Alcaraz e Sinner, duello finale per il n.1: lo spagnolo ha la strada più semplice verso la vetta

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno portando la corsa al numero uno ATP fino all’ultimo respiro della stagione. Le Nitto ATP Finals di Torino rappresentano l’ultimo capitolo di una sfida iniziata mesi fa e che, a oggi, vede lo spagnolo leggermente favorito per chiudere il 2025 in vetta al ranking.

Le combinazioni possibili sono molteplici, ma esiste uno scenario netto e diretto:

se Alcaraz vince i due match restanti della fase a gironi contro Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, chiuderà l’anno come numero uno, indipendentemente da ciò che farà Sinner nel prosieguo del torneo. Anche un eventuale titolo del campione azzurro non basterebbe, in quel caso, a ribaltare la classifica.

Sinner, dal canto suo, ha ancora margine per ribaltare la situazione, ma dovrà puntare tutto su un percorso impeccabile: vincere le Finals e sperare in un passo falso del rivale spagnolo nel Round Robin.

Il duello, che ha segnato l’intera stagione ATP, si deciderà dunque punto su punto, match dopo match, sul palcoscenico più prestigioso di fine anno. Una lotta che riflette perfettamente l’egemonia emergente dei due giovani fenomeni, destinati a contendersi il trono, probabilmente, per molte stagioni ancora.





Francesco Paolo Villarico