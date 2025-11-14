È la seconda volta in carriera per lo spagnolo ATP, Copertina

Carlos Alcaraz riceve il premio di n.1 ATP di fine 2025

14/11/2025 14:28 6 commenti
Carlos Alcaraz con la coppa di n.1 ATP (foto Brigette Grassotti)
Carlos Alcaraz con la coppa di n.1 ATP (foto Brigette Grassotti)

Emozionato e sorridente, Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio di n.1 ATP di fine 2025 sul campo delle ATP Finals, alla presenza del Presidente ATP Andrea Gaudenzi. Per lo spagnolo è la seconda volta dopo il 2022, anno in cui vinse il primo Slam in carriera US Open, riuscendo a terminare la stagione davanti a tutti.

Nel breve discorso sul campo, Alcaraz ha affermato: “È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team”. Quindi ha ringraziato tutte le persone che lo assistono nella lunga annata tennistica, “iniziamo a gennaio e finiamo solo adesso a novembre, giriamo tutti i continenti, è un viaggio impegnativo che non potrei affrontare senza di loro”.

Un ringraziamento anche al pubblico: “Sento l’amore e l’energia del pubblico in qualsiasi torneo mi trovi, ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro”.

Lo scorso anno fu Jannik Sinner a chiudere da n.1, mentre nel 2023 toccò a Novak Djokovic.

6 commenti

guido Guest 14-11-2025 16:49

Scritto da Markus.
Mi sovviene ora: ma se un tennista guadagna il numero 1 all’ultima settimana disponibile ai danni di chi magari lo é stato tutto l’anno, immagino che si assicuri il premio.
Mah…

sì, ma è giusto così: è il premio per chi ha fatto più punti nell’anno solare (il problema del 2025 è che per qualcuno l’anno ha avuto 3 mesi in meno, ma questa è un’altra storia)

 6
Bagel 14-11-2025 16:31

Scritto da Markus.
Mi sovviene ora: ma se un tennista guadagna il numero 1 all’ultima settimana disponibile ai danni di chi magari lo é stato tutto l’anno, immagino che si assicuri il premio.
Mah…

Murray 2016 se non ricordo male

 5
Betafasan 14-11-2025 16:16

Sarà l’ultima coppa n.1

 4
+1: Scaino
Markus. 14-11-2025 15:35

Mi sovviene ora: ma se un tennista guadagna il numero 1 all’ultima settimana disponibile ai danni di chi magari lo é stato tutto l’anno, immagino che si assicuri il premio.
Mah…

 3
walden 14-11-2025 15:33

Se fosse intellettualmente onesto avrebbe aggiunto: “come mi capitò tre anni fa, questo risultato non dipende solo dalle mie capacità, ma anche da aventi sfavorevoli capitati al mio principale avversario. Spero che l’anno prossimo la nostra competizione non venga influenzata da simili eventi”
Se avesse detto questo si sarebbe dimostrato un vero numero 1. Non dicendolo è solo un numero 2.

 2
+1: Scaino, omerjno
grinta2 (Guest) 14-11-2025 15:12

che ne direste di correggere il titolo?

 1
