best: 96
▼
-1
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
290
Punti
32
Tornei
251
Best: 251
▲
1
Erika Andreeva
RUS, 0
287
Punti
22
Tornei
252
Best: 178
▼
-8
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
287
Punti
29
Tornei
253
Best: 135
▲
1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
283
Punti
29
Tornei
254
Best: 207
▼
-6
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
282
Punti
32
Tornei
255
Best: 151
▲
7
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
281
Punti
32
Tornei
256
Best: 84
--
0
Kayla Day
USA, 28-09-1999
280
Punti
18
Tornei
257
Best: 257
--
0
Ayana Akli
USA, 0
279
Punti
25
Tornei
258
Best: 230
▼
-7
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
279
Punti
33
Tornei
259
Best: 259
▼
-14
Sara Saito
JPN, 0
276
Punti
29
Tornei
260
Best: 260
▼
-1
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
18
Tornei
261
Best: 222
--
0
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
273
Punti
23
Tornei
262
Best: 262
▼
-9
Amarissa Toth
HUN, 0
273
Punti
19
Tornei
263
Best: 214
--
0
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
270
Punti
33
Tornei
264
Best: 212
--
0
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
270
Punti
27
Tornei
265
Best: 38
▲
2
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
264
Punti
18
Tornei
266
Best: 266
▲
2
Celine Naef
SUI, 0
264
Punti
22
Tornei
267
Best: 267
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
263
Punti
31
Tornei
268
Best: 136
▲
1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
263
Punti
26
Tornei
269
Best: 189
▲
1
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
263
Punti
17
Tornei
270
Best: 139
▲
2
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
260
Punti
27
Tornei
271
Best: 81
▼
-81
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
258
Punti
16
Tornei
272
Best: 213
▲
2
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
258
Punti
24
Tornei
273
Best: 273
▲
2
Mia Ristic
SRB, 0
257
Punti
29
Tornei
274
Best: 151
▲
2
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
253
Punti
19
Tornei
275
Best: 275
▲
3
Renata Jamrichova
SVK, 0
252
Punti
20
Tornei
276
Best: 118
▲
4
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
252
Punti
15
Tornei
277
Best: 254
▲
5
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
252
Punti
35
Tornei
278
Best: 47
▲
1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
251
Punti
12
Tornei
279
Best: 279
▲
2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
249
Punti
20
Tornei
280
Best: 221
▲
3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
248
Punti
21
Tornei
281
Best: 281
▼
-10
Luisina Giovannini
ARG, 0
248
Punti
19
Tornei
282
Best: 279
▲
2
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
245
Punti
21
Tornei
283
Best: 31
▲
14
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
242
Punti
23
Tornei
284
Best: 236
▲
1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
242
Punti
18
Tornei
285
Best: 233
▲
1
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
238
Punti
26
Tornei
286
Best: 237
▲
1
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
237
Punti
24
Tornei
287
Best: 226
▲
1
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
236
Punti
23
Tornei
288
Best: 168
▲
2
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
235
Punti
25
Tornei
289
Best: 110
▲
3
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
234
Punti
23
Tornei
290
Best: 213
▼
-13
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
233
Punti
30
Tornei
291
Best: 291
▲
2
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
292
Best: 292
▲
4
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
230
Punti
26
Tornei
293
Best: 293
▲
1
Julia Avdeeva
RUS, 0
229
Punti
22
Tornei
294
Best: 280
▲
11
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
228
Punti
23
Tornei
295
Best: 295
▲
7
Noma Noha Akugue
GER, 0
225
Punti
32
Tornei
296
Best: 204
▼
-5
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
224
Punti
21
Tornei
297
Best: 297
▲
11
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
221
Punti
25
Tornei
298
Best: 82
▲
2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
220
Punti
22
Tornei
299
Best: 299
▲
4
Veronika Podrez
UKR, 0
220
Punti
21
Tornei
300
Best: 131
▲
4
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
219
Punti
24
Tornei
301
Best: 301
▼
-6
Lia Karatancheva
BUL, 0
218
Punti
33
Tornei
302
Best: 302
▲
5
Nastasja Schunk
GER, 0
215
Punti
21
Tornei
303
Best: 299
▼
-4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
215
Punti
20
Tornei
304
Best: 304
▲
9
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
22
Tornei
305
Best: 293
▲
10
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
214
Punti
21
Tornei
306
Best: 60
▲
3
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
213
Punti
27
Tornei
307
Best: 307
▲
3
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
212
Punti
23
Tornei
308
Best: 308
▲
21
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
212
Punti
23
Tornei
309
Best: 4
▲
2
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
10
Tornei
310
Best: 158
▲
2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
209
Punti
26
Tornei
311
Best: 32
▲
17
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
207
Punti
10
Tornei
312
Best: 312
▼
-6
Amarni Banks
GBR, 0
207
Punti
22
Tornei
313
Best: 301
▲
4
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
21
Tornei
314
Best: 154
--
0
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
206
Punti
29
Tornei
315
Best: 315
▲
3
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
202
Punti
20
Tornei
316
Best: 316
▲
3
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
317
Best: 266
▲
3
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
200
Punti
27
Tornei
318
Best: 221
▲
7
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
200
Punti
22
Tornei
319
Best: 211
▲
2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
198
Punti
29
Tornei
320
Best: 320
▼
-31
Priska Nugroho
INA, 0
198
Punti
23
Tornei
321
Best: 292
▲
1
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
198
Punti
25
Tornei
322
Best: 149
▲
1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
197
Punti
10
Tornei
323
Best: 323
▲
1
Laura Hietaranta
FIN, 0
197
Punti
19
Tornei
324
Best: 311
▲
2
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
195
Punti
21
Tornei
325
Best: 325
▲
73
Lucie Havlickova
CZE, 0
194
Punti
10
Tornei
326
Best: 243
▲
1
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
193
Punti
19
Tornei
327
Best: 327
▲
30
Fangran Tian
CHN, 0
191
Punti
20
Tornei
328
Best: 136
▼
-30
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
190
Punti
18
Tornei
329
Best: 169
▼
-56
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
189
Punti
31
Tornei
330
Best: 330
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
189
Punti
20
Tornei
331
Best: 292
▲
1
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
189
Punti
24
Tornei
332
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
333
Best: 333
▲
4
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
187
Punti
29
Tornei
334
Best: 104
▼
-1
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
187
Punti
17
Tornei
335
Best: 335
▲
3
Aliona Falei
BLR, 0
186
Punti
22
Tornei
336
Best: 250
▼
-20
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
185
Punti
31
Tornei
337
Best: 144
▲
2
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
184
Punti
30
Tornei
338
Best: 133
▼
-3
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
183
Punti
23
Tornei
339
Best: 339
▲
1
Vendula Valdmannova
CZE, 0
182
Punti
13
Tornei
340
Best: 340
▲
2
Julieta Pareja
USA, 0
180
Punti
8
Tornei
341
Best: 341
▲
2
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
180
Punti
13
Tornei
342
Best: 231
▲
3
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
178
Punti
32
Tornei
343
Best: 322
▲
5
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
344
Best: 344
--
0
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
345
Best: 310
▲
4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
176
Punti
20
Tornei
346
Best: 69
▼
-12
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
176
Punti
31
Tornei
347
Best: 103
▲
3
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
176
Punti
21
Tornei
348
Best: 348
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
176
Punti
22
Tornei
349
Best: 190
▲
3
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
174
Punti
24
Tornei
350
Best: 328
▲
3
Lea Ma
USA, 01-02-2001
174
Punti
21
Tornei
351
Best: 351
▲
3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
174
Punti
22
Tornei
352
Best: 320
▲
3
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
353
Best: 353
▲
3
Kristina Dmitruk
BLR, 0
173
Punti
14
Tornei
354
Best: 150
▼
-13
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
173
Punti
18
Tornei
355
Best: 56
▲
3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
172
Punti
19
Tornei
356
Best: 305
▲
3
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
172
Punti
20
Tornei
357
Best: 26
▼
-56
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
171
Punti
14
Tornei
358
Best: 350
▲
2
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
171
Punti
19
Tornei
359
Best: 359
▲
2
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
169
Punti
12
Tornei
360
Best: 360
▲
2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
169
Punti
29
Tornei
361
Best: 361
▼
-31
Giorgia Pedone
ITA, 0
168
Punti
25
Tornei
362
Best: 362
▲
1
Alexis Blokhina
USA, 0
168
Punti
17
Tornei
363
Best: 363
▲
1
Denislava Glushkova
BUL, 0
168
Punti
25
Tornei
364
Best: 364
▲
10
Miho Kuramochi
JPN, 0
167
Punti
23
Tornei
365
Best: 299
▲
2
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
166
Punti
22
Tornei
366
Best: 366
▼
-15
Saki Imamura
JPN, 0
166
Punti
21
Tornei
367
Best: 367
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
164
Punti
29
Tornei
368
Best: 368
--
0
Carolyn Ansari
USA, 0
164
Punti
23
Tornei
369
Best: 158
▼
-22
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
163
Punti
25
Tornei
370
Best: 362
▼
-1
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
163
Punti
26
Tornei
371
Best: 371
▲
19
Elena Micic
AUS, 0
162
Punti
23
Tornei
372
Best: 216
▼
-2
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
162
Punti
24
Tornei
373
Best: 373
▼
-2
Sayaka Ishii
JPN, 0
161
Punti
17
Tornei
374
Best: 365
▼
-1
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
161
Punti
24
Tornei
375
Best: 375
▲
98
Jeline Vandromme
BEL, 0
161
Punti
12
Tornei
376
Best: 162
▼
-1
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
160
Punti
24
Tornei
377
Best: 149
▼
-11
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
160
Punti
17
Tornei
378
Best: 348
▼
-2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
160
Punti
20
Tornei
379
Best: 379
▲
189
Eva Bennemann
GER, 0
160
Punti
11
Tornei
380
Best: 380
▲
58
Elizara Yaneva
BUL, 0
160
Punti
11
Tornei
381
Best: 344
▼
-3
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
160
Punti
25
Tornei
382
Best: 347
▼
-2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
159
Punti
22
Tornei
383
Best: 383
▼
-4
Xinxin Yao
CHN, 0
159
Punti
30
Tornei
384
Best: 309
▼
-3
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
158
Punti
20
Tornei
385
Best: 385
▲
35
Martha Matoula
GRE, 0
157
Punti
25
Tornei
386
Best: 386
▲
13
Victoria Hu
USA, 0
155
Punti
27
Tornei
387
Best: 387
▼
-4
Eryn Cayetano
USA, 0
155
Punti
20
Tornei
388
Best: 388
▼
-11
Julie Struplova
CZE, 0
154
Punti
14
Tornei
389
Best: 203
▼
-17
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
153
Punti
25
Tornei
390
Best: 390
▼
-6
Natalija Senic
SRB, 0
152
Punti
18
Tornei
391
Best: 374
▼
-6
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
152
Punti
24
Tornei
392
Best: 280
▼
-5
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
151
Punti
27
Tornei
393
Best: 393
▼
-5
Alina Granwehr
SUI, 0
151
Punti
17
Tornei
394
Best: 300
▼
-8
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
150
Punti
15
Tornei
395
Best: 361
▼
-6
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
150
Punti
22
Tornei
396
Best: 342
▲
18
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
150
Punti
23
Tornei
397
Best: 296
▲
20
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
148
Punti
23
Tornei
398
Best: 343
▲
5
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
147
Punti
24
Tornei
399
Best: 399
▼
-8
Alexandra Shubladze
RUS, 0
147
Punti
11
Tornei
400
Best: 400
▲
7
Francesca Pace
ITA, 0
147
Punti
17
Tornei
401
Best: 401
▼
-8
Martina Okalova
SVK, 0
146
Punti
18
Tornei
402
Best: 175
▼
-8
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
146
Punti
18
Tornei
403
Best: 328
▼
-8
Lian Tran
NED, 19-07-2002
145
Punti
29
Tornei
404
Best: 314
▼
-8
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
145
Punti
27
Tornei
405
Best: 405
▲
25
Kira Pavlova
RUS, 0
145
Punti
19
Tornei
406
Best: 406
▼
-14
Akasha Urhobo
USA, 0
143
Punti
17
Tornei
407
Best: 226
▼
-25
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
143
Punti
16
Tornei
408
Best: 408
▼
-8
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
142
Punti
26
Tornei
409
Best: 214
▼
-3
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
141
Punti
18
Tornei
410
Best: 410
▼
-6
Mathilde Lollia
FRA, 0
141
Punti
22
Tornei
411
Best: 411
▼
-6
Han Shi
CHN, 0
140
Punti
26
Tornei
412
Best: 412
▼
-11
Vittoria Paganetti
ITA, 0
140
Punti
19
Tornei
413
Best: 291
▼
-16
Alana Smith
USA, 09-11-1999
139
Punti
24
Tornei
414
Best: 414
▼
-12
Federica Urgesi
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
415
Best: 415
▼
-7
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
416
Best: 416
▼
-5
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
138
Punti
24
Tornei
417
Best: 186
▲
5
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
138
Punti
29
Tornei
418
Best: 418
▼
-3
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
137
Punti
20
Tornei
419
Best: 39
▼
-3
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
420
Best: 240
▼
-2
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
136
Punti
19
Tornei
421
Best: 421
▼
-2
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
136
Punti
21
Tornei
422
Best: 413
▼
-9
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
136
Punti
18
Tornei
423
Best: 423
▲
2
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
134
Punti
12
Tornei
424
Best: 190
▲
7
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
133
Punti
14
Tornei
425
Best: 219
▲
2
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
133
Punti
9
Tornei
426
Best: 342
▼
-17
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
133
Punti
20
Tornei
427
Best: 210
▲
12
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
133
Punti
22
Tornei
428
Best: 200
--
0
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
133
Punti
27
Tornei
429
Best: 199
▼
-17
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
133
Punti
18
Tornei
430
Best: 253
▼
-9
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
33
Tornei
431
Best: 431
▼
-2
Amandine Monnot
FRA, 0
133
Punti
18
Tornei
432
Best: 296
--
0
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
132
Punti
18
Tornei
433
Best: 230
▲
12
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
132
Punti
18
Tornei
434
Best: 434
▼
-1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
132
Punti
21
Tornei
435
Best: 404
▲
5
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
131
Punti
26
Tornei
436
Best: 433
▼
-1
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
131
Punti
19
Tornei
437
Best: 437
▲
11
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
130
Punti
20
Tornei
438
Best: 438
▼
-2
Madison Sieg
USA, 0
129
Punti
19
Tornei
439
Best: 395
▼
-2
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
129
Punti
19
Tornei
440
Best: 114
▲
70
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
128
Punti
8
Tornei
441
Best: 441
▼
-7
Julia Adams
USA, 0
127
Punti
24
Tornei
442
Best: 421
▲
11
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
126
Punti
10
Tornei
443
Best: 443
▲
43
Zongyu Li
CHN, 0
125
Punti
19
Tornei
444
Best: 424
▼
-18
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
125
Punti
20
Tornei
445
Best: 39
▼
-4
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
124
Punti
10
Tornei
446
Best: 367
▼
-2
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
124
Punti
27
Tornei
447
Best: 283
▼
-4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
123
Punti
8
Tornei
448
Best: 448
▼
-24
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
123
Punti
6
Tornei
449
Best: 181
▲
52
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
122
Punti
16
Tornei
450
Best: 450
▼
-4
Amelia Rajecki
GBR, 0
121
Punti
23
Tornei
451
Best: 137
▼
-4
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
121
Punti
16
Tornei
452
Best: 35
▼
-3
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
120
Punti
13
Tornei
453
Best: 434
▼
-2
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
120
Punti
23
Tornei
454
Best: 163
--
0
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
119
Punti
29
Tornei
455
Best: 455
▲
16
Ranah Stoiber
GBR, 0
119
Punti
25
Tornei
456
Best: 322
▼
-1
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
119
Punti
15
Tornei
457
Best: 457
▲
1
Weronika Ewald
POL, 0
118
Punti
17
Tornei
458
Best: 442
▲
4
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
118
Punti
21
Tornei
459
Best: 143
--
0
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
118
Punti
23
Tornei
460
Best: 460
--
0
Mia Pohankova
SVK, 0
116
Punti
5
Tornei
461
Best: 39
--
0
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
115
Punti
12
Tornei
462
Best: 462
▲
57
Kristiana Sidorova
RUS, 0
115
Punti
20
Tornei
463
Best: 463
▲
3
Hibah Shaikh
USA, 0
115
Punti
18
Tornei
464
Best: 464
▲
28
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
115
Punti
19
Tornei
465
Best: 266
▼
-1
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
114
Punti
13
Tornei
466
Best: 466
▼
-1
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
114
Punti
10
Tornei
467
Best: 467
--
0
Angelina Voloshchuk
POR, 0
113
Punti
15
Tornei
468
Best: 127
▲
1
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
469
Best: 469
▼
-27
Hayu Kinoshita
JPN, 0
113
Punti
21
Tornei
470
Best: 470
▼
-47
Mayu Crossley
JPN, 0
113
Punti
14
Tornei
471
Best: 379
▼
-14
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
112
Punti
12
Tornei
472
Best: 410
▲
6
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
112
Punti
23
Tornei
473
Best: 29
▼
-1
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
112
Punti
19
Tornei
474
Best: 380
▼
-4
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
112
Punti
22
Tornei
475
Best: 475
▼
-25
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
111
Punti
18
Tornei
476
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
111
Punti
16
Tornei
477
Best: 346
▲
12
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
111
Punti
19
Tornei
478
Best: 179
▼
-2
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
110
Punti
19
Tornei
479
Best: 479
▼
-2
Ana Candiotto
BRA, 0
110
Punti
19
Tornei
480
Best: 331
▼
-70
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
110
Punti
17
Tornei
481
Best: 481
▼
-13
Maria Urrutia
ARG, 0
110
Punti
17
Tornei
482
Best: 482
▼
-3
Olivia Lincer
USA, 0
110
Punti
15
Tornei
483
Best: 200
▼
-3
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
110
Punti
21
Tornei
484
Best: 484
▼
-3
Britt Du Pree
NED, 0
110
Punti
19
Tornei
485
Best: 442
▲
2
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
110
Punti
22
Tornei
486
Best: 486
▼
-3
Radka Zelnickova
SVK, 0
109
Punti
23
Tornei
487
Best: 304
▼
-3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
109
Punti
23
Tornei
488
Best: 488
▲
16
Alicia Dudeney
GBR, 0
109
Punti
13
Tornei
489
Best: 456
▲
24
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
109
Punti
14
Tornei
490
Best: 480
▼
-5
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
17
Tornei
491
Best: 466
▼
-3
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▼
-2
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
493
Best: 493
▼
-11
Josy Daems
GER, 0
107
Punti
20
Tornei
494
Best: 494
▲
36
Jiaqi Wang
CHN, 0
106
Punti
22
Tornei
495
Best: 495
▼
-43
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
17
Tornei
496
Best: 405
▼
-5
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
106
Punti
18
Tornei
497
Best: 497
▼
-4
Yufei Ren
CHN, 0
105
Punti
21
Tornei
498
Best: 318
▼
-4
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
105
Punti
14
Tornei
499
Best: 317
▼
-43
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
105
Punti
20
Tornei
500
Best: 356
▼
-4
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
105
Punti
19
Tornei
501
Best: 485
▼
-2
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
104
Punti
17
Tornei
502
Best: 494
▼
-5
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
104
Punti
23
Tornei
503
Best: 503
▼
-5
Yara Bartashevich
FRA, 0
103
Punti
23
Tornei
504
Best: 254
▼
-4
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
102
Punti
12
Tornei
505
Best: 427
▲
2
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
101
Punti
16
Tornei
506
Best: 491
▼
-4
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
507
Best: 507
▼
-4
Sarah Van Emst
NED, 0
101
Punti
20
Tornei
508
Best: 338
--
0
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
100
Punti
15
Tornei
509
Best: 509
▲
140
Luca Udvardy
HUN, 0
100
Punti
13
Tornei
510
Best: 352
▼
-4
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
100
Punti
20
Tornei
511
Best: 511
▲
1
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
99
Punti
23
Tornei
512
Best: 512
▲
2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
99
Punti
15
Tornei
513
Best: 503
▼
-8
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
99
Punti
19
Tornei
514
Best: 40
▲
1
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
515
Best: 2
▲
1
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
516
Best: 73
▲
1
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
97
Punti
10
Tornei
517
Best: 71
▲
4
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
96
Punti
12
Tornei
518
Best: 213
--
0
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
96
Punti
14
Tornei
519
Best: 519
▲
5
Malaika Rapolu
USA, 0
95
Punti
18
Tornei
520
Best: 520
▲
2
Carla Markus
ARG, 0
95
Punti
16
Tornei
521
Best: 317
▼
-47
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
95
Punti
20
Tornei
522
Best: 522
▲
26
Julie Pastikova
CZE, 0
95
Punti
12
Tornei
523
Best: 523
▲
15
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
95
Punti
19
Tornei
524
Best: 524
▼
-4
Alessandra Mazzola
ITA, 0
94
Punti
17
Tornei
525
Best: 143
▲
54
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
526
Best: 526
▼
-1
Rada Zolotareva
RUS, 0
94
Punti
8
Tornei
527
Best: 527
▲
19
Arianna Zucchini
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
528
Best: 296
▼
-65
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
93
Punti
13
Tornei
529
Best: 319
▼
-18
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
93
Punti
16
Tornei
530
Best: 317
▼
-4
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
531
Best: 531
▲
2
Rinko Matsuda
JPN, 0
93
Punti
23
Tornei
532
Best: 532
▲
7
Carolina Kuhl
GER, 0
93
Punti
14
Tornei
533
Best: 201
▼
-6
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
92
Punti
20
Tornei
534
Best: 534
▼
-3
Dasha Plekhanova
CAN, 0
92
Punti
12
Tornei
535
Best: 535
▼
-7
Ella Mcdonald
GBR, 0
92
Punti
20
Tornei
536
Best: 487
▼
-7
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
23
Tornei
537
Best: 537
▼
-28
Arina Bulatova
RUS, 0
92
Punti
21
Tornei
538
Best: 538
▼
-6
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
91
Punti
12
Tornei
539
Best: 332
▲
3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
91
Punti
16
Tornei
540
Best: 540
▲
13
Camilla Zanolini
ITA, 0
91
Punti
15
Tornei
541
Best: 541
▼
-7
Gina Dittmann
GER, 0
91
Punti
16
Tornei
542
Best: 542
▼
-7
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
543
Best: 320
▼
-7
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
90
Punti
14
Tornei
544
Best: 527
▼
-7
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
90
Punti
15
Tornei
545
Best: 489
▼
-5
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
89
Punti
16
Tornei
546
Best: 546
▼
-5
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
23
Tornei
547
Best: 547
--
0
Alana Subasic
AUS, 0
88
Punti
16
Tornei
548
Best: 548
▼
-5
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
549
Best: 549
▼
-5
Varvara Panshina
RUS, 0
88
Punti
15
Tornei
550
Best: 550
▲
43
Hikaru Sato
JPN, 0
88
Punti
15
Tornei
551
Best: 551
▼
-6
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
552
Best: 368
▲
28
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
87
Punti
13
Tornei
553
Best: 553
▼
-4
Victoria Osuigwe
USA, 0
87
Punti
14
Tornei
554
Best: 487
▼
-4
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
87
Punti
19
Tornei
555
Best: 160
▼
-60
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
86
Punti
21
Tornei
556
Best: 556
▼
-2
Marie Weckerle
LUX, 0
86
Punti
17
Tornei
557
Best: 468
▲
1
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
19
Tornei
558
Best: 558
▼
-35
Sara Dols
ESP, 0
86
Punti
19
Tornei
559
Best: 169
▼
-8
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
85
Punti
20
Tornei
560
Best: 560
▲
57
Angella Okutoyi
KEN, 0
85
Punti
9
Tornei
561
Best: 561
▼
-9
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
562
Best: 562
▲
8
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
85
Punti
17
Tornei
563
Best: 563
▼
-7
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
564
Best: 377
▼
-9
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
84
Punti
17
Tornei
565
Best: 511
▼
-8
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
84
Punti
17
Tornei
566
Best: 566
▼
-7
Marie Vogt
GER, 0
84
Punti
21
Tornei
567
Best: 284
▼
-6
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
83
Punti
18
Tornei
568
Best: 568
▼
-5
Ena Koike
JPN, 0
83
Punti
17
Tornei
569
Best: 348
▼
-5
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
83
Punti
13
Tornei
570
Best: 470
▼
-5
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
83
Punti
15
Tornei
571
Best: 132
▼
-11
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
82
Punti
12
Tornei
572
Best: 572
--
0
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
18
Tornei
573
Best: 573
▲
69
Luiza Fullana
BRA, 0
81
Punti
18
Tornei
574
Best: 574
▼
-7
Ellie Schoppe
USA, 0
81
Punti
17
Tornei
575
Best: 461
▼
-2
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
81
Punti
11
Tornei
576
Best: 576
▲
10
Laura Mair
ITA, 0
81
Punti
17
Tornei
577
Best: 1
▼
-3
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
578
Best: 20
▼
-3
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
80
Punti
22
Tornei
579
Best: 492
▲
18
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
80
Punti
21
Tornei
580
Best: 580
▼
-3
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
80
Punti
21
Tornei
581
Best: 581
▼
-19
Maria Sara Popa
ROU, 0
80
Punti
15
Tornei
582
Best: 582
▲
78
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
80
Punti
11
Tornei
583
Best: 583
▼
-2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
79
Punti
15
Tornei
584
Best: 560
▼
-1
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
79
Punti
23
Tornei
585
Best: 585
▼
-1
Valentina Steiner
GER, 0
78
Punti
13
Tornei
586
Best: 586
▲
1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
587
Best: 587
▲
1
Jenna Defalco
USA, 0
78
Punti
18
Tornei
588
Best: 566
▼
-10
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
78
Punti
23
Tornei
589
Best: 589
--
0
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
16
Tornei
590
Best: 440
--
0
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
77
Punti
19
Tornei
591
Best: 591
--
0
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
17
Tornei
592
Best: 190
▲
30
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
77
Punti
22
Tornei
593
Best: 593
▲
1
Hannah Klugman
GBR, 0
76
Punti
9
Tornei
594
Best: 594
▲
1
Alena Kovackova
CZE, 0
76
Punti
10
Tornei
595
Best: 383
▲
48
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
76
Punti
13
Tornei
596
Best: 449
▼
-27
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
76
Punti
13
Tornei
597
Best: 114
▲
7
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
76
Punti
13
Tornei
598
Best: 598
▲
83
Ya Yi Yang
TPE, 0
76
Punti
14
Tornei
599
Best: 599
▼
-1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
75
Punti
17
Tornei
600
Best: 600
▼
-1
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
601
Best: 601
▼
-1
Kristina Kroitor
RUS, 0
75
Punti
12
Tornei
602
Best: 571
▼
-1
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
75
Punti
20
Tornei
603
Best: 46
▼
-7
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
74
Punti
3
Tornei
604
Best: 339
▼
-2
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
74
Punti
18
Tornei
605
Best: 150
▲
22
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
74
Punti
20
Tornei
606
Best: 466
▲
12
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
74
Punti
12
Tornei
607
Best: 607
▼
-4
Jana Otzipka
BEL, 0
74
Punti
12
Tornei
608
Best: 608
▲
1
Yuno Kitahara
JPN, 0
74
Punti
15
Tornei
609
Best: 205
▼
-27
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
74
Punti
15
Tornei
610
Best: 610
▼
-4
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
611
Best: 611
▼
-4
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
19
Tornei
612
Best: 450
▲
19
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
22
Tornei
613
Best: 613
▲
100
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
73
Punti
14
Tornei
614
Best: 614
▼
-38
Makenna Jones
USA, 0
73
Punti
16
Tornei
615
Best: 615
▼
-5
Stefania Bojica
ROU, 0
73
Punti
15
Tornei
616
Best: 616
▼
-5
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
617
Best: 114
▲
4
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
72
Punti
14
Tornei
618
Best: 618
▼
-52
Nina Vargova
SVK, 0
72
Punti
18
Tornei
619
Best: 619
▲
6
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
72
Punti
21
Tornei
620
Best: 5
▼
-6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
621
Best: 309
▼
-6
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
71
Punti
14
Tornei
622
Best: 622
▼
-6
Alyssa Reguer
FRA, 0
71
Punti
20
Tornei
623
Best: 623
▼
-31
Karina Miller
USA, 0
71
Punti
10
Tornei
624
Best: 624
▲
6
Mara Guth
GER, 0
71
Punti
17
Tornei
625
Best: 515
▼
-5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
70
Punti
18
Tornei
626
Best: 626
▲
12
Kayo Nishimura
JPN, 0
70
Punti
19
Tornei
627
Best: 555
▼
-3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
70
Punti
19
Tornei
628
Best: 628
▼
-2
Adelina Lachinova
LAT, 0
69
Punti
14
Tornei
629
Best: 629
▲
6
Evialina Laskevich
BLR, 0
69
Punti
14
Tornei
630
Best: 263
▼
-7
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
69
Punti
13
Tornei
631
Best: 497
▼
-2
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
69
Punti
14
Tornei
632
Best: 632
▼
-61
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
69
Punti
15
Tornei
633
Best: 633
▲
4
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
69
Punti
18
Tornei
634
Best: 634
▲
50
Eleejah Inisan
FRA, 0
68
Punti
10
Tornei
635
Best: 635
▼
-1
Mariella Thamm
GER, 0
68
Punti
11
Tornei
636
Best: 636
▲
33
Berta Bonardi
ARG, 0
68
Punti
13
Tornei
637
Best: 637
▼
-9
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
68
Punti
12
Tornei
638
Best: 579
▼
-19
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
68
Punti
13
Tornei
639
Best: 639
▼
-3
Tian Jialin
CHN, 0
68
Punti
14
Tornei
640
Best: 640
▲
21
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
68
Punti
14
Tornei
641
Best: 497
▲
45
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
68
Punti
16
Tornei
642
Best: 642
▼
-34
Melisa Ercan
AUS, 0
67
Punti
15
Tornei
643
Best: 643
▲
1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
67
Punti
14
Tornei
644
Best: 374
▲
41
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
67
Punti
9
Tornei
645
Best: 645
▼
-6
Beatrise Zeltina
LAT, 0
67
Punti
9
Tornei
646
Best: 646
▲
34
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
67
Punti
15
Tornei
647
Best: 647
▼
-6
Vaishnavi Adkar
IND, 0
66
Punti
14
Tornei
648
Best: 648
▼
-3
Monika Stankiewicz
POL, 0
66
Punti
14
Tornei
649
Best: 649
▼
-3
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
650
Best: 130
▼
-10
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
65
Punti
11
Tornei
651
Best: 651
▼
-4
Mary Lewis
USA, 0
65
Punti
18
Tornei
652
Best: 335
▼
-40
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
65
Punti
25
Tornei
653
Best: 653
▼
-5
Christasha Mcneil
USA, 0
65
Punti
15
Tornei
654
Best: 654
▼
-4
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
65
Punti
14
Tornei
655
Best: 655
▼
-4
Astrid Cirotte
FRA, 0
65
Punti
19
Tornei
656
Best: 42
▼
-4
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
64
Punti
3
Tornei
657
Best: 603
▼
-3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
64
Punti
16
Tornei
658
Best: 658
▼
-3
Sarah Iliev
FRA, 0
64
Punti
14
Tornei
659
Best: 659
▼
-3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
64
Punti
12
Tornei
660
Best: 352
▼
-55
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
64
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▲
21
Mio Mushika
JPN, 0
64
Punti
17
Tornei
662
Best: 662
▼
-5
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
663
Best: 663
▼
-5
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
63
Punti
5
Tornei
664
Best: 664
▼
-31
Monique Barry
NZL, 0
63
Punti
15
Tornei
665
Best: 665
▼
-80
Lavinia Tanasie
ROU, 0
63
Punti
15
Tornei
666
Best: 666
▼
-7
Joy De Zeeuw
NED, 0
63
Punti
17
Tornei
667
Best: 667
▲
48
Tamila Gadamauri
BEL, 0
63
Punti
14
Tornei
668
Best: 504
▼
-6
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
63
Punti
22
Tornei
669
Best: 135
▼
-5
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
62
Punti
13
Tornei
670
Best: 665
▼
-5
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
671
Best: 671
▼
-5
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
62
Punti
16
Tornei
672
Best: 35
▲
212
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
61
Punti
8
Tornei
673
Best: 673
▼
-6
Anna Petkovic
GER, 0
61
Punti
17
Tornei
674
Best: 604
▼
-11
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
61
Punti
14
Tornei
675
Best: 665
▼
-5
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
61
Punti
8
Tornei
676
Best: 676
▼
-1
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
677
Best: 648
▼
-1
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
61
Punti
15
Tornei
678
Best: 678
▼
-7
Stefani Webb
AUS, 0
61
Punti
16
Tornei
679
Best: 398
▼
-7
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
61
Punti
20
Tornei
680
Best: 504
▼
-12
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
60
Punti
10
Tornei
681
Best: 681
▼
-4
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
59
Punti
6
Tornei
682
Best: 380
▼
-4
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
16
Tornei
683
Best: 679
▲
48
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
59
Punti
16
Tornei
684
Best: 684
▲
8
Maria Golovina
RUS, 0
59
Punti
12
Tornei
685
Best: 180
▼
-6
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
59
Punti
12
Tornei
686
Best: 500
▲
7
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
59
Punti
15
Tornei
687
Best: 684
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
58
Punti
17
Tornei
688
Best: 212
▲
26
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
58
Punti
8
Tornei
689
Best: 689
▲
95
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
58
Punti
8
Tornei
690
Best: 690
▲
35
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
▼
-8
Petra Hule
AUS, 0
57
Punti
14
Tornei
692
Best: 362
▼
-5
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
57
Punti
16
Tornei
693
Best: 693
▼
-5
Anastasiia Gureva
RUS, 0
57
Punti
15
Tornei
694
Best: 463
▼
-81
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
57
Punti
14
Tornei
695
Best: 695
▼
-5
Eliska Tichackova
CZE, 0
57
Punti
5
Tornei
696
Best: 351
▼
-5
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
697
Best: 192
▲
15
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
698
Best: 191
▼
-4
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
56
Punti
8
Tornei
699
Best: 699
▼
-3
Lea Nilsson
SWE, 0
56
Punti
6
Tornei
700
Best: 700
▼
-3
Daria Egorova
RUS, 0
56
Punti
6
Tornei
701
Best: 269
▲
39
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
56
Punti
13
Tornei
702
Best: 652
▼
-2
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
56
Punti
14
Tornei
703
Best: 703
▼
-30
Milana Zhabrailova
RUS, 0
56
Punti
20
Tornei
704
Best: 147
▼
-3
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
55
Punti
7
Tornei
705
Best: 83
▼
-3
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
55
Punti
2
Tornei
706
Best: 703
▼
-3
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
55
Punti
21
Tornei
707
Best: 707
▲
35
Julia Stusek
GER, 0
55
Punti
11
Tornei
708
Best: 445
▼
-13
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
55
Punti
15
Tornei
709
Best: 709
▼
-5
Gaia Maduzzi
ITA, 0
55
Punti
10
Tornei
710
Best: 612
▼
-11
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
55
Punti
11
Tornei
711
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
54
Punti
10
Tornei
712
Best: 278
▼
-6
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
54
Punti
15
Tornei
713
Best: 377
▼
-6
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
54
Punti
15
Tornei
714
Best: 714
▼
-6
Briana Szabo
ROU, 0
54
Punti
18
Tornei
715
Best: 668
▲
1
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
54
Punti
17
Tornei
716
Best: 10
▼
-84
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
53
Punti
5
Tornei
717
Best: 717
▼
-19
Kristina Liutova
RUS, 0
53
Punti
6
Tornei
718
Best: 26
▼
-1
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
52
Punti
6
Tornei
719
Best: 188
▼
-1
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
52
Punti
7
Tornei
720
Best: 720
▲
1
Brooke Black
GBR, 0
52
Punti
10
Tornei
721
Best: 721
▲
2
Ava Markham
USA, 0
52
Punti
6
Tornei
722
Best: 722
▲
2
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
723
Best: 658
▼
-18
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
52
Punti
13
Tornei
724
Best: 724
▲
2
Iva Ivanova
BUL, 0
52
Punti
13
Tornei
725
Best: 725
▲
2
Junhan Zhang
CHN, 0
52
Punti
13
Tornei
726
Best: 726
▲
3
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
727
Best: 720
▲
3
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
20
Tornei
728
Best: 222
▼
-9
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
51
Punti
6
Tornei
729
Best: 729
▼
-76
Gina Feistel
POL, 0
51
Punti
9
Tornei
730
Best: 730
▲
5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
51
Punti
12
Tornei
731
Best: 731
▼
-9
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
51
Punti
13
Tornei
732
Best: 732
--
0
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
733
Best: 685
▼
-5
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
51
Punti
15
Tornei
734
Best: 734
▼
-1
Ziva Falkner
SLO, 0
51
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
▲
42
Ana Grubor
CAN, 0
51
Punti
16
Tornei
736
Best: 736
▼
-2
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
737
Best: 46
▼
-63
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
50
Punti
7
Tornei
738
Best: 738
▲
20
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
50
Punti
6
Tornei
739
Best: 739
▼
-3
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
740
Best: 740
▼
-3
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
741
Best: 741
▼
-3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
50
Punti
9
Tornei
742
Best: 12
▼
-1
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
743
Best: 743
▲
21
Reina Goto
JPN, 0
49
Punti
8
Tornei
744
Best: 525
▼
-35
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
49
Punti
12
Tornei
745
Best: 745
--
0
Victoria Milovanova
RUS, 0
49
Punti
12
Tornei
746
Best: 746
--
0
Mia Horvit
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
747
Best: 601
--
0
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
49
Punti
14
Tornei
748
Best: 748
--
0
Elena Korokozidi
GRE, 0
49
Punti
14
Tornei
749
Best: 749
▲
1
Ruien Zhang
CHN, 0
48
Punti
11
Tornei
750
Best: 584
▲
1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
20
Tornei
751
Best: 549
▲
2
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
48
Punti
22
Tornei
752
Best: 319
▲
11
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
48
Punti
17
Tornei
753
Best: 626
▲
2
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
48
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▲
20
Jiayi Wang
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
755
Best: 739
▼
-6
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
48
Punti
14
Tornei
756
Best: 756
--
0
Daria Zelinskaya
RUS, 0
48
Punti
15
Tornei
757
Best: 337
--
0
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
9
Tornei
758
Best: 758
▼
-6
Matilde Paoletti
ITA, 0
47
Punti
5
Tornei
759
Best: 433
▲
1
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
47
Punti
16
Tornei
760
Best: 546
▲
1
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
47
Punti
19
Tornei
761
Best: 761
▲
1
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
762
Best: 762
▼
-19
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
763
Best: 763
▼
-4
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
764
Best: 764
▲
9
Anita Sahdiieva
UKR, 0
46
Punti
13
Tornei
765
Best: 765
--
0
Yujia Huang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
766
Best: 123
▲
1
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
767
Best: 767
▲
1
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
768
Best: 619
▲
1
Demi Tran
NED, 26-11-2000
45
Punti
16
Tornei
769
Best: 769
▲
13
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
45
Punti
11
Tornei
770
Best: 770
▲
31
Yuhan Wang
CHN, 0
45
Punti
12
Tornei
771
Best: 317
▼
-1
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
45
Punti
19
Tornei
772
Best: 772
▼
-1
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
773
Best: 411
▲
2
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
44
Punti
11
Tornei
774
Best: 774
▲
24
Laquisa Khan
AUS, 0
44
Punti
9
Tornei
775
Best: 523
▼
-36
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
44
Punti
10
Tornei
776
Best: 359
▲
32
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
777
Best: 777
▲
1
Maria Kalyakina
RUS, 0
44
Punti
19
Tornei
778
Best: 778
▲
1
Madelief Hageman
NED, 0
44
Punti
19
Tornei
779
Best: 199
▲
2
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
43
Punti
7
Tornei
780
Best: 780
▲
3
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
781
Best: 781
▲
4
Yiming Dang
CHN, 0
43
Punti
9
Tornei
782
Best: 728
▲
4
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
783
Best: 783
▲
4
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
784
Best: 784
▲
4
Dune Vaissaud
FRA, 0
43
Punti
11
Tornei
785
Best: 685
▲
32
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
43
Punti
13
Tornei
786
Best: 786
▲
3
Lan Mi
CHN, 0
43
Punti
14
Tornei
787
Best: 787
▲
3
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
43
Punti
14
Tornei
788
Best: 36
▲
3
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
42
Punti
2
Tornei
789
Best: 789
▼
-69
Dimitra Pavlou
GRE, 0
42
Punti
6
Tornei
790
Best: 790
▼
-36
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
9
Tornei
791
Best: 791
▼
-15
Victoria Gomez
ESP, 0
42
Punti
7
Tornei
792
Best: 410
--
0
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
42
Punti
11
Tornei
793
Best: 468
▲
2
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
42
Punti
15
Tornei
794
Best: 708
▼
-14
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
19
Tornei
795
Best: 330
▲
1
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
41
Punti
11
Tornei
796
Best: 26
▲
1
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
41
Punti
8
Tornei
797
Best: 797
▼
-4
Yasmin Ezzat
EGY, 0
41
Punti
12
Tornei
798
Best: 628
▲
1
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
41
Punti
13
Tornei
799
Best: 356
▼
-5
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
41
Punti
14
Tornei
800
Best: 800
▲
15
Vlada Mincheva
RUS, 0
40
Punti
10
Tornei
801
Best: 196
▼
-1
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
15
Tornei
802
Best: 802
▲
1
Akanksha Nitture
IND, 0
39
Punti
14
Tornei
803
Best: 186
▲
1
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
39
Punti
8
Tornei
804
Best: 804
▼
-32
Onyu Choi
KOR, 0
39
Punti
10
Tornei
805
Best: 805
▲
17
Luciana Moyano
ARG, 0
39
Punti
12
Tornei
806
Best: 806
--
0
Suana Tucakovic
BIH, 0
39
Punti
12
Tornei
807
Best: 807
--
0
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
39
Punti
13
Tornei
808
Best: 752
▲
1
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
809
Best: 809
▲
1
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
38
Punti
5
Tornei
810
Best: 802
▲
1
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
38
Punti
14
Tornei
811
Best: 811
▲
1
Viola Turini
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
812
Best: 190
▲
1
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
38
Punti
11
Tornei
813
Best: 375
▲
1
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
38
Punti
11
Tornei
814
Best: 814
▼
-48
Daria Yesypchuk
UKR, 0
38
Punti
15
Tornei
815
Best: 815
▲
27
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
816
Best: 175
▲
20
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
37
Punti
12
Tornei
817
Best: 817
▼
-1
Sarah Rokusek
AUS, 0
37
Punti
11
Tornei
818
Best: 607
▼
-108
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
37
Punti
14
Tornei
819
Best: 819
▲
12
Anastasiia Firman
UKR, 0
37
Punti
15
Tornei
820
Best: 5
▼
-2
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
821
Best: 548
▼
-2
Ines Murta
POR, 31-05-1997
36
Punti
15
Tornei
822
Best: 822
▲
86
Bella Payne
USA, 0
36
Punti
5
Tornei
823
Best: 823
▼
-18
Yujin Kim
KOR, 0
36
Punti
9
Tornei
824
Best: 548
▼
-4
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
36
Punti
9
Tornei
825
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
11
Tornei
826
Best: 531
▼
-2
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
827
Best: 537
▲
21
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
36
Punti
14
Tornei
828
Best: 781
▲
21
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
36
Punti
16
Tornei
829
Best: 317
▼
-4
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
830
Best: 830
▼
-4
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
35
Punti
5
Tornei
831
Best: 151
▼
-3
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
832
Best: 387
▼
-3
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
35
Punti
9
Tornei
833
Best: 833
▲
14
Belle Thompson
AUS, 0
35
Punti
9
Tornei
834
Best: 834
▼
-13
Mara Gae
ROU, 0
35
Punti
10
Tornei
835
Best: 690
▼
-5
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
35
Punti
10
Tornei
836
Best: 836
▼
-4
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
837
Best: 674
▲
4
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
16
Tornei
838
Best: 838
▼
-5
Noemi Maines
ITA, 0
35
Punti
17
Tornei
839
Best: 159
▲
17
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
34
Punti
12
Tornei
840
Best: 840
▼
-5
Sonja Zhenikhova
GER, 0
34
Punti
8
Tornei
841
Best: 841
▼
-4
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
842
Best: 842
▼
-4
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
843
Best: 843
▼
-4
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
34
Punti
9
Tornei
844
Best: 430
▼
-4
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
845
Best: 845
▼
-11
Lilian Poling
USA, 0
34
Punti
17
Tornei
846
Best: 212
▼
-3
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
847
Best: 847
▲
27
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
33
Punti
18
Tornei
848
Best: 297
▼
-46
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
33
Punti
8
Tornei
849
Best: 849
▲
172
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
850
Best: 850
▼
-6
Amy Sucha
CZE, 0
33
Punti
5
Tornei
851
Best: 851
▼
-6
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
852
Best: 852
▼
-6
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
853
Best: 658
▼
-3
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
33
Punti
16
Tornei
854
Best: 854
▲
52
Defne Cirpanli
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
855
Best: 855
▼
-3
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
856
Best: 856
▼
-29
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
857
Best: 857
▼
-4
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
858
Best: 188
▼
-114
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
859
Best: 859
▼
-1
Shannon Lam
USA, 0
32
Punti
7
Tornei
860
Best: 860
▼
-6
Klara Veldman
NED, 0
32
Punti
11
Tornei
861
Best: 861
▲
3
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
862
Best: 862
▲
20
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
32
Punti
12
Tornei
863
Best: 863
▼
-8
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
32
Punti
14
Tornei
864
Best: 864
▼
-7
Petra Konjikusic
SRB, 0
31
Punti
6
Tornei
865
Best: 184
▼
-6
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
31
Punti
6
Tornei
866
Best: 866
▼
-5
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
31
Punti
8
Tornei
867
Best: 867
▼
-5
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
868
Best: 868
▼
-5
Ella Haavisto
FIN, 0
31
Punti
10
Tornei
869
Best: 286
▼
-18
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
30
Punti
13
Tornei
870
Best: 870
▼
-5
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▲
21
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
872
Best: 872
▼
-6
Laima Vladson
LTU, 0
30
Punti
5
Tornei
873
Best: 179
▼
-6
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
30
Punti
5
Tornei
874
Best: 874
▼
-6
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
30
Punti
6
Tornei
875
Best: 875
▲
20
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
876
Best: 876
▲
24
Kate Mansfield
USA, 0
30
Punti
8
Tornei
877
Best: 877
▼
-8
Coco Bosman
NED, 0
30
Punti
8
Tornei
878
Best: 714
▼
-8
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
30
Punti
10
Tornei
879
Best: 879
▼
-8
Salma Drugdova
SVK, 0
30
Punti
11
Tornei
880
Best: 880
▲
10
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
30
Punti
16
Tornei
881
Best: 81
▼
-9
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
882
Best: 34
▼
-9
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
29
Punti
8
Tornei
883
Best: 699
▲
136
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
884
Best: 884
▼
-9
Sylvie Zund
LIE, 0
29
Punti
10
Tornei
885
Best: 738
▲
8
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
29
Punti
11
Tornei
886
Best: 886
--
0
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
29
Punti
14
Tornei
887
Best: 887
▼
-11
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
888
Best: 888
▼
-11
Ava Hrastar
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
889
Best: 889
▼
-11
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
890
Best: 879
▼
-11
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
29
Punti
10
Tornei
891
Best: 662
▼
-11
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
29
Punti
10
Tornei
892
Best: 838
▼
-11
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
893
Best: 893
▲
10
Carolin Raschdorf
GER, 0
29
Punti
11
Tornei
894
Best: 894
▼
-11
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
13
Tornei
895
Best: 895
▼
-10
Irem Kurt
TUR, 0
28
Punti
10
Tornei
896
Best: 896
▼
-9
Tiana Tian Deng
SWE, 0
28
Punti
11
Tornei
897
Best: 897
▼
-9
Lavinia Luciano
ITA, 0
28
Punti
13
Tornei
898
Best: 898
▼
-9
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
899
Best: 899
▲
24
Chelsea Fontenel
SUI, 0
28
Punti
14
Tornei
900
Best: 900
▲
5
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
27
Punti
6
Tornei
901
Best: 901
▼
-10
Celine Simunyu
IRL, 0
27
Punti
6
Tornei
902
Best: 902
▼
-8
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
903
Best: 145
▼
-43
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
27
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▼
-8
Lucie Urbanova
CZE, 0
27
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▼
-8
Nadia Lagaev
CAN, 0
27
Punti
7
Tornei
906
Best: 906
▼
-8
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
27
Punti
7
Tornei
907
Best: 856
▼
-8
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
908
Best: 908
▼
-7
Jamilah Snells
USA, 0
27
Punti
7
Tornei
909
Best: 720
▼
-7
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
27
Punti
8
Tornei
910
Best: 346
▲
1
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
27
Punti
11
Tornei
911
Best: 451
▼
-7
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
27
Punti
12
Tornei
912
Best: 912
▼
-5
Elyse Tse
NZL, 0
26
Punti
10
Tornei
913
Best: 913
▲
268
Luna Vujovic
SRB, 0
26
Punti
5
Tornei
914
Best: 278
▼
-5
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
26
Punti
7
Tornei
915
Best: 915
▼
-5
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
916
Best: 424
▼
-4
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
26
Punti
10
Tornei
917
Best: 917
▼
-4
Shiho Tsujioka
JPN, 0
26
Punti
10
Tornei
918
Best: 918
▲
21
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
919
Best: 919
▲
61
Neus Torner Sensano
ESP, 0
25
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▲
4
Candela Vazquez
ARG, 0
25
Punti
7
Tornei
921
Best: 480
▼
-5
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
922
Best: 589
▼
-5
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
923
Best: 923
▼
-5
Dunja Maric
SRB, 0
25
Punti
5
Tornei
924
Best: 924
▼
-5
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
925
Best: 318
▼
-5
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
926
Best: 926
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
25
Punti
6
Tornei
927
Best: 927
▼
-5
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
8
Tornei
928
Best: 24
▼
-13
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
24
Punti
8
Tornei
929
Best: 929
▲
13
Petra Sedlackova
CZE, 0
24
Punti
4
Tornei
930
Best: 739
▼
-5
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▼
-5
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
932
Best: 382
▼
-5
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
24
Punti
5
Tornei
933
Best: 933
▼
-5
Antonia Stoyanov
NED, 0
24
Punti
5
Tornei
934
Best: 207
▼
-5
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▼
-5
Indianna Spink
GBR, 0
24
Punti
6
Tornei
936
Best: 936
▼
-5
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
24
Punti
8
Tornei
937
Best: 937
▼
-5
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
938
Best: 938
▼
-5
Fang An Lin
TPE, 0
24
Punti
9
Tornei
939
Best: 939
▲
28
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
940
Best: 940
▲
28
Arina Varaksina
RUS, 0
24
Punti
10
Tornei
941
Best: 941
▼
-6
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
24
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▼
-6
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
11
Tornei
943
Best: 943
▼
-6
Paula Cembranos
SUI, 0
24
Punti
12
Tornei
944
Best: 20
▼
-4
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
▼
-4
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
946
Best: 576
▼
-3
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
947
Best: 947
▼
-3
Jahnie Van Zyl
RSA, 0
23
Punti
4
Tornei
948
Best: 948
▲
42
Maria Garcia Cid
ESP, 0
23
Punti
6
Tornei
949
Best: 949
▼
-4
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
950
Best: 950
▼
-4
Johanna Silva
GER, 0
23
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▼
-4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
952
Best: 952
▼
-18
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
953
Best: 953
▼
-5
Elizabeth Ionescu
USA, 0
23
Punti
9
Tornei
954
Best: 693
▼
-40
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
23
Punti
9
Tornei
955
Best: 561
▼
-5
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
956
Best: 330
▼
-5
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
23
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
▼
-19
Simona Ogescu
ROU, 0
23
Punti
12
Tornei
958
Best: 958
▼
-5
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
959
Best: 814
▼
-5
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
22
Punti
8
Tornei
960
Best: 960
▼
-5
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
961
Best: 961
▼
-5
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
962
Best: 422
▼
-5
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
22
Punti
3
Tornei
963
Best: 963
▼
-5
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
▼
-2
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
965
Best: 965
▲
198
Oceane Babel
FRA, 0
22
Punti
7
Tornei