Bolelli e Vavassori da urlo! Battono anche Granollers-Zeballos e centrano la semifinale in doppio alle ATP Finals
Così si gioca in paradiso, ma è tutto vero e bellissimo. Sfoderando un’altra grande prestazione il team azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori batte la quotata coppia Granollers – Zeballos e, con due vittorie nel girone, centra la semifinale alle ATP Finals 2025. È l’ennesima pagina di storia di questa epoca d’Oro del tennis italiano: mai un doppio azzurro era riuscito a superare la fase a gironi al “Masters” e issarsi in semifinale. Addirittura in casa per Vavassori, fatto questo che innalza a favola una corsa notevolissima anche sul piano squisitamente tecnico.
Rispetto all’esordio del 2024, quando Simone e Andrea non riuscirono a passare il round robin, il nostro doppio in quest’edizione delle Finals ha un’energia, convinzione ed efficacia nettamente superiore, fattori che hanno permesso loro di sconfiggere nettamente il doppio britannico Cash – Glasspool nel match di esordio e oggi il duo ispano-argentino, ex campione del torneo dei “maestri”, e senza perdere un solo set nei due match disputati. Velocità, servizio super e anche grandi risposte, davvero una qualità notevole e accesso tra i migliori quattro assolutamente meritato.
Nel primo set è stato decisivo il tiebreak: a salire in cattedra Vavassori che con una potente risposta di rovescio si prende il mini-break che manda gli azzurri al comando, quindi sempre “Wave” allunga con una demi-volè molto difficile e poi un ace. Il punto decisivo è di Bolelli, una risposta di potenza alla figura di Granollers, impossibile gestire di volo quella “pallata”. 7 punti a 4 per Bolelli – Vavassori.
Forti del vantaggio, gli azzurri volano nel secondo parziale e scappano subito avanti con schemi precisi e sincronie collaudate. Stavolta è Simone a brillare sul net e prendersi di volo il punto che vale il break, per il 2-0 a favore degli italiani. È l’allungo decisivo, i rivali non riescono a rimontare in risposta e così Bolelli e Vavassori chiudono il secondo set per 6-4, e centrano uno storico passaggio in semifinale.
Mario Cecchi
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
TAG: ATP Finals 2025, Bolelli Vavassori
Grandissima prestazione dei nostri campioni, il primo set equilibratissimo come spesso succede in doppio,ma cmq sembravano un po’ più forti i nostri, ma il meglio lo hanno dato nel secondo, per la solidità di gioco, la costanza e anche qualche colpo ad effetto.
Bolelli sembra particolarmente a suo agio con questa superficie, forse per il rimbalzo a lui congeniale,sognare si può
Posso gentilmente mandarti a ca…re…Ma si può? Fosse per te Sinner giocherebbe anche in BJK cup.
Che cagasotto.
@ guido Guest (#4520602)
non puoi lasciare a casa un top ten a meno che non lo decida lui
Vedendo la classifica di doppio sono ampiamente fuori dalla top10 non me l’aspettavo (seppur entrambi 13 atp). Ci vorrebbe il titolo per riportarli dentro
Per me dipende da Musetti, se dà garanzie e piena disponibilità non lo puoi lasciare a casa, se invece lui stesso riterrà di essere stremato dopo questa stagione e vorrà stare con moglie e figlio in arrivo (sarebbe a mio avviso più che legittimo) allora spazio a Sonny, Flavio e Matteo
io Lorenzone Sonego forse lo porterei al posto di Musetti, non perchè Lorenzino non lo meriti, anzi, ma perchè tra gli straordinari ateniesi, le fatiche torinesi e il bambino in arrivo, sarà stanco e forse un po’ scarico
@ Il GUEst (#4520595)
Punterei su Flavio anziché Matteo.
Giusto. Ero tra i perplessi. Meglio così, perbacco!
Beh direi che per la Davis hanno fugato ogni dubbio, in doppio giocheranno loro senza se e senza ma, vediamo chi saranno gli altre tre convocati che giocheranno il singolare, io penso Musetti, Berrettini e Sonego con Musetti a riposo contro l’Austria, mi spiace per Flavio
Vero: mancando il doppio titolare (cioè Sinner + il_primo_che_passa) i BoleSsori sono il nostro asso nella manica
L’onestà intellettuale è sempre benvenuta e del resto anche io pensavo che Simone fosse al capolinea e avevo ipotizzato la convocazopne di Sonego al suo posto sia per eventuale uso singolo (è in forma) sia per coppia doppio con vavassori (sono affiatati).
A questo punto mi sa che Lollo resta fuori
Ah sì, perchè hanno vinto due volte 2-0 e gli altri 2-1
Hai ragione, Boselli mi ha zittito
@ Detuqueridapresencia (#4520537)
Hai ragione, io personalmente pensavo che per la Davis sarebbe stata meglio una coppia: Vavassori-Berretttini; Vavassori-Sonego o Musetti-Sonego me chi vince ha sempre ragione, è il campo a parlare. Chapeau a Wave e Bole.
si, è aritmetico
Bravi ragazzi! Per chi era preoccupato per la Davis, non c’è motivo i 2 mi sembrano in forma
Simone ed Andrea hanno mandato due messaggi a Volandri ed ai loro detrattori. Se mantengono ancora una settimana questa forma (ieri ho visto il loro allenamento e mi hanno impressionato, da una parte c’erano loro e dall’altra Granollers e Zeballos) possiamo andare alla Davis con qualche certezza in più…
ma siamo sicuri che siano già qualificati?
@ Detuqueridapresencia (#4520537)
Non lo sono
L’anno scorso fecero un tour de force per arrivare alle finals e lo pagarono.
Quest’anno hanno rallentato gli ultimi due mesi per fare preparazione specifica per Torino e Bologna e i risultati si vedono.
Tutti sapevano che Sinner non sarebbe andato alla David e la preparazione di Bolessori è stata volutamente incentrata sull’essere in forma in queste sue settimane
E ora provate a dire che non sono più da Davis
la Navratilova ha giocato in doppio fino a 50 anni .. finché se la sente Bolelli continuerà tranquillamente a giocare
Grandi ragazzi, vi meritate questo e anche di giocarvi da coppia titolare le finals di Davis!!!
Grandi ragazzi, vi meritate questo e anche di giocarvi da coppia titolare le finals di Davis!!!
Me la sono persa, purtroppo! A me piacciono molto, anche se penso che Bolelli dovrebbe pensionarsi… forse con un canto del cigno ci potrebbe stare.
Quando sono in fiducia…
… diventano davvero FORTI !
Bravissimiii!
Nel doppio i valori sono davvero omogenei ad alti livelli.. Bole e Vava non hanno avuto una grande stagione ma gli avversari li hanno già battuti tutti e possono giocarsela sino in fondo
Grandissimi!!!!
Straordinari ed entusiasmanti!
Diciamo apertamente che il merito è tutto del nostro Presidente Ing. Angelo Binaghi che ha sempre creduto in loro, mica Volandri !