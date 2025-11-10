Alcaraz e Sinner, duello finale per il n.1: lo spagnolo ha la strada più semplice verso la vetta
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno portando la corsa al numero uno ATP fino all’ultimo respiro della stagione. Le Nitto ATP Finals di Torino rappresentano l’ultimo capitolo di una sfida iniziata mesi fa e che, a oggi, vede lo spagnolo leggermente favorito per chiudere il 2025 in vetta al ranking.
Le combinazioni possibili sono molteplici, ma esiste uno scenario netto e diretto:
se Alcaraz vince i due match restanti della fase a gironi contro Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, chiuderà l’anno come numero uno, indipendentemente da ciò che farà Sinner nel prosieguo del torneo. Anche un eventuale titolo del campione azzurro non basterebbe, in quel caso, a ribaltare la classifica.
Sinner, dal canto suo, ha ancora margine per ribaltare la situazione, ma dovrà puntare tutto su un percorso impeccabile: vincere le Finals e sperare in un passo falso del rivale spagnolo nel Round Robin.
Il duello, che ha segnato l’intera stagione ATP, si deciderà dunque punto su punto, match dopo match, sul palcoscenico più prestigioso di fine anno. Una lotta che riflette perfettamente l’egemonia emergente dei due giovani fenomeni, destinati a contendersi il trono, probabilmente, per molte stagioni ancora.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Ranking ATP
gironi che dire supersbilanciati è dire poco, nemmeno a volerli fare apposta così, ogni incontro di jannik sarà una lotta
Questa settimana vale un po’ più del solito, il #1 alla fine dell’anno resta negli annali. Per la previsione di dominio a tempo indeterminato, mi chiedo perché mai non dovrebbe uscire un nuovo fenomeno di qui a qualche anno. Non dico mesi, perché non sembra esserci il candidato, ma neanche 5 anni fa ce n’erano all’orizzonte prima del ciclone Alcaraz e della tempesta Sinner.
Anche io sinceramente preferisco un “faccia a faccia” in finale qui (anche per risistemare gli H2H), che la posizione n. 1, determinata da uno scarso rendimento di Carlos.
Sono stati i due dominatori della stagione, ed è giusto che si giochino tra loro il titolo di “maestro 2025”.
Lo sappiamo
Non mi importa del #1, anche se è indubbiamente prestigioso, ma il titolo farebbe il pari nel conteggio delle vittorie e lancerebbe la rincorsa per il 2026.
Lorenzo oggi mi sembra un po’ scarico, purtroppo.
alcaraz ha avuto la fortuna di avere un girone decisamente abbordabile, dove può fare comodamente 3 su 3. Avrei voluto vederlo nel girone di sinner, soprattutto con zverev e aliassime… avrebbe rischiato certamente di più. Dipende quasi esclusivamente da lui, se fa il suo sarà numero 1
Mi è apparso Nostradamus in sogno e mi ha predetto il futuro:
– Musetti batte Alcaraz nel round robin
– Sinner batte Alcaraz in semi
– Musetti batte Zverv in semi
– Sinner batte Musetti in finale
– Sinner chiude l’anno da numero 1, Musetti da n.5… e tutti vissero felici e contenti
Non credo. Strada più semplice perché bastano altre 2 sole vittorie.
Sinner non può controllare il rendimento di Alcaraz nel girone non avendolo come avversario, meglio che si concentri sulla sue partite poi se Carlos dovesse perderne una (più probabile contro Fritz che contro Musetti) tanto meglio
Questa ossessione del n.1 è ridicola.
Se non avranno malanni o si dedicheranno a tempo pieno alle supergnokke riservate ai milionari, questi due si spartiranno il circuito x almeno 10 anni.
Quindi essere n.1 x 670 settimane o 768 non credo cambierà il loro destino da cannibali
” autostrada per Alcaraz ” è già intrinseco nell’articolo, quindi stavolta non chiedo nemmeno se è già stato detto