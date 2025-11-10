Musetti dopo la sconfitta a Torino: “Sono stato un po’ più lento in tutto quello che facevo, ma Fritz è stato bravissimo”

Lorenzo Musetti ha riconosciuto i meriti di un ottimo Taylor Fritz nel suo incontro di esordio alle ATP Finals 2025. Il top 10 azzurro ha confermato di non essersi sentito al meglio, con meno energia e velocità nel gestire il suo tennis, ma molto è stato anche per la partita di altissimo livello dell’americano, fortissimo in risposta e terribilmente continuo in ogni fase di gioco. Queste le parole di Musetti nella press conference all’Inalpi Arena.

“Prima di tutto devo dire che Taylor ha giocato davvero, davvero bene” commenta l’italiano. “Grandi complimenti a lui. Penso abbia prodotto una prestazione di altissimo livello. Considerando le condizioni e per come sentivo che stava giocando, è davvero in gran forma.

Dal mio lato ho servito piuttosto bene. Poi ci sono state alcune situazioni non girate bene, momenti in cui avrei potuto prendere un vantaggio nel punteggio, nel terzo game. Subito dopo, ho subito il break. Quello probabilmente è stato il punto di svolta della partita e del primo set in particolare”.

Lo stress nel passare subito dalla finale persa in modo rocambolesco ad Atene al debutto in un torneo così importante come le Finals: “Naturalmente ci ho pensato durante il match, anche perché arrivavo direttamente dalla finale di Atene. Sapevo che non potevo essere al 100% della forma, soprattutto dal punto di vista fisico, perché mentalmente sono davvero felice di essere qui. Sono molto contento e super orgoglioso di me stesso, del mio team, di quello che abbiamo raggiunto. In un certo senso, sono molto orgoglioso anche oggi, perché con quello che avevo nel corpo, credo di aver provato a combattere con le energie a disposizione. Devo dire che ho sentito che Taylor oggi è stato superiore a me. Se analizziamo il match, parliamo di soli due break, un break in ogni set. Magari se avessi ottenuto il break nei primi game, dove ho avuto le chance, forse la stanchezza sarebbe svanita. Questo non lo sapremo mai (sorridendo)”.

“Non ho sofferto di crampi oggi, ma sentivo le gambe un po’ più lente” racconta Musetti. “Uscendo dal servizio è stata dura perché Taylor ha risposto benissimo e mi ha messo tanta pressione. Sono stato un po’ più lento in tutto quello che facevo. Non sentivo la palla benissimo, lui ha tirato davvero forte e mi ha dato problemi. Come affronterò la partita di domani (vs. De Minaur, ndr)? Cercherò di recuperare il più possibile e analizzerò cosa posso trarre dal match di oggi. Qua le condizioni sono totalmente differenti rispetto ad Atene: lì sembrava quasi di essere sull’erba per come la palla scivolava via, il rimbalzo era basso, mentre qua salta piuttosto alta, sono condizioni molto differenti”.

Lorenzo aveva battuto Fritz nelle loro ultime tre sfide, ma si era giocato su terra battuta (due volte, tra Monte-Carlo e Parigi in versione Olimpica) ed erba (Wimbledon, una delle migliori partite in carriera dell’italiano). Cosa è cambiato rispetto a quelle partite? “Fritz mi ha sorpreso positivamente, ha giocato un match ottimo” continua Musetti. “Solo all’inizio mi ha concesso qualcosa, in quel game dove ho avuto le uniche palle break (4), forse se fossi riuscito a prendere quel game magari le cose potevano cambiare, ma è andata così. Mi ha messo grandissima pressione, non ho mai avuto l’impressione di avere il comando del gioco. Taylor è stato bravissimo a passare da difesa ad attacco. È stato molto continuo, sbagliato poco e concesso niente, in questo mi ha davvero sorpreso in positivo. Sul suo servizio sapevo che non sarebbe stato facile. Solo nell’ultimo game ha lasciato due punti, lì magari poteva succedere qualcosa ma poi ha servito benissimo e ha chiuso il match. L’ho visto giocare davvero bene, sapevo che queste condizioni a lui piacciono molto”.

Musetti è arrivato davvero last-minute a Torino, in questa corsa è riuscito a godersi il momento, quest’importante accesso e debutto alle Finals? “Ho sentito l’entusiasmo di essere qua, la mia entrata in campo è stata forse la più bella della mia carriera” sorride Lorenzo, “mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria. Tuttavia questo è un torneo particolare, con questa formula si può sempre passare il girone anche avendo perso una partita, soprattutto la prima, è successo più volte in passato. Questo mi dà la forza di cercare una reazione di carattere e fisica. Sono stato comunque contento del mio atteggiamento, ho sempre cercato di fare qualcosa. Il merito è stato tutto di Fritz che non ha mai tolto il piede dall’acceleratore. Domani cercherò di avere nuove energie, magari dopo il debutto spero di averla”.

La Race di quest’anno, con la corsa nelle ultime settimane per centrare un posto a Torino, gli ha insegnato qualcosa a livello di preparazione? Forse ha giocato troppo? “Sarebbe bello poter fare la preparazione sapendo quando giocherai bene o male…” risponde Musetti, “Jannik e Carlos hanno giocato tipo 19 o 20 tornei prima delle Finals, ma anche loro hanno dovuto rinunciare a qualcosa, come quest’anno è accaduto con il Masters in Canada. Sono decisioni che vengono prese a seconda dei risultati che fai. Io quest’anno sono stato condizionato dai 6-7 tornei saltati per infortuni.. Per questo ho dovuto rincorrere i tornei mancati, come quelli in Sud America e sull’erba”.

La paternità e il campo, è cambiato qualcosa? “Essere diventato padre mi ha dato più responsabilità, mi sento una persona più matura. Ma nell’approccio il match ho la mia routine e resto nello stesso canale, lì non cambia nulla. Il cambiamento dopo la paternità è più relativo a una visione a 360° di me stesso, si può dire sulla professionalità generale”.

Da Torino, Marco Mazzoni