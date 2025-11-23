Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 23 Novembre 2025

23/11/2025 08:50 Nessun commento
Enola Chiesa nella foto
Enola Chiesa nella foto

TUR M25 Antalya 30000 – Final
[3] Felix Gill GBR vs Samuele Pieri ITA ore 12:00

ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Samuele Pieri
15
2
0
Felix Gill
15
6
1
Mostra dettagli



BOL M25 Cochabamba 30000 – Final
Matteo Covato ITA vs [5] Samuel Heredia COL ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



USA W35 Boca Raton 30000 – Final
[5] Akasha Urhobo USA vs [3] Francesca Pace ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



POR W15 Lousada 15000 – Final
[8] Enola Chiesa ITA vs Linea Bajraliu SWE ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,