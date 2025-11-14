Top 30 ATP: cosa cambia davvero nel 2026 per i migliori giocatori del mondo

Ogni anno, al momento di aggiornare il ranking finale, non si tratta soltanto di celebrare chi ha vinto di più o chi ha ottenuto i progressi più significativi. Chiudere la stagione nella top 30 ATP rappresenta infatti molto più di un risultato simbolico: è un traguardo che definisce l’intero quadro di obblighi e diritti con cui un tennista affronterà la nuova stagione.

La ATP utilizza la classifica di fine anno per stabilire quali giocatori saranno soggetti a un regolamento speciale, fatto di vantaggi esclusivi ma anche di impegni che durano per tutto il 2026, indipendentemente da come potrà evolvere il loro ranking nei mesi successivi.

Premi economici e criteri di idoneità

Essere tra i primi trenta significa entrare automaticamente nella corsa ai bonus stagionali destinati ai rendimenti nei Masters 1000 e negli ATP 500. L’ATP mette in palio un fondo economico riservato esclusivamente a questo gruppo, premiando chi saprà raccogliere il maggior numero di punti nelle due categorie di tornei.

Tuttavia, l’accesso ai bonus non è garantito: i giocatori devono rispettare una serie di condizioni, che spaziano dagli obblighi antidoping alla partecipazione agli eventi promozionali, fino al pagamento delle eventuali multe accumulate nel corso della stagione. L’inosservanza di una sola di queste norme comporta l’esclusione automatica dal programma premi.

Masters 1000: presenze obbligatorie, eccezioni limitate

Per i top 30, i tornei Masters 1000 rappresentano un nodo cruciale dell’intera programmazione. Con l’unica eccezione di Montecarlo, tutti gli eventi di questa categoria sono considerati obbligatori. Chi decide di non partecipare senza presentare un certificato medico valido incorre in una doppia penalizzazione: una sanzione economica e un risultato pari a zero in classifica, senza la possibilità di sostituire quel torneo con un altro valido per il ranking. Un deterrente pesante, soprattutto per chi punta ai bonus di fine anno.

ATP 500: almeno cinque partecipazioni

Il regolamento non riguarda soltanto i Masters 1000. Anche la categoria ATP 500 gioca un ruolo centrale. I giocatori che iniziano l’anno in top 30 devono programmare almeno cinque partecipazioni a questi tornei, con la possibilità di spingersi fino a nove, considerando che alcuni di essi si svolgono in contemporanea.

La mancata partecipazione al numero minimo richiesto comporta due conseguenze: l’esclusione dal bonus stagionale e un inevitabile zero nel conteggio dei punti. A fronte di queste regole rigorose, l’ingresso diretto garantito nei tabelloni principali dei 500 rappresenta uno dei principali vantaggi competitivi di cui dispone questo gruppo.

I protagonisti della stagione 2026

A partire dal nuovo anno, questi saranno i giocatori che beneficeranno dei privilegi e affronteranno gli obblighi previsti dall’ATP:

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic (esonerato dai tornei obbligatori grazie al regolamento sulla longevità), Ben Shelton, Taylor Fritz, Álex de Miñaur, Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Jack Draper, Alexander Bublik, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich, Holger Rune, Andrey Rublev, Jiri Lehecka, Karen Khachanov, Jakub Mensik, Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Flavio Cobolli, Denis Shapovalov, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Luciano Darderi, Cameron Norrie, Learner Tien, Arthur Rinderknech e Frances Tiafoe.





Francesco Paolo Villarico