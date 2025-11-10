ITF Heraklion e Austin: I Main Draw
ITF HERAKLION (Gre 50k Terra)
[1] Andrea Lazaro garcia vs TBD
Lucia Cortez llorca vs LYDIA Panagiotidou
Anastasia Abbagnato vs Elena Korokozidi
[16] Ane Mintegi del olmo vs TBD
[11] Lisa Pigato vs TBD
Draginja Vukovic vs Alba Rey garcia
Sapfo Sakellaridi vs Franziska Sziedat
[8] Irene Burillo vs TBD
[3] Alice Rame vs TBD
Bianca Elena Barbulescu vs Simona Ogescu
Sara Dols vs Daria Lodikova
[14] Tatiana Pieri vs TBD
[10] Ylena In-albon vs TBD
Sofia Rocchetti vs Eliska Tichackova
Pia Lovric vs Iva Ivanova
[7] Raluca Georgiana Serban vs TBD
[5] Sada Nahimana vs TBD
Federica Urgesi vs Kateryna Diatlova
Marianna Argyrokastriti vs Julie Struplova
[9] Angela Fita boluda vs TBD
[13] Dalila Spiteri vs TBD
Anna Hertel vs Lavinia Luciano
Dunja Maric vs Natalija Senic
[4] Selena Janicijevic vs TBD
[6] Amarissa Kiara Toth vs TBD
Michaela Bayerlova vs Rositsa Dencheva
Maelys Bougrat vs Sara Cakarevic
[12] Jennifer Ruggeri vs TBD
[15] Denislava Glushkova vs TBD
Polina Leykina vs Anja Stankovic
Ilinca Dalina Amariei vs Laura Svatikova
[2] Guiomar Maristany zuleta de reales vs TBD
ITF AUSTIN (Usa 50k cemento outdoor)
[1] Anastasia Gasanova vs Vivian Wolff
Alana Smith vs Madison Sieg
Eszter Meri vs TBD
[6] Katherine Sebov vs TBD
[4] Mai Hontama vs Lucia Peyre
TBD vs TBD
Victoria Osuigwe vs Sofia Elena Cabezas dominguez
Eryn Cayetano vs [8] Alexis Blokhina
[7] Mary Stoiana vs Alyssa Ahn
Sonja Zhiyenbayeva vs TBD
Olivia Lincer vs TBD
Mary Lewis vs [3] Fiona Crawley
[5] Kayla Day vs Carolyn Ansari
Malaika Rapolu vs TBD
Ekaterina Khayrutdinova vs Jennifer Jackson
[2] Wakana Sonobe vs TBD
