Challenger Bergamo, Florianópolis, Guayaquil, Montemar, Yokohama, Sydney e Soma Bay: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
12/11/2025 16:49 24 commenti
🇮🇹 Bergamo (ITA) – EUR 100 – IH
🇧🇷 Florianópolis (BRA) – USD 75 – CL
🇪🇨 Guayaquil (ECU) – USD 75 – CL
🇪🇸 Montemar (ESP) – EUR 75 – CL
🇯🇵 Yokohama (JPN) – USD 75 – H
🇦🇺 Sydney (AUS) – USD 75 – H
🇪🇬 Soma Bay (EGY) – USD 50 – H
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bergamo (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:49
Main Draw (cut off: 199 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 0. C. Alberto Caniato
- 81. L. Nardi
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 94. S. Mochizuki
- 118. D. Prizmic
- 120. A. Blockx
- 124. L. Klein
- 127. B. Harris
- 131. J. Choinski
- 132. F. Passaro
- 140. A. Pellegrino
- 146. P. Kypson
- 147. O. Virtanen
- 148. M. Lajal
- 154. F. Maestrelli
- 160. L. Mikrut
- 160. S. Napolitano*pr
- 170. L. Van Assche
- 180. A. Galarneau
- 188. J. Engel
- 196. A. Fery
- 199. A. Molcan
-
-
Alternates
- 1. M. Dodig (0)
- 2. G. Loffhagen (200)
- 3. N. Fatic (210)
- 4. S. Travaglia (233)
- 5. V. Durasovic (248)
- 6. M. Dodig (249)
- 7. H. Squire (255)
- 8. M. Topo (258)
- 9. M. Cecchinato (262)
- 10. D. Glinka (263)
- 11. T. Gentzsch (274)
- 12. T. Paris (277)
- 13. B. Zhukayev (292)
- 14. B. Gojo (296)
- 15. F. Andaloro (300)
- 16. M. Brunold (308)
- 17. M. Geerts (317)
- 18. O. Prihodko (343)
- 19. L. Potenza (359)
- 20. H. Stewart (371)
- 21. M. Karol (374)
- 22. A. Vatutin (383)
- 23. A. Martin (389)
- 24. L. Broady (391)
- 25. F. Arnaboldi (392)
- 26. R. Brancaccio (399)
- 27. B. Zapata Mir (421)
- 28. M. Wiskandt (440)
- 29. J. Forejtek (442)
- 30. M. Ribecai (458)
- 31. R. Nijboer (475)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bergamo (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:48
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 200. G. Loffhagen
- 233. S. Travaglia
- 255. H. Squire
- 258. M. Topo
- 263. D. Glinka
- 274. T. Gentzsch
- 277. T. Paris
- 292. B. Zhukayev
- 296. B. Gojo
- 300. F. Andaloro
- 308. M. Brunold
- 343. O. Prihodko
- 371. H. Stewart
- 374. M. Karol
- 383. A. Vatutin
- 391. L. Broady
- 392. F. Arnaboldi
- 451. B. Djuric
- 458. M. Ribecai
- 460. N. Vylegzhanin
-
Alternates
- 1. E. Dalla Vall (467)
- 2. A. Guerrieri (506)
- 3. M. Kasnikowsk (548)
- 4. R. Catry (549)
- 5. B. Gadamauri (550)
- 6. A. Matusevich (574)
- 7. J. Nikles (577)
- 8. G. Oradini (585)
- 9. S. Callejon H (591)
- 10. A. Barroso Ca (604)
- 11. M. De Krom (618)
- 12. L. Castagnola (623)
- 13. L. Bocchi (632)*pr
- 14. M. William Do (648)
- 15. A. Braynin (649)
- 16. N. Visker (660)
- 17. F. Forti (677)
- 18. G. Kravchenko (683)
- 19. J. Cruz Marti (695)
- 20. L. Wessels (708)
- 21. J. Sperle (714)
- 22. A. Donski (715)
- 23. M. Bertimon (723)
- 24. J. Simundza (729)
- 25. A. Gobat (741)
- 26. L. Raquillet (742)
- 27. D. Dinev (743)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Florianopolis (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:35
Main Draw (cut off: 404 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 86. M. Navone
- 102. T. Agustin Tirante
- 106. R. Andres Burruchaga
- 215. J. Lucas Reis Da Silva
- 223. F. Diaz Acosta
- 224. D. Popko
- 227. J. Carlos Prado Angelo
- 230. G. Alberto Olivieri
- 235. S. Rodriguez Taverna
- 273. A. Collarini
- 287. N. Kicker
- 288. P. Boscardin Dias
- 305. C. Negritu
- 310. M. Pucinelli De Almeida
- 331. D. Dutra da Silva
- 344. G. Heide
- 352. G. Villanueva
- 375. G. Ivan Justo
- 393. M. Kestelboim
- 404. J. Bautista Torres
-
Alternates
- 1. P. Sakamoto (422)
- 2. M. Alves (443)
- 3. J. Eduardo Sc (501)
- 4. B. Kuzuhara (529)
- 5. E. Ribeiro (538)
- 6. I. Gimenez (552)
- 7. S. Gima (558)
- 8. P. Andre Sara (559)
- 9. M. Tobon (566)
- 10. S. De La Fuen (654)
- 11. I. Monzon (737)
- 12. R. Dickerson (795)
- 13. W. Leite (849)
- 14. F. Cavallo (947)
- 15. I. Nedelko (964)
- 16. P. Brown (1051)
- 17. F. Ribero (1104)
- 18. J. Vitor Gonc (1128)
- 19. N. Rodrigues (1150)
- 20. V. Hugo Remon (1299)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Florianopolis (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:35
Main Draw (cut off: 1150 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 422. P. Sakamoto
- 443. M. Alves
- 501. J. Eduardo Schiessl
- 529. B. Kuzuhara
- 538. E. Ribeiro
- 552. I. Gimenez
- 558. S. Gima
- 654. S. De La Fuente
- 758. C. Maria Zarate
- 827. J. Pereira
- 849. W. Leite
- 870. J. Victor Couto Loureiro
- 885. T. Cigarran
- 946. M. Zeitune
- 1030. J. Ingildsen
- 1103. V. Basel
- 1104. F. Ribero
- 1105. B. Perez
- 1133. B. Fernandez
- 1150. N. Rodrigues
-
Alternates
- 1. N. Zanellato (1157)
- 2. P. Kumar (1192)
- 3. O. Vasser (1373)
- 4. R. Tosetto (1381)
- 5. M. Clark (1571)
- 6. B. Arias (1812)
- 7. G. Pinheiro D (1987)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Guayaquil (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:39
Main Draw (cut off: 472 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 117. T. Barrios Vera
- 164. J. Pablo Ficovich
- 166. A. Daniel Vallejo
- 171. H. Habib
- 202. R. Pacheco Mendez
- 208. F. Agustin Gomez
- 217. G. Bueno
- 236. A. Guillen Meza
- 259. M. Dellien
- 260. L. Midon
- 283. A. Andrade
- 320. J. Pablo Varillas
- 366. H. Casanova
- 370. F. Roncadelli
- 407. F. Mena
- 419. A. Hernandez
- 430. L. Joaquin Rodriguez
- 445. D. Jorda Sanchis
- 448. L. Emanuel Ambrogi
- 469. S. Kozlov
- 472. J. Manuel La Serna
Alternates
- 1. T. McCormick (496)
- 2. S. Gima (558)
- 3. P. Andre Sara (559)
- 4. J. Estevez (624)
- 5. J. Aguilar Ca (760)
- 6. R. Dickerson (795)
- 7. F. Cavallo (947)
- 8. P. Brown (1051)
- 9. V. Hugo Remon (1299)
- 10. R. Kis Balazs (1585)
- 11. V. Braga (1722)
- 12. M. Maldonado (1812)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Guayaquil (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:38
Main Draw (cut off: 1550 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 496. T. McCormick
- 559. P. Andre Saraiva Dos Santos
- 624. J. Estevez
- 760. J. Aguilar Cardozo
- 795. R. Dickerson
- 855. L. Ratti
- 931. S. Price
- 947. F. Cavallo
- 1045. E. Monferrer
- 1051. P. Brown
- 1071. T. Martinez
- 1147. A. Huertas Del Pino Cordova
- 1202. F. Aguilar Cardozo
- 1299. V. Hugo Remondy Pagotto
- 1309. D. Van Orderlain
- 1312. J. Jose Bianchi
- 1318. L. Bataljin
- 1484. N. Garcia Longo
- 1486. P. Alvarado
- 1550. G. Schenekenberg
-
Alternates
- 1. I. Carou (1550)
- 2. M. Clark (1571)
- 3. R. Kis Balazs (1585)
- 4. T. Sonne (1783)
- 5. F. De Dios (1794)
- 6. M. Maldonado (1812)
- 7. D. Bobo (2055)
- 8. J. Roberts (2055)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Montemar (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:39
Main Draw (cut off: 335 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 104. C. Taberner
- 126. R. Carballes Baena
- 130. V. Gaubas
- 138. M. Trungelliti
- 139. E. Moller
- 169. D. Merida
- 231. Z. Kolar
- 232. G. Arnaud Bailly
- 244. C. Tabur
- 253. G. Blancaneaux
- 261. D. Michalski
- 266. E. Butvilas
- 268. I. Gakhov
- 269. L. Giustino
- 271. F. Cristian Jianu
- 282. T. Pereira
- 295. P. Martin Tiffon
- 299. A. Andreev*pr
- 306. N. Sanchez Izquierdo
- 309. F. Agamenone
- 327. N. Alvarez Varona
- 335. M. Damas
-
-
Alternates
- 1. K. Feldbausch (338)
- 2. I. Montes-De (346)
- 3. G. Piraino (351)
- 4. J. Barranco C (362)
- 5. C. Sanchez Jo (367)
- 6. A. Nedic (386)
- 7. S. Gulin (387)
- 8. R. Brancaccio (399)
- 9. M. Alcala Gur (411)
- 10. F. Bondioli (412)
- 11. C. Cretu (413)
- 12. B. Zapata Mir (421)
- 13. O. Roca Batal (436)
- 14. J. Forejtek (442)
- 15. E. Vanshelboi (473)
- 16. F. Gill (498)
- 17. C. Lopez Mont (541)
- 18. F. Moroni (542)
- 19. J. Nikles (577)
- 20. A. Barroso Ca (604)
- 21. A. Oetzbach (606)
- 22. A. Braynin (649)
- 23. G. La Vela (659)
- 24. A. Sanchez Qu (671)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Montemar (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:39
Main Draw (cut off: 560 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 351. G. Piraino
- 362. J. Barranco Cosano
- 367. C. Sanchez Jover
- 386. A. Nedic
- 387. S. Gulin
- 389. A. Martin
- 394. A. Picchione
- 399. R. Brancaccio
- 411. M. Alcala Gurri
- 413. C. Cretu
- 417. G. Cadenasso
- 421. B. Zapata Miralles
- 442. J. Forejtek
- 498. F. Gill
- 503. G. Pennaforti
- 519. M. Mazza
- 541. C. Lopez Montagud
- 542. F. Moroni
- 543. S. Palosi
- 560. N. Hardt
-
Alternates
- 1. G. Campana Le (584)
- 2. M. Gonzalez F (588)
- 3. A. Barroso Ca (604)
- 4. A. Oetzbach (606)
- 5. M. De Krom (618)
- 6. L. Bocchi (632)*pr
- 7. S. Perez Cont (632)
- 8. M. William Do (648)
- 9. G. La Vela (659)
- 10. A. Sanchez Qu (671)
- 11. D. Augusto Ba (673)
- 12. F. Forti (677)
- 13. A. Santamarta (690)
- 14. I. Lopez Mori (694)
- 15. J. Cruz Marti (695)
- 16. L. Wessels (708)
- 17. J. Sperle (714)
- 18. A. Gobat (741)
- 19. L. Raquillet (742)
- 20. O. Jose Gutie (779)
- 21. N. Schell (833)
- 22. M. Cerny (857)
- 23. A. Fiorentini (899)
- 24. M. Bobichon (903)
- 25. I. Parisca Ro (907)
- 26. M. Razvan Mar (922)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Sydney (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:37
Main Draw (cut off: 433 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 107. C. O
- 112. J. Duckworth
- 119. R. Hijikata
- 182. B. Tomic
- 184. J. Kubler
- 192. J. McCabe
- 197. A. Bolt
- 239. L. Tu
- 252. R. Noguchi
- 256. D. Sweeny
- 298. O. Jasika
- 307. M. Gengel
- 316. R. Tokuda
- 321. M. Bouzige
- 329. C. Langmo
- 388. A. Shah
- 397. H. Moriya
- 423. M. Dellavedova
- 431. B. Ellis
- 433. K. Singh
-
Alternates
- 1. P. Sekulic (459)
- 2. F. Peliwo (464)
- 3. T. Kumasaka (485)
- 4. T. Wu (486)
- 5. M. Polmans (499)
- 6. J. Delaney (509)
- 7. B. Bicknell (554)
- 8. A. Rai (561)
- 9. Y. Kikuchi (605)
- 10. P. Marinkov (630)
- 11. M. Rottgering (646)
- 12. E. Hudd (704)
- 13. T. Sach (759)
- 14. L. Vithoontie (789)
- 15. J. Charlton (823)
- 16. O. Anderson (828)
- 17. S. Hazawa (829)
- 18. D. Sumizawa (845)
- 19. C. Hewitt (867)
- 20. C. Emil Overb (925)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Sydney (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:38
Main Draw (cut off: 823 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 459. P. Sekulic
- 464. F. Peliwo
- 485. T. Kumasaka
- 486. T. Wu
- 499. M. Polmans
- 509. J. Delaney
- 554. B. Bicknell
- 561. A. Rai
- 626. J. Sheehy
- 630. P. Marinkov
- 657. H. Matsuoka
- 704. E. Hudd
- 759. T. Sach
- 776. T. Yamanaka
- 778. K. Ogura
- 789. L. Vithoontien
- 811. J. Bradshaw
- 823. J. Charlton
Alternates
- 1. S. Hazawa (829)
- 2. D. Sumizawa (845)
- 3. A. Klintcharo (858)
- 4. C. Hewitt (867)
- 5. B. Walkin (884)*pr
- 6. J. Delaney (898)
- 7. M. Bobichon (903)
- 8. C. Emil Overb (925)
- 9. M. Hulme (926)
- 10. H. Jones (951)
- 11. I. Becroft (962)
- 12. F. Bass (971)
- 13. Y. Inui (1163)
- 14. P. Kumar (1192)
- 15. E. Cook (1246)
- 16. N. Tajima (1315)
- 17. K. Pearson (1359)
- 18. B. Bayldon (1390)
- 19. J. Bruce-Smit (1455)
- 20. R. Kis Balazs (1585)
- 21. T. Edward Pap (1700)
- 22. A. Zgirovsky (1783)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Yokohama (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:36
Main Draw (cut off: 377 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 115. K. Nishikori
- 135. C. Tseng
- 137. Y. Nishioka
- 161. C. Wong
- 177. R. Sakamoto
- 187. O. Crawford
- 204. E. Ymer
- 229. Y. Hsiou Hsu
- 241. Y. Shimizu
- 257. M. Huesler
- 258. J. Jung*pr
- 275. T. Daniel
- 278. A. Shelbayh
- 304. H. Barton
- 312. Y. Uchiyama
- 324. K. Uchida
- 326. D. Ajdukovic
- 363. M. Jones
- 365. H. Chung
- 377. S. Shin
-
Alternates
- 1. K. Samrej (408)
- 2. Y. Takahashi (427)
- 3. N. Oberleitne (429)
- 4. M. Basing (441)
- 5. H. Shiraishi (447)
- 6. A. Santillan (449)
- 7. M. Zhukov (468)
- 8. T. Huang (474)
- 9. W. Shin (502)
- 10. K. Isomura (515)
- 11. Y. Mochizuki (520)
- 12. R. Matsuda (534)
- 13. M. Imamura (557)
- 14. J. Nikles (577)
- 15. Y. Kikuchi (605)
- 16. I. Marcondes (610)
- 17. N. Nakagawa (617)
- 18. K. Lee (687)
- 19. S. Mitsui (692)
- 20. M. Vrbensky (710)
- 21. S. Fukuda (736)
- 22. Y. Kawahashi (747)
- 23. J. Nam (770)
- 24. K. Bigun (772)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Yokohama (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:36
Main Draw (cut off: 653 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 408. K. Samrej
- 427. Y. Takahashi
- 429. N. Oberleitner
- 441. M. Basing
- 447. H. Shiraishi
- 449. A. Santillan
- 468. M. Zhukov
- 474. T. Huang
- 502. W. Shin
- 515. K. Isomura
- 520. Y. Mochizuki
- 525. A. Ritschard
- 534. R. Matsuda
- 557. M. Imamura
- 575. S. Imai
- 605. Y. Kikuchi
- 610. I. Marcondes
- 617. N. Nakagawa
- 653. K. Matsuda
-
-
Alternates
- 1. M. Vrbensky (710)
- 2. S. Fukuda (736)
- 3. U. Park (740)
- 4. Y. Kawahashi (747)
- 5. J. Nam (770)
- 6. Y. Kusuhara (792)
- 7. R. Taguchi (805)
- 8. T. Ichikawa (822)
- 9. J. Yamasaki (904)
- 10. S. Nakagawa (965)
- 11. R. Tabata (978)
- 12. K. Uesugi (988)
- 13. Y. Inui (1163)
- 14. M. Ochi (1378)
- 15. R. Kis Balazs (1585)
- 16. R. Nakamura (1700)
- 17. N. Trouve (1812)
- 18. T. Loof (2055)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Soma bay (MD) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:37
Main Draw (cut off: 497 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 203. J. Clarke
- 267. P. Bar Biryukov
- 276. I. Simakin
- 299. S. Purtseladze
- 311. M. Erhard
- 322. D. Yevseyev
- 332. J. Berrettini
- 333. S. Kopp
- 334. G. Hussey
- 358. M. Mrva
- 390. V. Bielinskyi
- 396. A. Binda
- 400. J. Sels
- 425. R. Molleker
- 432. L. Carboni
- 444. D. Blanch
- 452. R. Albot
- 457. V. Orlov
- 478. P. Fellin
- 488. M. Basic
- 489. E. Agafonov
- 497. P. Vives Marcos
-
-
Alternates
- 1. V. Ursu (508)
- 2. T. Samuel (510)
- 3. L. Borg (512)
- 4. M. Alkaya (514)
- 5. R. Catry (549)
- 6. F. Zakaria (551)
- 7. S. Sorger (555)
- 8. J. Nikles (577)
- 9. P. Nesterov (579)
- 10. N. Ehrenschne (583)
- 11. S. Callejon H (591)
- 12. T. Berkieta (592)
- 13. Y. Dzhavakian (594)
- 14. D. Kellovsky (600)
- 15. A. Barroso Ca (604)
- 16. A. Elsayed (612)
- 17. L. Castagnola (623)
- 18. M. Hurrion (635)
- 19. M. Krajci (637)
- 20. O. Milic (640)
- 21. S. Rawat (647)
- 22. A. Braynin (649)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Soma bay (Q) Inizio torneo: 17/11/2025 | Ultimo agg.: 12/11/2025 16:37
Main Draw (cut off: 666 - Data entry list: 30/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 494. O. Pieczkowski
- 510. T. Samuel
- 512. L. Borg
- 514. M. Alkaya
- 528. A. Bakshi
- 544. P. Fajta
- 551. F. Zakaria
- 583. N. Ehrenschneider
- 586. E. Couacaud
- 592. T. Berkieta
- 594. Y. Dzhavakian
- 600. D. Kellovsky
- 603. M. Dhamne
- 612. A. Elsayed
- 621. I. Marrero Curbelo
- 635. M. Hurrion
- 637. M. Krajci
- 640. O. Milic
- 662. P. Basile
- 666. A. Ouakaa
-
Alternates
- 1. M. Summers (698)
- 2. D. Ostapenkov (703)
- 3. M. Bassem Sob (730)
- 4. A. Kukasian (796)
- 5. N. Schell (833)
- 6. M. Cerny (857)
- 7. E. Philippov (896)
- 8. M. Razvan Mar (922)
- 9. I. Nedelko (964)
- 10. G. Ramskogler (968)
- 11. L. Staeheli (993)
- 12. G. Maria Noce (1028)
- 13. T. Zeuch (1035)
- 14. D. Poljak (1039)
- 15. A. Habib (1043)
- 16. L. Angelini (1049)
- 17. N. Larwig (1064)
- 18. N. Barsukov (1096)
- 19. N. Parizzia (1197)
- 20. B. O (1373)
- 21. O. Vasser (1373)
- 22. T. Genier (1377)
- 23. Y. Shyla (1408)
- 24. M. Fondriest (1478)
- 25. F. Duda (1493)
- 26. J. Opitz (1542)
-
“Ora è tempo di riposare, guarire, tornare più forte”.
Mi pare EVIDENTE, che Nardi si sia ritirato principalmente perché ci sono problemi fisici.
Non è andato in vacanza come prima scelta.
Ennesimo cambio in corsa a vantaggio per alcuni ben noti,che ancora una volta godono di certi privilegi.
@ Leftwing13 (#4521736)
* Dovrà scalare
Se la classifica che vale è quella di questo fine settimana va bene e ci sta un programmazione mirata sul prossimo anno. Ma la prossima settimana Ciná dovrà scalerà dieci punti e dovrebbe perdere una decina di posizioni. Speriamo e grazie per la precisazione 🙂
Da quest’anno usano il ranking del 17 novembre per i tornei della tournée australiana (singolare, doppio e quali). Le entry list verranno comunque pubblicate nei soliti tempi (6 settimane prima per il MD degli AO, 4 per tutti gli altri tornei)
Le entry list delle quali, a meno che non siano cambiate le regole, però escono 3 settimane dopo quelle del MD, quindi tempo ce n’è
Leggo ancora commenti su Nardi che non ne ha voglia, che si ritirerà . Io credo possa fare quello che vuole , magari guardate il prize monay solo del 2025 sicuramente voi lo avrete superato , anche come ranking .
@ Leftwing13 (#4521690)
Spero proprio non gliela diano, si iscrive a se voleva giocare . A parte che può benissimo saltare gli AO prepararsi facendo una preparazione adeguata .
Certo gli organizzatori di Bergamo avranno le loro ragioni, ma se scivolano ancora un po’ più indietro nel calendario arrivano alla settimana di Natale e allora a giocare ci andranno solo renne e elfi. 🙁
@ Leftwing13 (#4521690)
Doveva giocare questa settimana, la prossima è troppo tardi. È 222° nel ranking live e di solito entrano fino al 235, direi che è messo abbastanza bene
La classifica si congela luedì prossimo per AO o sbaglio? Nel qual caso credo sia abbastanza agevolmente dentro e si starà preparando offline. Era arrivao stanco come fine anno scorso e credo abbia fatto bene a staccare.
Non vedo Ciná tra gli iscritti a Bergamo o Montemar, spero che ci sia in programma un wild card. Senza una manciata di punti, potrebbe essere a rischio la presenza alle qualifiche degli Australian Open e sarebbe davvero un peccato.
@ walden (#4521646)
Nardi non ha voglia, probabilmente. Non ha senso che si rompa le palle a difendere i 100 punti di Rovereto se l’unica ragione fosse entrare in MD agli AO dato che conta il ranking del 17 novembre. Possibile che l’anno prossimo si ritiri? Forse
@ walden (#4521646)
Rientra dalla finestra,lui…
@ walden (#4521646)
Rientra dalla finestra
A breve resoconto a 360 gradi dai tornei Itf ai Major.
Preannuncio pioggia di record per i ben noti.
ahi, l’anima del Colonnello si è appropriata del Comandante, urge un intervento da esorciccio… in assenza di Antoniov, che ha cose ben più importanti a cui pensare… a proposito, carissimo, tutto bene?
Con la fidanzata, non c’è miglior esercizio fisico, beata gioventù….
è sempre davanti a Landaluce , comunque….
Ma no ha scritto un post che va in vacanza. “Meritate” devo dire, invece di provare ancora a bergamo, gli costava troppo un altro torneo. Già alle Maldive.
Con chi farà la preparazione? Da solo col fratello e gli amici di Pesato?
In effetti a Guayaquil vi e’ nelle quali un Cavallo;
Mancherebbe l’ asino e quindi io le darei una WC.
Con tutto il massimo rispetto Doge.
Dopo l’ eliminazione al primo turno a Lione, speriamo che il buon Shintaro si riscatti in terra orobica.
Spero che nessuno voglia gabellare la solita scusa di Nardi, secondo la quale sarebbe infortunato. Non ne ha più voglia, vuole prendersi una meritata vacanza, lui che in questi mesi si è sbattuto veramente, mica come quei fancazzisti di Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Sonego, etc., vincendo a più non posso (tre vinte contro gente fuori dei 200 da Agosto) e salendo vertiginosamnete la classifica (fra una settimana 105, secondo me non rientra nel MD australiano).
Azzardo una previsione: fuori dai 200 l’anno prossimo e probabile ritiro…. a meno che non decida di fare il tennista sul serio, con un coach, un preparatore atletico e 30 tornei giocati, ma per davvero.
Cacchio se mi fossi iscritto a Guayaquil sarei entrato nella quali. Girano dei future travestiti da challenger con un seeding da M15
Purtroppo anche Bergamo abbastanza poverello a questo giro