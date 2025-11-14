Semifinali ATP Finals 2025: l’ordine di gioco di sabato 15 novembre. Bolelli-Vavassori e Jannik Sinner nel pomeriggio
La giornata di sabato alle Nitto ATP Finals 2025 promette spettacolo puro. Sul campo andranno in scena le semifinali di singolare e le decisive sfide di doppio, con grande presenza italiana sia in campo che sugli spalti. Ecco nel dettaglio il programma ufficiale della giornata.
📅 Order of Play – Sabato 15 Novembre 2025
AFTERNOON SESSION – Start ore 12:00
Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 [7] vs H. Heliovaara 🇫🇮 / H. Patten 🇬🇧
Gli azzurri aprono la giornata con una semifinale di doppio che si preannuncia in ogni caso equilibratissima. Vavassori e Bolelli, già protagonisti di una buona stagione, cercano un posto nella finale di domenica.
Not Before 14:30
Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs Alex de Minaur 🇦🇺 [7]
È il momento più atteso dal pubblico italiano: Jannik Sinner torna in semifinale alle Finals per sfidare l’australiano de Minaur. I due si conoscono bene, ma Sinner arriva al match in splendida forma e con il sostegno totale della folla.
EVENING SESSION – Not Before 18:00
Joe Salisbury 🇬🇧 / Neal Skupski 🇬🇧 [5] vs Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧 [1]
Semifinale tutta britannica nel secondo doppio di giornata: equilibrio, rivalità e tennis spettacolare sono assicurati.
Not Before 20:30
Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs Alexander Zverev 🇩🇪 [3] oppure Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [8]
In chiusura, l’altra semifinale di singolare. Alcaraz, numero 1 del mondo, affronterà uno tra Zverev e Auger-Aliassime, a seconda dell’esito dell’ultimo match del round robin.
TAG: ATP Finals, ATP Finals 2025, ATP Finals Torino, ATP Finals Torino 2025
