Bergamo 100 | Hard | e145250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 23 Novembre 2025
23/11/2025 08:50 Nessun commento
M25 Antalya 30000 – Final
[3] Felix Gill vs Samuele Pieri ore 12:00
ITF M25 Antalya - 2025-11-16T00:00:00Z
Samuele Pieri
15
2
0
Felix Gill•
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Felix Gill
15-0
15-15
0-1
Samuele Pieri
30-40
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Felix Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
40-30
30-30
2-5 → 2-6
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Felix Gill
15-40
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Samuele Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Felix Gill
15-0
15-15
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-2 → 1-3
Samuele Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Felix Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-30
A-40
0-1 → 0-2
Samuele Pieri
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 0-1
M25 Cochabamba 30000 – Final
Matteo Covato vs [5] Samuel Heredia ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Boca Raton 30000 – Final
[5] Akasha Urhobo vs [3] Francesca Pace ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Lousada 15000 – Final
[8] Enola Chiesa vs Linea Bajraliu ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit