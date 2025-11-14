Carlos Alcaraz riceve il premio di n.1 ATP di fine 2025
Emozionato e sorridente, Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio di n.1 ATP di fine 2025 sul campo delle ATP Finals, alla presenza del Presidente ATP Andrea Gaudenzi. Per lo spagnolo è la seconda volta dopo il 2022, anno in cui vinse il primo Slam in carriera US Open, riuscendo a terminare la stagione davanti a tutti.
Nel breve discorso sul campo, Alcaraz ha affermato: “È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team”. Quindi ha ringraziato tutte le persone che lo assistono nella lunga annata tennistica, “iniziamo a gennaio e finiamo solo adesso a novembre, giriamo tutti i continenti, è un viaggio impegnativo che non potrei affrontare senza di loro”.
Un ringraziamento anche al pubblico: “Sento l’amore e l’energia del pubblico in qualsiasi torneo mi trovi, ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro”.
Lo scorso anno fu Jannik Sinner a chiudere da n.1, mentre nel 2023 toccò a Novak Djokovic.
TAG: ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz, n.1 ATP
6 commenti
sì, ma è giusto così: è il premio per chi ha fatto più punti nell’anno solare (il problema del 2025 è che per qualcuno l’anno ha avuto 3 mesi in meno, ma questa è un’altra storia)
Murray 2016 se non ricordo male
Sarà l’ultima coppa n.1
Mi sovviene ora: ma se un tennista guadagna il numero 1 all’ultima settimana disponibile ai danni di chi magari lo é stato tutto l’anno, immagino che si assicuri il premio.
Mah…
Se fosse intellettualmente onesto avrebbe aggiunto: “come mi capitò tre anni fa, questo risultato non dipende solo dalle mie capacità, ma anche da aventi sfavorevoli capitati al mio principale avversario. Spero che l’anno prossimo la nostra competizione non venga influenzata da simili eventi”
Se avesse detto questo si sarebbe dimostrato un vero numero 1. Non dicendolo è solo un numero 2.
che ne direste di correggere il titolo?