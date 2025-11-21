Carlos Alcaraz fissa l’obiettivo: “Voglio vincere l’Australian Open 2026 e completare il Grande Slam”
Il conto alla rovescia per l’Australian Open 2026 è ufficialmente iniziato e Carlos Alcaraz non nasconde le proprie ambizioni. Il campione spagnolo, che a soli 23 anni può già vantare tre titoli dello Slam, è consapevole di avere davanti una occasione storica: diventare il più giovane tennista di sempre a conquistare i quattro Major in carriera in anni differenti.
In una conversazione telematica concessa questa settimana, il murciano ha ribadito senza esitazioni il suo grande obiettivo per la nuova stagione.
«È un obiettivo davvero importante per me vincere a Melbourne, perché voglio completare anche il Calendar Grand Slam», ha dichiarato. Una frase che non lascia spazio a dubbi: Alcaraz poi punta a fare ciò che solo Rod Laver è riuscito a realizzare nell’era Open. E non è un caso che tutto parta proprio dall’Australian Open e da li che tutto puà già finire.
Il primo Slam dell’anno, però, rappresenta allo stesso tempo la sfida più difficile:
«Non è facile perché si gioca a inizio stagione e ci arrivi senza ritmo di competizione», ha ammesso lo spagnolo. Il periodo di pausa invernale, la necessità di costruire la forma fisica e il rapido adattamento al ritmo delle partite ufficiali rendono Melbourne un banco di prova particolarmente complesso.
Nonostante ciò, Alcaraz si presenta ai blocchi di partenza con la determinazione dei grandi fuoriclasse. Dopo un 2025 ricco di successi, vuole continuare a scrivere la storia del tennis moderno, entrando in una dimensione riservata a pochissimi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz
Carlos, ti sei dimenticato il tatuaggio col canguro
D’altro canto l’anno scorso di questi tempi fece più o meno lo stesso proclama sugli AO, ma non gli andó come sperava
@ JannikUberAlles (#4527905)
Ma infatti! solo i ciechi o gli accecati non se ne sono accorti.
A differenza di molti, non credo che il livello dei tennisti che sono dietro i due fenomeni sia troppo basso, credo invece che il livello dei due fenomeni sia talmente alto da far sembrare quello degli altri troppo basso. Le finali del Rolando, di Wimbledon, degli USO e quella delle Finals hanno mostrato un tennis stellare da parte di wuei due, inavvicinabile per gli altri, che fenomeni non sono e non possono diventarlo. Occorre attendere che qualche 18nne maturi per capire se potrà fare da terzo incomodo, al momento non c’è nessuno.
Concordo in pieno su tutto
Quello a cui punta Alcaraz ha un nome ben preciso:
Career Grand Slam.
Pure di facile traduzione: Vittoria di tutte e 4 le prove del Grande Slam durante tutto l’arco della CARRIERA.
Los Angeles, Venerdì 28 Luglio 2028, segnatevi la data.
Jannik avrà completato il Career Golden Slam e poi aspetterà Settembre per US OPEN (Calendar Golden Slam), poi Novembre per le Finals, per essere il primo essere umano a completare il Calendar Super Slam nello stesso anno (Super Slam = Grande Slam + Oro Olimpico + Finals). A quel punto, già che c’è, andrà a giocare anche in Davis così da vincere anche quella nello stesso anno e dovranno inventarsi un nuovo nome solo per lui, credo lo chiameranno il Sinner Slam. (Sinner Slam = Grande Slam + Oro Olimpico + Finals + Coppa Davis) 😀
Agli US Open non si era ancora ripreso dal virus di Cincinnati, tanto da faticare anche con Shapovalov e FAA, mentre quest’ultimo era stato letteralmente “suonato” proprio a Cincinnati, prima del malore.
Almeno se si vuole essere intellettualmente “onesti”…
Ma allora neanche Alcaraz avrebbe la possibilità, se intesa come scrive lei, nell’arco di 365 giorni, di fare il Calendar Grande Slam visto che quest’anno ha vinto Rg e Us open.. anche vincendo gli AO a gennaio non rientrerebbe avendo vinto a Wimbledon nel 2024.. io per Calendar Grande Slam avevo inteso, come si evince dal pezzo di Villarico, la vittoria di tutti e 4 gli Slam, sbaglieró io
Il caro e simpatico Alcaraz dovrebbe concentrarsi sulla quantità di titoli da mettere in bacheca, ricordandosi che con solo 24 ha appena raggiunto la metà di quelli conquistati dallo Zar Nicola (dagli Internazionali di Sicilia al Festival di Sanremo, passando per la Coppa del Nonno).
I migliori restano:
– Connors con 109
– Federer 103
– Djokovic 101
– Lendl 94
– Nadal 92
– McEnroe 77 (pure 79 in doppio)
– Laver 75
– eccetera…
Quindi non resta che pedalare!
Primo dovrebbe chiedere aiuto alla Wada, perché quest’anno non sarebbe arrivato al numero 1.
Poi dovrebbe fare meno lo sbruffone e essere un po’ più autonomo, non come ora che durante gli incontri gli dicono anche se deve andare al bagno.
si diceva così anche a Flushing Meadows… la realtà che a molti sfugge è che non è come la sfida fra Nadal e Federer, dove le gerarchie erano predeterminate dalla superficie… qui parliamo davvero di due campioni che si equivalgono su tutte le superfici
Io non credo ci riuscirà ma se ce la facesse per me si collocherebbe (per grandezza, che come scrivo altrove ritengo un combinato di forza e bravura) anche sopra Laver, che vinse i 4 tornei maggiori su due sole diverse superfici.
Le prossime 20-25 finali slam le giocheranno Sinner e Alcaraz.. sicuramente Alcaraz vincerà prima o poi a Melbourne, sicuramente Sinner vincerà prima o poi a Parigi.. il problema di fondo è che dietro loro il livello è davvero basso, come non è mai successo da quando seguo il tennis
Vuole battere NADAL che detiene il record del più giovane giocatore ad avere vinto i 4 differenti Slam su più di 1 anno.
ALCARAZ ha finito la stagione 2025 con 2 obiettivi mancati:
Vincere ATP FINALS-COPPA DAVIS.
Di più ha perso l’ultima partita dell’anno,SINNER ha vinto la finale dei Maestri.
Qui la confusione aumenta ancora…
Quando mai Agassi, Federer, NadalParera avrebbero vinti i 4 Tornei Maggiori nell’arco di 365 (366 quando bisesti) giorni?!?
Il calendario è quello: si prende un giorno, se ne contano 364/365 a seguire, si cambia calendario.
Per convenzione occidentale (normalmente accettata anche nella cultura Serba) il giorno da cui si comincia a contare è il primo gennaio.
Quindi anche l’unico essere umano ad aver vinto con incontri al meglio delle 5 partite su tre/quattro superfici diverse, i 4 Tornei Maggiori nel tempo di una calendario, interpretando questa parola come la maggioranza dell’Umanità fa, non ha realizzata l’Impresa Suprema.
Ma è indubbiamente l’unico a poter sostenere di averla sostituita con una succedanea, grazie ad un calendario che si faccia cominciare nella seconda metà di giugno.
Cercando in rete ho trovati solo alcuni capodanno di Popoli indigeni sudamericani, coincidenti con il loro solstizio invernale (per noi quello estivo, che probabilmente in alcune tradizioni pagane nord europee è ugualmente considerato), che consentirebbero a
Giocovic di sovrapporvi il periodo tra la sua vittoria a Uuimbledon 2015 (12 luglio 2015) e la vittoria al Roland Garros 2016 (5 giugno 2016).
Quindi sì: probabilmente per alcune persone di discendenza Inca appassionate di questo gioco Giocovic realizzò l’Impresa Suprema.
Secondo me finirà me quest”anno 2 vs 2 am.
A Melbourne Alcaraz non è mai andato oltre i quarti, fermato da Zverev nel 2024 e da Djokovic nel 2025. Vediamo come andrà nel 2026.
Insisto, dalla frase successiva alle parole di Alcaraz sembra che sia stato solo Laver a riuscirci “ un obiettivo che nell’era Open è riuscito solo a Laver” c’è scritto, forse capisco male io..
Un SINNER ben RIPOSATO e ben preparato, con un servizio migliorato, e senza la SPADA di DAMOCLE della WADA (via i ciapp!) che gli dondola sul collo…
…credo che il nostro AZZURRO sarà davvero DEVASTANTE, roba da fare scappare (terrorizzati per le fucilate) anche i canguri!
Forza J A N N I K !!!!
Si anche, non ho fatto l’elenco di tutti infatti
@ Alex77 (#4527844)
Il più giovane tennista. Le affermazioni sono una differente dall’altra come scritto nell’articolo. Un saluto F. P. V.
Djokovic e Nadal no?
Solo Sinner sarà il successore di Laver.
Per me nel 2026 Carlos avrà una montagna da scalare per ripetere la stagione del 2025 stavolta con il presente Jannik ed altri che sono più maturi.
Accetto volentieri il baratto, l aus open in cambio degli altri 3 in val pusteria
Ancora questa (voluta? Temo di sì) approssimazione terminologica…
Il Grande Botto, l’Impresa Suprema come la chiamo io, richiede necessariamente di vincere tutti i 4 Tornei Maggiori nello stesso anno solare.
Con l’attuale diversificazione di superfici è impresa riuscita a nessun tra chi disputa gli incontri al meglio delle 5 partite.
Se vincesse in Australia AlcarazGarfia avrebbe posto la base necessaria ma, pur avendo ben cominciato, sarebbe molto lontano dalla metà dell’opera.
Ma data l’estrema difficoltà di realizzare l’Impresa Suprema chi compete per realizzarla tende a sminuirla spalmandola anche sull’arco di un’intera carriera.
E chi scrive sull’argomento, anche nei momenti faccia a faccia coi protagonisti del circuito, asseconda questa voluta approssimazione per poter indurre più sensazione in chi legge.
No: troppo facile.
Se speri im Fonseca muori disperato…
Non vorrei contraddire Villarico, ma forse si confonde con il Grande Slam, realizzato sì solo da Laver.. il Calendar Grande Slam l’hanno realizzato anche altri tennisti, vedi Agassi e Federer
O ambizioni.
Sue, come di qualsiasi campione che si rispetti.
Calma bimbo, calma…
le potenzialità per farlo ci sono tutte. bisogna vedere cosa ne penseranno gli avversari, in questo caso sinner. gli altri sono ancora troppo indietro per impensierirlo. certo, un terzo incomodo come fonseca sarebbe veramente benvenuto l’anno prossimo. speriamo!
I sogni son desideri
Il 2026 è riservato per Jannik Sinner,il 2027 può essere tuo.
Aspetta e spera
quando alcaraz si pone un obiettivo ben preciso in testa, diventa ancora più pericoloso. Sarà un rivale durissimo a melbourne, vedremo chi avrà lavorato meglio in off season