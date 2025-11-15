Challenger 75 Sydney: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Sydney – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth vs Moerani Bouzige
Filip Peliwo vs Matthew Dellavedova
(SE) Tung-Lin Wu vs (JR) Mees Rottgering
Christian Langmo vs (6) Dane Sweeny
(4) Jason Kubler vs Li Tu
(WC) Hayden Jones vs Marek Gengel
Philip Sekulic vs Qualifier
(Alt) Takuya Kumasaka vs (7) Alex Bolt
(8) Rio Noguchi vs (WC) Tai Sach
Blake Ellis vs Qualifier
(WC) Cruz Hewitt vs Omar Jasika
Qualifier vs (3) Bernard Tomic
(5) James McCabe vs Hiroki Moriya
Karan Singh vs Aryan Shah
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata
Challenger 75 Sydney – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Marc Polmans vs Matt Hulme
(PR) Brandon Walkin vs (7) Leo Vithoontien
(2) Jake Delaney vs Finn Bass
Jesse Delaney vs (10) Joshua Charlton
(3) Blaise Bicknell vs (WC) Noah Brownrigg
(WC) Ashton Mcleod vs (11) Shinji Hazawa
(4) Hayato Matsuoka vs (WC) Daniel Jovanovski
Daisuke Sumizawa vs (12) Taiyo Yamanaka
(5) Pavle Marinkov vs (WC) Lachlan James Mcfadzean
Alexander Klintcharov vs (CO) (8) Carl Emil Overbeck
(6) Ajeet Rai vs Ethan Cook
Emile Hudd vs (9) Kosuke Ogura
