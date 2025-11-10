Musetti vs. Fritz: le chiavi di un debutto da sogno

“Ho inseguito per tanto tempo le Finals, ora che ci sono arrivato… voglio godermele”. Così riflette Lorenzo Musetti dopo aver staccato all’ultimo minuto il pass per il “Masters”, e non potrebbe affermare niente di più banale ma allo stesso tempo importante. È stata una rincorsa impegnativa, sofferta e difficile per Lorenzo, con la necessità di tenere duro nelle ultime settimane di tornei nonostante nelle gambe abbia accumulato la fatica di una stagione lunga e che l’ha visto disputare ben 64 partite (44 vittorie e 20 sconfitte). Un 2025 segnato da una partenza lenta, poi risultati eccezionali su terra battuta, quindi la sfortuna di farsi male proprio sul più bello, la semifinale di Parigi, e così compromettere tutta la breve ma intensa leg su erba dove l’anno scorso la sua carriera è svoltata apprendendo nuove sincronie tecniche e consapevolezza. In estate qualche difficoltà nel riprendersi ma a US Open ecco un nuovo grande torneo che l’ha riportato pienamente in corsa per centrare l’ottavo posto dalla Race. Ha chiuso nono, con l’amarezza di una finale persa ad Atene ma con le parole sincere di Djokovic a rincuorarlo e “aprirgli le porte”, come se il serbo gli avesse consegnato la chiave di una suite a cinque stelle. Musetti manca la vittoria in torneo da Napoli 2022, tanto tempo… ma guai a considerarlo un “perdente” o ancor più un “intruso”. Si è meritato assolutamente un posto alle Finals con un miglioramento importantissimo nel gioco, nell’attitudine, al servizio e nella tenuta in campo. Musetti è un top 10 forte, non c’è arrivato per caso. Cosa aspettarsi ora dalle sue Finals, e da quest’esordio di oggi vs. Frtiz?

È possibile che sia fisicamente stanco. Ha giocato moltissimo e molte delle sue partite sono state assai dure, per il corpo e per la testa. Tuttavia la speranza è che l’entusiasmo di avercela fatta e poter calcare questo campo così prestigioso possa far impennare l’adrenalina nel suo corpo così in alto da più che compensare la stanchezza atletica accumulata torneo dopo torneo, match dopo match. Voglio godermele: questa è la chiave d’oro per il debutto vs. Fritz ma per tutto il torneo e gioco di Musetti. Quando hai un tennis come quello del toscano, le sensazioni sono tutto. Il fattore divertimento, sentirsi bene in campo, sentire la palla, essere felice di stare lì e poter giocare e godere il momento sono tutto quello di cui ha bisogno per performare e dare spettacolo. Al contrario l’eccesso di tensione, il non sentirsi a suo agio, non sentire bene la palla lo portano naturalmente a irrigidirsi, talvolta addirittura a “schifare” il suo tennis ed eclissarsi in una negatività e pesantezza che lo zavorra fino a renderlo inerme. L’essere sbarcato a Torino all’ultimo minuto, avendo coronato un sogno, non è il viatico ideale a preparare un torneo così duro dove in campo trovi solo i migliori su piazza; ma dall’altro lato porterà Lorenzo a non aver avuto nemmeno il tempo di pensare alle difficoltà dell’evento e tutto il resto. Sbarcato a Torino e via in campo, dopo nemmeno 24h. Si vive di corsa e forse è la miglior cosa che potesse accadergli perché dovrà pensare solo al tennis, a sentire la musica “a palla” all’ingresso in campo e il calore di un’arena che lo sosterrà con tanta forza, e gliene regalerà parecchia.

Dalla prima giornata di gara la sensazione è che il campo non sia così veloce, una superficie per così dire “media”. Si scambia eccome, ma c’è la possibilità di fare il vincente cambiando ritmo e accelerando bene. Una condizione che potrebbe piacere ed adattarsi bene al tennis di Musetti. Contro Fritz ci sono 5 precedenti: Taylor ha vinto i primi due (e unico match indoor, in Davis Cup nel “lontano” 2022, quando “Lori” era molto diverso da oggi…), quindi l’azzurro ha vinto le ultime tre, tutte nel 2024, tra la terra battuta di Monte-Carlo e Parigi Olimpica, e pure sul’erba di Wimbledon, in quella che resta forse una delle migliori partite in carriera del carrarino. Quel giorno fu incredibile la reattività in risposta di Musetti, come riuscì ad entrare forte in campo e mandare in crisi l’americano con continue variazioni di ritmo e poi accelerazioni fulminanti. Una bellezza. La sensazione è che Fritz sarà favorito, non solo per classifica e maggior attitudine alle condizioni del torneo – ricordiamo che l’anno scorso arrivò in finale, stoppato solo dalla furia di un Sinner imbattibile – ma Lorenzo possiede il tennis per mandare in crisi il californiano.

Per riuscirci sarà fondamentale giocare con qualità i colpi d’inizio gioco. Nel 2025 il servizio di Musetti è diventato un colpo molto incisivo e sostiene il suo “nuovo” tennis, più offensivo, più asciutto e fondato su di un diritto pesante che gli apre il campo per un affondo successivo. Per poter giocare questo tipo di tattica devi mettere tante prime palle in campo per prenderti lo spazio necessario a un primo colpo di scambio importante. Fritz è migliorato molto in risposta, ma non è un colpo che funziona bene tutti i giorni. Lì si giocherà molto del match, come al contrario, ossia la capacità di Lorenzo di non essere travolto dalla potenza del servizio di Tyalor. Qualora l’americano sia al 100% al servizio e riesca a dominare i suoi turni con totale agio, allora per l’italiano sarà molto dura. Musetti deve cercare di entrare nello scambio e proporre a Fritz palle molto varie, anche più lente e corte in diagonale perché su quelle traiettorie l’americano fa notoriamente fatica a scattare bene e ritrovare una posizione corretta sul campo. Ma occhio: rallentare troppo potrebbe essere molto pericoloso perché Taylor non si farà pregare ad attaccare la rete, quindi ok cambiare ritmo ma farlo solo in un contesto di controllo del gioco, mai di passività.

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una partita bella e divertente, come spesso è stato tra Musetti e Fritz. Speriamo che Lorenzo abbia accolto quest’opportunità come un dono, come un premio meritato, e che scenda in campo con la voglia di stare bene e divertirsi. Quella è l’attitudine giusta, quella che lo porta a giocare il suo tennis, che è davvero un dono per tutti coloro che il tennis lo amano.

Da Torino, Marco Mazzoni