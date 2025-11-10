ATP Finals 2025 - Torino ATP, Copertina

ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Martedì 11 Novembre 2025. Lorenzo Musetti in sessione serale

10/11/2025 16:32 24 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Patrick Boren
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Patrick Boren

Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Carlos Alcaraz ESP vs Taylor Fritz USA (Non prima 14:00)
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER (Non prima 18:00)
Lorenzo Musetti ITA vs Alex de Minaur AUS (Non prima 20:30)

Pat (Guest) 10-11-2025 19:34

Alcaraz con un giorno di riposo in piu’ di Fritz puo’ contare tanto, insomma per lo Spagnolo per il momento con questo girone tutto dovrebbe andare nel meglio dei modi.

Onurb (Guest) 10-11-2025 18:45

Scritto da Giallo Naso
@ M_campione (#4519814)
Ma dai…hanno sempre fatto cosi. Quest’anno è capitato diversamente, ma non credo sia un grande danno. In ogni caso giocherebbe la seconda semifinale sinner. In più se vince le prime due partite la terza è (quasi)totalmente inutile

Peggio, gioca la seconda semifinale di sera, mentre alcaraz la gioca di giorno ed arriva piu fresco x la finale…cioè in sintesi:
1 girone molto piu difficile x sinner
2 un giorno in meno di riposo x la semifinale giocando venerdì e sabato
3 sabato gioca di sera ,quindi con meno tempo di riposo x la finale di domenica, sempre se riesce a smaltire l adrenalina e dormire bene sabato notte
Peggio di così non poteva esserci x sinner rispetto ad alcaraz….neanche se l avessero organizzato gli spagnoli sarebbero riusciti a fare meglio x avvantaggiare alcaraz
Non Ho parole,sono allibito

+1: PeteBondurant
Detuqueridapresencia 10-11-2025 18:37

Scritto da MAURO

Scritto da TheSirMat
Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.

Il programma, con 2 italiani in campo, penso che lo detti la Rai.
In prima serata un italiano fa certamente più ascolti rispetto ad un Alcaraz Fritz che certamente e’ il match più interessante di domani.

Sempre della serie: io non seguo queste ricche esibizioni noiose….

vittorio carlito (Guest) 10-11-2025 18:29

Scritto da MAURO

Scritto da TheSirMat
Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.

Il programma, con 2 italiani in campo, penso che lo detti la Rai.
In prima serata un italiano fa certamente più ascolti rispetto ad un Alcaraz Fritz che certamente e’ il match più interessante di domani.

E´tu pensi che sia la Rai a decidere chi gioca e a che ora ? Ma in che mondo vivi.
Sei sempre il solito troll

Paolo (Guest) 10-11-2025 18:27

@ TheSirMat (#4519767)

Idem, anche io ho il biglietto per domani sera. Spero nel doppio azzurro + Alcaraz, mi tocca vedere il n. 7 contro il n. 9…spero di rifarmi venerdì sera

Giallo Naso (Guest) 10-11-2025 18:12

@ M_campione (#4519814)

Ma dai…hanno sempre fatto cosi. Quest’anno è capitato diversamente, ma non credo sia un grande danno. In ogni caso giocherebbe la seconda semifinale sinner. In più se vince le prime due partite la terza è (quasi)totalmente inutile

OspiteSgradito (Guest) 10-11-2025 18:08

Scritto da M_campione
Organizzatori pessimi, dovevano far giocare il gruppo di Sinner domani. In tal modo Sinner non avrebbe giocato l’ultima partita del girone venerdì e la semifinale sabato contro un giocatore che venerdì riposerà. Allo stesso tempo avrebbero fatto riposare un giorno il povero Musetti che, stanchissimo, dovrà giocare anche domani. Mi chiedo quale sia l’interesse a programmare male i giocatori di casa. Voglio credere che ci siano motivazioni serie(anche economiche) e non pura stupidità.

Giusto.
Perchè il Mondo ruota sempre intorno a Sinner.
Ah, queste truppe!

Alberto Rossi 10-11-2025 18:07

Scritto da M_campione
Organizzatori pessimi, dovevano far giocare il gruppo di Sinner domani. In tal modo Sinner non avrebbe giocato l’ultima partita del girone venerdì e la semifinale sabato contro un giocatore che venerdì riposerà. Allo stesso tempo avrebbero fatto riposare un giorno il povero Musetti che, stanchissimo, dovrà giocare anche domani. Mi chiedo quale sia l’interesse a programmare male i giocatori di casa. Voglio credere che ci siano motivazioni serie(anche economiche) e non pura stupidità.

il problema è che si giocano 5 partite in una settimana, è inevitabile che i più forti si ritrovino a giocare 2-3 partite di fila… che poi era il format abituale dei mille, anche se ho capito che il nuovo format, spalmato in due settimane, non piaccia a nessuno, tennisti in primis

andrewthefirst 10-11-2025 18:06

Bella la foto dalla quale si evince che musetti respira con la bocca e gonfia le guance come uno scoiattolo. ..forse ha i polipi nasali…

-1: marcauro
vittorio carlito (Guest) 10-11-2025 17:55

Certo che questo torneo e´un po´scombinato . Il Gastone carletto che gioca domani contro Fritz con un giorno di riposo in piu´ e´ingiusto.
Torneo non meritevole del nome.

+1: PeteBondurant
Pikario Furioso 10-11-2025 17:47

Scritto da Morenomcrae
Saro’ noioso ma Djokovic garantiva piu’ equilibrio

Con quella spalla colla bua?

M_campione 10-11-2025 17:46

Organizzatori pessimi, dovevano far giocare il gruppo di Sinner domani. In tal modo Sinner non avrebbe giocato l’ultima partita del girone venerdì e la semifinale sabato contro un giocatore che venerdì riposerà. Allo stesso tempo avrebbero fatto riposare un giorno il povero Musetti che, stanchissimo, dovrà giocare anche domani. Mi chiedo quale sia l’interesse a programmare male i giocatori di casa. Voglio credere che ci siano motivazioni serie(anche economiche) e non pura stupidità.

+1: Betafasan
zedarioz 10-11-2025 17:42

Scritto da Detuqueridapresencia
Daje Muso col Demonio australiano si può fare!
Per i Bolessori un’altra prova ardua ma ….

Il problema è che già oggi era in riserva clamorosa ed è stato letteralmente preso a pallate, non ha neanche il giorno di riposo e con De Minaur ogni scambio è una mezza maratona.
Se vincesse domani farebbe un’impresa enorme ma anche solo vincere un set…

+1: Aquila., Betafasan
Morenomcrae (Guest) 10-11-2025 17:39

Saro’ noioso ma Djokovic garantiva piu’ equilibrio

-1: Detuqueridapresencia
Italo (Guest) 10-11-2025 17:37

Spero di sbagliarmi ma Musetti fisicamente è alla frutta.
Nn vedo come possa recuperare per domani

Morenomcrae (Guest) 10-11-2025 17:36

@ faustocat (#4519784)

Questa e’ bella

-1: Detuqueridapresencia, marcauro
md (Guest) 10-11-2025 17:36

che porcata
sia a londra che a torino gli anni precedenti il martedi e il mercoledi sera , sempre i vincenti della domenica e lunedi

Per colpa di quel fessacchione finto infortunato di nole , il programma è andato a putt…
Ho i biglietti sia per domani sera che mercoledi sera.

md (Guest) 10-11-2025 17:36

….

faustocat (Guest) 10-11-2025 17:09

La sessione serale per Musetti è perfetta: sì, perché qualsiasi avversario incontri a Torino, per lui è sempre.. notte fonda! Ahahaha

+1: Squalo_Bianco97
-1: Carota Senior, Detuqueridapresencia, marcauro
MAURO (Guest) 10-11-2025 16:58

Scritto da TheSirMat
Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.

Il programma, con 2 italiani in campo, penso che lo detti la Rai.
In prima serata un italiano fa certamente più ascolti rispetto ad un Alcaraz Fritz che certamente e’ il match più interessante di domani.

-1: Detuqueridapresencia
borg (Guest) 10-11-2025 16:55

Scritto da TheSirMat
Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.

Ti capisco . Pero’ potrebbe essere anche una delle piu’ belle ed equilibrate. E c’e’ un italiano….

Detuqueridapresencia 10-11-2025 16:54

Daje Muso col Demonio australiano si può fare!

Per i Bolessori un’altra prova ardua ma ….

TheSirMat (Guest) 10-11-2025 16:53

Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.

