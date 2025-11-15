Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 🇯🇵 Yokohama (JPN) – Tabellone Principale – hard
(1) Kei Nishikori vs Qualifier
(WC) Lennon Roark Jones vs Sanhui Shin
Maximus Jones vs Qualifier
Hyeon Chung vs (8) Kaichi Uchida
(4) Oliver Crawford vs Qualifier
Qualifier vs Yuki Mochizuki
Max Basing vs Hikaru Shiraishi
Neil Oberleitner vs (5) Yu Hsiou Hsu
(6) Yuta Shimizu vs Yusuke Takahashi
Kokoro Isomura vs Qualifier
Akira Santillan vs (WC) Masamichi Imamura
(JR) Kaylan Bigun vs (3) Elias Ymer
(7) Yasutaka Uchiyama vs Tsung-Hao Huang
Woobin Shin vs Qualifier
Maxim Zhukov vs (WC) Ryo Tabata
Kasidit Samrej vs (2) Rei Sakamoto
Challenger 75 🇯🇵 Yokohama (JPN) – Tabellone Qualificazione – hard
Igor Marcondes 🇧🇷 [1] vs Kanju Furusho 🇯🇵 [WC]
Nathan Trouve 🇫🇷 vs JiSung Nam 🇰🇷 [9]
Ryuki Matsuda 🇯🇵 [2] vs Braden Shick 🇺🇸 [ALT]
Shogo Sanada 🇯🇵 [WC] vs Taisei Ichikawa 🇯🇵 [11]
Koki Matsuda 🇯🇵 [3] vs Ren Nakamura 🇯🇵
Gai Ando 🇯🇵 [WC] vs Yusuke Kusuhara 🇯🇵 [10]
Michael Vrbensky 🇨🇿 [4] vs Ramkumar Ramanathan 🇮🇳 [ALT]
Thijmen Loof 🇳🇱 vs Shunsuke Nakagawa 🇯🇵 [12]
Yuta Kikuchi 🇯🇵 [5] vs Kaito Uesugi 🇯🇵
Ryotaro Taguchi 🇯🇵 vs Sora Fukuda 🇯🇵 [8]
Naoki Nakagawa 🇯🇵 [6] vs Yuma Tobe 🇯🇵 [WC]
Jumpei Yamasaki 🇯🇵 vs Uisang Park 🇰🇷 [7]
Ma Yuki e' il fratello di Shintaro?
