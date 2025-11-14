Alcaraz torna numero 1 del mondo e vola in semifinale alle ATP Finals 2025: “Un grande traguardo, ma il torneo non è finito. La Davis Cup: “Andrebbe giocata ogni due o tre anni” (Video)

Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che con la vittoria per 6-4, 6-1 su Lorenzo Musetti non solo si è qualificato per le semifinali delle Nitto ATP Finals 2025, ma ha anche riconquistato la vetta del ranking mondiale, chiudendo l’anno da numero 1.

“È un grande traguardo — ha dichiarato il campione spagnolo in conferenza stampa —. Era l’obiettivo con cui ero arrivato qui: terminare la stagione da numero uno. Dopo questo successo, sapere di averlo raggiunto significa molto per me. Sto giocando un ottimo tennis e sono entusiasta di continuare così: mi aspetta una semifinale importante”.

“La mia miglior stagione indoor”

Per Alcaraz, il 2025 rappresenta senza dubbio la sua stagione più completa anche sul cemento indoor. “Mi ero dimenticato che avevo vinto Rotterdam — ha scherzato —, quindi sì, direi che questa è la mia miglior stagione al coperto. Non gioco molti tornei indoor durante l’anno, ma qui mi sto sentendo sempre meglio partita dopo partita”.

Il murciano ha spiegato anche il percorso che lo ha portato ad arrivare a Torino in ottime condizioni: “Ho lavorato molto a casa per preparare questa parte finale di stagione. Mi conosco sempre meglio e so di cosa ho bisogno dentro e fuori dal campo. Quest’anno ho fatto le cose nel modo giusto”.

“Essere numero 1 è diverso dal vincere uno Slam”

Alcaraz ha poi paragonato la sensazione di chiudere l’anno al numero uno con quella di vincere un torneo del Grande Slam:

“È una sensazione diversa. Quando vinci uno Slam, il torneo è finito e puoi rilassarti, goderti il momento. Qui, invece, dopo aver raggiunto il numero uno, devi subito pensare alla semifinale. È bellissimo, ma non puoi distrarti: il lavoro non è ancora concluso”.

La Davis Cup: “Andrebbe giocata ogni due o tre anni”

Infine, il giovane spagnolo ha espresso la propria opinione sul futuro della Coppa Davis, competizione alla quale parteciperà quest’anno nonostante la stanchezza di fine stagione:

“La Davis è un torneo speciale, rappresenti il tuo Paese ed è una sensazione unica. Ma credo che dovrebbero cambiarne la formula. Giocarla ogni anno riduce un po’ il suo valore. Se si disputasse ogni due o tre anni, sarebbe ancora più prestigiosa e i giocatori sarebbero più motivati a partecipare”.





Marco Rossi