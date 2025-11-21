Carlos Alcaraz fissa l’obiettivo: “Voglio vincere l’Australian Open 2026 e completare il Grande Slam”

Il conto alla rovescia per l’Australian Open 2026 è ufficialmente iniziato e Carlos Alcaraz non nasconde le proprie ambizioni. Il campione spagnolo, che a soli 23 anni può già vantare tre titoli dello Slam, è consapevole di avere davanti una occasione storica: diventare il più giovane tennista di sempre a conquistare i quattro Major in carriera in anni differenti.

In una conversazione telematica concessa questa settimana, il murciano ha ribadito senza esitazioni il suo grande obiettivo per la nuova stagione.

«È un obiettivo davvero importante per me vincere a Melbourne, perché voglio completare anche il Calendar Grand Slam», ha dichiarato. Una frase che non lascia spazio a dubbi: Alcaraz poi punta a fare ciò che solo Rod Laver è riuscito a realizzare nell’era Open. E non è un caso che tutto parta proprio dall’Australian Open e da li che tutto puà già finire.

Il primo Slam dell’anno, però, rappresenta allo stesso tempo la sfida più difficile:

«Non è facile perché si gioca a inizio stagione e ci arrivi senza ritmo di competizione», ha ammesso lo spagnolo. Il periodo di pausa invernale, la necessità di costruire la forma fisica e il rapido adattamento al ritmo delle partite ufficiali rendono Melbourne un banco di prova particolarmente complesso.

Nonostante ciò, Alcaraz si presenta ai blocchi di partenza con la determinazione dei grandi fuoriclasse. Dopo un 2025 ricco di successi, vuole continuare a scrivere la storia del tennis moderno, entrando in una dimensione riservata a pochissimi.





Francesco Paolo Villarico