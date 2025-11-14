Challenger Montevideo, Brisbane 3, Drummondville, Champaign, Kobe e Lyon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER: Lyon 2 (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
COURT CENTRAL – ore 12:00
Diego Hidalgo
/ Patrik Trhac
vs Ivan Liutarevich
/ Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Arjun Kadhe / Vijay Sundar Prashanth vs N.Sriram Balaji / Hendrik Jebens
Il match deve ancora iniziare
Tom Paris vs Liam Broady
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Brisbane 3 (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
ATP Brisbane
Bernard Tomic [3]
7
3
2
Dane Sweeny [7]
5
6
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Tomic
0-15
df
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
D. Sweeny
0-15
df
15-15
30-15
30-30
2-3 → 2-4
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Sweeny
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
B. Tomic
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sweeny
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 3-6
B. Tomic
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
D. Sweeny
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
B. Tomic
0-15
15-30
ace
30-30
30-40
0-1 → 0-2
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Sweeny
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
B. Tomic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
1-2 → 2-2
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Il match deve ancora iniziare
ATP Brisbane
Jake Delaney
4
4
Hayato Matsuoka
6
6
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delaney
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
4-4 → 4-5
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
30-40
3-4 → 4-4
H. Matsuoka
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Delaney
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Delaney
15-0
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
0-0 → 1-0
ATP Brisbane
Joshua Charlton / Colin Sinclair [4]
6
7
9
Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder [2]
7
5
11
Vincitore: Chandrasekar / Stalder
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Charlton / Sinclair
1-0
1-2
1-3
2-3
2-4
3-5
4-5
5-5
df
5-6
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
9-8
9-9
9-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Stalder
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
6-5 → 7-5
J. Charlton / Sinclair
5-5 → 6-5
A. Chandrasekar / Stalder
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
5-4 → 5-5
J. Charlton / Sinclair
4-4 → 5-4
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
J. Charlton / Sinclair
2-4 → 3-4
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Charlton / Sinclair
1-3 → 2-3
A. Chandrasekar / Stalder
1-2 → 1-3
J. Charlton / Sinclair
1-1 → 1-2
A. Chandrasekar / Stalder
1-0 → 1-1
J. Charlton / Sinclair
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Charlton / Sinclair
5-6 → 6-6
A. Chandrasekar / Stalder
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Charlton / Sinclair
4-5 → 5-5
A. Chandrasekar / Stalder
4-4 → 4-5
J. Charlton / Sinclair
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
3-4 → 4-4
A. Chandrasekar / Stalder
3-3 → 3-4
J. Charlton / Sinclair
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Chandrasekar / Stalder
2-2 → 2-3
J. Charlton / Sinclair
1-2 → 2-2
A. Chandrasekar / Stalder
1-1 → 1-2
J. Charlton / Sinclair
0-1 → 1-1
A. Chandrasekar / Stalder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ATP Brisbane
Tung-Lin Wu
6
6
Carl Emil Overbeck
3
4
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. Emil Overbeck
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
ace
4-2 → 4-3
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-40
2-2 → 3-2
C. Emil Overbeck
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
T. Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Emil Overbeck
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Wu
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
C. Emil Overbeck
15-0
ace
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
C. Emil Overbeck
3-2 → 3-3
C. Emil Overbeck
2-1 → 2-2
C. Emil Overbeck
1-0 → 1-1
CHALLENGER: Champaign (USA 🇺🇸) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
The Schwartz Court – ore 18:00
Mats Rosenkranz
vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Cedrik-Marcel Stebe vs Alex Martinez
Il match deve ancora iniziare
Taym Al Azmeh vs Kenta Miyoshi (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
The Goldenberg Court – ore 20:00
Patrick Harper / Shunsuke Mitsui vs Ryan Fishback / Noah Zamora
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / James Mackinlay vs Ryan Seggerman / Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Drummondville (Canada 🇨🇦) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
17:00 Wessels L. 🇩🇪 – Broom C. 🇬🇧
Il match deve ancora iniziare
19:00 Draxl L. 🇨🇦 – Kasnikowski M. 🇵🇱
Il match deve ancora iniziare
20:30 Boitan G. A. 🇷🇴 – Chan D. 🇨🇦
Il match deve ancora iniziare
00:30 Glinka D. 🇪🇪 – Martin D. 🇨🇦
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER: Kobe (Giappone 🇯🇵) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 03:00
Chun-Hsin Tseng
vs Rei Sakamoto
ATP Kobe
Chun-Hsin Tseng [1]
4
6
7
Rei Sakamoto [6]
6
1
6
Vincitore: Tseng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10*-11
ace
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Tseng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Tseng
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Tseng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
R. Sakamoto
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tseng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
R. Sakamoto
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
C. Tseng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Tseng
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
4-4 → 4-5
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yosuke Watanuki vs Hugo Grenier
ATP Kobe
Yosuke Watanuki [4]
7
6
Hugo Grenier [5]
6
3
Vincitore: Watanuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Watanuki
0-15
15-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
5-3 → 6-3
Y. Watanuki
0-15
15-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
H. Grenier
15-0
ace
30-0
ace
40-15
ace
4-1 → 4-2
Y. Watanuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1*-4
1*-5
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
ace
8-8*
8*-9
ace
9*-9
10-9*
10-10*
11*-10
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
Y. Watanuki
15-0
ace
30-15
ace
40-30
ace
2-3 → 3-3
H. Grenier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Y. Watanuki
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
1-2 → 2-2
Y. Watanuki
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elias Ymer vs Marc-Andrea Huesler
ATP Kobe
Elias Ymer [7]•
0
7
5
4
Marc-Andrea Huesler
0
5
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-0 → 4-1
M. Huesler
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ymer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
E. Ymer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Huesler
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 4-5
M. Huesler
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
3-3 → 3-4
M. Huesler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Huesler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
E. Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
E. Ymer
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
E. Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
M. Huesler
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-1 → 3-2
E. Ymer
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 3-1
Kaichi Uchida vs Sho Shimabukuro (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT B – ore 04:00
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
ATP Kobe
Yu Hsiou Hsu / Tsung-Hao Huang
5
3
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
7
6
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hsiou Hsu / Huang
3-5 → 3-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-4 → 3-5
Y. Hsiou Hsu / Huang
2-4 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
2-3 → 2-4
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-2 → 1-3
Y. Hsiou Hsu / Huang
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-0 → 1-1
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Y. Hsiou Hsu / Huang
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
5-4 → 5-5
Y. Hsiou Hsu / Huang
4-4 → 5-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-3 → 4-4
Y. Hsiou Hsu / Huang
3-3 → 4-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-2 → 3-3
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-1 → 2-2
Y. Hsiou Hsu / Huang
1-1 → 2-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1 → 1-1
Y. Hsiou Hsu / Huang
0-0 → 0-1
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky vs Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
ATP Kobe
Thijmen Loof / Ramkumar Ramanathan
5
3
Neil Oberleitner / Michael Vrbensky [2]
7
6
Vincitore: Oberleitner / Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Oberleitner / Vrbensky
3-5 → 3-6
T. Loof / Ramanathan
2-5 → 3-5
N. Oberleitner / Vrbensky
2-4 → 2-5
T. Loof / Ramanathan
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
N. Oberleitner / Vrbensky
2-2 → 2-3
T. Loof / Ramanathan
1-2 → 2-2
N. Oberleitner / Vrbensky
1-1 → 1-2
T. Loof / Ramanathan
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Loof / Ramanathan
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
5-6 → 5-7
N. Oberleitner / Vrbensky
5-5 → 5-6
T. Loof / Ramanathan
4-5 → 5-5
N. Oberleitner / Vrbensky
4-4 → 4-5
T. Loof / Ramanathan
3-4 → 4-4
N. Oberleitner / Vrbensky
3-3 → 3-4
T. Loof / Ramanathan
2-3 → 3-3
N. Oberleitner / Vrbensky
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
T. Loof / Ramanathan
1-2 → 2-2
N. Oberleitner / Vrbensky
1-1 → 1-2
T. Loof / Ramanathan
0-1 → 1-1
N. Oberleitner / Vrbensky
0-0 → 0-1
CHALLENGER: Montevideo (Uruguay 🇺🇾) – Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 17:30
Ignacio Buse
vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Cristian Garin (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Taberner vs Tomas Barrios Vera (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 19:00
Cristian Rodriguez / Federico Zeballos vs Facundo Mena / Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
