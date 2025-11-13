Il dolore di De Minaur a Torino apre un dibattito: è giusto che i tennisti sconfitti siano obbligati ad esporsi pubblicamente subito dopo la partita?
Lo sguardo e parole di Alex De Minaur dopo la dura sconfitta subita contro Lorenzo Musetti hanno toccato i presenti all’Inalpi Arena e tutto il mondo del tennis. Una disperazione sincera quella dell’australiano, dirompente, esternata a caldo con ancora in testa quella rimonta che l’ha condannato all’ennesima battuta d’arresto contro un top 10. Dalla Gran Bretagna un noto cronista lancia una proposta: è giusto che un tennista sconfitto e toccato così nel profondo debba andare obbligatoriamente in press conference poco dopo la partita?
“Se voglio davvero fare sul serio e compiere il prossimo passo nella mia carriera, queste partite non posso perderle. Semplicemente, non posso”, ha detto De Minaur, quasi piangente, dopo la partita contro Musetti. “Ho la sensazione di averne perse tante quest’anno. Più di ogni altra cosa, sto arrivando a un punto in cui mentalmente mi sta distruggendo”. Parole dure, sembrava un pugile appena messo al tappeto.
“I regolamenti dei tornei del Grande Slam e degli eventi maggiori obbligano i giocatori a parlare con i media qualora venga presentata una richiesta, e in un appuntamento prestigioso come le ATP Finals questo significa affrontare la stampa sia dopo le vittorie sia dopo le sconfitte” commenta Kevin Palmer, noto cronista inglese. “Il tennis è uno dei pochi sport in cui i giocatori battuti devono presentarsi ai giornalisti immediatamente dopo una sconfitta. Un aspetto che, negli ultimi anni, anche atlete come Naomi Osaka hanno messo in discussione, suggerendo che forse le regole sull’obbligo di parlare con i media andrebbero riviste. Il golf, per esempio, segue regole diverse: i giocatori non sono tenuti a parlare con la stampa, e persino un campione come Rory McIlroy, vincitore del Masters, ha talvolta scelto di saltare i suoi impegni con i media negli ultimi anni”.
Il sincero dolore esternato da De Minaur a Torino potrebbe riaprire il dibattito su quanto sia giusto costringere un giocatore appena reduce da una sconfitta dolorosa a rivivere quella ferita parlando pubblicamente pochi minuti dopo. È assolutamente da tutelare l’importanza dei media e sulla promozione del tennis che deriva dal riportare i commenti dei tennisti, ancor più in eventi basilari nella stagione come le Finals, ma Palmer lancia una proposta: “Sarebbe forse stato più opportuno diffondere un comunicato piuttosto che sottoporre il giocatore a un confronto tanto difficile davanti alle telecamere. De Minaur appariva confuso, come se faticasse ancora a elaborare quanto accaduto. E in un momento storico in cui l’attenzione al benessere mentale degli atleti è sempre più centrale, questa conferenza stampa è sembrata qualcosa che, forse, non avrebbe dovuto avere luogo”.
Marco Mazzoni
TAG: Alex De Minaur, ATP Finals 2025, Interviste
E’ dura ovviamente commentare una sconfitta però, ogni considerazione o valutazione non banale di un giocatore nelle interviste a caldo, è sempre in seguito a una sconfitta in special modo se bruciante mai dopo una vittoria. Dopo le vittorie le interviste sono quasi tutte uguali con pochissimi spunti interessanti.
Anche a livello personale trovo molto più interessante ascoltare le analisi degli sconfitti piuttosto che dei vincitori.
Poi, anche tra i giocatori sconfitti, c’è chi è più controllato e chi si lascia più andare ma è un momento importante di condivisione (uno dei pochi veri e non preconfezionati) e che quindi io non eliminerei.
Negli anni ’70 il bisteccone intervistava Adriano Panatta anche durante i cambi campo.
Poi non lo si è più fatto : peccato.
Pure nel ciclismo si intervistavano i ciclisti nelle retrovie.
Pure Chioccioli nelle retrovie sulla salita da Chiavenna a Madesimo, e ci sono ancora i video su youtube ” caricati ai tempi … “.
Uèèè ! Uèèè ! ho perso ! … ma pensa te …
in molti ambiti è sempre più raffinata l’arma della coazione
ci riempiamo la bocca di paroloni, libertà democrazia.
in realtà abbiamo ben poche possibilità di scegliere; ovunque è così.
forse è una necessità, però diciamolo che siamo topolini in gabbia, con gabbie migliori e peggiori ma sempre gabbie
se vuoi puoi uscire dalla gabbia, ma devi stare cmq zitto, e sei fuori da tutto
Ma sì, le interviste servono a soddisfare le curiosità degli spettatori che vogliono sapere cosa c’è dietro alle fatiche del giocatore, comunque autore di imprese oltre la portata dei comuni mortali, per scoprirne invece il lato umano, i limiti, quelli che lo riportano sulla terra e più vicino appunto al comune mortale…è il momento più “dimesso” della partita, dove vincitori e vinti sono stanchi, a volte stremati, e anche il vincitore tende a rilassarsi, a raccontarsi con più semplicità, a diventare da “idolo” a quasi confidente che ha bisogno di sfogarsi: c’è chi si presta di più a questo mostrare il proprio lato umano e c’è invece chi magari si è costruito un personaggio più riservato e tale rimane anche nelle interviste…e c’è quello che proprio non riesce a raccontarsi dopo una cocente delusione ma mi sembra un caso limite: chi pratica questa sport vive anche del contatto col pubblico, della popolarità, del procacciarsi anche svelando le proprie debolezze, e forse soprattutto in questo modo, le simpatie, la comprensione e l’appoggio dei potenziali sostenitori
Con quello che prendono si, se ci sono le conferenze ci si va e si risponde . Purtroppo sembra che il tennis sia un dramma anziché un privilegio per pochi.
Le conferenze stampa ci sono sempre state, non vedo perchè farsi oggi queste domande esistenziali?
Se proprio non riesci a sostenerla non la fai. Non capiterà mica sempre e non devono avere conseguenze x quelle poche volte in cui capita.
Per te è solo tennis. Per lui è il suo lavoro e quindi parte integrante e importante della sua vita.
Succede in tutti gli sport… nel calcio si vedono abitualmente dichiarazioni stampa a caldo ben più imbarazzanti
Ma qual’è il problema?
È una partita di tennis, vai lì e analizzi la sconfitta o la vittoria…non è mica morto nessuno!
A me piacevano di più le conferenze stampa nel pugilato pre-incontro, dove si ringhiavano addosso di tutto…
A me scompare tutta la pagina di Livetennis e ne compare una di uno sponsor, sponsor non sempre lo stesso.
Ho eliminato tutti i coockie, bloccati. Vediamo.
A me scompare tutta la pagina di Livetennis e ne compare una di uno sponsor, sponsor non sempre lo stesso.
Ho eliminato tutti i coockie, bloccati. Vediamo.
Nella risposta precedente ho elencato quello che può essere dibattuto nelle interviste. Non solo se ha giocato troppi o pochi rovesci.
Mi sa che con il giornalismo come professione avresti avuto una carriera corta, così … ad occhio …
sì
No certo i giocatori di calcio infatti nemmeno li ho nominati, non ha proprio senso paragonare atleti di sport individuali con atleti di sport di squadra, citavo la figura dell’allenatore, che è assolutamente vero come dici che ha esperienza e una certa età, però è quello che paga per tutti se le cose vanno male, perde il lavoro lui, io ho giocato a calcio e fatto l’allenatore a livello chiaramente amatoriale, ma stavo molto peggio quando perdevo da allenatore che da giocatore
1982 non c’entra niente : decisero il silenzio stampa per protesta contro gli attaccchi da parte di mass media, della stampa.
Obiettivo rimanere in tranquillità togliendo una fonte di nervosismo.
Non avevano perso, non erano stati eliminati.
Perchè dovrebbe essere obbligato ? Se potessero scegliere tutti sceglierebbero di non andare in conferenza stampa. Che scoperta, è ?
Perchè si ha una fonte di informazione : condizioni fisiche, scelte tattiche sbagliate o non andate a buon fine, etc. etc. Programmi futuri.
Ti sembra poco ???
Allora perchè devono essere obbligati a giocare davanti ad un pubblico ? Dovrebbero scegliere se giocare a porte chiuse o a porte aperte, no ?
Poverini, sono costretti a giocare a davanti un pubblico ed in diretta tv davanti al mondo. Se sbagliano sono già mortificati per conto loro che lo devono fare anche di fronte a qualcuno.
Lasciamoli in pace : che giochino a porte chiuse e nessuna conferenza, no ? A noi che ci interessa ? Solo il risultato.
Ah, anche quello : no. Perchè interessarci della sconfitta di un essre umano ???
Tradotto : le solite esagerazioni.
Si tratta di tennis, si può vincere e si può perdere. Entrando in campo si entra uguali, uscendo uno ne esce vincente, uno perdente.
E’ la normalità non un evento eccezionale.
E quindi va accettata la sconfitta e di conseguenza pure di andare in conferenza stampa a spiegarla o a fare finta di spiegarla se si è scorretti.
Ammiocuggino ha detto che un giorno l hanno intervistato e si e’ molto arrabbiato……
Può sempre lavorare ad una catena di montaggio li’ non viene intervistato
No! Non é giusto, che cavolo!
Io nemmeno quelle
lo stesso motivo per cui Sinner che è in condizione era in DOVERE PROFESSIONALE riconoscere l’importanza del pubblico del tennis, in questo caso italiano, partecipando alla Coppa Davis organizzata addirittura in Italia a Bologna.
Se va agli Australian Open a guadagnare è perchè c’è un pubblico come fonte dei suoi guadagni.
Un pubblico che a Bologna paga caro un biglietto.
Poi è un fuoriclasse, in campo non si discute, fuori dal campo è per voi che è un Santo. Per me no. E’ un industria che pensa solo a capitalizzare il più possibile.
@ Pier no guest (#4522435)
“Ha non usare”??? Azz dovrei rileggere più spesso come a scuola, ormai sono più stravolto di Zverev ieri sera.
Cavolo, ma è uno sport, in più sono diventati pure ultra ricchi con questo sport.
Mica è una guerra.
Poi nel caso di ieri, infatti, l’ha più persa lui la partita che vinta Musetti, comunque eroico a stare nel match fino alla fine nonostante a pezzi fisicamente.
Si incolpava Musetti di perdere dopo aver vinto il primo set perchè psicologicamente era debole.
Invece quello che l’ha persa psicologicamente è stato proprio Draper.
Ma è uno sport, adesso non possono andare in conferenza stampa perchè perdono. Ma anche no.
Sui giocatori dico che più volte abbiamo visto gestacci e corse verso gli spogliatoi per evitare il cronista a bordocampo, sugli allenatori direi che è un pelo diverso: non sono ragazzi, i più giovani sono intorno ai 40 anni e hanno un’esperienza e una maturità diversa, almeno dovrebbero averla.
Non ricordo in quale evento, ma ricordo Federica Pellegrini a caldo rispondere parecchio male a bordo piscina per una sconfitta a e il giornalista in studio risentirsi.
Perché alla fine c’è anche questo rischio, che ti faccia la domanda sbagliata il o la cronista che ti ha già criticato in passato e che vuole provocare, in quel caso se hai una brutta reazione passi pure per maleducato…
Nel prize money che ricevi nei tornei importanti é compresa la conferenza stampa a fine partita.
Se, per motivi medici (fisici o psicologici), non sei in grado la puoi saltare dietro attestazione di questa impossibilità.
Se non ti va di farla, paghi una multa irrisoria rispetto al montepremi.
Nessuno é obbligato con la forza, mi sembra che sia ragionevole.
Ma soprattutto quelli che pretendono l’intervista cosa si aspettano di sentire? “Ho sbagliato ha non usare il back? Dovevo servire esterno?”.Il tennista non rivela con che racchetta gioca e dovrebbe darti info tattiche o sullo stato fisico tipo “soffrivo i cambi di direzione” così il match successivo viene sollecitato su questo?
Lo dico da anni. I giocatori sono sovraesposti. Troppe interviste. Io vieterei le interviste post partita per tutti, a parte 4 parole in campo del vincitore.
Anche i demoni soffrono. In ogni caso ne aveva bisogno, quel veleno lo aveva da troppo tempo in petto. La misura era colma da troppo tempo e giocoforza ci doveva essere un evento di corpo/seduta spiritica esorcizzante gli spettri troppo assedianti…Questa gogna/lavacro autoinflitta in diretta aveva qualcosa di apotropaico e forse gli è servita, a prscindere dalla costernazione che ha potuto ingenerare a chi vi ha assisto…grande e tragico Alex…la
intanto, lo sfogo gli è servito a giocare meglio oggi e, incredibilmente, ha la qualificazione per le semininali in tasca.
that’s incredible!
Della serie.. Professionisti pagati milioni – che rappresentano l’elite di questo sport – non riescono a sopportare un’intervista dopo una sconfitta.
Perché il tennista dovrebbe essere obbligato ad esporsi a fine match? Perché guadagna tanto? Perché in fondo è solo una sconfitta?
Avessimo intervistato a caldo Mike Tyson a fine di un match perso forse non sarebbe stato il massimo.
Ciò che va compreso è che ciò che vale per noi per forza non deve valere per un altro, professionista o meno,ricco o meno.
Probabilmente una maggiore disponibilità durante l’anno sarebbe auspicabile ma sentirsi dire che cosa? Fritz disse d’aver lavorato sul dritto ma di non spiegare come per non dare vantaggi agli avversari.
Se vorranno risponderanno altrimenti no tanto se danno mezze risposte non va bene,la trasparenza anche sul proprio stato fisico non c’è,se sono più provocatori apriti cielo.
Acqua in bocca, è meglio.
P.S. 1982 Italia Mundial ed il silenzio stampa : accadde 43 anni fa,oggi coi social è peggio.
Troppe interviste tutti i giorni e ovviamente si finisce a fare sempre le stesse domande per avere le stesse risposte. Comunque la conferenza stampa non dovrebbe essere obbligatoria per nessuno.
Non so, io anche mi sono sempre chiesto come uno faccia a fare interviste magari dopo uno sforzo estremo e una sconfitta molto dolorosa, non solo nel tennis, ma anche in altri sport. Nel calcio ci vanno gli allenatori solitamente a parlare e a fare da capro espiatorio e in realtà anche lì mi chiedo come facciano quando gli si fanno domande su un eventuale esonero/licenziamento, a differenza del tennista o di altri sport individuali è vero che non vanno loro in campo, però in caso di risultati negativi perdono il lavoro quindi emotivamente non dico sia peggio ma siamo lì.
OT
Ma anche a voi, mentre si legge la pagina su PC, dopo poco cerca di accedere a una pagina luckyqualcosa.sa.com?
ma chi l’ha detto che questa regola esiste solo nel tennis ?….i nuotatori vengono intervistati col costume ancora bagnato,gli sciatoripoco dopo aver tagliato il traguardo,in atletica a fine gara….ecc…ec…ecc….
In tutti gli sport a fine gara vengono intervistati vincitori e sconfitti
Sono quasi sempre d’accordo con quello che scrivi, però dobbiamo anche pensare al momento: a caldo.
Difficile rispondere alle stesse domande che ti stai facendo tu che neanche mezzora fa hai perso una partita che avevi in pugno.
Dovrebbe essere quantomeno facoltativo, se uno è nelle condizioni in cui era De Minaur l’altra sera è giusto lasciarlo in pace a riflettere col suo team, non darlo in pasto al pubblico.
Vero che guadagnano tanto, ma in certi momenti dei guadagni se ne fregano e sono solo dei ragazzi, a volte giovanissimi, che devono elaborare un evento negativo.
Il problema potrebbe essere bypassato se i giocatori fossero più disponibili durante tutto l’arco della stagione.
Purtroppo tutti gli sportivi sono diventati inaccessibili, pochi minuti al termine di una partita, domande preconfezionate in campo e poi solo silenzio tranne qualche comparsata quando uno sponsor lo richiede.
Due esemipi su tutti. Sinner lo sentiamo dal vero solo una volta all’anno per l’apologia by SKY, Yamal non firma più autografi per non inflazionare la sua firma.
Se togliamo anche le interviste a fine partita che cosa ci resta?
Capisco lo stress, capisco la tutela della salute mentale ma pure loro si mettano dalla parte dei tifosi che li mantengono e pure bene.
No, non è giusto.
Sono i giocatori che dovrebbero farsi sentire su questo argomento e, forse, anche un po’ gli sponsor ai quali non credo possa far piacere vedere il proprio marchio associato a un atleta che quasi in lacrime è costretto a riesaminare una sconfitta a caldo.
Quoto tutto.
La sconfitta fa parte dello sport, e DEVE essere accettata e considerata per quello che a livello SPORTIVO. Guai a far passare il messaggio che lo sport è soprattutto, anzi, SOLAMENTE vincere: una cultura del genere ha fatto più danni della grandine!
Mah, con tutto il rispetto per il disagio psicologico di un bravo ragazzo come De Minaur, ma dover commentare una sconfitta, per quanto pesante, è una parte del loro lavoro, magari non la più “apprezzabile”, ma direi che sono pagati profumatamente anche per sopportare questa situazione.. poi oh, se uno vuole, risponde sbrigativo e a monosillabi e la conferenza si chiude lì
Stavo proprio chiedendomi: Ma dove lo trovo uno che guarda i programmi di Vespa?
Non mi dire che con te ne ho scovato uno.
@ cataflic (#4522305)
Non è “giusto”: fa parte del pacchetto globale.
Guadagnano quello che guadagnano ANCHE per quello.
I giocatori come tutti hanno il loro carattere ed il loro modo di porsi quindi sicuramente ad alcuni non pesa il confronto postpartita con i media ma probabilmente ad altri pesa moltissimo. Sicuramente attivare una scelta facoltativa di partecipare o meno alle conferenze stampa non sarebbe proprio una cattiva idea, sono essere umani e va tutelata la loro sensibilità personale.
Manteniamo i fatti nelle giuste categorie
Stiamo parlando di una sconfitta a tennis
E che diamine se non si può neanche intervistare uno che ha perso a tennis …
Per me è giusto che vengano intervistati, ma comprendo a volte quanto sia difficile mantenere un contegno.
Dovrebbe essere facoltativo. Ma ormai siamo in una società tritacarne e tutto è venduto all’audience. Basti vedere la vergognosa intervista fatta da Vespa/siano a Sgarbi