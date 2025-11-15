Circuito Challenger ATP, Copertina

Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

15/11/2025 11:58 8 commenti
Kei Nishikori nella foto
Challenger 75 🇯🇵 Yokohama (JPN) – Tabellone Principale – hard
(1) Kei Nishikori JPN vs Qualifier
(WC) Lennon Roark Jones JPN vs Sanhui Shin KOR
Maximus Jones THA vs Qualifier
Hyeon Chung KOR vs (8) Kaichi Uchida JPN

(4) Oliver Crawford GBR vs Qualifier
Qualifier vs Yuki Mochizuki JPN
Max Basing GBR vs Hikaru Shiraishi JPN
Neil Oberleitner AUT vs (5) Yu Hsiou Hsu TPE

(6) Yuta Shimizu JPN vs Yusuke Takahashi JPN
Kokoro Isomura JPN vs Qualifier
Akira Santillan JPN vs (WC) Masamichi Imamura JPN
(JR) Kaylan Bigun USA vs (3) Elias Ymer SWE

(7) Yasutaka Uchiyama JPN vs Tsung-Hao Huang TPE
Woobin Shin KOR vs Qualifier
Maxim Zhukov RUS vs (WC) Ryo Tabata JPN
Kasidit Samrej THA vs (2) Rei Sakamoto JPN

Challenger 75 🇯🇵 Yokohama (JPN) – Tabellone Qualificazione – hard
Igor Marcondes 🇧🇷 [1] vs Kanju Furusho 🇯🇵 [WC]
Nathan Trouve 🇫🇷 vs JiSung Nam 🇰🇷 [9]

Ryuki Matsuda 🇯🇵 [2] vs Braden Shick 🇺🇸 [ALT]
Shogo Sanada 🇯🇵 [WC] vs Taisei Ichikawa 🇯🇵 [11]

Koki Matsuda 🇯🇵 [3] vs Ren Nakamura 🇯🇵
Gai Ando 🇯🇵 [WC] vs Yusuke Kusuhara 🇯🇵 [10]

Michael Vrbensky 🇨🇿 [4] vs Ramkumar Ramanathan 🇮🇳 [ALT]
Thijmen Loof 🇳🇱 vs Shunsuke Nakagawa 🇯🇵 [12]

Yuta Kikuchi 🇯🇵 [5] vs Kaito Uesugi 🇯🇵
Ryotaro Taguchi 🇯🇵 vs Sora Fukuda 🇯🇵 [8]

Naoki Nakagawa 🇯🇵 [6] vs Yuma Tobe 🇯🇵 [WC]
Jumpei Yamasaki 🇯🇵 vs Uisang Park 🇰🇷 [7]

8 commenti

Dany 15-11-2025 16:49

NISHIKORI

YMER

HSU
UCHIYAMA

CHUNG
CRAWFORD
SHIMIZU
SAKAMOTO

MAURO (Guest) 15-11-2025 14:35

Ma Yuki e’ il fratello di Shintaro?

Donato 15-11-2025 14:04

Nishikori

Ymer

Hsu
Uchiyama

Uchida
Crawford
Shimizu
Sakamoto

l Occhio di Sauron 15-11-2025 14:04

NISHIKORI

YMER

HSU
SAKAMOTO

CHUNG
MOCHIZUKI
SHIMIZU
UCHIYAMA

brizz 15-11-2025 13:53

hsu

sakamoto

nishikori
ymer

uchida
crawford
shimizu
uchiyama

brunodalla 15-11-2025 13:37

SAKAMOTO

NISHIKORI

HSU
SHIMIZU

CHUNG
CRAWFORD
SANTILLAN
UCHIYAMA

patrick 15-11-2025 13:26

NISHIKORI

SAKAMOTO

HSU
SHIMIZU

CHUNG
CRAFWORD
YMER
UCHIYAMA

miky85 15-11-2025 12:26

Nishikori

Ymer

Hsu
Sakamoto

Chung
Crawford
Shimizu
Uchiyama

