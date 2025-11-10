Torino, due spettatori colpiti da malore: tragedia durante le ATP Finals

Giornata drammatica alle ATP Finals di Torino. Due uomini, di 70 e 78 anni, sono deceduti in due distinti episodi avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro nella zona di piazza d’Armi, dove si trova il Fan Village dell’evento.

Il primo malore ha colpito un uomo di 70 anni che si trovava davanti al villaggio dei tifosi. Colpito da un arresto cardiaco, è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente sul posto. Sono state avviate subito le manovre di rianimazione, poi l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette. Nonostante gli sforzi dei medici, è morto poco dopo il ricovero.

Pochi minuti più tardi, un secondo episodio ha colpito un uomo di 78 anni sugli spalti dell’area dedicata ai tifosi. Anche in questo caso i sanitari del 118 hanno agito rapidamente, trasferendolo d’urgenza alle Molinette. L’uomo è deceduto in ospedale nonostante i tentativi di salvarlo.

Entrambi gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118, con la presenza sul posto di un referente del servizio sanitario di Azienda Zero, che supervisiona l’organizzazione sanitaria dell’evento.





Marco Rossi