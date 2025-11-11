Bolelli-Vavassori, due vittorie: “Atmosfera incredibile, il pubblico ci spinge”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raccontato in conferenza stampa le loro sensazioni dopo la brillante vittoria su Zeballos e Granollers, arrivata con un convincente 7-6, 6-4 alle Nitto ATP Finals. Un successo che li porta all’obiettivo semifinale e che conferma il loro stato di forma nel torneo di casa.

“Atmosfera incredibile, il pubblico ci spinge in ogni punto”

Bolelli, veterano del doppio azzurro, ha sottolineato quanto sia speciale giocare davanti al pubblico italiano:

«È una sensazione incredibile. Avevamo già avuto la possibilità di giocare qui lo scorso anno, ma questa volta siamo arrivati più preparati e più concentrati. Il pubblico è fantastico. Abbiamo disputato due ottime partite e oggi, rispetto al debutto, abbiamo giocato anche meglio. L’atmosfera ci dà una spinta enorme. Continueremo a dare tutto, punto dopo punto».

Vavassori, torinese e quindi doppiamente motivato, ha confermato il valore aggiunto del calore del tifo:

«L’atmosfera è stata pazzesca, una delle migliori che abbia mai vissuto. Sto cercando sempre di coinvolgere il pubblico in modo rispettoso, ma portando energia, perché il doppio ne ha bisogno e dal vivo piace molto. La nostra chiave è stata restare uniti, guardarci negli occhi, mantenere intensità su ogni punto. Abbiamo giocato meglio del primo match e vogliamo continuare così».





Marco Rossi