Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Giorgio Ricca nella foto
CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

COURT CENTRAL – ore 12:00
Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA
Il match deve ancora iniziare

Arjun Kadhe IND / Vijay Sundar Prashanth IND vs N.Sriram Balaji IND / Hendrik Jebens GER

Il match deve ancora iniziare

Tom Paris FRA vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

ATP Brisbane
Bernard Tomic [3]
7
3
2
Dane Sweeny [7]
5
6
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Il match deve ancora iniziare

ATP Brisbane
Jake Delaney
4
4
Hayato Matsuoka
6
6
Vincitore: Matsuoka
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Joshua Charlton / Colin Sinclair [4]
6
7
9
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [2]
7
5
11
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
6
6
Carl Emil Overbeck
3
4
Vincitore: Wu
Mostra dettagli





CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

The Schwartz Court – ore 18:00
Mats Rosenkranz GER vs Murphy Cassone USA
Il match deve ancora iniziare

Cedrik-Marcel Stebe GER vs Alex Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Taym Al Azmeh GER vs Kenta Miyoshi JPN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare



The Goldenberg Court – ore 20:00
Patrick Harper AUS / Shunsuke Mitsui JPN vs Ryan Fishback USA / Noah Zamora USA

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR vs Ryan Seggerman USA / Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

17:00 Wessels L. 🇩🇪 – Broom C. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare

19:00 Draxl L. 🇨🇦 – Kasnikowski M. 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare

20:30 Boitan G. A. 🇷🇴 – Chan D. 🇨🇦

Il match deve ancora iniziare

00:30 Glinka D. 🇪🇪 – Martin D. 🇨🇦

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 03:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Rei Sakamoto JPN
ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
4
6
7
Rei Sakamoto [6]
6
1
6
Vincitore: Tseng
Mostra dettagli

Yosuke Watanuki JPN vs Hugo Grenier FRA

ATP Kobe
Yosuke Watanuki [4]
7
6
Hugo Grenier [5]
6
3
Vincitore: Watanuki
Mostra dettagli

Elias Ymer SWE vs Marc-Andrea Huesler SUI

ATP Kobe
Elias Ymer [7]
0
7
5
4
Marc-Andrea Huesler
0
5
7
1
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT B – ore 04:00
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Yu Hsiou Hsu TPE / Tsung-Hao Huang TPE

ATP Kobe
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
5
3
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Mostra dettagli

Neil Oberleitner AUT / Michael Vrbensky CZE vs Thijmen Loof NED / Ramkumar Ramanathan IND

ATP Kobe
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
5
3
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
7
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Mostra dettagli





CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 17:30
Ignacio Buse PER vs Gustavo Heide BRA
Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Cristian Garin CHI (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Taberner ESP vs Tomas Barrios Vera CHI (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:00
Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL vs Facundo Mena ARG / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

Il match deve ancora iniziare

