ATP Finals 2025: un buon Musetti non basta ad arginare la potenza (e risposta) di Fritz

Da buon toscanaccio Lorenzo Musetti dovrebbe capire alla perfezione l’antico detto popolare “non invitare il matto alle sassate…”. Taylor Fritz all’esordio alle ATP Finals 2025 si traveste da “matto” provetto, una furia nello spingere la palla con tale potenza e continuità fin dalla risposta da portare la sfida contro Musetti sui canoni a lui più congeniali, un tennis rapido, verticale, potente, in progressione a chi tira più forte, e lì batterlo è davvero complicato per tutti. Gioca una discreta partita Musetti, non con il servizio e le gambe dei giorni migliori, ma dopo un avvio confortante non riesce a mescolare abbastanza ritmi e altezza della palla e così spostare il rivale, finendo sotto alla risposta e progressione formidabili dell’americano che si aggiudica l’incontro per 6-3 6-4. Ogni turno di battuta di Lorenzo è stato una vera lotta, durissima, cercando di arginare la giornata top di Taylor in risposta, mentre i game di battuta di Fritz, eccetto il secondo (quando ha concesso ben 4 palle break) sono filati via con pochi patemi, forte di un servizio che che gli ha dato un enorme vantaggio nel controllare il centro del campo e il tempo di gioco. Lorenzo non ha mai mollato, ha stretto i denti e lottato con tutto quel che aveva in ogni game, ma non è riuscito a tenere una posizione abbastanza vicina alla riga di fondo per comandare o difendersi e contrattaccare con qualità.

Rispetto a sue molte ottime prestazioni del 2025 è mancato quel primo colpo dopo il servizio, potente ed efficace, che gli dà il tempo per imbastire le sue variazioni e cambi di ritmo, o quelle sbracciate immediate col diritto che stanno diventando fondamentali, e che oggi sono state rare fiammate. Come scritto stamattina in sede di presentazione, il match si sarebbe giocato tantissimo sui colpi d’inizio gioco, e Fritz è stato superiore, potendo così imporre i suoi schemi e il tipo di partita che predilige. Col diritto dal centro Taylor è stato devastante, bellissime molte sue accelerazioni vincenti, ma anche col rovescio ha colpito molti lungo linea davvero efficaci che hanno costretto Lorenzo a correre a destra e perdere campo. Al contrario Musetti non ha performato a sufficienza in risposta (solo 13 punti in due set, troppo pochi), così che Fritz ha avuto ben poca pressione ed è riuscito a giocare libero, potente e con misurata spregiudicatezza. Applausi all’americano, in questa meritata vittoria c’è molta della sua classe, quella che l’ha portato lo scorso anno a giocarsi la finale vs. Sinner nel torneo dei “Maestri”. Lorenzo sperava in un’esordio migliore alle Finals, ma la sfida era difficile ed i meriti di Taylor sono stati ampiamente superiori ai suoi demeriti. Nel tennis, generalmente, chi gioca meglio… vince.

Era entrato molto bene in partita Musetti, bel piglio, deciso a spingere e comandare, senza indugio e senza perdere campo. Chissà che cosa sarebbe successo se fosse riuscito a strappare il break nel lottatissimo terzo game, con quattro chance (tre quasi non giocate a dire il vero); forse Fritz si sarebbe innervosito e magari, con l’aiuto del pubblico, la partita poteva prendere una piega diversa. Supposizioni, e nel tennis non funziona così. La prepotenza in risposta di Taylor probabilmente l’avrebbe riportato sotto, non possiamo saperlo. Lorenzo non ha nemmeno numeri così malvagi al servizio ma il colpo in assoluto non ha funzionato come sperato. L’italiano ha cercato forse troppo poco una prima palla meno veloce ma più carica di spin ed esterna: visto come l’americano centrava risposte d’incontro davvero favolose, provare a rallentare e aprire a tutta l’angolo, magari facendo anche saltare la palla al massimo con l’effetto “kick” poteva essere una soluzione, soprattutto da destra, per mettersi al riparo da possibili palle break. Tuttavia rischiare questa tattica significava anche sfidare il diritto di Fritz, colpo che anche con poco equilibrio può essere mortale. Non è facile cercare di arginare un avversario forte e così centrato. Non è mancata la voglia a Musetti, forse è mancata un filo di energia per la corsa tremenda sofferta nelle ultime settimane per meritarsi un posto a Torino. Ma oggettivamente contro uno Fritz così centrato e in palla è difficile per tutti. Lorenzo sfiderà nel prossimo match il perdente di Sinner – Auger-Aliassime, e sarà per lui un “match point” da non fallire per provare a restare in gara per le semifinali.

Da Torino, Marco Mazzoni

La cronaca

Fritz ha vinto il sorteggio e scatta al servizio. Un taglio lento e profondo di Musetti provoca l’errore dell’americano. Poi Taylor prende in mano l’iniziativa, non molte prime palle in gioco ma tira molto forte e si prende il game a 30. “Giochessa del Muso”! Inizia il suo primo game con smorzata e lob, perfetti, davvero un gran bell’avvio, anche proiettato a rete con una volée di rovescio stilisticamente d’autore. Game a zero, 1 pari. Come gioca BENE Lorenzo di rovescio… Accelerazione lungo linea poi un back più stretto e corto, Fritz va in bambola, 15-30, e quindi tira un diritto comodo da tre quarti campo out e non di poco. 15-40, due palle break per l’azzurro. La prima palla di Taylor non prende ritmo, ma con coraggio si butta a rete e il passante di Musetti è di poco lungo. Anche la seconda PB vola via, stavolta è un gran servizio a salvare il californiano. È il rovescio di Fritz a non esser centrato, un altro errore in scambio gli costa la terza palla break. Niente, servizio e diritto, cancella pure questa. Spettacolare l’aggressività di Musetti, sorprende il rivale con una risposta a tutta e si prende di forza la quarta chance di break. Ace, duro Fritz… Che fatica, ma Taylor si porta 2-1. Dopo alcune ottime giocate, di potenza, si complica il secondo turno di Musetti. Qualche errore di troppo, con Fritz più attivo nella rimessa. Ai vantaggi è Taylor a trovare una risposta nell’angolo e la capitalizza con una palla corta stilisticamente rivedibile ma efficace. Prima palla break per l’americano. Uff! Rischio Musetti… non chiude uno smash non facile e poi chiama a rete Fritz, passandolo con un tocco di contro balzo. Qualità. Che qualità anche col rovescio di Taylor, sbracciata lungo linea micidiale, c’è la PB #2. Stavolta il rischio non paga: serve and volley, ma la prima volata non è definitiva, la seconda volée in allungo troppo difficile. BREAK Fritz, 3-1 (game perso da 40-15). Un game che fa male, perso di poco con le chance per chiuderlo. Fritz non si fa pregare: servizio e diritto in avanzamento, consolida l’allungo sul 4-1. La partita si sta indirizzando sui canoni di Taylor, la palla fila via retta, veloce, e la sua progressione è vincente. Lorenzo non deve accettare questo ritmo, l’altro gli è superiore con questa dinamica, infatti anche sesto game vede l’americano scattare via 0-30, più forte nel braccio di ferro a massima velocità. Risponde davvero bene Fritz, ne rischia una di poco out (sarebbe stata vincente), poi indovina l’angolo e si prende il punto del 15-40. Musetti annulla la prima palla break con una volée alta splendida, 30-40; rischia ancora la risposta vincente Fritz, stavolta il rovescio cross esce di poco. È un problema per Lorenzo gestire la potenza della risposta di Taylor, il taglio non funziona e c’è una terza PB ai vantaggi. Stavolta è Musetti a vincere uno scambio di grande intensità, comandando col diritto. Con grinta, l’azzurro si porta 4-2. Arriva un turno comodo per Fritz, vinto martellando col diritto dopo un bel servizio. 5-2. Parla con Tartarini prima di servire nell’ottavo game Musetti, è necessario cambiare qualcosa per rompere l’inerzia tutta dalla parte del nativo di Rancho Santa Fe. Il Serve and volley (errato) non sembra la risposta. Meglio ritrovare più efficacia con la prima palla, sono mancate negli ultimi due turni le aperture di campo decise, mentre la risposta di TF è davvero in ritmo. Un altro impatto ottimo vale all’americano il 15-30. Dopo ottimo servizio, un diritto in rete costa a Lorenzo il 30-40, e Set Point da salvare. Ottima battuta esterna, più precisa che potente, ci voleva. Segue un Ace al T, 211 km/h di bellezza e precisione. Con grinta e fatica, game Musetti, 5-3. Fritz si conferma temibile front runner, serve bene e col diritto sbaraglia la difesa dell’italiano. 6-3 Fritz. Parziale meritato, buon Musetti ma non basta, la partita è sui regimi dell’altro, e lì è più forte.

Secondo set, Musetti to serve, ma… è ancora la risposta di Fritz a prendersi la scena. Impatti potenti, sicuri, di ottima profondità, che portano l’americano a palla break sul 30-40. Bene Lorenzo a non farsi prendere dalla tensione, serve bene e annulla una chance pericolosissima. Si urla un “vaiiii” dopo una prima palla in rete ai vantaggi, non è felice del rendimento della battuta, e la risposta di Fritz punge, eccome su punge… Altra PB. ACE! Indispensabile àncora di salvataggio. Che Punto!!! Meraviglioso scambio a tutta velocità e tutto campo, quindi Musetti corre a rete ma non chiude lo smash e la volée successiva è troppo difficile. Spettacolo all’Inalpi Arena. Fritz martella come se non vi fosse un domani, si prende la terza chance di allungo. Bravo Lorenzo a tirare fortissimo col diritto cross dopo il servizio, riga o giù di lì. La lotta è feroce, PB #4 con l’ennesima risposta eccellente. Ancora col servizio Musetti resta a galla. Scatta in piedi il pubblico di Torino sulla difesa splendida e contrattacco che valgono a Lorenzo una palla game. EH!?!?! Prova il servizio dal basso Musetti… gli esce. Mah. Poi tira un vincente di diritto. Effetto sorpresa o comunque il game arriva, con tremenda fatica (1-0). Si gioca ben poco nei turni di Fritz, 1 pari. Ormai ogni turno di battuta di Musetti è una sofferenza, lotta e ci dà dentro, ma non basta perché la riposta del californiano è micidiale. Ai vantaggi, con un’altra risposta profonda e precisa, Fritz si prende il BREAK che gli vale il 2-1. Implacabile, anche nel game successivo per un velocissimo 3-1. Dopo due game interlocutori, Musetti scivola di nuovo sotto 15-30, ma è bravo a trovare una curva esterna molto efficace e capitalizzare con una smorzata ottima (quella traiettoria col servizio non ha funzionato granché nel match). Poche game per “Muso” ora, cerca di accorciare lo scambio o comunque non entrare nella schermaglia di potenza. Risultati modesti, ma col servizio resta aggrappato alla partita. Fritz non concede niente, vola 5-3 e resta assai minaccioso in risposta. Musetti con un errore di tocco si ritrova 30 pari. Arriva un brutto doppio fallo, provocato anche dalla posizione vicinissima alla riga dell’americano, che ha un Match Point sul 30-40. Si butta a rete Lorenzo, e il lob di Taylor è lungo. Traballa, ma resta in piedi Musetti, 5-4. Fritz serve per chiudere. Inizia con un errore e il pubblico si fa sentire… Taylor rischia addirittura il doppio fallo (let), poi Musetti riesce a sporcargli le traiettorie e il diritto dell’americano vola via. 0-30! Bolgia totale!?! Tocca un Ace di pura precisione (soli 179 km/h) e fa il pugno Fritz, poi un’altro al centro (è il suo Ace n.13, con zero doppi falli). Con un diritto sulla riga ecco il secondo Match Point, stavolta con la battuta. Servizio e diritto al volo. FInisce così. con merito per Fritz. Bravo anche a reagire al momento difficile nell’ultimo game.

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

