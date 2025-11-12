Felix Auger-Aliassime ritrova la vittoria a Torino: “Ho creduto fino all’ultimo punto” (Video partita)

Dopo giorni turbolenti e un debutto complicato contro Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime è tornato a sorridere grazie a una grande vittoria contro Ben Shelton, conquistata in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5. Una battaglia di oltre due ore che ha riportato il canadese in corsa nel girone e ha mostrato il suo carattere combattivo nei momenti decisivi.

“È stata una partita di altissimo livello”, ha raccontato Felix in conferenza stampa. “All’inizio ho commesso qualche errore di troppo e lui ha preso il controllo, ma ho continuato a crederci. Nel secondo set mi sono detto che la mia occasione sarebbe arrivata, e nel tiebreak sono riuscito a restare lucido anche se mi sono un po’ irrigidito alla fine.”

Il 25enne di Montréal ha spiegato che la reazione emotiva dopo la vittoria è stata del tutto spontanea:

“Non era qualcosa di programmato. È stato il rilascio di tutta la tensione accumulata. Vincere così, con l’ultimo break proprio prima del tiebreak decisivo, è la situazione di massima pressione. Ho continuato a crederci e, alla fine, tutta quella energia è esplosa.”

La forza nei momenti decisivi

Con una statistica che lo vede vincente in due terzi dei tiebreak e dei set decisivi disputati quest’anno, Auger-Aliassime ha rivelato il segreto della sua efficacia nei momenti chiave:

“A questi livelli, sai che arriveranno momenti difficili. Cerco di allenarmi mentalmente per affrontarli: metto pressione su certi punti, cerco precisione e chiarezza mentale. Alla fine si tratta di restare pragmatico, prendere la decisione giusta nel momento giusto.”

“Ogni punto conta contro i migliori”

Sull’approccio mentale alle Finals, Felix ha spiegato come la competizione con i migliori al mondo richieda un’intensità diversa:

“In un torneo così, ogni punto conta. Contro giocatori come Sinner o Zverev, anche sul 30-0 senti la pressione. Ma è importante concentrarsi un giorno alla volta. Non bisogna pensare troppo avanti, solo cercare la prima vittoria e costruire da lì.”

Prossimo avversario: Zverev

Guardando avanti, il canadese si prepara ora alla sfida contro Alexander Zverev, già battuto di recente:

“Ci conosciamo bene, giochiamo l’uno contro l’altro praticamente ogni anno dal 2019. So cosa devo fare, lui sa cosa deve fare. Sarà una battaglia di esecuzione: vediamo chi riuscirà a imporre meglio il proprio gioco.”

Con questa vittoria sofferta ma preziosa, Felix Auger-Aliassime dimostra ancora una volta di essere uno dei giocatori più solidi mentalmente del circuito, capace di reagire anche quando la partita sembra scivolare via ed ora le semifinali non sono impossibili da ottenere.





