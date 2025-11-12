Aryna Sabalenka guarda al futuro: “Voglio diventare madre tra cinque anni, ma ora la mia priorità è il tennis”

Numero uno del mondo e dominatrice del tennis femminile, Aryna Sabalenka ha parlato apertamente dei suoi progetti futuri in una recente intervista nella sua lingua madre. La campionessa bielorussa, professionista dal 2015 e legata sentimentalmente da diversi anni, ha confessato il desiderio di diventare madre entro cinque anni, pur senza mettere in secondo piano la propria carriera sportiva.

“Voglio raggiungere tutto il mio potenziale nello sport e vedere fin dove posso arrivare. Probabilmente mi piacerebbe formare una famiglia tra circa cinque anni”, ha dichiarato sorridendo.

A 27 anni, Sabalenka si trova nel pieno della maturità agonistica e ha chiarito che non ha alcuna intenzione di ritirarsi nel breve periodo. In passato, infatti, aveva già spiegato di voler tornare a competere anche dopo la maternità, seguendo l’esempio di altre grandi campionesse del circuito WTA.

Per ora, la priorità della tennista bielorussa resta una sola: continuare a dominare il circuito, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento del tennis mondiale e aggiungendo nuovi trofei al suo palmarès.





