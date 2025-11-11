Hanno debuttato a Torino lo scorso anno ATP, Copertina

Bolelli e Vavassori da urlo! Battono anche Granollers-Zeballos e centrano la semifinale in doppio alle ATP Finals

11/11/2025 13:41 31 commenti
Simone Bolelli e Andrea Vavassori (foto Brigitte Grassotti)
Simone Bolelli e Andrea Vavassori (foto Brigitte Grassotti)

Così si gioca in paradiso, ma è tutto vero e bellissimo. Sfoderando un’altra grande prestazione il team azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori batte la quotata coppia Granollers – Zeballos e, con due vittorie nel girone, centra la semifinale alle ATP Finals 2025. È l’ennesima pagina di storia di questa epoca d’Oro del tennis italiano: mai un doppio azzurro era riuscito a superare la fase a gironi al “Masters” e issarsi in semifinale. Addirittura in casa per Vavassori, fatto questo che innalza a favola una corsa notevolissima anche sul piano squisitamente tecnico.

Rispetto all’esordio del 2024, quando Simone e Andrea non riuscirono a passare il round robin, il nostro doppio in quest’edizione delle Finals ha un’energia, convinzione ed efficacia nettamente superiore, fattori che hanno permesso loro di sconfiggere nettamente il doppio britannico Cash – Glasspool nel match di esordio e oggi il duo ispano-argentino, ex campione del torneo dei “maestri”, e senza perdere un solo set nei due match disputati. Velocità, servizio super e anche grandi risposte, davvero una qualità notevole e accesso tra i migliori quattro assolutamente meritato.

Nel primo set è stato decisivo il tiebreak: a salire in cattedra Vavassori che con una potente risposta di rovescio si prende il mini-break che manda gli azzurri al comando, quindi sempre “Wave” allunga con una demi-volè molto difficile e poi un ace. Il punto decisivo è di Bolelli, una risposta di potenza alla figura di Granollers, impossibile gestire di volo quella “pallata”. 7 punti a 4 per Bolelli – Vavassori.

Forti del vantaggio, gli azzurri volano nel secondo parziale e scappano subito avanti con schemi precisi e sincronie collaudate. Stavolta è Simone a brillare sul net e prendersi di volo il punto che vale il break, per il 2-0 a favore degli italiani. È l’allungo decisivo, i rivali non riescono a rimontare in risposta e così Bolelli e Vavassori chiudono il secondo set per 6-4, e centrano uno storico passaggio in semifinale.

Mario Cecchi

 

 

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Turin
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3]
6
4
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
7
6
Vincitore: Bolelli / Vavassori
31 commenti. Lasciane uno!

ProVax (Guest) 11-11-2025 16:16

Grandissima prestazione dei nostri campioni, il primo set equilibratissimo come spesso succede in doppio,ma cmq sembravano un po’ più forti i nostri, ma il meglio lo hanno dato nel secondo, per la solidità di gioco, la costanza e anche qualche colpo ad effetto.
Bolelli sembra particolarmente a suo agio con questa superficie, forse per il rimbalzo a lui congeniale,sognare si può

 31
ProVax (Guest) 11-11-2025 16:11

Scritto da guido Guest

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Vero: mancando il doppio titolare (cioè Sinner + il_primo_che_passa) i BoleSsori sono il nostro asso nella manica

Posso gentilmente mandarti a ca…re…Ma si può? Fosse per te Sinner giocherebbe anche in BJK cup.
Che cagasotto.

 30
tomax (Guest) 11-11-2025 16:07

@ guido Guest (#4520602)

non puoi lasciare a casa un top ten a meno che non lo decida lui

 29
Andreas Seppi 11-11-2025 16:04

Vedendo la classifica di doppio sono ampiamente fuori dalla top10 non me l’aspettavo (seppur entrambi 13 atp). Ci vorrebbe il titolo per riportarli dentro

 28
Il GUEst 11-11-2025 15:39

Scritto da guido Guest

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Simo.
@ Detuqueridapresencia (#4520537)
Hai ragione, io personalmente pensavo che per la Davis sarebbe stata meglio una coppia: Vavassori-Berretttini; Vavassori-Sonego o Musetti-Sonego me chi vince ha sempre ragione, è il campo a parlare. Chapeau a Wave e Bole.

Scritto da sergioat

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Hai ragione, Boselli mi ha zittito

L’onestà intellettuale è sempre benvenuta e del resto anche io pensavo che Simone fosse al capolinea e avevo ipotizzato la convocazopne di Sonego al suo posto sia per eventuale uso singolo (è in forma) sia per coppia doppio con vavassori (sono affiatati).
A questo punto mi sa che Lollo resta fuori

io Lorenzone Sonego forse lo porterei al posto di Musetti, non perchè Lorenzino non lo meriti, anzi, ma perchè tra gli straordinari ateniesi, le fatiche torinesi e il bambino in arrivo, sarà stanco e forse un po’ scarico

Per me dipende da Musetti, se dà garanzie e piena disponibilità non lo puoi lasciare a casa, se invece lui stesso riterrà di essere stremato dopo questa stagione e vorrà stare con moglie e figlio in arrivo (sarebbe a mio avviso più che legittimo) allora spazio a Sonny, Flavio e Matteo

 27
guido Guest 11-11-2025 15:33

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Simo.
@ Detuqueridapresencia (#4520537)
Hai ragione, io personalmente pensavo che per la Davis sarebbe stata meglio una coppia: Vavassori-Berretttini; Vavassori-Sonego o Musetti-Sonego me chi vince ha sempre ragione, è il campo a parlare. Chapeau a Wave e Bole.

Scritto da sergioat

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Hai ragione, Boselli mi ha zittito

L’onestà intellettuale è sempre benvenuta e del resto anche io pensavo che Simone fosse al capolinea e avevo ipotizzato la convocazopne di Sonego al suo posto sia per eventuale uso singolo (è in forma) sia per coppia doppio con vavassori (sono affiatati).
A questo punto mi sa che Lollo resta fuori

io Lorenzone Sonego forse lo porterei al posto di Musetti, non perchè Lorenzino non lo meriti, anzi, ma perchè tra gli straordinari ateniesi, le fatiche torinesi e il bambino in arrivo, sarà stanco e forse un po’ scarico

 26
Di Passaggio 11-11-2025 15:33

@ Il GUEst (#4520595)

Punterei su Flavio anziché Matteo.

 25
Di Passaggio 11-11-2025 15:31

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Giusto. Ero tra i perplessi. Meglio così, perbacco!

 24
Il GUEst 11-11-2025 15:31

Beh direi che per la Davis hanno fugato ogni dubbio, in doppio giocheranno loro senza se e senza ma, vediamo chi saranno gli altre tre convocati che giocheranno il singolare, io penso Musetti, Berrettini e Sonego con Musetti a riposo contro l’Austria, mi spiace per Flavio

 23
guido Guest 11-11-2025 15:25

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Vero: mancando il doppio titolare (cioè Sinner + il_primo_che_passa) i BoleSsori sono il nostro asso nella manica

 22
Detuqueridapresencia 11-11-2025 15:25

Scritto da Simo.
@ Detuqueridapresencia (#4520537)
Hai ragione, io personalmente pensavo che per la Davis sarebbe stata meglio una coppia: Vavassori-Berretttini; Vavassori-Sonego o Musetti-Sonego me chi vince ha sempre ragione, è il campo a parlare. Chapeau a Wave e Bole.

Scritto da sergioat

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Hai ragione, Boselli mi ha zittito

L’onestà intellettuale è sempre benvenuta e del resto anche io pensavo che Simone fosse al capolinea e avevo ipotizzato la convocazopne di Sonego al suo posto sia per eventuale uso singolo (è in forma) sia per coppia doppio con vavassori (sono affiatati).

A questo punto mi sa che Lollo resta fuori

 21
guido Guest 11-11-2025 15:17

Scritto da guido Guest
ma siamo sicuri che siano già qualificati?

Ah sì, perchè hanno vinto due volte 2-0 e gli altri 2-1

 20
sergioat 11-11-2025 15:16

Scritto da Detuqueridapresencia
E ora provate a dire che non sono più da Davis

Hai ragione, Boselli mi ha zittito

 19
Simo. (Guest) 11-11-2025 15:08

@ Detuqueridapresencia (#4520537)

Hai ragione, io personalmente pensavo che per la Davis sarebbe stata meglio una coppia: Vavassori-Berretttini; Vavassori-Sonego o Musetti-Sonego me chi vince ha sempre ragione, è il campo a parlare. Chapeau a Wave e Bole.

 18
walden 11-11-2025 15:07

Scritto da guido Guest
ma siamo sicuri che siano già qualificati?

si, è aritmetico

 17
Silvy__89 (Guest) 11-11-2025 15:04

Bravi ragazzi! Per chi era preoccupato per la Davis, non c’è motivo i 2 mi sembrano in forma

 16
walden 11-11-2025 15:03

Simone ed Andrea hanno mandato due messaggi a Volandri ed ai loro detrattori. Se mantengono ancora una settimana questa forma (ieri ho visto il loro allenamento e mi hanno impressionato, da una parte c’erano loro e dall’altra Granollers e Zeballos) possiamo andare alla Davis con qualche certezza in più…

 15
guido Guest 11-11-2025 14:57

ma siamo sicuri che siano già qualificati?

 14
Plutone (l'originale) (Guest) 11-11-2025 14:40

@ Detuqueridapresencia (#4520537)

Non lo sono

 13
Sinnerissimo (Guest) 11-11-2025 14:34

L’anno scorso fecero un tour de force per arrivare alle finals e lo pagarono.
Quest’anno hanno rallentato gli ultimi due mesi per fare preparazione specifica per Torino e Bologna e i risultati si vedono.
Tutti sapevano che Sinner non sarebbe andato alla David e la preparazione di Bolessori è stata volutamente incentrata sull’essere in forma in queste sue settimane

 12
Detuqueridapresencia 11-11-2025 14:30

E ora provate a dire che non sono più da Davis

 11
Alberto Rossi 11-11-2025 14:28

Scritto da etberit
Me la sono persa, purtroppo! A me piacciono molto, anche se penso che Bolelli dovrebbe pensionarsi… forse con un canto del cigno ci potrebbe stare.

la Navratilova ha giocato in doppio fino a 50 anni .. finché se la sente Bolelli continuerà tranquillamente a giocare

 10
RED FURY (Guest) 11-11-2025 14:22

Grandi ragazzi, vi meritate questo e anche di giocarvi da coppia titolare le finals di Davis!!!

 9
etberit 11-11-2025 14:22

Me la sono persa, purtroppo! A me piacciono molto, anche se penso che Bolelli dovrebbe pensionarsi… forse con un canto del cigno ci potrebbe stare.

 7
JannikUberAlles 11-11-2025 14:14

Quando sono in fiducia…
… diventano davvero FORTI !

 6
Andreas Seppi 11-11-2025 14:11

Bravissimiii!

 5
Alberto Rossi 11-11-2025 14:11

Nel doppio i valori sono davvero omogenei ad alti livelli.. Bole e Vava non hanno avuto una grande stagione ma gli avversari li hanno già battuti tutti e possono giocarsela sino in fondo

 4
Fabio (Guest) 11-11-2025 14:02

Grandissimi!!!!

 3
Marcoini (Guest) 11-11-2025 13:54

Straordinari ed entusiasmanti!

 2
Plutone (l'originale) (Guest) 11-11-2025 13:51

Diciamo apertamente che il merito è tutto del nostro Presidente Ing. Angelo Binaghi che ha sempre creduto in loro, mica Volandri !

 1
