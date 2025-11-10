Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP Finals 2025 – Torino: Il programma completo di Martedì 11 Novembre 2025. Lorenzo Musetti in sessione serale
10/11/2025 16:32 24 commenti
Inalpi Arena – ore 11:30
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz (Non prima 14:00)
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (Non prima 18:00)
Lorenzo Musetti vs Alex de Minaur (Non prima 20:30)
Alcaraz con un giorno di riposo in piu’ di Fritz puo’ contare tanto, insomma per lo Spagnolo per il momento con questo girone tutto dovrebbe andare nel meglio dei modi.
Peggio, gioca la seconda semifinale di sera, mentre alcaraz la gioca di giorno ed arriva piu fresco x la finale…cioè in sintesi:
1 girone molto piu difficile x sinner
2 un giorno in meno di riposo x la semifinale giocando venerdì e sabato
3 sabato gioca di sera ,quindi con meno tempo di riposo x la finale di domenica, sempre se riesce a smaltire l adrenalina e dormire bene sabato notte
Peggio di così non poteva esserci x sinner rispetto ad alcaraz….neanche se l avessero organizzato gli spagnoli sarebbero riusciti a fare meglio x avvantaggiare alcaraz
Non Ho parole,sono allibito
Sempre della serie: io non seguo queste ricche esibizioni noiose….
E´tu pensi che sia la Rai a decidere chi gioca e a che ora ? Ma in che mondo vivi.
Sei sempre il solito troll
@ TheSirMat (#4519767)
Idem, anche io ho il biglietto per domani sera. Spero nel doppio azzurro + Alcaraz, mi tocca vedere il n. 7 contro il n. 9…spero di rifarmi venerdì sera
@ M_campione (#4519814)
Ma dai…hanno sempre fatto cosi. Quest’anno è capitato diversamente, ma non credo sia un grande danno. In ogni caso giocherebbe la seconda semifinale sinner. In più se vince le prime due partite la terza è (quasi)totalmente inutile
Giusto.
Perchè il Mondo ruota sempre intorno a Sinner.
Ah, queste truppe!
il problema è che si giocano 5 partite in una settimana, è inevitabile che i più forti si ritrovino a giocare 2-3 partite di fila… che poi era il format abituale dei mille, anche se ho capito che il nuovo format, spalmato in due settimane, non piaccia a nessuno, tennisti in primis
Bella la foto dalla quale si evince che musetti respira con la bocca e gonfia le guance come uno scoiattolo. ..forse ha i polipi nasali…
Certo che questo torneo e´un po´scombinato . Il Gastone carletto che gioca domani contro Fritz con un giorno di riposo in piu´ e´ingiusto.
Torneo non meritevole del nome.
Con quella spalla colla bua?
Organizzatori pessimi, dovevano far giocare il gruppo di Sinner domani. In tal modo Sinner non avrebbe giocato l’ultima partita del girone venerdì e la semifinale sabato contro un giocatore che venerdì riposerà. Allo stesso tempo avrebbero fatto riposare un giorno il povero Musetti che, stanchissimo, dovrà giocare anche domani. Mi chiedo quale sia l’interesse a programmare male i giocatori di casa. Voglio credere che ci siano motivazioni serie(anche economiche) e non pura stupidità.
Il problema è che già oggi era in riserva clamorosa ed è stato letteralmente preso a pallate, non ha neanche il giorno di riposo e con De Minaur ogni scambio è una mezza maratona.
Se vincesse domani farebbe un’impresa enorme ma anche solo vincere un set…
Saro’ noioso ma Djokovic garantiva piu’ equilibrio
Spero di sbagliarmi ma Musetti fisicamente è alla frutta.
Nn vedo come possa recuperare per domani
@ faustocat (#4519784)
Questa e’ bella
che porcata
sia a londra che a torino gli anni precedenti il martedi e il mercoledi sera , sempre i vincenti della domenica e lunedi
Per colpa di quel fessacchione finto infortunato di nole , il programma è andato a putt…
Ho i biglietti sia per domani sera che mercoledi sera.
….
La sessione serale per Musetti è perfetta: sì, perché qualsiasi avversario incontri a Torino, per lui è sempre.. notte fonda! Ahahaha
Il programma, con 2 italiani in campo, penso che lo detti la Rai.
In prima serata un italiano fa certamente più ascolti rispetto ad un Alcaraz Fritz che certamente e’ il match più interessante di domani.
Ti capisco . Pero’ potrebbe essere anche una delle piu’ belle ed equilibrate. E c’e’ un italiano….
Daje Muso col Demonio australiano si può fare!
Per i Bolessori un’altra prova ardua ma ….
Egoisticamente parlando (ho il biglietto per domani sera), de Minaur – Musetti è la peggiore partita possibile da vedere.