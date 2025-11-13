Nicole Fossa Huergo cambia bandiera: da oggi rappresenterà l’Argentina
Cambio di colori per Nicole Fossa Huergo, tennista classe 1995 nata a Isernia da genitori argentini. Dopo anni trascorsi a difendere i colori italiani, la giocatrice ha scelto di rappresentare ufficialmente l’Argentina, la terra d’origine della sua famiglia.
Cresciuta in Romagna, Nicole si è sempre definita una “cittadina del mondo”: nel 2015 ha infatti intrapreso un percorso universitario negli Stati Uniti, studiando a Phoenix e alternando lo studio con il tennis competitivo. La sua decisione di cambiare nazionalità sportiva arriva in un momento di grande maturità personale e professionale, e segue un trend recente che ha visto altri tennisti italiani optare per nuove bandiere. All’inizio dell’anno, ad esempio, Peter Buldorini ha scelto di rappresentare l’Irlanda, con cui ha anche debuttato in Coppa Davis.
Con il passaggio alla federazione argentina, Nicole Fossa Huergo si prepara a una nuova fase della sua carriera, che potrebbe aprirle le porte della nazionale di Billie Jean King Cup e di ulteriori tornei internazionali sotto la bandiera albiceleste.
Marco Rossi
TAG: Nicole Fossa Huergo
6 commenti
Avrà avuto qualche facilitazione, mi sembra una mossa tattica in chiave professionale, Nicole magna a pane e salame… 😉 😉
invece che essere l’undicesima italiana del ranking, preferisce essere la sesta argentina, TOP
ma che straordinaria e straordinaria, abbiamo perso una che a 30 anni (quindi, con pochi margini di miglioramento ormai) è ancora al n. 315 del ranking
Peccato per la Fossa
Lo avevo anticipato ieri nei commenti al ranking WTA delle tenniste italiane.
Potrebbe arrivare al MD di uno Slam in doppio se continua così.
Oggettivamente, dopo la straordinaria scorsa stagione, immaginavo potesse chiedere il cambio di nazionalità, non sono sorpreso da questa decisione.
Un grosso in bocca al lupo a lei, augurandomi che possa ritrovarsi in singolo dopo una stagione difficile e di vederla in qualche quali Slam