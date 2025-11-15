Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Sydney: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

15/11/2025 10:07 5 commenti
Bernard Tomic nella foto - Foto Getty Images
AUS Challenger 75 Sydney – Tabellone Principale – hard
(1) James Duckworth AUS vs Moerani Bouzige AUS
Filip Peliwo POL vs Matthew Dellavedova AUS
(SE) Tung-Lin Wu TPE vs (JR) Mees Rottgering NED
Christian Langmo USA vs (6) Dane Sweeny AUS

(4) Jason Kubler AUS vs Li Tu AUS
(WC) Hayden Jones AUS vs Marek Gengel CZE
Philip Sekulic AUS vs Qualifier
(Alt) Takuya Kumasaka JPN vs (7) Alex Bolt AUS

(8) Rio Noguchi JPN vs (WC) Tai Sach AUS
Blake Ellis AUS vs Qualifier
(WC) Cruz Hewitt AUS vs Omar Jasika AUS
Qualifier vs (3) Bernard Tomic AUS

(5) James McCabe AUS vs Hiroki Moriya JPN
Karan Singh IND vs Aryan Shah IND
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Rinky Hijikata AUS

AUS Challenger 75 Sydney – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Marc Polmans AUS vs Matt Hulme AUS
(PR) Brandon Walkin GBR vs (7) Leo Vithoontien JPN

(2) Jake Delaney AUS vs Finn Bass GBR
Jesse Delaney AUS vs (10) Joshua Charlton AUS

(3) Blaise Bicknell JAM vs (WC) Noah Brownrigg AUS
(WC) Ashton Mcleod AUS vs (11) Shinji Hazawa JPN

(4) Hayato Matsuoka JPN vs (WC) Daniel Jovanovski AUS
Daisuke Sumizawa JPN vs (12) Taiyo Yamanaka JPN

(5) Pavle Marinkov AUS vs (WC) Lachlan James Mcfadzean AUS
Alexander Klintcharov NZL vs (CO) (8) Carl Emil Overbeck DEN

(6) Ajeet Rai NZL vs Ethan Cook AUS
Emile Hudd GBR vs (9) Kosuke Ogura JPN

5 commenti

miky85 15-11-2025 12:30

Duckworth

Tomic

Bolt
Hijikata

Wu
Kubler
Q
Singh

Donato 15-11-2025 11:08

Duckworth

Hijikata

Kubler
Tomic

Sweeny
Bolt
Q
Moriya

brizz 15-11-2025 11:03

duckworth

hijikata

kubler
tomic

sweeny
sekulic
noguchi
mc cabe

patrick 15-11-2025 10:56

DUCKWORTH

TOMIC

BOLT
HIJIKATA

SWEENY
KUBLER
NOGUCHI
MORIYA

l Occhio di Sauron 15-11-2025 10:51

DUCKWORTH

HIJIKATA

KUBLER
TOMIC

LANGMO
SEKULIC
NOGUCHI
MCCABE

