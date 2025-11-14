Alcaraz torna numero 1 del mondo e vola in semifinale alle ATP Finals 2025: “Un grande traguardo, ma il torneo non è finito. La Davis Cup: “Andrebbe giocata ogni due o tre anni” (Video)
Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che con la vittoria per 6-4, 6-1 su Lorenzo Musetti non solo si è qualificato per le semifinali delle Nitto ATP Finals 2025, ma ha anche riconquistato la vetta del ranking mondiale, chiudendo l’anno da numero 1.
“È un grande traguardo — ha dichiarato il campione spagnolo in conferenza stampa —. Era l’obiettivo con cui ero arrivato qui: terminare la stagione da numero uno. Dopo questo successo, sapere di averlo raggiunto significa molto per me. Sto giocando un ottimo tennis e sono entusiasta di continuare così: mi aspetta una semifinale importante”.
“La mia miglior stagione indoor”
Per Alcaraz, il 2025 rappresenta senza dubbio la sua stagione più completa anche sul cemento indoor. “Mi ero dimenticato che avevo vinto Rotterdam — ha scherzato —, quindi sì, direi che questa è la mia miglior stagione al coperto. Non gioco molti tornei indoor durante l’anno, ma qui mi sto sentendo sempre meglio partita dopo partita”.
Il murciano ha spiegato anche il percorso che lo ha portato ad arrivare a Torino in ottime condizioni: “Ho lavorato molto a casa per preparare questa parte finale di stagione. Mi conosco sempre meglio e so di cosa ho bisogno dentro e fuori dal campo. Quest’anno ho fatto le cose nel modo giusto”.
“Essere numero 1 è diverso dal vincere uno Slam”
Alcaraz ha poi paragonato la sensazione di chiudere l’anno al numero uno con quella di vincere un torneo del Grande Slam:
“È una sensazione diversa. Quando vinci uno Slam, il torneo è finito e puoi rilassarti, goderti il momento. Qui, invece, dopo aver raggiunto il numero uno, devi subito pensare alla semifinale. È bellissimo, ma non puoi distrarti: il lavoro non è ancora concluso”.
La Davis Cup: “Andrebbe giocata ogni due o tre anni”
Infine, il giovane spagnolo ha espresso la propria opinione sul futuro della Coppa Davis, competizione alla quale parteciperà quest’anno nonostante la stanchezza di fine stagione:
“La Davis è un torneo speciale, rappresenti il tuo Paese ed è una sensazione unica. Ma credo che dovrebbero cambiarne la formula. Giocarla ogni anno riduce un po’ il suo valore. Se si disputasse ogni due o tre anni, sarebbe ancora più prestigiosa e i giocatori sarebbero più motivati a partecipare”.
Purtroppo per Alcaraz, grandioso talento e palmares già tra i migliori di sempre, il titolo di #1 è stato contrassegnato una seconda volta come “vittoria di Pirro”.
Lo aspetta un 2026 con grandi sfide, dai titoli da confermare alla poltrona da mantenere…
…intanto ci sarà una SF complicata (finalmente!) da superare, certo con il rimpianto dei piacevoli agi goduti nel girone!
Congratulazioni ad Alcaraz, ha dimostrato una continuità eccezionale da Monte-Carlo in poi. Due Slam, tre Masters 1000, tre ATP500, con le Finals e la Davis ancora da giocare, potrebbe diventare una delle migiori annate di sempre.
Certo è triste che un talento del genere abbia ottenuto il n.1 di fine anno in modo peculiare per ben due volte (nel 2022 Djokovic fu estromesso da molti eventi per la questione Covid per tacere di Wimbledon che non dava punti causa guerra in Ucraina), ma spero che nei prossimi anni riuscirà a finire n.1 senza queste circostanze speciali.
Anche quella del 2022 fu falsata dall’ostracismo a Nole per il mancato vaccino
E questa è una dura verità
dirò di più, scriveranno Alvarez 😆
e comunque il bullo in canottiera ha dovuto con arroganza scrivere #1 sulla telecamera… mammamia quanta differenza tra i due top!
Tra 5 anni scriveranno così:
2020 Novak Djokovic
2021 Novak Djokovic
2022 Carlos Alcaraz
2023 Novak Djokovic
2024 Jannik Sinner
2025 ***** Carlos Alcaraz
2026 Jannik Sinner
2027 Jannik Sinner
2028 Jannik Sinner
2029 Jannik Sinner
2030 Jannik Sinner
***** classifica falsata da sentenza Wada
Tutto meritato.
Un annata pazzesca ed una continuità incredibile, oltre ad una confermata supremazia negli scontri diretti con Sinner.
Festeggiamenti meritati. Mi sa che a Ibiza la farà nera.
So che sei ironico ma per chi non lo sapesse la classifica di fine anno è quella del 17 novembre, infatti la Race riparte da zero dopo la conclusione delle Finals
Ultima ora.
Jannik ha confermato di essere in attesa di una wild-card per i Challenger 100 di Bergamo (17-23 novembre) e del Maia Open in Portogallo (24-30 novembre).
Ha però precisato che la sua partecipazione è subordinata alla vittoria in Torino e la contemporanea sconfitta in semifinale di Alvarez. Con le probabili 2 vittorie nei Challenger recupererebbe quei 200 punti necessari per confermarsi nr 1 a fine anno.
Le considerazioni sulla pseudo-davis sono corrette.
Lo ha detto anche Gaudenzi: chissà che non ci siano veramente dei cambiamenti all’orizzonte
Antonello Venditti ha scritto il nuovo inno in onore di Alcaraz per festeggiare la prima posizione nella classifica ATP: “Grazie WADA!”