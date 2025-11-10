Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Heraklion e Austin: I Main Draw

10/11/2025
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

ITF HERAKLION (Gre 50k Terra)
[1] Andrea Lazaro garcia ESP vs TBD
Lucia Cortez llorca ESP vs LYDIA Panagiotidou GRE
Anastasia Abbagnato ITA vs Elena Korokozidi GRE
[16] Ane Mintegi del olmo ESP vs TBD

[11] Lisa Pigato ITA vs TBD
Draginja Vukovic SRB vs Alba Rey garcia ESP
Sapfo Sakellaridi GRE vs Franziska Sziedat GER
[8] Irene Burillo ESP vs TBD

[3] Alice Rame FRA vs TBD
Bianca Elena Barbulescu ROU vs Simona Ogescu ROU
Sara Dols ESP vs Daria Lodikova RUS
[14] Tatiana Pieri ITA vs TBD

[10] Ylena In-albon SUI vs TBD
Sofia Rocchetti ITA vs Eliska Tichackova CZE
Pia Lovric SLO vs Iva Ivanova BUL
[7] Raluca Georgiana Serban CYP vs TBD

[5] Sada Nahimana BDI vs TBD
Federica Urgesi ITA vs Kateryna Diatlova UKR
Marianna Argyrokastriti GRE vs Julie Struplova CZE
[9] Angela Fita boluda ESP vs TBD

[13] Dalila Spiteri ITA vs TBD
Anna Hertel POL vs Lavinia Luciano ITA
Dunja Maric SRB vs Natalija Senic SRB
[4] Selena Janicijevic FRA vs TBD

[6] Amarissa Kiara Toth HUN vs TBD
Michaela Bayerlova CZE vs Rositsa Dencheva BUL
Maelys Bougrat FRA vs Sara Cakarevic FRA
[12] Jennifer Ruggeri ITA vs TBD

[15] Denislava Glushkova BUL vs TBD
Polina Leykina RUS vs Anja Stankovic SRB
Ilinca Dalina Amariei ROU vs Laura Svatikova SVK
[2] Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs TBD

ITF AUSTIN (Usa 50k cemento outdoor)
[1] Anastasia Gasanova RUS vs Vivian Wolff USA
Alana Smith USA vs Madison Sieg USA
Eszter Meri SVK vs TBD
[6] Katherine Sebov CAN vs TBD

[4] Mai Hontama JPN vs Lucia Peyre ARG
TBD vs TBD
Victoria Osuigwe USA vs Sofia Elena Cabezas dominguez VEN
Eryn Cayetano USA vs [8] Alexis Blokhina USA

[7] Mary Stoiana USA vs Alyssa Ahn USA
Sonja Zhiyenbayeva KAZ vs TBD
Olivia Lincer USA vs TBD
Mary Lewis USA vs [3] Fiona Crawley USA

[5] Kayla Day USA vs Carolyn Ansari USA
Malaika Rapolu USA vs TBD
Ekaterina Khayrutdinova RUS vs Jennifer Jackson USA
[2] Wakana Sonobe JPN vs TBD

